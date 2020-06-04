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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине "рекордное" количество случаев COVID-19 за сутки - 588, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев

В Украине

По состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждены 25 411 случаев COVID-19. За сутки - 588 новых случаев. Это самый высокий показатель с начала пандемии. 12 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За последние сутки выявили 588 новых больных (сутками ранее - 483). До этого самым высоким показателем было 578 заболевших 23 апреля.

За сутки умерли 12 пациентов (стуками ранее - восемь), всего - 747.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 77 новых случаев COVID-19, среди них 15 медиков, всего 3 210 инфицированных, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

За последние сутки выздоровели 602 человека. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки уменьшилось на 26 человек до 13 622.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области (85), Киеве (77), Житомирской (53), Черновицкой (39), Харьковской (35), Черниговской (35) и Ривненской (32) областях.

В Николаевской, Полтавской и Херсонской областях новых заболевших COVID-19 нет.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1077 случаев;
Волынская область - 986 случаев;
Днепропетровская область - 957 случаев;
Донецкая область - 174 случая;
Житомирская область - 833 случая;
Закарпатская область - 1257 случаев;
Запорожская область - 469 случаев;
Ивано-Франковская область - 1491 случай;
Кировоградская область - 526 случаев;
м. Киев - 3210 случаев;
Киевская область - 1673 случая;
Львовская область - 1915 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Николаевская область - 295 случаев;
Одесская область - 933 случая;
Полтавская область - 272 случая;
Ривненская область - 1905 случаев;
Сумская область - 177 случаев;
Тернопольская область - 1220 случаев;
Харьковская область - 1166 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 497 случаев;
Черновицкая область - 3481 случай;
Черкасская область - 429 случаев;
Черниговская область - 238 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня 2020 г. в Центр поступили 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 62 300 сообщений о подозрении на COVID-19.

В Украине рекордное количество случаев COVID-19 за сутки - 588, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев 01
В Украине рекордное количество случаев COVID-19 за сутки - 588, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев 02
В Украине рекордное количество случаев COVID-19 за сутки - 588, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев 03
В Украине рекордное количество случаев COVID-19 за сутки - 588, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев 04
В Украине рекордное количество случаев COVID-19 за сутки - 588, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев 05
В Украине рекордное количество случаев COVID-19 за сутки - 588, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев 06

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4430) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Не врите!!!! Нет такого.Презедент уже видосик записал что победил COVID!
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04.06.2020 09:01
+17
Відкрити ресторани і кафе! Запустити транспорт! Всім зняти маски! Доженемо та переженемо Рашку!
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04.06.2020 09:07
+11
Ну эти как раз попадают под начало выхода из карантина. У вируса инкубационный период около недели + задержка теста + пока обратились
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04.06.2020 09:12
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Напомним, китайцы отказались покупать долю Ванкорнефти (в итоге в 2016 году сделка была заключена с индийской ONGC Videsh), в 2018 году сорвалась сделка с китайской CEFC по продаже 14% Роснефти, а в 2019 году окончательно закрылся проект Роснефти на Дальнем Востоке - создание нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса ВНХК. Одна из причин - отказ Sinochem участвовать в проекте. Если тенденцию по отказу от российской нефти поддержат и другие компании, то это будет большим ударов по всей российской добывающей отрасли и позициям лично Сечина. Китай сейчас потребляет порядка 20% всей добытой в России нефти. В Поднебесную уходит 47% трубопроводной нефти и более 30% танкерных поставок.
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04.06.2020 15:46 Ответить
Кто то еще верит в этот бред?
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04.06.2020 19:03 Ответить
Нет, ну идиотов то много.
К тому же самоизолюция (отсутствие доступа кислорода к мозгу из-за отсутствия прогулок) крепко влият на мозги, а они у лохтората и так слабые.
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05.06.2020 07:02 Ответить
Новости нашего городка:
Премьеры штатов Австралии, левак-троцкоисты, разрешившие многотысячные митинги в память об убиенном чернож*пом уголовнике и наркомане Флойде, идут на Нобелевскую шнобелевскую премию, ведь своим разверением петтингов митингов они доказали, что макароновир явлется разумной формой жизни, потому что крепко "сечет", "собака" вирусная, что народ, на свадьбу собравшийся, выкашивать можно (и потому свадьбы праздновать запрещено), а вот протестантов - нельзя.
Считайте данный комментарий официальным обращением к шнобелевскому комитету с выдвидением премьеров штатов Австралии на шнобелевскую премию.
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05.06.2020 07:01 Ответить
*разрешением митингов
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05.06.2020 07:02 Ответить
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05.06.2020 08:23 Ответить
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