РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10916 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 902 21

За сутки COVID-19 заболели 38 детей и 103 медработника, всего 1 829 детей и 4 888 медиков, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 38 детей и 103 медработника, всего 1 829 детей и 4 888 медиков, - Степанов

За сутки в Украине коронавирусной инфекцией заболели 38 детей и 103 медицинских работника.

Об этом во время онлайн брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 588 человек, из них 38 детей и 103 медработника", - отметил министр.

Госпитализировали 141 человека.

"За все время пандемии заболело 25 411 человек, из них 1 829 детей, а также 4 888 медработников", - добавил Степанов.

Кроме того, за прошедшие сутки было осуществлено 14 301 тестирование. Из них 10 563 методом ПЦР, а 3 738 - методом ИФА.

Также читайте: Если регион не отвечает требованиям ослабления карантина три дня подряд, смягчения отменяются решением местных властей, - Степанов

Автор: 

дети (6479) карантин (16729) врачи (1513) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+1
4888 інфікованих медика, а Степанов продовжує керувати. Чому його не знімають?
показать весь комментарий
04.06.2020 09:24
+1
тому що дофуя медиків інфікується у всьому світі..

на передньому фронті завжди"прилітає"..
показать весь комментарий
04.06.2020 09:27
+1
«Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С., врач терапевт; профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт; профессор Коган М.Б., врач-терапевт; профессор Коган Б.Б., врач-терапевт; профессор Егоров П.И., врач-терапевт; профессор Фельдман А.И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врач-терапевт; профессор Гринштейн А.М., врач-невропатолог; Майоров Г.И., врач-терапевт.

Среди населения стали распространяться панические страхи. В каждом медработнике начали видеть вредителя. Посещаемость поликлиник резко упала, аптеки пустовали, возникали слухи о случаях ухудшения здоровья после приема медикаментов, якобы содержавших яд. В ЦК и редакцию «Правды» шли потоки «писем трудящихся», которые предлагали наказать «убийц в белых халатах», «извергов рода человеческого» и «продажных псов американского империализма». Многие полагали, что после суда над «еврейскими националистами» начнется массовая депортация евреев в Сибирь, а к Москве и другим крупным городам уже подгоняются товарные поезда для их перевозки.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
4888 інфікованих медика, а Степанов продовжує керувати. Чому його не знімають?
показать весь комментарий
04.06.2020 09:24 Ответить
тому що дофуя медиків інфікується у всьому світі..

на передньому фронті завжди"прилітає"..
показать весь комментарий
04.06.2020 09:27 Ответить
Вы может не в курсе но большая участь мед персонала в той же инфекционке заражены гепатитом . И ниче, работают.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:29 Ответить
Як можна втратити статус захворівшого на кові-19 за час пандемії? В статті написано
"За весь час пандемії захворіло 25 411 осіб, з них 1 829 дітей, а також 4 888 медпрацівників"Джерело: https://censor.net/ua/n3199942https://censor.net/ua/n3199942
показать весь комментарий
04.06.2020 10:14 Ответить
Вони хоч одужують?
показать весь комментарий
04.06.2020 09:39 Ответить
Лучше скажите когда тесты на антитела начнут делать. А то уже все переболели этим ковидом, а болел ты или нет не докажешь.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:27 Ответить
Для младшего школьного возраста:
https://medium.com/@mdubakov/immune-system-for-mere-mortals-74de44bdb733
показать весь комментарий
04.06.2020 09:40 Ответить
Когда ты перебалеваешь ковидом организм вырабатывает антитела и при специальном тесте как тест на ковид, только тест на антитела ковида, показывает что ты переболел уже. Только вот у нас этот тест сделать 150 баксов стоит в частной больнице.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:41 Ответить
Мы работали весь период карантина, были те кто ходил в больницу и им ставили ковид, давали лекарства от гриппа и отправляли домой лечиться и сидеть 2 недели. А большенство не ходило по больницам. Так что переболели все. Те кто приводил детей с симптомами расказывали, симптомы у ребенка температура и понос, давли лекарство и говорили- идите себе домой, если будут ухудшения тогда приходите. Вот и весь ко вид и его лечение.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:46 Ответить
В моєї дитини таке було в січні. Температура погано збивалася. 3 дні 39 та все пройшло.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:00 Ответить
Я и спрашиваю когда будут делать эти тесты бесплатно? Раз так озабочены этим ковидом
показать весь комментарий
04.06.2020 09:42 Ответить
Переболел или не переболел, какая разница.
Дышите просто полной грудью, побольше будьте на природе, просто живите без страха и упрека.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:43 Ответить
Так жить мешают, 2 месяца ограничений и убийство экономики .
показать весь комментарий
04.06.2020 09:47 Ответить
«Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С., врач терапевт; профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт; профессор Коган М.Б., врач-терапевт; профессор Коган Б.Б., врач-терапевт; профессор Егоров П.И., врач-терапевт; профессор Фельдман А.И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врач-терапевт; профессор Гринштейн А.М., врач-невропатолог; Майоров Г.И., врач-терапевт.

Среди населения стали распространяться панические страхи. В каждом медработнике начали видеть вредителя. Посещаемость поликлиник резко упала, аптеки пустовали, возникали слухи о случаях ухудшения здоровья после приема медикаментов, якобы содержавших яд. В ЦК и редакцию «Правды» шли потоки «писем трудящихся», которые предлагали наказать «убийц в белых халатах», «извергов рода человеческого» и «продажных псов американского империализма». Многие полагали, что после суда над «еврейскими националистами» начнется массовая депортация евреев в Сибирь, а к Москве и другим крупным городам уже подгоняются товарные поезда для их перевозки.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:28 Ответить
Жизненно.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:43 Ответить
Становится видна брехня зе-гниды Степанова, так оно, падло, по жалости к детям начало бить...
показать весь комментарий
04.06.2020 09:47 Ответить
 
 