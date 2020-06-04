Новая программа действий Кабмина обеспечит восстановление экономики уже во второй половине этого года, - Шмыгаль

Благодаря новой программе действий Кабинета Министров восстановление экономики можно ожидать уже во второй половине этого года.

Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Презентация, которую мы изложили - это идейный каркас этой программы, который включает анализ текущего состояния дел по ключевым секторам экономики. При этом, этот идейный каркас уже подкреплен предложениями по изменению нормативно-правовового поля в рамках этой программы. Предусмотрена также поддержка всех секторов экономики, а главное - малого и среднего бизнеса", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, программа действий Кабмина позволит стать на рельсы экономического восстановления уже во второй половине этого года.

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