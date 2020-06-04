Нардеп "Голоса" Железняк принес Кабмину "рюкзачок чиновника" с книгой по экономике, маской, мыльными пузырями и батончиком
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк принес Кабинету Министров "рюкзачок чиновника".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, он с фракцией "Голос" решил помочь правительству и собрал "рюкзачок чиновника", чтобы в следующий раз Кабмин подготовил программу деятельности лучше.
"Что тут есть, чтобы они в следующий раз работали хорошо над документами? Во-первых, книга по экономике. Найдете там много интересного и важной информации. Во-вторых, мы вложили маску. Это единственное, что вы дали врачам для защиты, чтобы вы помнили о своей ответственности. Мы дали вам мыльные пузырьки для того, чтобы в следующий раз, когда вы решите замылить глаза и себе, и общественности, и нам, вы не тратили бумагу. Мы вам дали... а нет, это очень сложно - расчеты бюджета, не нужно вам. Мы даем вам программу правительства для чайников, тут как вы любите - облачко слов, стикеры, слоганы и главный слоган - не делать глупостей. Это то, что позволит правительству продержаться еще немного. Ну и последнее - мы вам даем шоколадку. Она, во-первых, помогает, а во-вторых, помните слоган о том, что "не тормозить" и не затягивать рассмотрение программы на три месяца", - подчеркнул Железняк.
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Это клоунской рюкзак, 100%. Он за них в ответе.
В 17 лет Гейтс, Пол Аллен и Пол Гилберт основали компанию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Traf-O-Data&action=edit&redlink=1 Traf-O-Data . Название придумано Гейтсом от «jack-o'-lantern» - фонаря-тыквы. Цель компании была в создании счётчиков для считывания дорожного движения и составления отчётов для дорожных инженеров. Устройство Traf-O-Data продавалось 1972 по 1982 гг. и в итоге на счету компании осталось $794,31https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB#cite_note-14 [14] .
25 декабря 1972 г. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE Рождество Христово ) Бад Пемброк, тот что пригласил Билла и Пола работать на https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_Service_Inc.&action=edit&redlink=1 Information Service Inc. , пригласил их работать в компанию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TRW&action=edit&redlink=1 TRW . Затевался большой программный проект для Бонневильского энергетического управления, где использовался https://ru.wikipedia.org/wiki/PDP-10 PDP-10 .