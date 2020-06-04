Самый скромный судья Верховного Суда официально живет в общежитии, самый неравнодушный к недвижимости - строит пятый дом

Самый скромный, согласно декларации, судья ВС задекларировал 0 кв.м недвижимости.

Это Владимир Бевзенко, жена которого также работает судьей - в хозяйственном суде Херсонской области. Бевзенко в декларацию записал только земельный участок в Херсонской области и комнату в общежитии в Киеве, площадь которой он не указал. Другой недвижимости, даже в аренде, у семьи, согласно документу, нет.

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Максимальную площадь недвижимости среди судей ВС задекларировал Юрий Чумак - это три квартиры в Киеве, офис в столице, "помещение для отдыха" в Севастополе, а также 4 дома в Киеве и под Киевом. В общей сложности недвижимость судьи и его родных составляет 1176 кв.м, также Чумак сейчас строит еще один дом площадью 220 кв.м. Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ .

В целом, задекларированную недвижимость площадью до 100 кв.м имеют распоряжении 14% судей Верховного Суда. От 100 до 300 кв.м - 53%, 300-500 кв.м упоминают 27%, 5% декларируют более 500 кв.м недвижимости, и только 1% (2 человека) - более 1000 кв.м.

Полностью материал "Будинок із каплицею, житло у Росії та квартира за $700. Нерухомість суддів Верховного Суду" читайте здесь.