Минздрав разработает новые правила проверки пассажиров на COVID-19 в аэропортах, - Степанов

Министерство здравоохранения в ближайшее время разработает и представит противоэпидемические правила для возобновления авиасообщения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Степанова, Минздрав разрабатывает правила с учетом европейского опыта.

"Над разработкой этих правил работают именно наши украинские специалисты, с которыми мы работаем с начала пандемии. Я думаю, что на этой неделе мы должны уже более-менее прийти к четким, конкретным правилам, которые сразу мы предоставим", - добавил министр.

Глава Минздрава объяснил, что правила будут разработаны с учетом опыта и тех требований, которые будут ставить европейские партнеры или другие страны, в которых уже открыто международное авиасообщение.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство с 5 июня запустит внутреннее авиасообщение, а с 15 июня - заграничное.

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