Украина не даст воду в оккупированный РФ Крым. Это принципиальная позиция, - Резников
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что оккупированный Россией Крым не получит днепровскую воду до полной деоккупации полуострова.
Об этом министр заявил в интервью агентству "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
Резников отметил, что Украина "готова дать отпор" России, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.
"Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу", - отметил Резников.
Он подчеркнул, что позиция по восстановлению водоснабжения в Крым только после его деоккупации является принципиальной.
"Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся", - добавил Резников.
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это будет человечьно с нашей стороны..
По собі знаю і читав у псіхолухів: шо боліт - о том і гаваріт. Ото чєлавєк убєждайє себе, або обманює - то він нє увєрєн, чи хоче обманути. Тепер мені інтєрєсно який кульбіт Зє!льопухи випишуть шоп дати воду??? Чи подадуть, не пояснюючи?
Какого хрена каждая лядь высказывется в новостях?
зеленский ловкий клоун
" Что теперь?.. Да хоть камни с неба ! ", - водохранилища в Крыму плавно превращаются в камнесушилища...
...без самнения это - гениальная идея великага масковскага стратега-захватчика и апреснителя марей Пу