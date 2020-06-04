Число жертв COVID-19 в мире достигло 388 тыс.: только в США умерли 109 тыс. человек, в Британии - 39,7 тыс. и в Италии - 33,6 тыс.

По состоянию на утро 4 июня в мире зарегистрировали 6,57 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 6 574 317 случаев инфицирования и 388 047 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 109 142 (+ 1 083 за сутки), заболевших - 1 901 783 (+ 20 578 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 583 980 инфицированных (+ 27 312 за сутки) и 32 547 (+ 1 269 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 432 277 человек (+ 8 536 за сутки), количество смертей - 5 215 (+ 178 за сутки).

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В Испании зарегистрировали 287 406 (+ 394 за сутки) пациентов, умерли 27 128 (+1 за сутки) человек.

В Великобритании – 279 856 заболевших (+ 1 871 за сутки), умерли 39 728 пациентов (+ 359).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 233 836 (+ 321) человек. Умерли 33 601 (+ 71) человек.

Напомним, по состоянию на утро 4 июня в Украине лабораторно подтверждены 588 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев