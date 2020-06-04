В США зарплата судьи Верховного суда в 5 раз больше средней по стране, в Украине - в 25
Согласно декларациям, годовой доход судьи Верховного Суда составляет в среднем 3,3-3,7 млн грн.
Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ.
Это в два раза меньше годовой заработной платы судьи Верховного суда США - там судьи получают по $255-267 тыс. Однако средняя зарплата в США по данным 2019 года, при этом, составляла $3920 в месяц. Таким образом, месячный доход судьи ВС выше дохода среднего американца в пять раз - это $21-22 тыс. против $3,9 тыс.
В то же время, средняя зарплата в Украине по данным прошлого года составляла 12,2 тыс. грн (около $460). Соответственно, средний месячный доход одного судьи Верховного Суда - 275-308 тыс. грн - равнялся 22-25 средним зарплатам граждан. Или - 89-99 пенсиям, поскольку средняя пенсия в Украине по состоянию на 1.01.2020 составляла 3082 грн.
Полностью материал "Будинок із каплицею, житло у Росії та квартира за $700. Нерухомість суддів Верховного Суду" читайте здесь.
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"2 квартиры, 2 земельных участка, 1 паркоместо. А еще - дачный дом на 250 квадратов и 3 (!) автомобиля. Все это собственность Руслана Баранецкого. За прошлый год первый заместитель председателя СБУ заработал 800 тыс. грн. А еще получил 7 тыс. в виде социальных пособий . Доход дочери эсбэушника - более полутора миллионов. Жена заработала 100 тыс. Наличными держат более полутора миллиона гривен.
У Владимира Горбенко - еще одного заместителя председателя СБУ - 1 квартира, 2 недостроенных дома, 3 участка (!), 2 (!) автомобиля. А еще коллекция оружия и ценные часы. Доход семьи за 2018-й - около 800 000 гривен. Наличными хранят почти 40 тыс. долларов, более 20 тыс. евро и более 200 тыс. грн.
Скромнее декларация у Сергея Андрущенко. Его семья владеет 3 квартирами, земельным участком. В прошлом году заместитель председателя СБУ заработал более полумиллиона грн. Доходы жены не указаны. Наличными семья сберегает 50 тыс. грн.", - отмечают журналисты. Источник: https://censor.net/v3199956
Правда, ад для остального населения, которое должно их содержать, так как сами они ничего не производят
Порівняйте зарплатні депутатів в розвинених країнах відносно середньої пенсії пересічного громадянина і зарплатню нардепа України в порівнянні з середньою пенсією українця !! Це жахливі цифри. В тій же ж Німеччині зарплатня нардепа становить десь приблизно 3-3,5 середніх пенсій. В нас середня пенсія 2800 (приблизно) а в нардепа ***** зарплатня 57 тисяч гривень. Це як? Це чим ці виродки заслуговують на зарплатню у 20 з гаком разів більшу ніж пенсія в людини, яка працювала 50 років??
Вы дома и машины судей видели?
Вместо того, чтобы спрашивать - "Где реформа низовых звеньев судов, реформа которых должна была начаться в 2020 году!!!???", начинаются большевистские лозунги, на отвлечение от главного.