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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав разработает новые правила проверки пассажиров на COVID-19 в аэропортах, - Степанов

Министерство здравоохранения в ближайшее время разработает и представит противоэпидемические правила для возобновления авиасообщения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Степанова, Минздрав разрабатывает правила с учетом европейского опыта.

"Над разработкой этих правил работают именно наши украинские специалисты, с которыми мы работаем с начала пандемии. Я думаю, что на этой неделе мы должны уже более-менее прийти к четким, конкретным правилам, которые сразу мы предоставим", - добавил министр.

Глава Минздрава объяснил, что правила будут разработаны с учетом опыта и тех требований, которые будут ставить европейские партнеры или другие страны, в которых уже открыто международное авиасообщение. 

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство с 5 июня запустит внутреннее авиасообщение, а с 15 июня - заграничное.

Также читайте: Аэропорт "Киев" возобновляет рейсы с 16 июня. СПИСОК направлений

Автор: 

аэропорт (1509) карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Потрібно ввести медичну сертифікацію, щоб люди здавали тести на коронавірус і отримували медичний сертифікат на 15 діб. Пускати в транспорт авіа, жд а автомобільний та в закриті приміщення де працюють інші люди потрібно тільки людей які мають діючий медичний сертифікат про відсутність коронавірусу та інших небезпечних хвороб - відкритої форми туберкульозу, інших небезпечних вірусів та хвороб! Для цього потрібно ввести Воєнний стан і ввести інститут медичної сертифікації.
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04.06.2020 11:29 Ответить
Да, да, да. А еще справку об отсутствии глистов.
Получая сертификат в поликлинике, где нема средств защиты, заразиться гораздо больше шансов, чем не обращаясь за сертификатом.
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04.06.2020 11:33 Ответить
Любые правила - это ограничения свобод !
Вместо того, что бы развивать медицину - власти снова стремятся к ограничениям населения !
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07.06.2020 16:12 Ответить
Завтра открывают авиасообщение, а правила только "в ближайшее время". Шо ж, нормально.
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04.06.2020 11:29 Ответить
Куда не кинь все у нас в стадии разработки, только зарплату себе повышают с момента обьявления.
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04.06.2020 11:33 Ответить
 
 