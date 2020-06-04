В случае роста заболеваемости COVID-19 Минздрав будет рекомендовать дополнительные карантинные меры, - Степанов

Минздрав будет рекомендовать вводить дополнительные карантинные меры, если количество заболеваемости COVID-19 будет расти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Чтобы снизить риск инфицирования, нужно соблюдать противоэпидемические меры, которые разработали ведущие специалисты, и рекомендации Минздрава. Иначе мы можем видеть увеличение количества заболевших", - отметил министр.

Степанов добавил, что в случае роста заболеваемости министерство будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер.

"Применяя адаптивный карантин, у нас было понимание, что будет увеличение заболевших. Минздрав полностью контролирует ситуацию и по каждому случаю проводятся эпидрасследования", - объяснил Степанов.

Министр здравоохранения попросил придерживаться рекомендаций, которые дает Минздрав.

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