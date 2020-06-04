В случае роста заболеваемости COVID-19 Минздрав будет рекомендовать дополнительные карантинные меры, - Степанов
Минздрав будет рекомендовать вводить дополнительные карантинные меры, если количество заболеваемости COVID-19 будет расти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"Чтобы снизить риск инфицирования, нужно соблюдать противоэпидемические меры, которые разработали ведущие специалисты, и рекомендации Минздрава. Иначе мы можем видеть увеличение количества заболевших", - отметил министр.
Степанов добавил, что в случае роста заболеваемости министерство будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер.
"Применяя адаптивный карантин, у нас было понимание, что будет увеличение заболевших. Минздрав полностью контролирует ситуацию и по каждому случаю проводятся эпидрасследования", - объяснил Степанов.
Министр здравоохранения попросил придерживаться рекомендаций, которые дает Минздрав.
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Неужели? А обещали к 22 июня 0 заболевших, говорили что вирус выдохся и все такое . Или не было такого?
по улице идёшь, уже мало кто соблюдает дистанцию, приходится самому проявлять "сноровку"
да и транспорта пускать больше надо, шоб люди не толпились
не хочу я его тебе вынимать, с ним и ходи
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
та порівняйте з інформацією МОЗ, що офіційно проголошується
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1