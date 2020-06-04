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Украина не даст воду в оккупированный РФ Крым. Это принципиальная позиция, - Резников

Украина не даст воду в оккупированный РФ Крым. Это принципиальная позиция, - Резников

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что оккупированный Россией Крым не получит днепровскую воду до полной деоккупации полуострова.

Об этом министр заявил в интервью агентству "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Резников отметил, что Украина "готова дать отпор" России, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.

"Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что позиция по восстановлению водоснабжения в Крым только после его деоккупации является принципиальной.

"Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся", - добавил Резников.

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Крым (26371) вода (918) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+22
Почему каждый день поднимается этот вопрос?
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04.06.2020 11:01
+17
Хотілось би вірити вам брехунам.
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04.06.2020 10:58
+7
Зеля также думает ?
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04.06.2020 10:59
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Хотілось би вірити вам брехунам.
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04.06.2020 10:58 Ответить
Пʼять років же вірив!)
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04.06.2020 11:43 Ответить
Порошенку і досі вірю, як і вірив.
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04.06.2020 12:05 Ответить
За ті 5 років це водопостачання якраз припинили. І щось не пригадую, щоб у тій чи іншій формі питання відновлення водопостачання регулярно по декілька разів на місяць вкидалося владою в інформаційний простір.
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04.06.2020 12:05 Ответить
Зеля также думает ?
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04.06.2020 10:59 Ответить
А шо, ЗЕля вміе думати? Давно так не сміявся.
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04.06.2020 12:20 Ответить
почему не выступить с гуманитарной инициативой" "Моча в обмен на территорию"..
это будет человечьно с нашей стороны..
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04.06.2020 11:00 Ответить
я б їм і сечі, потворам, не дав)
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04.06.2020 11:11 Ответить
Поссать в Северо-Крымский канал можем, а воду нет - не дадим.
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04.06.2020 11:01 Ответить
Почему каждый день поднимается этот вопрос?
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04.06.2020 11:01 Ответить
Просто Украина с нынешней властью уже ГОТОВА.
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04.06.2020 11:11 Ответить
окна Овертона - вначале немыслимо . потом приемлимо . потом разумно ну а потом уже как норма . чем чаще подымать вопрос и по чу -чуть менять направление мысли тем быстрее с этим смиряться .
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04.06.2020 11:20 Ответить
тоже самое интересует, зачем каждый день говорить, что мы не будем делать?
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04.06.2020 12:23 Ответить
Потому что нашим гнидам неймется
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04.06.2020 13:24 Ответить
Шановний пан Рєзніков! Я вже майже повірив. Але цього замало. Треба що б на весь екран хтось із Кабміну показав окупантам ...зігнуту у локті руку з визначенням розміру заглоту. Тоді ми всі повіремо,що ви не зря їсте премьєровський державний хліб .
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04.06.2020 11:09 Ответить
ну, якщо це правда, то норм
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04.06.2020 11:10 Ответить
По своему опыту знаю что чем чаще баба говорит что не даст тем быстрее она даст. Потому что тот кто не хочет давать вообще старается об етом не говорить. Точно так и здесь.
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04.06.2020 11:13 Ответить
о! теж саме - ледь не слово в слово! А про женщін, то да - одна мене вже довела до сєрдєчного пріступа, йа й перестав общатись з нею, так вона сама тепер зачіпає - мол, ти мне шо покинув?
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04.06.2020 11:19 Ответить
як казав Вінні - це ж-ж-ж-ж-ж нєспроста! (С)
По собі знаю і читав у псіхолухів: шо боліт - о том і гаваріт. Ото чєлавєк убєждайє себе, або обманює - то він нє увєрєн, чи хоче обманути. Тепер мені інтєрєсно який кульбіт Зє!льопухи випишуть шоп дати воду??? Чи подадуть, не пояснюючи?
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04.06.2020 11:16 Ответить
Вода из реки ДНЕПР попадает прямиком в Черное море без каких-либо препятствий со стороны Украины! Поэтому оккупанты, предатели и колаборанты Крыма могут ее качать прямиком из Черного моря без каких-либо ограничений и лимитов!!!
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04.06.2020 11:20 Ответить
Вот именно! И нечего "толочь воду в ступе" про эту воду.
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04.06.2020 11:53 Ответить
не павезло тарговым партнерам, барыг нет((((
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04.06.2020 11:24 Ответить
"Пейте мочу." - Г. Москаль.
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04.06.2020 11:26 Ответить
Решили - и забыли!
Какого хрена каждая лядь высказывется в новостях?
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04.06.2020 11:42 Ответить
Подымаем вопрос по воде только отдельные люди и муссируют. В Крыму камни с Неба уже видны на Симферопольском водохранилище и их это Устраивает . Будут добывать из камня Воду и порядок.
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04.06.2020 11:56 Ответить
Зеленые сегодня жгут просто. Может накосячили где?
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04.06.2020 12:00 Ответить
СП-2 строят для нужд своих, позаботитесь и и в Крыму. Две трубы- и вопрос снят. ******.
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04.06.2020 12:05 Ответить
зегнидные падали собираются продать воду кацапам,
зеленский ловкий клоун
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04.06.2020 12:13 Ответить
Тот, кто ждёт рюцке армию и свинок -собачек в роли асвабадителев, должен понимать то, что кроме расху@реннного в хлам жилья, комендантского часа, пыточных, подвалов, расстрелов, тотальной безработицы, стукачей, самозванцев в роли "власти" из числа вчерашних алкоголиков и наркоманов, обстрелов из жилых кварталов, а также тяжёлой артиллерии, спрятанной в спальных районах, ничего ждать не стоит.
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04.06.2020 12:15 Ответить
...и потому , что Крым оккупирован, под лозунгом для лохов, мол "Хвашизм не прайдёт" и
" Что теперь?.. Да хоть камни с неба ! ", - водохранилища в Крыму плавно превращаются в камнесушилища...
...без самнения это - гениальная идея великага масковскага стратега-захватчика и апреснителя марей Пу
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04.06.2020 12:16 Ответить
 
 