Рада спустя три месяца после назначения уволила Пристайко с поста вице-премьера по евроинтеграции

Верховная Рада приняла проект постановления №3583 об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

За соответствующее решение проголосовали 296 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 29 августа 2019 г. Рада назначила Пристайко министром иностранных дел Украины. В марте 2020 года Пристайко был назначен вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отправила на доработку Программу действий Кабмина

Вместо Пристайко на данную должность планируют назначить Ольгу Стефанишину.