Зеленский о ситуации на ПП "Тиса": Перестали пропускать "обычных украинцев", которые "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут"
Президент Владимир Зеленский объяснил недавние беспорядки на границе в Закарпатской области успешной операцией против контрабандистов, которым нужно "сломать хребет".
Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он напомнил, что назначил главой Закарпатской ОГА бывшего чиновника Службы безопасности Алексея Петрова. По словам Зеленского, предыдущих руководителей "или покупали, или запугивали", а этого главу региона "боятся и обходят стороной".
В итоге, как говорит президент, операция Петрова сработала и из-за границы перестали пропускать "обычных нормальных украинцев", которые говорят, что "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут".
Именно эти контрабандисты, по словам Зеленского, и пригрозили устроить проблемы на границе, в частности создав очереди на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.
"А мы не будем пропускать. И это происходило на всех таможнях. Проверка на прочность, кто кого, сможем ли мы выдержать... Мы подтянули туда Нацгвардию, войска на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины? "Потому что мы вас здесь сейчас разнесем". Вот, что происходило на Закарпатье", - сказал Зеленский.
Он добавил, что в итоге было около 5 машин "заговорщиков", а остальные поняли, что их никто не пропустит.
"И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они "штормить" эту страну. Так оно будет. Но если мы будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживём это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать", - подытожил президент.
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Вован, может тебе и придётся терпеть отсутствие хамона, лосося, икры. Нам к этому не привыкать при таком уровне жизни в Украине, которую грабит стая ЗЕленых обезьян.
Первый президент-неклоун!
Первый президент-неклоун!
1. Дешевле
2. Быстрее
3. Никакая падла с Укрпочты не украдет.
Так что ты "чув дзвін, та не знаєш звідки він"... Скандал начался именно тогда, когда таможенники вообще перестали пропускать бусы. Никто из них не хотел сутками стоять на границе. Им по хер куда платить, в карман или в кассу, лишь бы побыстрее домой. Так что ты не из той оперы песню затянул...
якщо такий собі Алєкс звик давати хабарі..
бо це менше грошей і мороки,як заплатити офіційно ((
Выбрали жрите...
відкритий ринок з ЄС і в наступний термін Порошенко(Бариги) нам не "світив"
Убеждаюсь (уже в который раз) что преЗедентом выбрали идиота, у которого в голове нет понятия первоочерёдности: сначала причина, а затем идет следствие...
водителям бусов и украинцам посылающим посылки
мусора хотят жрать , пытать и насиловать ,
нужны дикие поборы для удовлетворения запросов мусоров,
у которых зелу°а прокурором подрабатывает
для работы, обыкновенной
мусора содали систему - не платишь - идешь на °°°
обойти можно за день, но есть масса мелочей, которые пока Вас не коснулись
он реально думает, что хамон, кофе и лосось возят бусами через пп тиса?
это просто мелкие комерсы.
пусть про держрезерв пустой лучше расскажет.
И продолжает бороться... с системой.
А с ней нужно не бороться. Ее нужно менять!
Петров не вечен, ему на смену придет другой и все вернётся.
Вот этого и не понимает клоун.
Что это вообще за трагедия. Шо там слать в этих посылках из Италии? Сейчас глобализация и все везде одинаковое (китайский ширпотреб).
Два раза за все время работы в море хотелось выслать посылку на родину - это был гобелен из шерсти вигоня в Уругвае и резной тикового дерева метровый Будда в Сингапуре.
Расскажы ещё про то, что порохоботы евробляхеров поддерживают!
Схема, конечно, проста и давно известна - обвинить оппонента в любой придуманной фигне и тут же его разоблачить. Но вот обвинение должно быть или достаточно чудовищным, или правдоподобным. А у тибя - "порохоботы за нарушение правил дорожного движения!" - ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Незачёт!
Как только ты поймёшь, что порохоботы не считают Порошенко своим кумиром, а выступают от имени чистого разума - кроманьёнец превратится в человека!
Тільки рухатися вперед, хоча б, по міліметру, і ніяких "три кроки вперед і шість кроків назад".
Інакше систему не зламати і паразити будуть жити, а держава - гнити.
Ти вже тридцять років винаходиш колесо і не забуваєш красти і брати хабарі.
Вивіз через кордони під час Пандемії 983,5 тонн медичних масок з держрезервів це узаконено зе-владою.
Зе-новиє ліца при владі гордо звітували, що експортовано рекордну кількість зерна в історії України, а виявлений, як прогнозований експертами наслідок, дефіцит зерна в держрезерві це -"з'їли миші".
Повернення заробітчан з сумками - це незаконна контрабанда. Бо зе-ліцам мало грошей для дерибану, і потрібно заробітчан обкласти митом, і злупити три шкіри. До речі, Зе про це заявляв ще в передвиборчому піар інтерв'ю Гарндону.
Ниже точно нет.
но зебилы скушают ослиную версию)))