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Нардеп "Голоса" Железняк принес Кабмину "рюкзачок чиновника" с книгой по экономике, маской, мыльными пузырями и батончиком

Нардеп

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк принес Кабинету Министров "рюкзачок чиновника".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, он с фракцией "Голос" решил помочь правительству и собрал "рюкзачок чиновника", чтобы в следующий раз Кабмин подготовил программу деятельности лучше.

"Что тут есть, чтобы они в следующий раз работали хорошо над документами? Во-первых, книга по экономике. Найдете там много интересного и важной информации. Во-вторых, мы вложили маску. Это единственное, что вы дали врачам для защиты, чтобы вы помнили о своей ответственности. Мы дали вам мыльные пузырьки для того, чтобы в следующий раз, когда вы решите замылить глаза и себе, и общественности, и нам, вы не тратили бумагу. Мы вам дали... а нет, это очень сложно - расчеты бюджета, не нужно вам. Мы даем вам программу правительства для чайников, тут как вы любите - облачко слов, стикеры, слоганы и главный слоган - не делать глупостей. Это то, что позволит правительству продержаться еще немного. Ну и последнее - мы вам даем шоколадку. Она, во-первых, помогает, а во-вторых, помните слоган о том, что "не тормозить" и не затягивать рассмотрение программы на три месяца", - подчеркнул Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы "Голоса" Васильченко и Железняк покинули заседание налогового комитета ВР, который отказался принимать их правки в законопроект об игорном бизнесе

Автор: 

ВР (29229) Кабмин (14025) Голос партия (499) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+4
Кроме шоколадки, необходимо было ещё и Термос вложить...
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04.06.2020 11:32
+3
Цирк . Большинство насмотрелось глупого сериала с голым человеком на велике год назад . Теперь большинство с голой сракой на велике .
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04.06.2020 11:29
+3
Какая книжка по экономике? Максимум брошюра из Трускавца
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04.06.2020 11:30
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В пятницу, 5 июня, на заседание Верховной Рады должен прийти президент Владимир Зеленский, так как парламентские группы и фракции "поставили определенный ультиматум, проведя разговор с руководством Рады". Речь шла об экономическом кризисе в стране. Об этом в эфире ток-шоу "Соло" на телеканале "112 Украина" заявил политический эксперт, журналист Владимир Кацман, видео обнародовано в YouTube."В среду в кабинете очень высокого парламентского руководства состоялось совещание, во время которого представители фракций поставили в определенной мере ультиматум. Приведенные на этом совещании факты и цифры о состоянии отечественной экономики произвели ошеломляющее впечатление на участников этого высокого собрания и, как говорят источники, убедили в необходимости такой встречи и спикера", - сообщил Кацман.Видимо, будут Зеленского в угол ставить...
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04.06.2020 11:25 Ответить
лучше бы на табуретку, под веревку, его поставили
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04.06.2020 11:26 Ответить
Брєд і хвейк! В странє токо шо закончілась Епоха Зубожіння, мародьори і свинарчуки отстранєни от власті і впєрєді нас ждьот ісключітєльно свєтлоє будущєє.
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04.06.2020 11:36 Ответить
Соросёнок твою мать...Клоун на клоуне сидит и клоунами погоняют. освободите уже от себя Украину! Осенью ВСЕ на выборы и местные и Президента и Рады!!!
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04.06.2020 11:28 Ответить
Мудрий нарід обере такого ж, якщо не гіршого.
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04.06.2020 11:30 Ответить
нарид не обырае...Граждане голосуют сознательно. Это на Расее расейский народ....Недо нация - гремучая смесь с упырями во власти , твою мать.
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04.06.2020 11:33 Ответить
Троляка.
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04.06.2020 11:29 Ответить
Цирк . Большинство насмотрелось глупого сериала с голым человеком на велике год назад . Теперь большинство с голой сракой на велике .
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04.06.2020 11:29 Ответить
Какая книжка по экономике? Максимум брошюра из Трускавца
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04.06.2020 11:30 Ответить
Рюкзачок не по адресу.
Это клоунской рюкзак, 100%. Он за них в ответе.
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04.06.2020 11:30 Ответить
Ось тут Бубачкє стало абідна.
Нардеп "Голосу" Железняк приніс Кабміну "рюкзачок чиновника" з книгою з економіки, маскою, мильними бульбашками і батончиком - Цензор.НЕТ 4514
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04.06.2020 11:33 Ответить
Кроме шоколадки, необходимо было ещё и Термос вложить...
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04.06.2020 11:32 Ответить
Я ради интереса посмотрел биографию этого младоэкономиста в Википедии.Очень занимательно)))С международных отношений сразу преподавать экономику,да и ещё советник Гройсмана в 28лет.Скоро наверное выдвинут на Нобелевку по экономике...смешно и печально смотреть кто управляет страной 30лет.
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04.06.2020 11:56 Ответить
Уи́льям Ге́нри Гейтс III (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. William Henry Gates III; https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 28 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1955 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%BB Сиэтл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB#cite_note-_0d899ec8f9060ff0-6 [6] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Вашингтон ), более известный как Билл Гейтс

В 17 лет Гейтс, Пол Аллен и Пол Гилберт основали компанию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Traf-O-Data&action=edit&redlink=1 Traf-O-Data . Название придумано Гейтсом от «jack-o'-lantern» - фонаря-тыквы. Цель компании была в создании счётчиков для считывания дорожного движения и составления отчётов для дорожных инженеров. Устройство Traf-O-Data продавалось 1972 по 1982 гг. и в итоге на счету компании осталось $794,31https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB#cite_note-14 [14] .
25 декабря 1972 г. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE Рождество Христово ) Бад Пемброк, тот что пригласил Билла и Пола работать на https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_Service_Inc.&action=edit&redlink=1 Information Service Inc. , пригласил их работать в компанию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TRW&action=edit&redlink=1 TRW . Затевался большой программный проект для Бонневильского энергетического управления, где использовался https://ru.wikipedia.org/wiki/PDP-10 PDP-10 .
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04.06.2020 12:07 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк приніс Кабміну "рюкзачок чиновника" з книгою з економіки, маскою, мильними бульбашками і батончиком - Цензор.НЕТ 2899
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04.06.2020 11:33 Ответить
адепт Педро Ляшко!!
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04.06.2020 11:34 Ответить
Н-е-е-е-е-е-е... Ну Железняк - это вообще крупнейший государственный деятель...
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04.06.2020 11:53 Ответить
зеленский и его шобла мрази
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04.06.2020 12:02 Ответить
Прекрасный троллинг, Голосу не хватает публичности и ярких личностей, как любой цивилизованной партии в Европе: культура есть, телеканалов олигархов нету.
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04.06.2020 12:15 Ответить
 
 