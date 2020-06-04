РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11374 посетителя онлайн
Новости
9 557 245

Эксперимент Зеленского с новыми лицами провален, экономику довели до критической ситуации, - Порошенко

Эксперимент Зеленского с новыми лицами провален, экономику довели до критической ситуации, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас экономика на земле. И чтобы спасти ее, рабочие места, чтобы защитить людей, действовать нужно немедленно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Он отметил, что именно Зеленский несет всю ответственность за текущее состояние дел. Порошенко также обратился к руководству Верховной Рады с требованием предоставить подписные листы для выражения недоверия Кабинету Министров.

"7 месяцев назад в этом зале уже рассматривали программу деятельности правительства, но мало кто даже в этом зале вспомнит фамилию того, кто докладывал тогда программу действий правительства. Потому что правительство сейчас это лишь дымовая завеса, которая должна прикрыть реального хозяина, человека, который несет полную ответственность за ситуацию в стране. И фамилия этого человека - Владимир Зеленский. Он является премьер-министром, он является министром экономики, министром социальной политики, он является министром внутренних дел и он является генеральным прокурором Украины", - отметил Порошенко.

Пятый президент отметил, что в мае прошлого года его команда передала страну с экономическим ростом 4,5% годовых и с полной казной денег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко с супругой передал в "Охматдет" 3 тыс. швейцарских ИФА-тестов. ФОТОрепортаж

"Уже в декабре они создали комитет спасения промышленности от самих себя. Восемь месяцев им хватило для того, чтобы довести ситуацию до текущего состояния. В этом зале звучали самокритичные слова президента. Я их цитирую "Экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле". Это слова Зеленского, когда рассматривалась программа", - рассказал Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что сейчас экономика на земле. И чтобы спасти экономику, рабочие места, чтобы защитить людей, действовать нужно немедленно.

"Нужно определить области, которые нуждаются в наибольшей поддержке. Нужно защитить малый и средний бизнес с отсрочкой уплаты банковских процентов, отсрочкой уплаты налогов, пресечь коррупционные злоупотребления с НДС, прекратить коррупцию на таможне, прекратить кризис в энергетике. Прекратить разговоры и начать наконец действовать", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент призывает Зеленского обеспечить формирование профессионального технократического правительства.

"Эксперимент с новыми лицами провалился. Украиной управлять - это не вечер юмора или конкурс красоты. Это высокоинтеллектуальное и высокопрофессиональное дело", - подытожил Порошенко.

Читайте также: Театр абсурда: адвокаты Порошенко рассказали, как ГБР "слепила" "дело картин" на основе Википедии

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Кабмин (14025) Порошенко Петр (19591)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
Бідна Бубачка. З усіх боків отримує пенделя.
показать весь комментарий
04.06.2020 11:37
+33
Зебіл, 6000 гривень на місяць маєш?
Эксперимент Зеленского с новыми лицами провален, экономику довели до критической ситуации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 420
показать весь комментарий
04.06.2020 11:43
+30
Новые лица все смешные . Экономика в жопе , согласен .
показать весь комментарий
04.06.2020 11:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Как погода в Рімє?
показать весь комментарий
04.06.2020 13:02 Ответить
А ты нарколог, чтоб диагнозы ставить?
показать весь комментарий
04.06.2020 15:06 Ответить
Та да. Навіть один арсенал підірвати - треба багато розуму. А Пєця аж шість висадив у повітря. Пєця - майстер.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:54 Ответить
А я вважаю що то справа рук опозиції в обличчі Юльки Тимошенко і її дружбана Медведчука.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:04 Ответить
Ніяких фактів "дружби" Медведчука і Юлі нема, а Пєця Медведчуку кум, як і пуйло. Він його молодшого хрестив Михайла. Починав в одній партії, мали спільний бізнес, Пєця подарував куму три інформаційні ТВ канали, дві монополії газу і дизелю і цілий магістральний бензопровід.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:14 Ответить
Ой, у них таки щось більше, ніж дружба.
Експеримент Зеленського з новими обличчями провалився, економіку довели до критичної ситуації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8682
показать весь комментарий
04.06.2020 13:17 Ответить
ти ще сажи що Капітельманша до х...ла на поклон не їздила і він кримінальні справи проти неї не закрив, коли вОна газовий контракт підписала на х...ловських умовах.
показать весь комментарий
04.06.2020 15:16 Ответить
Кантрак був типовий, який підписували всі європейці. І ціна газу для України була найменьшою. Тільки їх прем'єри отримували за свою роботу європейську зарплатню, а українці свого прем'єра посадили. А тепер платять мільони доларів пройдисвіту, який по юліному контракту виграв суд у Стокгольмі.
показать весь комментарий
04.06.2020 15:38 Ответить
тюльканутий а для чого було підписувати новий контракт, якщо діяв ще старий і ціна була набагато менша? і чому по цьому типовому контракту ціна виявилася найвищою і кацапам переплатили лярди доларів, які з них успішно стягнули при Петру і пробачили при шмарклі?
показать весь комментарий
04.06.2020 18:28 Ответить
ваня-дурник навіть не доганяє твого сарказму. Даремна справа йому щось доводити...
показать весь комментарий
04.06.2020 13:17 Ответить
Він хвора людина і перебуває на обліку. У нього видіння і Юлька.
От тільки такі хворі не мають права голосувати. А він проголосував.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:18 Ответить
А я вважаю що ти від дебіла вірус підхопив.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:40 Ответить
разводящий пачуял запах жаренного, нервничает.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:59 Ответить
По моему они разные но уних много общего: оба считают народ быдлом, оба очень ценят и лелеют корупцию, оба способствуют освобождению сепаратистов и убийц и дружно стараются сптятать за решётку патриотов. И это далеко не полный список. Разве что офшоры разные и то не уверен.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:08 Ответить
Ніякої різниці між ними нема. Вони тільки удають суперництво, а насправді це Пєця Зєлю привів. Мала Юля вийти у другий тур і виграти. Пєцін ЦВК сфальшував вибори.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:29 Ответить
Петі на допити треба ходити як до школи, а він все Україну спасає і спасає. Вже його ніхто і не просить, а воно все одно лізе без мила в сраку.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:11 Ответить
Треба, треба. Так ведіть же, накінець! Цілий рік "водять", "доведуть", що сам прийде і буде проситися, щоб "посадили"
показать весь комментарий
04.06.2020 13:25 Ответить
Попошенко
показать весь комментарий
04.06.2020 13:26 Ответить
Чья бы корова мычала. Когда работал на телевидении довелось с Порохом поехать в Детский дом, где он пиарился на сиротах. Ещё та лицемерная тварь. Брала сиротку на руки, делала умиляющее лицо перед фотовидеокамерами. Когда съёмка заканчивалась менялось и лицо у Пеци. Дитё ставилось на пол, лицо становилось жёстким и неприятным, брался второй ребенок на руки. И опять это умилительное выражение перед объективами. Да...актерище!
показать весь комментарий
04.06.2020 14:05 Ответить
Зєля теж вміє сцяти в очі. Вони обоє-рябоє
показать весь комментарий
04.06.2020 14:17 Ответить
А куди ж поділося ;Вовік, так їх, Вовік, ще, Вовік, ну що ж в тебе такий закоханий!;?
Пройшла любов?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:31 Ответить
Він їх що, потім не їв?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:29 Ответить
Какой ужас!
Какие идиоты работают на телевидении! Сопли про сироток желают искренне!
показать весь комментарий
04.06.2020 14:32 Ответить
Не большие идиоты, чем ты, топящие здесь за барыгу-офшорника.
показать весь комментарий
04.06.2020 15:41 Ответить
Ой, ещё один идиот активный!
Ну-ка, расскажы нам про значение слова "барыга"!
Или хоть о Мальдивском Офшоре!
(Убитого в Приднестровье брата оставим на потом)
показать весь комментарий
04.06.2020 15:48 Ответить
Я тебе полудурку, ничего рассказывать не собираюсь.Потому шизофреников, секты Свидетелей святого Пороха, переубедить невозможно.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:17 Ответить
Ты, похоже,их секты свидетелей Барыги.
Тебе же написали: Какие идиоты работают на телевидении! Сопли про сироток желают искренне!
Потому у нас и телевидение и вообще журналистика ниже дна, что там работают не пойми кто. Веселые люди. Руководствуются личными впечатлениями, логика не нужна.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:10 Ответить
Гав-гав, пук-пук....
Полудурки превращаясь в полных дураков употребляя слова, смысла которых они не понимают, но очень нравятся...
Давай ещё чего-то покрасивше, ну там "онтологический", или "мародёр"!
показать весь комментарий
04.06.2020 18:12 Ответить
Петя тут правий. Не розумію візгу зе-бобіків.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:09 Ответить
А кацапські кізяки і вищать, коли їх кавказці чпокають.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:29 Ответить
"Эксперимент Зеленского с новыми лицами провален, экономику довели до критической ситуации, - Порошенко"
_Брехня какая... Не до критической, а до катастрофической! И не эксперимент довёл, а конкретные зелёные грабители, у которых есть мама внуки фамилии.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:21 Ответить
Ай, ребята, авось проскочим!
МВФ кредит даёт, доллар меньше 27 грн.....
показать весь комментарий
04.06.2020 14:33 Ответить
Кайся Петя на рассвете.
показать весь комментарий
04.06.2020 15:43 Ответить
Эх вернуть бы 2018-й...😔
показать весь комментарий
04.06.2020 15:59 Ответить
чия б корова мичала
показать весь комментарий
04.06.2020 16:08 Ответить
А в чем проблема, голодали при Порошенко?
показать весь комментарий
04.06.2020 17:11 Ответить
8%.
пнутая под зад потужная обиженка
показать весь комментарий
04.06.2020 17:57 Ответить
"За апрель падение экономики Украины ускорилось с 1,5% до 5%."
https://ru.slovoidilo.ua/2020/06/04/novost/finansy/ukraine-rezko-uskorilos-padenie-ekonomiki
показать весь комментарий
04.06.2020 20:28 Ответить
Нас всех совсем скоро ждет коллапс...
показать весь комментарий
04.06.2020 21:09 Ответить
зачем унижаться пусть роблят каку я б ваще срулил на время в канны..потом будут просить пороха вернуться спасти все
показать весь комментарий
04.06.2020 22:11 Ответить
ЗЕ епоха авторитарного ідіотизму.
показать весь комментарий
04.06.2020 23:20 Ответить
Експеримент Зеленського з новими обличчями провалився, економіку довели до критичної ситуації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9327
показать весь комментарий
05.06.2020 00:16 Ответить
Зе своим показушным звонком главе "Укрэксимбанка" показал, что так и не понял, кто такой президент, какие его задачи и в какой системе координат находится законность. Если его предшественнику безуспешно "шьют" превышение полномочий, то действия Владимирсаныча для будущего генпрокурора - юридическая задачка первокурсника. Человек уже положил экономику, осталось добить банковскую систему. Лучше бы он в мою котельную позвонил, чтобы воду горячую дали.

"У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов." ©
показать весь комментарий
05.06.2020 09:21 Ответить
Страница 3 из 3
 
 