Рада спустя три месяца после назначения уволила Пристайко с поста вице-премьера по евроинтеграции
Верховная Рада приняла проект постановления №3583 об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.
За соответствующее решение проголосовали 296 нардепов, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 29 августа 2019 г. Рада назначила Пристайко министром иностранных дел Украины. В марте 2020 года Пристайко был назначен вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Вместо Пристайко на данную должность планируют назначить Ольгу Стефанишину.
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