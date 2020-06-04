Зеленский о ситуации на ПП "Тиса": Перестали пропускать "обычных украинцев", которые "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут"

Президент Владимир Зеленский объяснил недавние беспорядки на границе в Закарпатской области успешной операцией против контрабандистов, которым нужно "сломать хребет".

Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что назначил главой Закарпатской ОГА бывшего чиновника Службы безопасности Алексея Петрова. По словам Зеленского, предыдущих руководителей "или покупали, или запугивали", а этого главу региона "боятся и обходят стороной".

В итоге, как говорит президент, операция Петрова сработала и из-за границы перестали пропускать "обычных нормальных украинцев", которые говорят, что "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут".

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Именно эти контрабандисты, по словам Зеленского, и пригрозили устроить проблемы на границе, в частности создав очереди на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

"А мы не будем пропускать. И это происходило на всех таможнях. Проверка на прочность, кто кого, сможем ли мы выдержать... Мы подтянули туда Нацгвардию, войска на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины? "Потому что мы вас здесь сейчас разнесем". Вот, что происходило на Закарпатье", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в итоге было около 5 машин "заговорщиков", а остальные поняли, что их никто не пропустит.

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"И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они "штормить" эту страну. Так оно будет. Но если мы будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживём это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать", - подытожил президент.