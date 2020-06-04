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За сутки COVID-19 заболели 38 детей и 103 медработника, всего 1 829 детей и 4 888 медиков, - Степанов
За сутки в Украине коронавирусной инфекцией заболели 38 детей и 103 медицинских работника.
Об этом во время онлайн брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 588 человек, из них 38 детей и 103 медработника", - отметил министр.
Госпитализировали 141 человека.
"За все время пандемии заболело 25 411 человек, из них 1 829 детей, а также 4 888 медработников", - добавил Степанов.
Кроме того, за прошедшие сутки было осуществлено 14 301 тестирование. Из них 10 563 методом ПЦР, а 3 738 - методом ИФА.
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на передньому фронті завжди"прилітає"..
"За весь час пандемії захворіло 25 411 осіб, з них 1 829 дітей, а також 4 888 медпрацівників"Джерело: https://censor.net/ua/n3199942https://censor.net/ua/n3199942
https://medium.com/@mdubakov/immune-system-for-mere-mortals-74de44bdb733
Дышите просто полной грудью, побольше будьте на природе, просто живите без страха и упрека.
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