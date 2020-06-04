В первые три дня работы системы автофиксации снижается количество нарушений ПДД, - Геращенко

За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости отмечается стабильное снижение количества нарушений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на страниц в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

01.06.2020 зафиксировано - 57880;

02.06.2020 зафиксировано - 44319;

03.06.2020 зафиксировано - 37211.

"И это притом, что еще никто не получил письмо о правонарушении, так как первая партия была передана "Укрпочте" только вчера днем", - отметил Геращенко.

Напомним, с 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постепенно она будет расширена на всю Украину.

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