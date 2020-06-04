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Новая программа действий Кабмина обеспечит восстановление экономики уже во второй половине этого года, - Шмыгаль

Новая программа действий Кабмина обеспечит восстановление экономики уже во второй половине этого года, - Шмыгаль

Благодаря новой программе действий Кабинета Министров восстановление экономики можно ожидать уже во второй половине этого года.

Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Презентация, которую мы изложили - это идейный каркас этой программы, который включает анализ текущего состояния дел по ключевым секторам экономики. При этом, этот идейный каркас уже подкреплен предложениями по изменению нормативно-правовового поля в рамках этой программы. Предусмотрена также поддержка всех секторов экономики, а главное - малого и среднего бизнеса", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, программа действий Кабмина позволит стать на рельсы экономического восстановления уже во второй половине этого года.

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Автор: 

Кабмин (14025) экономика (3879) Шмыгаль Денис (2672)


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Топ комментарии
+18
Это как обеспечили 500 тыс. рабочих мест?
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04.06.2020 10:44
+14
А шо там с 500 тыщ рабочих мест в мае?
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04.06.2020 10:45
+13
Миші з'їли.
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04.06.2020 10:47
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Это как обеспечили 500 тыс. рабочих мест?
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04.06.2020 10:44 Ответить
с языка снял))
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04.06.2020 10:47 Ответить
А как восстановить спрос на металлопродукцию в мире? Это же 40% поступлений в бюджет
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04.06.2020 10:45 Ответить
А шо там с 500 тыщ рабочих мест в мае?
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04.06.2020 10:45 Ответить
Миші з'їли.
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04.06.2020 10:47 Ответить
Пох ято происходит в реальности - главное складно пиз..еть)))
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04.06.2020 10:45 Ответить
Маразм крепчал, какие именно шаги должны настолько улучшить ситуацию, даже низкая база не даст возможность так рвануть, а количество безработных все растет.
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04.06.2020 10:47 Ответить
Знов обіцянки-цяцянки.
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04.06.2020 10:47 Ответить
Мій вираз обличчя, коли зелена "влада" планує щось покращувати:

Новая программа действий Кабмина обеспечит восстановление экономики уже во второй половине этого года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8502
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04.06.2020 10:48 Ответить
"идейный каркас" . Что ни день , то смешнее .
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04.06.2020 10:49 Ответить
Поки економічний розвиток спостерігається тільки в мишей з Госрезерву.Якщо з них побудувати ланцюг,то можна 2,5 рази оперезати Землю по екватору
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04.06.2020 10:51 Ответить
Бл**ь, на рельсы они станут, а куда потом поедут - назад, в жопу, или прямо, на кладбище?
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04.06.2020 10:52 Ответить
Даже в США прогнозируют полное восстановление экономики только через 10 лет, а у Шмыгаля уже во втором полугодии. Пля, сюрр какой-то...
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04.06.2020 10:52 Ответить
Як там у Станіславського? НЄ ВЄРЮ!
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04.06.2020 10:52 Ответить
Я хренею с этих сказочников!!!
Лишь бы языком поляпать, ЗЕбилье необразованное.
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04.06.2020 10:54 Ответить
Ох и 3.14здун.
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04.06.2020 10:56 Ответить
Зебіли, це божа роса!
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04.06.2020 10:57 Ответить
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое ..."
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04.06.2020 10:58 Ответить
😄😄😄👍👍👍
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04.06.2020 12:56 Ответить
https://youtu.be/jjwMd-9uQ9s?t=2
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04.06.2020 10:59 Ответить
Сильно сказано. Ждьом.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/britansko-ukrainskiy-proizvoditel-masel-azmol-ostanovil-rabotu Британско-украинский производитель масел Azmol остановил работу

"Остановка производства связана со вступлением в силу закона №466-IX, согласно которому товарный код 2710 19 99 00 "другие смазочные материалы и другие дистилляты" включен в перечень подакцизных товаров со ставкой 213,5 евро за 1 000 л...

"После вступления в силу данного закона, мы оказались в неравных условиях. Так как для нашей продукции - акциз ввели, а наши основные конкуренты - импортеры - продолжают ввозить и продавать свою точно такую же продукцию, но без акциза", - подчеркнул Тарасенко...

Автор соответствующей поправки депутат https://file.liga.net/persons/getmantsev-daniil Даниил Гетьманцев (Слуга народа) заявляет, что эти изменения приняты для борьбы с возможной поставкой дизтоплива под видом масел."
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04.06.2020 11:04 Ответить
. В ожиданіі животворящіх мілліардов от емвееф...

Во втором полугодіі только начньотє подсчітивать убиткі за пєрвоє.
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04.06.2020 11:06 Ответить
цирковой ******** с новой программой, идиоты.
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04.06.2020 11:21 Ответить
Очередная сказка, очередное блеяние трускавецких ЗЕкономистов
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04.06.2020 11:22 Ответить
А если не обеспечит?
Кабмин в полном составе покончит жизнь самоубийством?
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04.06.2020 11:40 Ответить
бл@дский цирк новая программа:
дресированные мыши жрут стратегический запас зерна на скорость
исчезновение всех олигархов путем подмены слова.
окончание войны силой мысли.
превращение 5000 грн в нормальную зарплату.
страхование врачей без страхования.
телепортация партии защитных масок из Украины в Китай.
и многое многое другое!
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04.06.2020 11:40 Ответить
Да ну, я еще и не такое могу звиздануть !!!!
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04.06.2020 11:41 Ответить
Брехло.
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04.06.2020 11:51 Ответить
500000 рабочих мест уже обеспечила. В тюрьму ахметовского прохвоста.
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04.06.2020 11:56 Ответить
" І тут Остапа понесло ................. " . Все на радість 73% ідіотів які сидять і співають : " Абмані мєня абмані ." .
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04.06.2020 11:58 Ответить
Шо они уже убегают?
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04.06.2020 12:03 Ответить
да они второй квартал когда посчитают, поседеют все и разбегутся в ужасе.
а сейчас это все говорится, чтобы приняли программу действий правительства и иммунитет на отставку на год дали
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04.06.2020 12:26 Ответить
500к рабочих мест есть
теперь надо 60%роста экономики!
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04.06.2020 12:45 Ответить
Нужно правильно читать, у зеленых все наоборот: обещали 40% роста, получили те же 40 падения. А теперь вместо восстановления будет разруха, в аккурат через 3-4 месяца.
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04.06.2020 12:50 Ответить
Восстановление наступит сразу за появлением полмильёна рабочих мест и выделением 4 тыс дол зарплаты учителям
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04.06.2020 12:53 Ответить
Я понял ! У него в кабинете сейчас ремонт идет , а краска дешевая - он с утра "нанюхается" , а потом уже "несёт" всякую хрень без остановки . ( кроме "краски" там еще варианты есть).
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04.06.2020 13:00 Ответить
"Новая программа действий Кабмина обеспечит восстановление экономики уже во второй половине этого года, - Шмыгаль" - предыдущий обещал рост 40%, этот обещает восстановление, хотя давно запланировано - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать".

Чтобы восстановить Украину - http://argumentua.com/stati/levko-lukyanenko-vmesto-glaz-u-yushchenko-byli-chernye-dyry#_blank «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.

Украинцев в ВР Януковича было 99, украинцев в ВР Порошенка было 57, в нынешней ВР украинцев наверное ещё меньше.
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04.06.2020 13:28 Ответить
 
 