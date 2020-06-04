Нардеп "Голоса" Железняк принес Кабмину "рюкзачок чиновника" с книгой по экономике, маской, мыльными пузырями и батончиком

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк принес Кабинету Министров "рюкзачок чиновника".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, он с фракцией "Голос" решил помочь правительству и собрал "рюкзачок чиновника", чтобы в следующий раз Кабмин подготовил программу деятельности лучше.

"Что тут есть, чтобы они в следующий раз работали хорошо над документами? Во-первых, книга по экономике. Найдете там много интересного и важной информации. Во-вторых, мы вложили маску. Это единственное, что вы дали врачам для защиты, чтобы вы помнили о своей ответственности. Мы дали вам мыльные пузырьки для того, чтобы в следующий раз, когда вы решите замылить глаза и себе, и общественности, и нам, вы не тратили бумагу. Мы вам дали... а нет, это очень сложно - расчеты бюджета, не нужно вам. Мы даем вам программу правительства для чайников, тут как вы любите - облачко слов, стикеры, слоганы и главный слоган - не делать глупостей. Это то, что позволит правительству продержаться еще немного. Ну и последнее - мы вам даем шоколадку. Она, во-первых, помогает, а во-вторых, помните слоган о том, что "не тормозить" и не затягивать рассмотрение программы на три месяца", - подчеркнул Железняк.

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