В США зарплата судьи Верховного суда в 5 раз больше средней по стране, в Украине - в 25

Согласно декларациям, годовой доход судьи Верховного Суда составляет в среднем 3,3-3,7 млн грн.

Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ.





Это в два раза меньше годовой заработной платы судьи Верховного суда США - там судьи получают по $255-267 тыс. Однако средняя зарплата в США по данным 2019 года, при этом, составляла $3920 в месяц. Таким образом, месячный доход судьи ВС выше дохода среднего американца в пять раз - это $21-22 тыс. против $3,9 тыс.

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В то же время, средняя зарплата в Украине по данным прошлого года составляла 12,2 тыс. грн (около $460). Соответственно, средний месячный доход одного судьи Верховного Суда - 275-308 тыс. грн - равнялся 22-25 средним зарплатам граждан. Или - 89-99 пенсиям, поскольку средняя пенсия в Украине по состоянию на 1.01.2020 составляла 3082 грн.

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