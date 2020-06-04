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Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута: обвиняемые вину не признают, суд объявил перерыв до 11 июня из-за неявки свидетеля

Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута: обвиняемые вину не признают, суд объявил перерыв до 11 июня из-за неявки свидетеля

3 мая в городском суде Славянска рассматривалось дело по смертельному избиению волонтера Артема Мирошниченко. Подсудимые - 2 подростка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Вільне Радіо".

На заседании 3 июня должны были заслушать свидетелей. В настоящее время суд перешел к рассматрению дела по существу, т.е. должен подтвердить слова тех людей, чьи показания были предоставлены в материалах дела полицейскими.

Свидетельствовать в зале заседаний должны были 5 человек. Двое из них - это родители Артема Мирошниченко. Еще одна из свидетелей - соседка, которая заметила Артема на улице. Предоставят свои показания также девушка, которая гуляла с собакой в ​​тот вечер и видела нападавших, и одна из подруг подсудимых. Однако не все смогли явиться 3 июня в суд Славянска, поэтому заседание перенесли.

Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута: обвиняемые вину не признают, суд объявил перерыв до 11 июня из-за неявки свидетеля 01

"Объявленная технический перерыв до 11 июня из-за того, что не появился еще 1 свидетель", - рассказал брат погибшего Сергей Мирошниченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Избиение бахмутского волонтера Артема Мирошниченко, умершего вследствии полученных травм. ВИДЕО камер наблюдения

Вместе с тем, на вчерашнее заседание приехал Сергей Мирошниченко, как сторона потерпевшего, прокурор, некоторые свидетели и друзья погибшего Артема Мирошниченко. Обвиняемые Николай Барабаш и Александр Барышок находились в СИЗО, поэтому они и их адвокаты подключились к рассмотрению в режиме видеоконференции.

Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута: обвиняемые вину не признают, суд объявил перерыв до 11 июня из-за неявки свидетеля 02
Фото: сайт "Вільне Радіо"

В зале заседаний часто были проблемы со связью, поэтому из-за этого были задержки при рассмотрении.

На заседании обвиняемые в очередной раз заявили, что своей вины не признают. Однако, в интервью СМИ оба нападавших говорили, что Артема Мирошниченко все же убили.

Напомним, волонтера и активиста с Бахмута Артема Мирошниченко нашли избитым и без сознания неподалеку от его дома. Следствие установило, что на него 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних ребят Николай Барабаш и Александр Барышок. По версии правоохранителей они догнали и начали его избивать. Мирошниченко получил тяжелую травму головного мозга и более чем неделю пробыл в коме, но врачи не смогли его спасти. 6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.

Обоих парней задержали и отправили в СИЗО без возможности внести залог. Если суд докажет их вину, нападавшим грозит до 10 лет тюрьмы. Дело об избиении сначала рассматривали в Артемовском районном суде. Но из-за того, что в суде в Бахмуте не хватило судей, дело передали в Славянский горрайонный суд.

Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.

На тот момент уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова выразила свою позицию относительно причины убийства волонтера и активиста Артема Мирошниченко. По ее мнению, языковую основу в этом деле должно доказать следствие. Однако, некоторые активисты продолжают использовать лозунги "убили за язык".

Суд опровергает информацию о том, что нападение на Мирошниченко, впоследствие умершего из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.

суд (25081) убийство (6478) волонтеры (2630) Мирошниченко Артем (12) Барабаш Николай (3)


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Топ комментарии
+10
зеленская Украина - уже безнаказанно убивают за украинский язык....
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04.06.2020 10:16
+6
А остальных свидетелей хоть, допросили? А то на следующее заседание другой свидетель не явится, и опять перенесут рассмотрение... "До морковкина заговенья...". Согласно механизму судебного следствия, неявка одного свидетеля не препятствует даче свидетельских показаний другими свидетелями, потому что до дачи показаний они всё равно в зале суда не присутствуют...
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04.06.2020 10:18
+4
ну раз не признают, судья поверит...
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04.06.2020 10:10
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ну раз не признают, судья поверит...
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04.06.2020 10:10 Ответить
зеленская Украина - уже безнаказанно убивают за украинский язык....
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04.06.2020 10:16 Ответить
А остальных свидетелей хоть, допросили? А то на следующее заседание другой свидетель не явится, и опять перенесут рассмотрение... "До морковкина заговенья...". Согласно механизму судебного следствия, неявка одного свидетеля не препятствует даче свидетельских показаний другими свидетелями, потому что до дачи показаний они всё равно в зале суда не присутствуют...
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04.06.2020 10:18 Ответить
Манкурти.
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04.06.2020 10:20 Ответить
ЗЕ-ОРДА!!! Вже вбивають за мову і ви хочете відміняти чи підміняти закон!? Ви що проти України? А Таких ублюдків треба засуджувати на довічне або ЗНЕШКОДИТИ. Буде справедливо.
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04.06.2020 10:23 Ответить
https://censor.net/resonance/3199796/budinok_z_kaplitseyu_jitlo_u_ros_ta_kvartira_za_700_neruhomst_suddv_verhovnogo_sudu
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04.06.2020 10:57 Ответить
Бутусов ! Выгони нахер того кто пишет тексты ! "На Мирошниченко напали двое несовершеннолетних ребят.. ".Ребят ???!!! Это преступники , биомусор, падаль для разбора на органы ,но никак НЕ ребята !
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04.06.2020 11:41 Ответить
Если отморозки убили за азык, тогда повесить за ноги.
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04.06.2020 11:48 Ответить
"Онижедети". Понять и простить.
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04.06.2020 12:22 Ответить
Вони вже людьми не стануть.
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04.06.2020 22:08 Ответить
 
 