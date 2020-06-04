Главный санврач Ляшко о вчерашнем походе с Зеленским в кафе: "Все прошло гуд... Ничего такого, как раскрутили, не было"
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко о вчерашнем походе президента в кафе в Хмельницком. По словам Ляшко, это не было нарушением карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач рассказал в комментарии LB.ua.
"Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина, - прокомментировал Виктор Ляшко. - Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", - продолжает Ляшко.
Персонал, рассказывает Ляшко, работал в масках и перчатках и придерживался всех правил:
"Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведение 5-го июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать - если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков".
Ляшко также прокомментировал рост количества новых выявленных случаев коронавируса (за минувшие сутки - 558 новых случаев): "Мы еще не можем сказать, что это последствие ослабления карантина. Будем отслеживать динамику". Отвечая на вопрос, вернут ли жесткий карантин, если рост заболеваемости подтвердится, Ляшко сказал, что поскольку действует адаптивный карантин, решения будут приниматься в регионах в зависимости от их ситуации.
"Возросла инцидентность в Киеве (вчера она cоставила 13,8 вместо допустимых 12. - Ред.). Если динамика сохранится, они будут принимать решение по откату назад. Такие решения может принять региональная комиссия. И я не уверен, что такая инцидентность позволит Киеву открыть кафе и рестораны 5 июня", - сказал Ляшко.
Напомним, вчера пресс-служба президента выложила фото, на котором Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко пьют кофе в кафе.
Как отметил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком. Национальная полиция обязана наложить административный штраф.
Ренее сообщалось, что 24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему был оформлен административный штраф.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сейчас любой гориспорком любого города может послать президента и его шоблу на проверку )))
Или генсека ООН.
Или Трампа.
Не важно, что они не члены проверяющей комиссии, утвержденной горсоветом.
до двох років.
Є Протоколу №3 засідання комісії виконкому Хмельницької міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 11.03.2020 року,
яким зазначено особовий склад рейдових груп.
В цьому протоколі є Прізвища Зеленского, Єрмака, Мендель, Ляшка ?
Немає.
Mark Twain - 'It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all *****.'
БУДУЩИЙ МЕР-БРЕХЛО КИЕВА ОТ ЗЕ
ду-май-те, киевляне !!!!!
который запрещал нам гулять в парках, а сам бухает в ресторане !!!!
1. не "посмотрели и ушли" а сели за стол
2. " если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек" - их за столом шестеро
Зеля - молоток! Не каждый бы так собой рискнул, чтобы посмотреть, а как оно будет.
свою работу они не выполняют, а отдают выполнять завхозам.
На світлині п'ятеро. Або Ляшко рахувати не вміє, або хтось з цієї компанії неповнолітній
Ещё раз: пятеро без масок за столом, шестая - за столом, в маске, седьмого, фотографа, положение неизвестно.
І хто б це міг бути?
...
- Я убедился, все гуд, у кафе есть стены, потолок, пол, окна, кафе может работать.
мочубожий нектар
ти диви.. у упоротих маргіналів це вже просто якась мантра... )))
.Кто не согласен-за поребрик! Без суда и следствия.Принцип революционной целесообразности.
ні.. відразу розстріляти !
Люди болеют не смотря ни на что.
говоряща рожа-ожпа антоніни вже заїбридла
За столом 5 чоловіків та дві жіночки ( зліва руки на столі видно) == 7 чол за одним столом. Та то ж все гуд))))
-------------------------
і де там діти?
если сказал, что в кафе гуд, значит гуд, а вот
В ПАРКАХ ГУЛЯТЬ НИЗЗЯ !
💉 Борьба с коронавирусом обходится (https://tass.ru/obschestvo/8643341) Москве в 250 млрд рублей
Ещё около 500 млрд рублей город потеряет в доходах 2020 года. А масочный режим может продлиться до октября или февраля следующего года - всё зависит от сроков появления новой вакцины
Россияне смогут вернуться к прежнему образу жизни через год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни, - сказал Собянин. - Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины».
а зеленский?
кем от только не подрабатывал на посту президента?
и экспедитором у Эпицентра, теперь санинспектором забегаловок...
Вы Шура, кажется, в бухгалтерии работаете? (с)