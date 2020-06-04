Сельский голова на Львовщине разбил нос и сломал руку бывшему солдату Нацгвардии
Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий взял под личный контроль расследование инцидента в селе Жировка Пустомитовского района при участии сельского головы Николая Пущака и бывшего солдата Нацгвардии Ярослава Билыка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"В результате "общения" с должностным лицом органа местного самоуправления у Ярослава разбит нос и сломана рука! Расследование этого дела я немедленно взял пол личный контроль. И я, как глава ЛОГА, требую от полиции быстро и объективно расследовать данное дело", - цитирует Козицкого пресс-служба.
Отмечается, что инцидент произошел 3 июня.
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Колись у нас проголосували за одного (вже покійний) здоровяка із абсолютно диким доводом: всім гадам морду набьє. Причому часто голосували люди з вищою освітою (вища виходить не означає наявність здорового глузду). Вийшло як і мало бути: "гади" самі товкли пику йому регулярно.