За сутки на Львовщине выявили 85 новых случаев COVID-19, всего 1915 инфицированных и 62 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 4 июня на Львовщине подтвердили 1915 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4932 человека, госпитализированы - 731, на амбулаторном лечении - 4201, выписаны - 571. Сейчас в больнице находятся 160 человек, из них в реанимации - 5, на аппаратах ИВЛ - 1.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1915 человек, 62 человека умерли. 490 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 516 ПЦР-тестов, из которых 85 - положительные (из них - 43 это жители Львова).

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Вместе с тем, как сообщила Сличная, 1 июня на Львовщине умерла пациентка 1947 года, жительница с. Дубляны Жовковского района. Она находилась на лечении в госпитале им. Ю. Липы. Подтвержденный результат инфицирования коронавирусом был получен 2 июня. Среди сопутствующих заболеваний - ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, сахарный диабет.

Также 1 июня умерла жительница с. Бирки Яворивского района, 1965 года рождения. Она находилась на лечении в госпитале им. Ю. Липы. Подтвержденный результат инфицирования коронавирусом был получен 2 июня. Среди сопутствующих заболеваний - ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, сахарный диабет.

Напомним, по состоянию на утро 4 июня в Украине лабораторно подтверждены 588 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев