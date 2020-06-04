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Новости
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Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале в связи с запланированными массовыми акциями

Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале в связи с запланированными массовыми акциями

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

"Организаторы мероприятий анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - говорится в сообщении.

Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

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Автор: 

акция (2423) Кабмин (14025) Киев (25484) Нацполиция (16433)


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Топ комментарии
+13
Бубочки боятся Народа Украины???
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04.06.2020 09:48
+11
Просто ему мешают на работу на велике ехать 😀😀😀
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04.06.2020 09:56
+8
ПреЗедент бункер проверять будет?
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04.06.2020 09:48
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Бубочки боятся Народа Украины???
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04.06.2020 09:48 Ответить
Просто ему мешают на работу на велике ехать 😀😀😀
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04.06.2020 09:56 Ответить
6 червня 2020 - Щорічна акція на підтримку виключно добровільної інформованої згоди або відмови від вакцинації.
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04.06.2020 10:39 Ответить
ПреЗедент бункер проверять будет?
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04.06.2020 09:48 Ответить
Ответете зеледятлы за свои деяния
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04.06.2020 09:49 Ответить
ЗЕмразей на нары!!
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04.06.2020 09:52 Ответить
Сепары кремлевские раскачивают ситуацию в Украине. Сажать по просьбе трудящихся.
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04.06.2020 09:53 Ответить
Хто ж Сивоху посадить? Свої зелені?
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04.06.2020 09:54 Ответить
Жирная свинина Сивоха уже в Миротворце
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04.06.2020 09:57 Ответить
Его не пустят на территорию Украины?
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04.06.2020 09:58 Ответить
А Портнова - агента ФСБ ?
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04.06.2020 09:57 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Портнов написав, що за 5 місяців 2020 року він заробив в Україні близько 13 млн. гривень.
Приблизно 2,3 млн. на місяць. Чим він займається?

Більше 10 справ проти Пороха, Парубія, справи проти Майдану, Стерненко та інше.
Хто ж може платити за таку фігню?....
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04.06.2020 09:58 Ответить
Не розгойдуйте ночви, щурів нудить.
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04.06.2020 09:56 Ответить
Шо за акція? Невже прихильники нелоха оманського прийдуть з подякою?
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04.06.2020 09:54 Ответить
Может Саваков организовал , ШОБ завтра не сняли ?
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04.06.2020 10:01 Ответить
смотрю прямой эфир. евробляхеры негодуют. гудят болезные. халявы хочется
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04.06.2020 10:05 Ответить
Я магу пасвідєтільсиврвать! А шо праісходіт?
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04.06.2020 10:08 Ответить
Слабеньке посилення.. )

вчитись ще треба у Бацьки :
Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі у зв'язку із запланованими масовими акціями - Цензор.НЕТ 7354


Очевидец заснял на видео работы в официальной резиденции президента Беларуси под Минском.
На видео видно, как рабочие укрепляют забор вокруг территории и достраивают новый уровень с системами видеонаблюдения и колючей проволокой. Судя по кадрам, работы в самом разгаре и затронут весь периметр.

Беларусь головного мозга, [04.06.20 09:34]

С третьего раза после третьей смены понятых ночью на даче Тихановского нашли $900 000
Сразу вспоминаются другие "шокирующие" находки после разгонов: топоры и ледорубы на плошчы, гранатомёты в гаражах, бомбы, взрычатка и автоматы "Белого легиона". Правда потом оказалось, что всё это подбросили.
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04.06.2020 10:10 Ответить
"Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький..." - Alex Drone

Відео:
https://twitter.com/i/status/1268253389625925639
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04.06.2020 10:11 Ответить
А так вот почему бубочка аж 2 дня "поехал" с "рабочим"визитом в Хмельницкую область я думала ему скучно в Киеве, а воно таке сцикливе.Оце то народный ПреЗЕдент.Кто скажет какая тематика проведения массовых акций?
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04.06.2020 10:15 Ответить
Пеца должен давать показания 10-го июня в ДБР ,засуетились порохоботы
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04.06.2020 10:18 Ответить
обосранный почитатель х.йла вылез...
а ну пшло нах...
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04.06.2020 10:29 Ответить
а забыли написать какие акции
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04.06.2020 10:29 Ответить
Зассали, ато вдруг кто не знал ломанутся
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04.06.2020 10:40 Ответить
лгбт, евробляхеры и т.п. - протесты? это шапито))) власть давно научилась дескридетировать любой реальный протест вовремя подключая карманных педиков
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04.06.2020 10:34 Ответить
А что за акции то??
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04.06.2020 10:38 Ответить
Неужто на поддержку найвелычнишого? По примеру в Черкассах?
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04.06.2020 11:46 Ответить
мусора охраняют поживление зеленских гнид
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04.06.2020 12:16 Ответить
 
 