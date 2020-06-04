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Новости
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Самый скромный судья Верховного Суда официально живет в общежитии, самый неравнодушный к недвижимости - строит пятый дом

Самый скромный, согласно декларации, судья ВС задекларировал 0 кв.м недвижимости.

 Это Владимир Бевзенко, жена которого также работает судьей - в хозяйственном суде Херсонской области. Бевзенко в декларацию записал только земельный участок в Херсонской области и комнату в общежитии в Киеве, площадь которой он не указал. Другой недвижимости, даже в аренде, у семьи, согласно документу, нет. 

Читайте: НАПК не поддерживает законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей

Максимальную площадь недвижимости среди судей ВС задекларировал Юрий Чумак - это три квартиры в Киеве, офис в столице, "помещение для отдыха" в Севастополе, а также 4 дома в Киеве и под Киевом. В общей сложности недвижимость судьи и его родных составляет 1176 кв.м, также Чумак сейчас строит еще один дом площадью 220 кв.м. Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ .

Самый скромный судья Верховного Суда официально живет в общежитии, самый неравнодушный к недвижимости - строит пятый дом 01

В целом, задекларированную недвижимость площадью до 100 кв.м имеют распоряжении 14% судей Верховного Суда. От 100 до 300 кв.м - 53%, 300-500 кв.м упоминают 27%, 5% декларируют более 500 кв.м недвижимости, и только 1% (2 человека) - более 1000 кв.м.

Полностью материал "Будинок із каплицею, житло у Росії та квартира за $700. Нерухомість суддів Верховного Суду" читайте здесь.

Автор: 

Верховный Суд (1096) декларация (1354) недвижимость (817)


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Топ комментарии
+6
Самый "скромный" просто на родственников всё записал, а тот что 5-ый дом строит просто охренел от наглости и на родственников и кумовьёв уже штук тридцать записано и не только в Украине.
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04.06.2020 12:20
+5
Сейчас зарыдаю .
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04.06.2020 12:18
+4
Самый скромный судья Верховного Суда официально живет в общежитии, самый неравнодушный к недвижимости - строит пятый дом - Цензор.НЕТ 6388
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04.06.2020 12:22
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Сейчас зарыдаю .
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04.06.2020 12:18 Ответить
для них эпоха бидности закончилась лет 25 назад а для нас началась.
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04.06.2020 12:26 Ответить
Площадь комнаты не указал? "Комната" в этом "общежитии" - единственная, на все здание!
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04.06.2020 18:32 Ответить
Самый "скромный" просто на родственников всё записал, а тот что 5-ый дом строит просто охренел от наглости и на родственников и кумовьёв уже штук тридцать записано и не только в Украине.
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04.06.2020 12:20 Ответить
Самый скромный судья Верховного Суда официально живет в общежитии, самый неравнодушный к недвижимости - строит пятый дом - Цензор.НЕТ 6192
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04.06.2020 12:21 Ответить
Понабирають бомжів по об'явах в газеті... мля...
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04.06.2020 12:22 Ответить
Да нет... Ключевое слово в инфе - "задекларированная жилплощадь", а РЕАЛЬНО чем владеет "пан судья", то "шудрам" знать не положено!
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04.06.2020 18:35 Ответить
В жизни надо посадить дерево, нереально кто его посадит, построить дом, а еще лучше 5.
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04.06.2020 12:22 Ответить
у них садить деревья есть садовники.....
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04.06.2020 12:31 Ответить
А судьи КТО ???
Прочитав эту статью, я понял кто они и как они выносят свои решения.
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04.06.2020 12:22 Ответить
Самый скромный судья Верховного Суда официально живет в общежитии, самый неравнодушный к недвижимости - строит пятый дом - Цензор.НЕТ 6388
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04.06.2020 12:22 Ответить
Судьи должны избираться,а не назначаться.Получив пожизненный "ярлык на княжение" они отбиваются от рук и путают берега,считая народ,которому они якобы призваны служить,просто прислугой и быдлом,путающимся под ногами.
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04.06.2020 12:27 Ответить
Ще півтора роки тому, я би з вами повністю погодився, але дивлячись кого останнім часом вибирає народ, я не впевний, що це робочий варіант.
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04.06.2020 12:59 Ответить
Як варіант-вибирати раз на півроку.А то і частіше.Може коли небудь кількість переросте в якість.
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04.06.2020 13:14 Ответить
Мабуть мали би бути спочатку якісь вимоги до кандидада(тобто якась комісія має перевірити освіту, кримінальну історію, неправомірні доходи) ну а далі з тих, що пройшли цю перевірку давати можливість народу когось вибирати.
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04.06.2020 13:57 Ответить
За замовчуванням чаєтся на увазі,що суддю треба вибирати споміж суддів,а не серед сантехніків.Теперішній кабмін,як і Верховна Рада приклад того як не треба робити.
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04.06.2020 15:18 Ответить
Мається на увазі.
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04.06.2020 15:19 Ответить
Але,як Ви справедливо зауважили,чекати адекватного вибору від людей, обравших собі президентом блазня, мабуть мабуть не треба очікувати що вони виберуть собі чесного і справедливого суддю,а не клоуна "по приколу".
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04.06.2020 15:30 Ответить
надо радоваться или огорчаться ?
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04.06.2020 12:38 Ответить
мне понравилось насчёт бедного судьи ))
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04.06.2020 14:42 Ответить
Новый анекдот - судья-дауншифтер...
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04.06.2020 14:59 Ответить
Так они по декларации все дауны дауншифтеры.
Что судьи,что депутаты.Вот этого даже тёща с хаты выгнала.
Найскромніший суддя Верховного Суду офіційно живе в гуртожитку, найбільш небайдужий до нерухомості - зводить п'ятий будинок - Цензор.НЕТ 2927
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04.06.2020 15:37 Ответить
Бо багато місця займає.
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04.06.2020 16:04 Ответить
Наговариваете Вы.Он никому не мешает-живет на кухне.От холодильника практически не отходит.
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04.06.2020 16:08 Ответить
 
 