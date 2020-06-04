За сутки COVID-19 заболели 38 детей и 103 медработника, всего 1 829 детей и 4 888 медиков, - Степанов

За сутки в Украине коронавирусной инфекцией заболели 38 детей и 103 медицинских работника.

Об этом во время онлайн брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 588 человек, из них 38 детей и 103 медработника", - отметил министр.

Госпитализировали 141 человека.

"За все время пандемии заболело 25 411 человек, из них 1 829 детей, а также 4 888 медработников", - добавил Степанов.

Кроме того, за прошедшие сутки было осуществлено 14 301 тестирование. Из них 10 563 методом ПЦР, а 3 738 - методом ИФА.

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