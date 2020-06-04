РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11033 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 022 18

В случае роста заболеваемости COVID-19 Минздрав будет рекомендовать дополнительные карантинные меры, - Степанов

В случае роста заболеваемости COVID-19 Минздрав будет рекомендовать дополнительные карантинные меры, - Степанов

Минздрав будет рекомендовать вводить дополнительные карантинные меры, если количество заболеваемости COVID-19 будет расти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Чтобы снизить риск инфицирования, нужно соблюдать противоэпидемические меры, которые разработали ведущие специалисты, и рекомендации Минздрава. Иначе мы можем видеть увеличение количества заболевших", - отметил министр.

Степанов добавил, что в случае роста заболеваемости министерство будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер.

"Применяя адаптивный карантин, у нас было понимание, что будет увеличение заболевших. Минздрав полностью контролирует ситуацию и по каждому случаю проводятся эпидрасследования", - объяснил Степанов.

Министр здравоохранения попросил придерживаться рекомендаций, которые дает Минздрав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов объяснил увеличение случаев COVID-19 в Украине: смягчение карантина и несоблюдение рекомендаций Минздрава

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Всех перепуганных поздравляю: мы вошли в стадию перманентного запугивания - если властям что-то не понравится, всех отправят в бессрочный голодный домашний арест без суда и следствия.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:10
+4
ты чё на нехилом пособии сидишь, да?
показать весь комментарий
04.06.2020 10:11
+2
Применяя адаптивный карантин, у нас было понимание, что будет увеличение заболевших.

Неужели? А обещали к 22 июня 0 заболевших, говорили что вирус выдохся и все такое . Или не было такого?
показать весь комментарий
04.06.2020 10:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Применяя адаптивный карантин, у нас было понимание, что будет увеличение заболевших.

Неужели? А обещали к 22 июня 0 заболевших, говорили что вирус выдохся и все такое . Или не было такого?
показать весь комментарий
04.06.2020 10:06 Ответить
ты чё на нехилом пособии сидишь, да?
показать весь комментарий
04.06.2020 10:11 Ответить
ну у нас и народ уверен, шо его разводят и никакого вируса нет.
по улице идёшь, уже мало кто соблюдает дистанцию, приходится самому проявлять "сноровку"
да и транспорта пускать больше надо, шоб люди не толпились
показать весь комментарий
04.06.2020 10:13 Ответить
засунь ка себе свой совет в одно место, на свой выбор
показать весь комментарий
04.06.2020 10:18 Ответить
идиот, тебе шо, с первого раза не доходит?
показать весь комментарий
04.06.2020 10:29 Ответить
Термометр из задницы выйми...
показать весь комментарий
07.07.2020 10:44 Ответить
а зачем ты его себе так глубоко засунул?
не хочу я его тебе вынимать, с ним и ходи
показать весь комментарий
07.07.2020 12:16 Ответить
Всех перепуганных поздравляю: мы вошли в стадию перманентного запугивания - если властям что-то не понравится, всех отправят в бессрочный голодный домашний арест без суда и следствия.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:10 Ответить
Как только властям разных периодов пригорает ВЕЗДЕ, так то путен нападал, то вот теперь каронавирус авспыхивает. Задрали ***.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:21 Ответить
Последнему идиоту уже понятно, что "карантин" - это чисто поводок, зак который зебилы будут дергать когда им будет нужно
показать весь комментарий
04.06.2020 10:47 Ответить
Заставь ЗЕбилов с вирусом бороться, так они и лоб расшибут!
показать весь комментарий
04.06.2020 10:53 Ответить
Вже десять днів реальне зростання. Проти статистики не попреш. У час піку епідемії в Україні було 3,2% смертність від вірусу, на початку травня - 2,4%, зараз вже на протязі десяти днів 3%. Моніторю ситуацію по швидкості розповсюдження цієї зарази. Зростання є. Але минулого максимуму ще не досягли. Називати це другою хвилею мабуть поки рано.
показать весь комментарий
04.06.2020 11:42 Ответить
Статистика, що надається МОЗ України - брехлива і занижує реальний рівень захворюваності. Дивиться самі
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

та порівняйте з інформацією МОЗ, що офіційно проголошується
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1
показать весь комментарий
04.06.2020 14:04 Ответить
 
 