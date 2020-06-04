Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале в связи с запланированными массовыми акциями
Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.
"Организаторы мероприятий анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - говорится в сообщении.
Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
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Відео:
https://twitter.com/i/status/1268253389625925639
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