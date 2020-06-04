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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 3 июня Киев и восемь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, не отвечают критериям для ослаблению карантина Киев (показатель инцидентности 14,05 при необходимых менее 12,00), Волынская (показатель инцидентности 13,09 при необходимых менее 12,00), Днепропетровская (количество тестов на 100 тыс. человек 10,25 при необходимых более 12,00), Донецкая (количество тестов на 100 тыс. человек 9,0 при необходимых более 12,00), Житомирская (показатель инцидентности 13,25 при необходимых менее 12,00), Луганская (количество тестов на 100 тыс. человек 11,91 при необходимых более 12,00), Львовская (показатель инцидентности 16,01 при необходимых менее 12,00), Ривненская (показатель инцидентности 27,5 при необходимых менее 12,00) и Черновицкая (показатель инцидентности 31,07 при необходимых менее 12,00) области.

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Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Это продолжение политики запугивания, которую проводил глист ляшко, запрещая людям дышать свежим воздухом, но разрешая собакам?
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04.06.2020 10:59 Ответить
Неужели в Минздраве не понимают, что маски не надо носить, социальную дистанцию не надо соблюдать, чтобы количество заражений пошло на убыль, как это давно раскрыла секта свидетелей мирового короно-заговора?
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04.06.2020 11:04 Ответить
Смягчение карантина все равно будет.
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04.06.2020 11:15 Ответить
Клоуны
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04.06.2020 11:19 Ответить
Пора вже зрозуміти, що вірус синтетичний. А це означає, що з початком літа він не зникне і навіть не послабиться (як за звичай це відбуваєтиься з природніми вірусами). А тому ми маємо лише 2 можливості: ввести тотальний карантин та припинити всяку господарську діяльність тобто самоліквідуватись, як держава, або припинити це все і сконцентруватися на лікуванні тих , хто має хворобу в тяжкому стані. А там далі вже буде як Бог побажає.
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04.06.2020 11:25 Ответить
 
 