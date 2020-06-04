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Зеленский о ситуации на ПП "Тиса": Перестали пропускать "обычных украинцев", которые "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут"

Зеленский о ситуации на ПП

Президент Владимир Зеленский объяснил недавние беспорядки на границе в Закарпатской области успешной операцией против контрабандистов, которым нужно "сломать хребет".

Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что назначил главой Закарпатской ОГА бывшего чиновника Службы безопасности Алексея Петрова. По словам Зеленского, предыдущих руководителей "или покупали, или запугивали", а этого главу региона "боятся и обходят стороной".

В итоге, как говорит президент, операция Петрова сработала и из-за границы перестали пропускать "обычных нормальных украинцев", которые говорят, что "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут".

Смотрите также: Зеленский о контрабанде: "Не знаю, возможно ли ее убрать полностью". ВИДЕО

Именно эти контрабандисты, по словам Зеленского, и пригрозили устроить проблемы на границе, в частности создав очереди на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

"А мы не будем пропускать. И это происходило на всех таможнях. Проверка на прочность, кто кого, сможем ли мы выдержать... Мы подтянули туда Нацгвардию, войска на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины? "Потому что мы вас здесь сейчас разнесем". Вот, что происходило на Закарпатье", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в итоге было около 5 машин "заговорщиков", а остальные поняли, что их никто не пропустит.

Смотрите также: На Львовщине обнаружили 10 беспилотников, которые использовались для контрабанды, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они "штормить" эту страну. Так оно будет. Но если мы будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживём это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать", - подытожил президент.

Зеленский Владимир (20255) контрабанда (2409) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+37
Ладно заграница.
А как местные мыши сожрали десятки тысяч тонн местного, не привезенного из-за бугра зерна?
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04.06.2020 09:34
+27
Ти навіть не уявляєш як порохоботи потішаються з вас, зелених довбнів.
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04.06.2020 09:38
+27
Июнь 2019: "Зеленский заявил, что контрабанду в Украине могут побороть до конца 2019 года ... "
Июнь 2020. Зеленский о контрабанде: "Не знаю, возможно ли ее убрать полностью....".

Слово "пшик" наиболее полно отражает результаты работы бубочки на всех направлениях.
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04.06.2020 09:41
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Читая про "сломанный хребет" и представляя ЗЕ - просто ржу. Карманный Рембо!!! Ссохшийся Терминатор!!!

Вован, может тебе и придётся терпеть отсутствие хамона, лосося, икры. Нам к этому не привыкать при таком уровне жизни в Украине, которую грабит стая ЗЕленых обезьян.
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04.06.2020 09:55 Ответить
ну що тут скажеш?!! най іще більше наліпок "зе-*****" на буси наліплять(((
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04.06.2020 09:56 Ответить
Невже він хочаб на секунду повірив у БЕЗКОРИСНОГО, ЧЕСНОГО,НЕПІДКУПНОГО генерала та ще й СБУ?? Він дослужився до заступника СБУ та на 10- 15 тисяч гривень жив? Їздив у метро та жрав сою? Жінка його та діти купували одяг на ринку, щоб дешевше? За кордоном були раз у житті на відпочинку, а не на заробітках?? Хай оприлюднить декларацію свою та своїх близьких!! Засекретили?? Боротися з контробандою ТРЕБА ТА ДУЖЕ ВАЖЛИВО, але промивати мозг українцям про вдалі призначення та ЧЕСНОГО ГУБЕРНАТОРА - неповажати себе та народ. Краще б найшов інші порівняння до чиновника...Поставлять своїх та перенаправлять потоки...Раньших - посадять та поразгоняють. Все. Хабарі тільки стануть більше, як по всій Україні. А Хенерал буде їздити на черговому майбаху, а його жінка на лексусі, як зараз, до речі...
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04.06.2020 09:57 Ответить
Спорить трудно, да. Но хочется надеяться. Или вам и надеяться уже не хочется?
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04.06.2020 10:30 Ответить
На ринку дорожче, в магазинах дешевше ніж на сьомому.
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04.06.2020 12:28 Ответить
Зеленский тупой, как валенок.
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04.06.2020 09:57 Ответить
"Италия" шла через Тису при всех президентах. Если Зеленскому удастся узаконить перемещение этих грузов, то я буду премного удивлён. Такого не удавалось сделать никому!
Первый президент-неклоун!
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04.06.2020 09:57 Ответить
правильно главные воры в стране итальянские заробитчане вот кто милиарды из бюджета ворует!!
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04.06.2020 10:00 Ответить
Та да...этот презЕдент клоун теперь по крупняку работает...мрией из Китая...напрямую в эпицентры...
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04.06.2020 10:00 Ответить
Тогда ты будешь первый избиратель вовочки-недебил
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04.06.2020 10:01 Ответить
https://censor.net/user/28399

Первый президент-неклоун!Зеленський про ситуацію на ПП "Тиса": Перестали пропускати "звичайних українців", які "20 років платять митнику 500 баксів і їдуть" - Цензор.НЕТ 4998
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04.06.2020 11:10 Ответить
Вован, ты хоть разберись почему посылки отправляют так!

1. Дешевле
2. Быстрее
3. Никакая падла с Укрпочты не украдет.
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04.06.2020 09:57 Ответить
Вы знаете, что такое таможенный лимит? Это когда надо платить всем. 100 евро. Принимался с подач Цитруса, Алло и т.д. Хотели, правда, 22 евро. Но дело даже не в налоге. Можно за пару вещей заплатить 300-500 грн. Но проблема, что к этой сумме прилагается "работа брокера" за ту же и большую сумму. То есть к двум парам обуви на семью чуть выше лимита, на сотню две грн, надо на почте заплатить тысячу. Или покупать у модных "неконтрабандистов" здесь на 2000-3000 грн. дороже за одну. Касается ВСЕХ посылок "обычных рабов". Поэтому и везут. А жратву везут потому что у нас она дороже чем в Европе. И со всеми накрутками здесь качественная еда обходится дешевле. Если коротко - везут потому что экономика в заднице и никто разбираться с этим не будет.
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04.06.2020 10:21 Ответить
Слышал как то о сухом законе и борьбе со спиртным и чем закончилось!?)))... Ничему история не учит.
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04.06.2020 09:59 Ответить
...говорит "эту страну". Четкий маркер приезжего
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04.06.2020 10:02 Ответить
як жиж плять yся Європа живе без тої контрабанди і без всяких 500 американських грошей митникам (! ??), до речі чому баксами платять ?? Це як менi здається не кордони з Америкою? Тут євро ходять (поки)
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04.06.2020 10:06 Ответить
вся эта контрабанда как раз и везется в Европу)))
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04.06.2020 13:24 Ответить
Я так зрозумів що В Украіну , бо кому тут у Європі потрібна укр кава , хамрон та непоньятний лосось ?
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04.06.2020 13:28 Ответить
невірно зрозумів, спробуй проїхати через пункти пропуску в Закарпатті на авто, тоді, може і правильно зрозумієш...
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04.06.2020 15:00 Ответить
Опять недогода порохососам,они все на бусах шастают,а Пеца кто защищать будет 10-го июня?
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04.06.2020 10:08 Ответить
ты такой же идиот, как и твой преЗедент? Ты же не общался с перевозчиками. Они всегда двумя руками были "За", платить ту же сумму в кассу (то есть в бюджет).
Так что ты "чув дзвін, та не знаєш звідки він"... Скандал начался именно тогда, когда таможенники вообще перестали пропускать бусы. Никто из них не хотел сутками стоять на границе. Им по хер куда платить, в карман или в кассу, лишь бы побыстрее домой. Так что ты не из той оперы песню затянул...
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04.06.2020 10:26 Ответить
Правильно бубочка возмущается, дал 500 баксов и поехал. А когда-же бубочке принасут с таможни? ЗЕбыдло проголосовало, что у бубочки будет конец. Его бедности. Так где бабло, ЗЕбыдло? Сколько можна вашего приписдента обижать?
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04.06.2020 10:09 Ответить
а потім пі..дьож про непоборну корупцію в Україні (((

якщо такий собі Алєкс звик давати хабарі..
бо це менше грошей і мороки,як заплатити офіційно ((
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04.06.2020 10:17 Ответить
Тормоз, ты, видимо, пропил свои мозги, убогий ЗЕбил. Есть такая штука, стеб называется. Или на твоем хуторе Задрочинск ничего не слыхали? Хотя, о чем это я, вас, ЗЕбанутых давно уже признали больными ЗЕленой чумой, а это лечится только гильйотиной.
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04.06.2020 12:11 Ответить
А слишал кто нибудь про контрабанду,например, между Бельгией и Голландией? Год назад у Украины был выбор - открытый рынок ЕС или лобзание с козломордыми братушками.
Выбрали жрите...
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04.06.2020 10:11 Ответить
не пи..ди ,порохоботе..
відкритий ринок з ЄС і в наступний термін Порошенко(Бариги) нам не "світив"
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04.06.2020 10:19 Ответить
Тепер не світить. А ти просто йди нюхни під хвостом у мокшів, мудь зелена)
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04.06.2020 10:24 Ответить
Ну ,зараз в тебе ,Зєбот, на все зелене світло,хоч у стіну,хоч у прірву, аби не Порошенко ! Наснаги, до речі, тільки б потім не скиглив,як завжди!
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04.06.2020 11:33 Ответить
"Открытый рынок ЕС" Украине не сввтил ни год назад ни через 10 лет. ЕС свой рынок очень тщательно охраняют от товаров из других стран.
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04.06.2020 10:24 Ответить
Рынок ЕС открыт для членов ЕС)
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04.06.2020 10:29 Ответить
и что, Украину приглашали в члены ЕС?
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04.06.2020 10:32 Ответить
безвиз тоже не особо хотели давать. Двери открывают тем кто стучится
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04.06.2020 10:35 Ответить
Про безвиз договоренности были давно. Про членство в ЕС - нет.
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04.06.2020 11:09 Ответить
kakoje davno, takzhe davno kak i pro prinjatije v ES, jesli chto, to iz za demogogiji prorasseiskih idiotov i v Niderlandah referendum organizovali da i zapisali chto partnjorstvo ne garantirujet cjlenstvo v ES - tak chto ne nado lja lja ljaa.
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04.06.2020 13:46 Ответить
Безвиз проистекает из договора "Про ассоциацию с ЕС", который как известно еще при Януковиче должен был быть подписан. А теперь попрошу предъявить какие есть соглашения про полноправное членство в ЕС?
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04.06.2020 13:55 Ответить
у этого "мурчика" никак в голове не складывается причинно-следственная связь, что с перевозчика требуют мзды, вот он и платит. Он хочет ламать хребет ребятам, которые за рулём в бусе или системе взяточничества?
Убеждаюсь (уже в который раз) что преЗедентом выбрали идиота, у которого в голове нет понятия первоочерёдности: сначала причина, а затем идет следствие...
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04.06.2020 10:19 Ответить
Ну а как же в других странах живут, без мзды с перевозчика? Или мы -безнадёжные? В системе там много народа, и Бус-ники, и пиджаки, и подвозчики, и таможники с погранцами и СБУшниками, и менты наши, и венгерские полицаи, которые охраняют базы перегрузки в Дебрецене и Захони.
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04.06.2020 10:35 Ответить
зеленский и его мусорские судьи решили сломать хребет
водителям бусов и украинцам посылающим посылки
мусора хотят жрать , пытать и насиловать ,
нужны дикие поборы для удовлетворения запросов мусоров,
у которых зелу°а прокурором подрабатывает
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04.06.2020 10:43 Ответить
Зеленский о ситуации на ПП "Тиса": Перестали пропускать "обычных украинцев", которые "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут" - https://censor.net/news/3199882/rada_svoim_resheniem_zapretila_proveryat_na_granitse_bagaj_genprokurora_sudeyi_verhovnogo_suda_i_chlenov
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04.06.2020 10:43 Ответить
вот и ответ для кого эта страна и кто в этой стране главный!!
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04.06.2020 11:03 Ответить
Коли пару років тому читав соціологію,то виявилось що 54% простого наріду не проти вирішить свої проблеми за допомогою хабарів.І коли писав,що як люди перестануть давать,то брать не будуть,треба тільки не порушувать закони, у відповідь чув-прхбот. Ось поміняєм барих на чесних,новиє ліца і всьо такоє.Ко-ко-корупції не буде. Поміняли.Навіть до тупого клоуна дійшло,що знайти фахового і чесного митника,поліцейського,чиновника і т.д. не проста задача.В нас вже покоління виросли на контрабасі,браконьєрстві,бурштині і т.п.Бухають за кермом і відкупляються за любої влади.Це почалось до Кравчука,і на Зєлі не закінчиться.Скоріше при імпотенції влади клоунів, хаосі і безгрошівї всі негативні явища тільки підсиляться.
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04.06.2020 11:05 Ответить
смотрите, хабари, вы не пройдёте медкомиссию, пока не заплатите,
для работы, обыкновенной
мусора содали систему - не платишь - идешь на °°°
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04.06.2020 11:57 Ответить
Я проходив мед.комісію на роботу цієї зими.Принципово не даю хабарів,але це ж треба самому бігать кабінетами пару днів.Хоча знаю,що за 400грн. можна на другий день забрать готовий обхідний лист з висновками.Шо там мутять мусора-не в курсі.Не стикався,але і на них можна знайти управу(прокуратура,свб,розголос і т.д.)
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04.06.2020 12:12 Ответить
иногда мусора спасают жизни и защищают от бандитов, но то иногда
обойти можно за день, но есть масса мелочей, которые пока Вас не коснулись
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04.06.2020 12:44 Ответить
Власть видит простых людей на бусиках, которые самостоятельно выживают, и упорно не видит депутатов и разных власть имущих, которые ввозят (вывозят) контрабанду на миллиарды. К великому сожалению, Зеленский оказался слабаком, во всем. Позор.
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04.06.2020 11:10 Ответить
Влада рассписалась в своей никчемности что либо сделать для страны.Но и уступать место у корыта без боя не будет другому стаду свиней. Обсуждать новый суспильный договор полезней чем новых марадеров. При сложившейся системе других не будет.
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04.06.2020 11:12 Ответить
Ну разве умный президент себя так ведёт?Он в натуре воюет со своей страной?Или делает вид ,что воюет? Как профессиональный комик ?Не можешь победить-возглавь .Трудяге влепили 61.5% налогов -,а себе и 5% нету -это как понимать -двойные стандарты?Ну вот поставил Саакашвили решалой и что? Где реформа налоговой системы?Как в Сингапуре !
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04.06.2020 11:15 Ответить
шо он бредит?
он реально думает, что хамон, кофе и лосось возят бусами через пп тиса?
это просто мелкие комерсы.
пусть про держрезерв пустой лучше расскажет.
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04.06.2020 11:16 Ответить
Проблема клоуна в том что он клоун и мыслит как клоун.
И продолжает бороться... с системой.
А с ней нужно не бороться. Ее нужно менять!
Петров не вечен, ему на смену придет другой и все вернётся.
Вот этого и не понимает клоун.
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04.06.2020 11:19 Ответить
Ай, обложили "посылки" данью, ой не пропускают бусы!

Что это вообще за трагедия. Шо там слать в этих посылках из Италии? Сейчас глобализация и все везде одинаковое (китайский ширпотреб).
Два раза за все время работы в море хотелось выслать посылку на родину - это был гобелен из шерсти вигоня в Уругвае и резной тикового дерева метровый Будда в Сингапуре.
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04.06.2020 11:20 Ответить
Президент Владимир Зеленский объяснил недавние беспорядки на границе в Закарпатской области успешной операцией против контрабандистов, которым нужно "сломать хребет". Источник: https://censor.net/n3199943

Зеленський про ситуацію на ПП "Тиса": Перестали пропускати "звичайних українців", які "20 років платять митнику 500 баксів і їдуть" - Цензор.НЕТ 2191
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04.06.2020 11:45 Ответить
Ага,ага , оно без лосося и хамона проживет! Да ты за три месяца, так устал, что тебя жена за ручку и за свои бабки на лакшери в Оман отвезла. Кофе он пить не будет! Эй,73процентные, как вам такая зелёная Мивина, уши не оттягивает или ничего,втянулись ?
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04.06.2020 11:50 Ответить
Голобородька хамонов не ест, не клевещи на него, порохобот!!
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04.06.2020 13:23 Ответить
Ага и кофе только по большим праздникам, если зарплата преЗедента позволит.🙄
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04.06.2020 18:59 Ответить
Ребята из секты "святаго Пятра",вы уж определитесь,боремся мы с контрабасом или не боремся.А то вас бедолаг не поймешь.Тут вы все скопом за Европу,а стоило 50 видеокамер на улицах Киева поставить,как вы подняли кипишь не шуточный против ущемление прав, и поборы с не законопослушных граждан,которые привыкли безнаказанно правила дорожного поведения нарушать.Хочется всей вашей секте напомнить,что в ЕС ,про которую вы все тут нам уши прозужжали,таких камер тысячи.И с контрабасом там долго не рассусоливают.Изымают и уничтожают,а нарушителей сажают,и надолго.А у нас привыкли,что крупные и мелкие товарные партии дорогой итальянской обуви или брендовой одежды из Европы дробят и вот такими мелкими партиями на бусах за копейки перевозят как посылки или секонд хенд,а потом ноют,почему таможня вся поголовно коррумпированная,и мало дает денег в бюджет.А когда "лавочку" прихлопнули,и кормушка прикрылась,то куда там та Европа подевалась?Давай власть,возвращай все схемы на таможне взад,ну и заодно все камеры с улиц Киева убирайте.
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04.06.2020 12:33 Ответить
Ты идиот или шершнем ужаленный?
Расскажы ещё про то, что порохоботы евробляхеров поддерживают!
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05.06.2020 11:25 Ответить
Первый сектант отозвался.Надеюсь не последний.
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05.06.2020 14:58 Ответить
Шурик, ну нет у тибя пока мастерства лепки гавна...
Схема, конечно, проста и давно известна - обвинить оппонента в любой придуманной фигне и тут же его разоблачить. Но вот обвинение должно быть или достаточно чудовищным, или правдоподобным. А у тибя - "порохоботы за нарушение правил дорожного движения!" - ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Незачёт!
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05.06.2020 18:50 Ответить
Амфушка Прослушав тебя,я изменил свою точку зрения,и понял,что порохоботы за борьбу с контрабандой,как в данном случае с бусами,за видеофиксацию нарушений правил дорожного движения,за справедливую растаможку евроблях,да вообще за все то,что проводит правительство Зеленского.
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05.06.2020 20:10 Ответить
Шурик, дорогой, да ты почти голова! Осталось сделать последнее усилие!
Как только ты поймёшь, что порохоботы не считают Порошенко своим кумиром, а выступают от имени чистого разума - кроманьёнец превратится в человека!
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06.06.2020 10:17 Ответить
Це вже схоже на конструктивний підхід. Але не треба сподіватися на легкі перемоги.
Тільки рухатися вперед, хоча б, по міліметру, і ніяких "три кроки вперед і шість кроків назад".
Інакше систему не зламати і паразити будуть жити, а держава - гнити.
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04.06.2020 12:34 Ответить
Да, платить, наверное надо, но не с того начали. Нашли "крайних" - заробитчан, которые кормят пол-страны? И это решили отнять у народа? Моя знакомая, работавшая в Италии, рассказывала, что первый год приходилось спать на автобусных остановках между работами так как не могла себе позволить снять комнату. А между прочим с высшим образованием и в возрасте более 50 лет. Что вы, идиоты делаете? Народ за это голосовал? Вы посадили хоть одного коррупционера и забрали награбленное у народа?????
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04.06.2020 12:35 Ответить
пока вы все будете голосовать за "снижения тарифов и посадки коррупционеров", а тем более за "забирание награбленного у народа", так и будете всю жизнь сосать и иметь то говно, что мы щас все благодаря вам имеем
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04.06.2020 13:20 Ответить
О, наімудрєйшій із наімудрєйшіх, зниження тарифів відбуваються після посадки корупціонерів.
Ти вже тридцять років винаходиш колесо і не забуваєш красти і брати хабарі.
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04.06.2020 16:30 Ответить
рагули будут полюбэ возить контрабас и создавать очереди на таможнях. Заработок самого конченого пиджака - от 500 до 1000 грн в день. Я конечно за то что бы их нагнули рылом в асфаль и на границах пропадут очереди, но это практически невозможно- йо-йо-ко-ко будет бунтовать- адекватно оплачиваемой работы в приграничных районах просто нет плюс они нихрена делать не умеют, а на контрабасе живут достаточно неплохо.
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04.06.2020 12:36 Ответить
зачем ему где-то работать, если он за выезд туда-сюда минимум 50 евро привозит...это как на Донбассе с шахтами и шахтерами...другого ничего не знают и не умеют
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04.06.2020 13:17 Ответить
Цікаво...
Вивіз через кордони під час Пандемії 983,5 тонн медичних масок з держрезервів це узаконено зе-владою.
Зе-новиє ліца при владі гордо звітували, що експортовано рекордну кількість зерна в історії України, а виявлений, як прогнозований експертами наслідок, дефіцит зерна в держрезерві це -"з'їли миші".
Повернення заробітчан з сумками - це незаконна контрабанда. Бо зе-ліцам мало грошей для дерибану, і потрібно заробітчан обкласти митом, і злупити три шкіри. До речі, Зе про це заявляв ще в передвиборчому піар інтерв'ю Гарндону.
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04.06.2020 12:42 Ответить
ой, зеля, да не писди...там кроме наших таможенников есть еще венгерские/словацкие. И когда шмон авто происходит, все всё видят...Наши-то как раз почти ничего не проверяют. Еще одна область жизни, с познаниями зеро для зели...
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04.06.2020 13:15 Ответить
очень я сомневаюсь что контрабанда существует на пустом месте, задайте себе вопрос почему продукты питания за границей в два раза дешевле чем у нас? от сюда и ответ... импорт выгоднее, и люди на западной Украине долго терпеть не будут это не восток дырявый, хотя не исключаю что именно такой план выполняют некоторые политики по заказу кремля... вообще это все мутная история. наводить порядок нужно на границе но не за счет этих граждан которые выживают... глядите на госмонополии ... но туда ж нельзя это ж олигархи они и яйца оторвать могут с башкой
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04.06.2020 13:15 Ответить
где именно за границей и какие именно продукты в два раза дешевле?
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04.06.2020 13:18 Ответить
Хдє ваші даказатєльства?
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04.06.2020 16:32 Ответить
В Чехии приблизительно такие же цены на некоторые продукты, в других странах выше.
Ниже точно нет.
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05.06.2020 07:14 Ответить
Какая отвратительная рожа
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04.06.2020 13:38 Ответить
Вообще-то вава опять врет. Бунтовали из--за повышения размера дани: было от 200 до 500, стало 700-800 евриков за проезд без досмотра.
но зебилы скушают ослиную версию)))
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05.06.2020 00:51 Ответить
С контрабандой можно бороться только если создать такие условия, при которых не невыгодно возить, например уменьшить растаможку товара или дать преференции местному производителю...но лучше сразу ломать хребет...сломал бы ты себе хребет, Зеля, но у тебя его нет.
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07.06.2020 00:55 Ответить
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