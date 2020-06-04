Число жертв COVID-19 в мире достигло 388 тыс.: только в США умерли 109 тыс. человек, в Британии - 39,7 тыс. и в Италии - 33,6 тыс.
По состоянию на утро 4 июня в мире зарегистрировали 6,57 млн случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 6 574 317 случаев инфицирования и 388 047 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 109 142 (+ 1 083 за сутки), заболевших - 1 901 783 (+ 20 578 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 583 980 инфицированных (+ 27 312 за сутки) и 32 547 (+ 1 269 за сутки) летальных случаев.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 432 277 человек (+ 8 536 за сутки), количество смертей - 5 215 (+ 178 за сутки).
В Испании зарегистрировали 287 406 (+ 394 за сутки) пациентов, умерли 27 128 (+1 за сутки) человек.
В Великобритании – 279 856 заболевших (+ 1 871 за сутки), умерли 39 728 пациентов (+ 359).
В Италии зафиксировали COVID-19 у 233 836 (+ 321) человек. Умерли 33 601 (+ 71) человек.
Напомним, по состоянию на утро 4 июня в Украине лабораторно подтверждены 588 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев
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Але лише дебіл буде заперечувати пандемію..
як і те,що смертність від ковід більша як від грипу..
нет накрутки только в таких честних и прогрессивних странах как Туркменистан и КНДР )))
рад? без особых эмоций я.
немного раздражает автоматическое зачисление антидуранинщиков в агенты кремля. ведь по логике всё должно быть наоборот. впрочем, ожидать хорошо работающей логики от вусмерть перепуганных... нелогично это как-то...
Новоприбулого ольгінського..!!
відчувається неофіт..
по тому,як "рве жопу" ))) у кожній темі про ковід..))
Видно новачка в цензорі..
))
більш досвідчені "товаріщі" так не паляться на відвертій ..уйні...
Крисолов сприймає аргументи виключно знайдені Яндексом ....
Андрей ДидовикА раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.ua Поедатель ЗябликовНа один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?ru Александр Лукашенко 3db64a91 Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Александр Айвазян
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
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юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
а попытаться опровергнуть то, что ты процитировал из меня, слабО?