Сельский голова на Львовщине разбил нос и сломал руку бывшему солдату Нацгвардии

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий взял под личный контроль расследование инцидента в селе Жировка Пустомитовского района при участии сельского головы Николая Пущака и бывшего солдата Нацгвардии Ярослава Билыка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"В результате "общения" с должностным лицом органа местного самоуправления у Ярослава разбит нос и сломана рука! Расследование этого дела я немедленно взял пол личный контроль. И я, как глава ЛОГА, требую от полиции быстро и объективно расследовать данное дело", - цитирует Козицкого пресс-служба.

Отмечается, что инцидент произошел 3 июня.

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