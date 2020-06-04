Эксперимент Зеленского с новыми лицами провален, экономику довели до критической ситуации, - Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас экономика на земле. И чтобы спасти ее, рабочие места, чтобы защитить людей, действовать нужно немедленно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Он отметил, что именно Зеленский несет всю ответственность за текущее состояние дел. Порошенко также обратился к руководству Верховной Рады с требованием предоставить подписные листы для выражения недоверия Кабинету Министров.
"7 месяцев назад в этом зале уже рассматривали программу деятельности правительства, но мало кто даже в этом зале вспомнит фамилию того, кто докладывал тогда программу действий правительства. Потому что правительство сейчас это лишь дымовая завеса, которая должна прикрыть реального хозяина, человека, который несет полную ответственность за ситуацию в стране. И фамилия этого человека - Владимир Зеленский. Он является премьер-министром, он является министром экономики, министром социальной политики, он является министром внутренних дел и он является генеральным прокурором Украины", - отметил Порошенко.
Пятый президент отметил, что в мае прошлого года его команда передала страну с экономическим ростом 4,5% годовых и с полной казной денег.
"Уже в декабре они создали комитет спасения промышленности от самих себя. Восемь месяцев им хватило для того, чтобы довести ситуацию до текущего состояния. В этом зале звучали самокритичные слова президента. Я их цитирую "Экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле". Это слова Зеленского, когда рассматривалась программа", - рассказал Порошенко.
Лидер "Европейской солидарности" отметил, что сейчас экономика на земле. И чтобы спасти экономику, рабочие места, чтобы защитить людей, действовать нужно немедленно.
"Нужно определить области, которые нуждаются в наибольшей поддержке. Нужно защитить малый и средний бизнес с отсрочкой уплаты банковских процентов, отсрочкой уплаты налогов, пресечь коррупционные злоупотребления с НДС, прекратить коррупцию на таможне, прекратить кризис в энергетике. Прекратить разговоры и начать наконец действовать", - подчеркнул Порошенко.
Пятый президент призывает Зеленского обеспечить формирование профессионального технократического правительства.
"Эксперимент с новыми лицами провалился. Украиной управлять - это не вечер юмора или конкурс красоты. Это высокоинтеллектуальное и высокопрофессиональное дело", - подытожил Порошенко.
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От тільки такі хворі не мають права голосувати. А він проголосував.
Пройшла любов?
Какие идиоты работают на телевидении! Сопли про сироток желают искренне!
Ну-ка, расскажы нам про значение слова "барыга"!
Или хоть о Мальдивском Офшоре!
(Убитого в Приднестровье брата оставим на потом)
Тебе же написали: Какие идиоты работают на телевидении! Сопли про сироток желают искренне!
Потому у нас и телевидение и вообще журналистика ниже дна, что там работают не пойми кто. Веселые люди. Руководствуются личными впечатлениями, логика не нужна.
Полудурки превращаясь в полных дураков употребляя слова, смысла которых они не понимают, но очень нравятся...
Давай ещё чего-то покрасивше, ну там "онтологический", или "мародёр"!
_Брехня какая... Не до критической, а до катастрофической! И не эксперимент довёл, а конкретные зелёные грабители, у которых есть
мама внукифамилии.
МВФ кредит даёт, доллар меньше 27 грн.....
пнутая под зад потужная обиженка
https://ru.slovoidilo.ua/2020/06/04/novost/finansy/ukraine-rezko-uskorilos-padenie-ekonomiki
"У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов." ©