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Рада спустя три месяца после назначения уволила Пристайко с поста вице-премьера по евроинтеграции

Рада спустя три месяца после назначения уволила Пристайко с поста вице-премьера по евроинтеграции

Верховная Рада приняла проект постановления №3583 об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

За соответствующее решение проголосовали 296 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 29 августа 2019 г. Рада назначила Пристайко министром иностранных дел Украины. В марте 2020 года Пристайко был назначен вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Вместо Пристайко на данную должность планируют назначить Ольгу Стефанишину.

Автор: 

ВР (29229) увольнение (2674) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+7
Рекорд . В среднем две недели .
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04.06.2020 11:14
+5
Менять министров нужно еженедельно, чтобы успеть прогнать через кабмин весь квартал
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04.06.2020 11:21
+5
Рада через три місяці після призначення звільнила Пристайка з поста віцепрем'єра з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 4764
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04.06.2020 11:22
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Рекорд . В среднем две недели .
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04.06.2020 11:14 Ответить
А чого так? Сраколизом виявився ще тим! І Зєлєнскому лизав і Самому!!! (Єрмаку). 🤔
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04.06.2020 11:17 Ответить
Рада спустя три месяца после назначения уволила Пристайко с поста вице-премьера по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 6044
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04.06.2020 11:18 Ответить
Менять министров нужно еженедельно, чтобы успеть прогнать через кабмин весь квартал
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04.06.2020 11:21 Ответить
Влада змінюється як в калейдоскопі. Як інші країни сприйматимуть цей ЗЕбалаган?
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04.06.2020 11:22 Ответить
Вот так. Правильно понимают.

Рада через три місяці після призначення звільнила Пристайка з поста віцепрем'єра з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 5738
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04.06.2020 11:23 Ответить
Рада через три місяці після призначення звільнила Пристайка з поста віцепрем'єра з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 4764
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04.06.2020 11:22 Ответить
и тут Турборежим...
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04.06.2020 11:22 Ответить
Такой же печальный конец ждёт всю зелёную шоблу.
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04.06.2020 11:22 Ответить
Дристайко прибрали, Сцикайло поставлять! Рехворми!
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04.06.2020 11:23 Ответить
найвеличніший лідер тусував колоду все швидше й швидше -
епоха бідності все не закінчувалась...
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04.06.2020 11:30 Ответить
Прийстайка поменяют на приставку, что поделаешь - кадровый голод.
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04.06.2020 12:02 Ответить
Усе? Євроінтеграція відміняється, буде реінтеграція з лугандоном і донбабве.
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04.06.2020 12:04 Ответить
У нас міністрів міняють не тому що, справився чи ні. Просто комусь з своїх потрібно крісло.
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04.06.2020 12:26 Ответить
І добре зробили. Погано, що назначили. Цього КГБ-істського викормиша давно пора вже було відправити з білетом(вовчим) в один кінець за поребрик. До своїх "социально и духовно близких"
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04.06.2020 12:48 Ответить
Какой? Никакой.
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04.06.2020 14:34 Ответить
 
 