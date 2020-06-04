Украина не даст воду в оккупированный РФ Крым. Это принципиальная позиция, - Резников

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что оккупированный Россией Крым не получит днепровскую воду до полной деоккупации полуострова.

Об этом министр заявил в интервью агентству "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Резников отметил, что Украина "готова дать отпор" России, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.

"Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что позиция по восстановлению водоснабжения в Крым только после его деоккупации является принципиальной.

"Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся", - добавил Резников.

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