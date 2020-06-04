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Новости
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Сельский голова на Львовщине разбил нос и сломал руку бывшему солдату Нацгвардии

Сельский голова на Львовщине разбил нос и сломал руку бывшему солдату Нацгвардии

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий взял под личный контроль расследование инцидента в селе Жировка Пустомитовского района при участии сельского головы Николая Пущака и бывшего солдата Нацгвардии Ярослава Билыка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"В результате "общения" с должностным лицом органа местного самоуправления у Ярослава разбит нос и сломана рука! Расследование этого дела я немедленно взял пол личный контроль. И я, как глава ЛОГА, требую от полиции быстро и объективно расследовать данное дело", - цитирует Козицкого пресс-служба.

Отмечается, что инцидент произошел 3 июня.

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избиение (9791) Национальная гвардия (2109) Львовская область (2897)


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Топ комментарии
+7
Ну и при чем тут, что потерпевший когда-то служил в НГУ? А еще у него в школе была пятерка по поведению. Новость для помойки
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04.06.2020 10:18
+5
Також він ще й бувший школяр... Не беріть приклад із росЗМІ, що пишуть "Стєрнєнко убіл бившєго дєсантніка", хоча той проходив там строкову службу років 15 тому.
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04.06.2020 10:03
+3
или глава сельсовета рембо или не такой "боец" боец нацгвардии
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04.06.2020 10:07
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Також він ще й бувший школяр... Не беріть приклад із росЗМІ, що пишуть "Стєрнєнко убіл бившєго дєсантніка", хоча той проходив там строкову службу років 15 тому.
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04.06.2020 10:03 Ответить
Може той голова теж з "бивших" десантників-прикордонників-краснопогонників....
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04.06.2020 11:00 Ответить
или глава сельсовета рембо или не такой "боец" боец нацгвардии
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04.06.2020 10:07 Ответить
а может, он пьяный был?
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04.06.2020 10:24 Ответить
а, может, ета страус бил? (С)
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04.06.2020 10:26 Ответить
кто? ремба-глава или боец НГ?
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04.06.2020 10:30 Ответить
Обычная бытовуха, к чему она тут...
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04.06.2020 10:08 Ответить
Опять АТОшник права начал качал, и снова получил по морде. Ничего не меняется.
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04.06.2020 10:12 Ответить
значит ты оправдываешь бандеровского сельского голову?
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04.06.2020 10:14 Ответить
а чо бандеровского? на периферии они все такие в любом углу страньі. а некоторьіе и в раду залезли
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04.06.2020 12:38 Ответить
про АТО там ні слова - просто служив у нацгвардії
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04.06.2020 10:28 Ответить
Ти на нік цього опудала подивись, і проглянь яке чмо його лайкає))
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04.06.2020 11:54 Ответить
ойц! йа на ніки не дивлюсь, тим паче в лайки не заглядую, а тра'
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04.06.2020 12:05 Ответить
чего так мало новостей кто кому за сутки нос разбил в Украине? Неужто єто только один(!) нос был?
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04.06.2020 10:13 Ответить
От такі у нас суворі голови сільради на Львівщині. Як не чорний пояс по карате, то 10 річний досвід в монастирях Шаоліня.
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04.06.2020 10:14 Ответить
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04.06.2020 10:25 Ответить
Ну и при чем тут, что потерпевший когда-то служил в НГУ? А еще у него в школе была пятерка по поведению. Новость для помойки
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04.06.2020 10:18 Ответить
Взяти за дупу чінушу, відправити до побратимів воїна, а вони вміють виxовувати всяку ватну сволоту
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04.06.2020 10:23 Ответить
Та 100пудово. Есть инсайдерская информация, что пукин лично через бубочку назначил Пущака сельским головой в Жировке Пустомитовского района. ФСБ не дремлет
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04.06.2020 10:47 Ответить
причина драки не указана.
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04.06.2020 10:25 Ответить
бывший бывший зам зам зам полотера стололовой и хлебореза--чи ни должностть бывшая
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04.06.2020 10:35 Ответить
Отак ні за шо нам попадає. Даремно вони взагалі влізли в слловесну перепалку. А на відео таки спроба викрадення зафіксована. Не має права навіть селищний голова на подцібні дії. Це лише прерогатива працівників органів. Він вже бив не раз тих, хто чимось йому перечив.
Колись у нас проголосували за одного (вже покійний) здоровяка із абсолютно диким доводом: всім гадам морду набьє. Причому часто голосували люди з вищою освітою (вища виходить не означає наявність здорового глузду). Вийшло як і мало бути: "гади" самі товкли пику йому регулярно.
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04.06.2020 10:43 Ответить
не знаю, "кто прав и кто виноват", но конфлик тем и исчерпан, нечего его "брать на контроль" и ворошить свжие обиды, спор решен "по-мужки" (стороны должны успокоится и утихомирится)!
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04.06.2020 10:46 Ответить
там була спроба цивільними насильно запхати побитого у лендровер. У нас мер вже поставив камери ( не кругом звісно). Тобто якщо машина їде зашвидко, то хоч законної фіксації не буде (все ж таки не Київ), але оцінити швидкість все одно можливо. А у тому селі попри наявність лендкрузерів на камери грошей не було. І чи їхали ті швидко, чи просто голова не похмелився - ніхто не знає.
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04.06.2020 11:27 Ответить
Призвать "боевого" преда в Нацгвардию - и на передовую, нечего в тылу "воевать".
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04.06.2020 11:38 Ответить
Бо це тепер зедержавницька політика!
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04.06.2020 12:23 Ответить
https://zaxid.net/u_seli_bilya_lvova_viyt_pobivsya_z_vodiyem_cherez_perevishhennya_shvidkosti_n1503148 ось тут в подробицях
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04.06.2020 14:57 Ответить
 
 