В первые три дня работы системы автофиксации снижается количество нарушений ПДД, - Геращенко
За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости отмечается стабильное снижение количества нарушений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на страниц в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
01.06.2020 зафиксировано - 57880;
02.06.2020 зафиксировано - 44319;
03.06.2020 зафиксировано - 37211.
"И это притом, что еще никто не получил письмо о правонарушении, так как первая партия была передана "Укрпочте" только вчера днем", - отметил Геращенко.
Напомним, с 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постепенно она будет расширена на всю Украину.
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Как отбивать будут?
https://twitter.com/45956888
https://twitter.com/45956888 Татьяна Боровская
"Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости."
А мишів що з'їли держрезерв зерна не спіймала. Треба камери на мишів ставити. Охфіс простих рішень, не дякуйте.
https://twitter.com/bryhynets Олександр Бригинець
Порахували, щоб зжерти зникле зерно з держрезерва треба колона мишей в 2.5 екватора довжиною
або одна компактна командюсечка Зеленського без лави запасних...
в разных местах бываем, значит.
Еслешто.