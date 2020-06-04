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В первые три дня работы системы автофиксации снижается количество нарушений ПДД, - Геращенко

В первые три дня работы системы автофиксации снижается количество нарушений ПДД, - Геращенко

За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости отмечается стабильное снижение количества нарушений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на страниц в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

01.06.2020 зафиксировано - 57880;
02.06.2020 зафиксировано - 44319;
03.06.2020 зафиксировано - 37211.

"И это притом, что еще никто не получил письмо о правонарушении, так как первая партия была передана "Укрпочте" только вчера днем", - отметил Геращенко.

Напомним, с 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постепенно она будет расширена на всю Украину.

Также читайте: В МВД надеются, что в ближайшие 5 лет смертность на дорогах Украины снизится в 2 раза

Автор: 

ПДД (532) скорость (98) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+4
https://twitter.com/bryhynets

https://twitter.com/bryhynets Олександр Бригинець

Порахували, щоб зжерти зникле зерно з держрезерва треба колона мишей в 2.5 екватора довжиною
або одна компактна командюсечка Зеленського без лави запасних...
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04.06.2020 09:43
+4
то были не мыши, а хомячки. не скіко зжерли, скіко за щоками повиносили )
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04.06.2020 09:46
+3
https://twitter.com/45956888
https://twitter.com/45956888
https://twitter.com/45956888 Татьяна Боровская



"Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости."
А мишів що з'їли держрезерв зерна не спіймала. Треба камери на мишів ставити. Охфіс простих рішень, не дякуйте.
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04.06.2020 09:42
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Камеры денег стоят немалых.
Как отбивать будут?
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04.06.2020 09:38 Ответить
поднимут штрафы)
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04.06.2020 09:41 Ответить
У нас мобільна радарна установка коштує близько 200 000 євро, відбивається за рік
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04.06.2020 09:45 Ответить
стацiонарна меньше
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04.06.2020 09:46 Ответить
недели как две, по "том-том" пришло сообщение, шо вьезжая в германию, нужно отключить в дивайсе предупреждение о радарах ))
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04.06.2020 09:49 Ответить
Дiйсно , копи можуть перевірити, якщо не виключенa ця функция - штраф ,але це дуже рiдко бува взагалі , то треба мати єврейське щастя що б поліція тебе зупинила і перевірила щось то, якщо не порушив звичайно правила, мене останній раз копи зупиняли років 8-9 назад і то вночі, в місті
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04.06.2020 09:57 Ответить
аналогічно. 2 рази за більш чим четверть віку. років з 10 тому була якась акція, по тіпо боротьбі з корупцією, поліція з одного ланда, проводила контроль в другому. провірили фюрершайн по компу в себе й чуус-папа! а другий мабуть пару місяців тому в 11 вечора. мабуть когось ловили, бо тормозили всих на дорозі через гемайнде. опускаеш скло, заглядує в салон й ні слова. махнув - ехай! ))
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04.06.2020 10:06 Ответить
немецкое приложение на мобильный Samcam отлично показывает все радары и дает предупреждения при приближении. Копы реально будут проверять мобильный телефон какая там стоит программа? Они имеют право?
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04.06.2020 10:03 Ответить
вообще-то, шоб остановили, сначала нужно шо-то нарушить. от бюргеров вообще никогда не слышал, шоб шо-то без повода проверяли. местные грузины, попадающиеся перманентно по своей "работе", говорят, что просматривают телефон по залёту. тут рядом у одной из франковска муж грузин. с его слов. а вообще то с 1 сентября прошлого года, все симки только персонифицированны. так что в принципе, не обязательно проверять телефон на глазах у владельца, что там у него наинсталлировано )) сегодня всё куда проще ))
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04.06.2020 10:16 Ответить
ну ок, узнают они что стоит программа Samcam, но нет доказательств что она запущена на телефоне сейчас, если не проверить телефон. Может потребитель ее просто скачал из Гугл-плей и не пользуется, факта нарушения нет.
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04.06.2020 10:31 Ответить
при современном развитии техники, просмотреть, шо там было активированно в любой момент за определённый промежуток времени, как и всю остальную активность ещё и с геолокацией, не составит труда. чисто вопрос мощности железа выделенного под это государством, какой промежуток времени сохраняется по всех данных пока не начнёт переписываться.
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04.06.2020 10:50 Ответить
не думаю что обычный полицейский на трассе начнет через разработчика программы проверять была ли она активна в данный момент или нет. Тем более что она работает офф-лайн и проверить это не взламывая смартфон, никак нельзя.
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04.06.2020 11:01 Ответить
)) та да. это не Украина. никакой полицейский не будет заморачиваться дополнительно на свою голову, даже если это ему можно будет сделать просто. наверное всё будет зависеть от тяжести нарушения. если под наркотой поймают, или чё подобное, ну может и будет. а так, какой ему смысл морочиться? это в Украине любая остановка, по делу или без приносит менту жыву копійку в карман. чё и тормозят.
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04.06.2020 11:09 Ответить
що до навігації то такий закон є і вони мають повне право а ось з приводу смартофонiв не буду брехати не знаю
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04.06.2020 10:17 Ответить
про закон я знаю, если при въезде на территорию шенгена увидят антирадар в машине при досмотре, то наступает просто п...ц. Но в наше время смартфонов, потребность в антирадаре небольшая, за исключением передвижных постов которые стоят "в кустах" - они на картах приложений не обозначены.
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04.06.2020 10:29 Ответить
Так в тому то і справа що найбільший головняк це мобільні радар установки, але є дорогущий навігатор Том том (не пам'ятаю якоi серії) ось на ньому крім стаціонарних радарів ще попереджають про мобільнi радари
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04.06.2020 10:47 Ответить
"tom tom world". в мене причеплений. і мабуть все, шо рівне та вище нього. там в ньому вмонтовано прямий звязок. по тих же мобільних радарах, ти можеш сам просто по ходу, коли побачив мобільний радар, зайти в меню й добавити його )) коли вже хтось добавив його до тебе, то йде попередження коли підїжаєш, а потім, коли минув місце установки, вискакує питання "ще стоїть радар? "ja", "nein" ". плюс коли в "секшен контроль" попадаєш, він відслідковує середню швидкість на цьому відрізку і попереджує. межа толерантності по швидкості завжди 5 км/год.
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04.06.2020 11:03 Ответить
Саме так, це він, там тільки одна проблема якщо вони тільки встановили апаратуру і ти потрапив на неї перший то естессна ти попав )
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04.06.2020 11:20 Ответить
ага. і не у всякого першого є цей навігатор з цією функцією занесення )). того й буде попадать й не один. правда коли в абсолютно новому місці поставлять. бо там поряд з місцями стаціонарних радарів занесені й найбільш популярні місця встановлення мобільних. позначення в них різне коли наближуешся.
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04.06.2020 11:28 Ответить
і ще, апдейт по радарах приходить майже кожен день. я кожен постійно його беру з машини й зранку провіряю на апдейт. в ньому вайфай й це займає пару-тройку хвилин.
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04.06.2020 11:33 Ответить
Ok) viel glueck dann )
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04.06.2020 13:18 Ответить
********* )
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04.06.2020 15:12 Ответить
ничего, скоро будет еще меньше, когда наш народ разберется, как нанопленку клеить на номера и другие виды борьбы с видеофиксацией
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04.06.2020 09:41 Ответить
https://twitter.com/45956888
https://twitter.com/45956888
https://twitter.com/45956888 Татьяна Боровская



"Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости."
А мишів що з'їли держрезерв зерна не спіймала. Треба камери на мишів ставити. Охфіс простих рішень, не дякуйте.
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04.06.2020 09:42 Ответить
https://twitter.com/bryhynets

https://twitter.com/bryhynets Олександр Бригинець

Порахували, щоб зжерти зникле зерно з держрезерва треба колона мишей в 2.5 екватора довжиною
або одна компактна командюсечка Зеленського без лави запасних...
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04.06.2020 09:43 Ответить
то были не мыши, а хомячки. не скіко зжерли, скіко за щоками повиносили )
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04.06.2020 09:46 Ответить
У нових ліц звірячий апетит.
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04.06.2020 09:48 Ответить
Сейчас проставят в смартфонах местоположение камер и у нулю сойдёт.
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04.06.2020 09:43 Ответить
По закону должно быть предупреждение о видеофиксации, если нет такого, все остальное Филькина грамота, судья признает постановление антизаконным.
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04.06.2020 09:48 Ответить
Що це за таккй комiшний закон ??)
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04.06.2020 09:49 Ответить
Є в нас таке, місце, де здійснюється контроль приладами, має бути позначене знаком - такий фотік у трикутнику.
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04.06.2020 10:07 Ответить
Вообщето в синем прямоугольничке 5.70. Перечитывайте правела чаще если мало ездите или не следите за знаками.
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04.06.2020 10:09 Ответить
Должен быть - да, но по факту все еще те стоят в промышленных количествах и устанавливали их еще в прошлом или позапрошлом году. Синий кажется всего пару раз видел и то не уверен, что в Украине.
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04.06.2020 10:30 Ответить
Да 100500 тыщщ их вижу в последнее время и ниодного красненького
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04.06.2020 11:00 Ответить
есть например примерно напротив Эпицентра не Берковецкой - его точно после 15 года воткнули (по гуглокартам видно, что в мае 15 его еще нет), при последнем ремонте.
в разных местах бываем, значит.
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04.06.2020 13:02 Ответить
Знаки уже год как стоят и не только там, где камеры.
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04.06.2020 10:05 Ответить
Тоді будуть інтенсивно використовувати мобільні радарні установки
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04.06.2020 09:48 Ответить
В 2005м когда менты с радарами под каждым кустом сидели смертность была в два раза выше.

Еслешто.
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04.06.2020 10:04 Ответить
То не ті радари, то мобільні радарні фотоустановк, тебе сфотають ти пролетиш повз i навіть не помітиш, а через тиждень приходить штраф додому з твоiм фейсом
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04.06.2020 10:10 Ответить
Ще не створена така техніка яку б українці не обдурили.
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04.06.2020 09:46 Ответить
Скоро все эти "письма счастья" начнут оспаривать в судах, а там глядишь и опять камеры эти отменят.
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04.06.2020 09:47 Ответить
Сумма судебного сбора составляет 420 гривен, а размер среднего штрафа за нарушение ПДД варьируется в пределах от 170 до 425 гривен. Проще и быстрее оплатить штраф
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04.06.2020 10:19 Ответить
А еще проще - не нарушать правила дорожного движения.
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04.06.2020 10:52 Ответить
На это и расчет, чтобы никто не связывался с судом, а безропотно оплачивал штраф.
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04.06.2020 11:41 Ответить
99% возмущающихся - это те, кто предрасположен к нарушениям.
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04.06.2020 10:53 Ответить
 
 