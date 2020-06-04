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Новости Коронавирус и карантин
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Главный санврач Ляшко о вчерашнем походе с Зеленским в кафе: "Все прошло гуд... Ничего такого, как раскрутили, не было"

Главный санврач Ляшко о вчерашнем походе с Зеленским в кафе:

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко о вчерашнем походе президента в кафе в Хмельницком. По словам Ляшко, это не было нарушением карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач рассказал в комментарии LB.ua.

"Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина, - прокомментировал Виктор Ляшко. - Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", - продолжает Ляшко.

Персонал, рассказывает Ляшко, работал в масках и перчатках и придерживался всех правил:

"Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведение 5-го июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать - если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Ермак и другие официальные лица нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, и должны заплатить штраф, - Бутусов

Ляшко также прокомментировал рост количества новых выявленных случаев коронавируса (за минувшие сутки - 558 новых случаев): "Мы еще не можем сказать, что это последствие ослабления карантина. Будем отслеживать динамику". Отвечая на вопрос, вернут ли жесткий карантин, если рост заболеваемости подтвердится, Ляшко сказал, что поскольку действует адаптивный карантин, решения будут приниматься в регионах в зависимости от их ситуации.

"Возросла инцидентность в Киеве (вчера она cоставила 13,8 вместо допустимых 12. - Ред.). Если динамика сохранится, они будут принимать решение по откату назад. Такие решения может принять региональная комиссия. И я не уверен, что такая инцидентность позволит Киеву открыть кафе и рестораны 5 июня", - сказал Ляшко.

Напомним, вчера пресс-служба президента выложила фото, на котором Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко пьют кофе в кафе.

Как отметил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком. Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

Ренее сообщалось, что 24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему был оформлен административный штраф.

Зеленский Владимир (20255) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
У них нет ума , чтобы не комментировать ?
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04.06.2020 11:40
+25
и этот .... хочет еще Киевом управлять - просто нет слов - зебилы )))
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04.06.2020 11:46
+24
Знову подвійні стандарти. Прем'єр Румунії чуть посади не позбувся за те, що святкував день народження в компанії без масок, а тут як завжди - плюють електрорату в очі.
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04.06.2020 11:41
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У них нет ума , чтобы не комментировать ?
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04.06.2020 11:40 Ответить
и этот .... хочет еще Киевом управлять - просто нет слов - зебилы )))
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04.06.2020 11:46 Ответить
Зебіли і дебіли це одне й те ж саме, не путайТЕ !Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було" - Цензор.НЕТ 2075
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04.06.2020 12:27 Ответить
у них у всех, наверно, направление от горисполкома было в кармане на проведение проверки.

Сейчас любой гориспорком любого города может послать президента и его шоблу на проверку )))

Или генсека ООН.

Или Трампа.

Не важно, что они не члены проверяющей комиссии, утвержденной горсоветом.
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04.06.2020 11:46 Ответить
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем.


до двох років.

Є Протоколу №3 засідання комісії виконкому Хмельницької міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 11.03.2020 року,

яким зазначено особовий склад рейдових груп.

В цьому протоколі є Прізвища Зеленского, Єрмака, Мендель, Ляшка ?

Немає.
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04.06.2020 13:13 Ответить
Це точно. Інколи краще жувати, ніж говорити.

Mark Twain - 'It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all *****.'
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04.06.2020 11:58 Ответить
Методичок не спустили...
Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було" - Цензор.НЕТ 4280
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04.06.2020 12:00 Ответить
знакомтесь: Ляшко -

БУДУЩИЙ МЕР-БРЕХЛО КИЕВА ОТ ЗЕ

ду-май-те, киевляне !!!!!
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04.06.2020 12:21 Ответить
ЛЯШКО !!!! ТЫ УМЕЕШЬ СЧИТАТЬ ????--ЗА СТОЛОМ СИДЯТ ПЯТЬ !!!! зеленых "вундеркиндов",а не ЧЕТЫРЕ !!!!! ИЛИ ДИТЕ --это зеленый мальчик зеленский ?????? НАДЕНЬ ЛАПШУ СЕБЕ НА УШИ и помажь зеленым соусом !!!!!
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04.06.2020 12:29 Ответить
Я думаю після цього розумні люди не підуть в цю забігаловку, гидують..
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04.06.2020 11:41 Ответить
Знову подвійні стандарти. Прем'єр Румунії чуть посади не позбувся за те, що святкував день народження в компанії без масок, а тут як завжди - плюють електрорату в очі.
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04.06.2020 11:41 Ответить
Ляшко раскручивают, ходят слухи, что его от "слуг народа" будут в мэры Киева выдвигать. Поэтому Зеленский и прочие будут его таскать с собой для его раскрутки.
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04.06.2020 12:12 Ответить
киевляне, выберем в мэры Ляшка,
который запрещал нам гулять в парках, а сам бухает в ресторане !!!!
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04.06.2020 12:27 Ответить
""Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведение 5-го июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать - если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков""
1. не "посмотрели и ушли" а сели за стол
2. " если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек" - их за столом шестеро
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04.06.2020 11:42 Ответить
вывод - он даже считать не умеет - индеец и то умеет, а он нет - печалька))
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04.06.2020 11:47 Ответить
Ляшко на самом деле (как видно на фото) стоял в стороне и "протоколировал" нарушение.
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04.06.2020 13:45 Ответить
Народ ігноруйте цю помайку і не ходіть в це каХфе де помітило зелене лайно..
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04.06.2020 11:42 Ответить
И шо дальше? Мусорок, хде протоколы?
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04.06.2020 11:46 Ответить
Ааааа, так это филиал Велюра. Ну тогда ладно, им можно.
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04.06.2020 11:44 Ответить
И после этого они хотят чтоб кто-то всерьёз воспринимал их рекомендации?
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04.06.2020 11:45 Ответить
Опять начал мантру, кто карантин и соблюдение персональных мер безопасности это одно и тоже?
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04.06.2020 11:51 Ответить
отвали, пустозвон
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04.06.2020 11:55 Ответить
Я и отвалил пустозвону, который опять начал мантру, что не надо соблюдать персональных мер безопасности и, главное, он их обосновал "обосновал" - про них говорит Ляшко.
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04.06.2020 11:59 Ответить
не дошло... а если так: "пнх!"?
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04.06.2020 12:01 Ответить
По-русски, а не по-кацапски, сможешь грамотный ответ составить?
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04.06.2020 12:08 Ответить
И президент увидел, как оно может работать - если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков"

Зеля - молоток! Не каждый бы так собой рискнул, чтобы посмотреть, а как оно будет.
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04.06.2020 11:46 Ответить
Зебіли, де всі зебіли?
Главный санврач Ляшко о вчерашнем походе с Зеленским в кафе: "Все прошло гуд... Ничего такого, как раскрутили, не было" - Цензор.НЕТ 3884
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04.06.2020 11:46 Ответить
Как кафе называется? Кто хозяин ? Кто с Хмельницкого отпишитесь. А то новость "Велюром" воняет
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04.06.2020 11:47 Ответить
коля оболонский совершенно случайно только вчера там открыл кафе.
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04.06.2020 11:48 Ответить
Напевно там теж штаб якийсь.
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04.06.2020 11:50 Ответить
"Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили, Гуд это если через 2 недели никто из присутствующих не заболеет.
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04.06.2020 11:47 Ответить
Было бы гуд, если бы все присутствующие на снимке здохли !
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04.06.2020 11:56 Ответить
Зачем же так кардинально, они просто выполняют свою работу, кто то лучше кто то хуже.
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04.06.2020 12:06 Ответить
они выполняли не свою работу, а чужую.

свою работу они не выполняют, а отдают выполнять завхозам.
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04.06.2020 12:51 Ответить
Работу по развалу страны ?
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04.06.2020 12:58 Ответить
Главный сан.врач Ляшко -главный кандидат на пост мэра Киева от ЗЕкоманды ? Да ну на.. ! Это чучело ещё более тупое и костноязычное чем сам ЗЕполеон ! ))
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04.06.2020 11:49 Ответить
"...люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей)..." Источник: https://censor.net/n3199980https://censor.net/n3199980

На світлині п'ятеро. Або Ляшко рахувати не вміє, або хтось з цієї компанії неповнолітній
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04.06.2020 11:50 Ответить
люди ... Люди утром в бесконечных очередях стоят на остановках с "социальной дистанцией" , чтобы попасть на работу .
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04.06.2020 11:54 Ответить
Шестеро за столом - слева видны руки и голубая маска, вот там, очевидно, неполнолетняя...
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04.06.2020 11:55 Ответить
Це, напевно, секретарка у масці, конспектує цінні думки присутніх.
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04.06.2020 11:59 Ответить
Там четыре женские руки
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04.06.2020 12:09 Ответить
Да, что-то проглядывается в виде руки за первой женщиной, но имелось ввиду - за столом, а насчёт того (той), кто фотографировал, можно предположить что угодно...
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04.06.2020 12:13 Ответить
Одна пара рук на столе ( с красной ниточкой на левом запястье), вторая пара с красным телефончиком в активной переписке))
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04.06.2020 12:43 Ответить
За столом?
Ещё раз: пятеро без масок за столом, шестая - за столом, в маске, седьмого, фотографа, положение неизвестно.
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04.06.2020 13:20 Ответить
Руки с ниточкой -шестая, а с красеым тел и в масочке, то сельмая за столом на углу, фото может со штатива на задержке снимали))))
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04.06.2020 19:20 Ответить
значіт, от двух звьозд, як мінімум
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04.06.2020 16:36 Ответить
Значить хтось з них дитина (за логікою Ляшка).
І хто б це міг бути?
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04.06.2020 12:01 Ответить
А ляшко потерялся во времени."Вчера правительство проголосовало за открытие заведение 5-го июня." вот именно 5 июня т.е завтра, а бубочка с ЗЕленой шоблой кофеи гонял 3 июня так что штраф на владельца и посетителей.
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04.06.2020 11:52 Ответить
Нема уважения у нарида, в первую очередь к себе самому
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04.06.2020 11:53 Ответить
Один зашел провеить сортир в бункере, другой за чашечкой кофе правила работы кафе при карантине!
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04.06.2020 11:53 Ответить
преЗЕдентская растяжка в Хмельницком )))
Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було" - Цензор.НЕТ 3572

...
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04.06.2020 11:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7CeW2EHDHu8 Олега Ляшка треба викликати у Хмельницький, щоб замурував вхід у те кафе
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04.06.2020 11:56 Ответить
Ляшко:
- Я убедился, все гуд, у кафе есть стены, потолок, пол, окна, кафе может работать.
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04.06.2020 11:59 Ответить
Зебилы продолжают захлебываться и пить, пить и захлебываться мочу божий нектар
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04.06.2020 12:00 Ответить
Украина -это Порошенко.Порошенко -это Украина.Кто не согласен-за поребрик! Без суда и следствия.Принцип революционной целесообразности.
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04.06.2020 12:02 Ответить
Украина -это Порошенко.Порошенко -это Украина

ти диви.. у упоротих маргіналів це вже просто якась мантра... )))


.Кто не согласен-за поребрик! Без суда и следствия.Принцип революционной целесообразности.

ні.. відразу розстріляти !
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04.06.2020 20:59 Ответить
Больше начали тестировать, больше выявленных случаев заражения и это нормально.
Люди болеют не смотря ни на что.
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04.06.2020 12:05 Ответить
да,да, да . і в велюрі нічого такого не було, розкрутили! да і з масками, зерном, посадками добровольців, ср@кою в економіці, дибільним карантином і здачою країни розкрутили...

говоряща рожа-ожпа антоніни вже заїбридла
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04.06.2020 12:05 Ответить
И президент увидел, как оно может работать - если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков".

За столом 5 чоловіків та дві жіночки ( зліва руки на столі видно) == 7 чол за одним столом. Та то ж все гуд))))
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04.06.2020 12:07 Ответить
"Все прошло гуд." - очередной блуд. Вчера сходили - сегодня увеличение количества инфицированных.
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04.06.2020 12:07 Ответить
Як у них ще вистачає сечі лити покращення своїм виборцям? Що ж вони таке п'ють, що вже майже рік сеча для виборців не скінчується? А на закон бубочка поклало в перші ж дні свого "царювання". Решта лише копіює це найвеличніше лайно в історії України.
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04.06.2020 12:08 Ответить
если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей) Источник: https://censor.net/n3199980
-------------------------
і де там діти?
Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було" - Цензор.НЕТ 9841
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04.06.2020 12:12 Ответить
С чашкой в руке и идиотской ухмылкой.
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04.06.2020 12:15 Ответить
у него улыбки всегда идиотские
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04.06.2020 12:36 Ответить
Главного любителя кофе там ещё не хватает и пепельницы.
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04.06.2020 13:49 Ответить
Зібрались в штабі Велюр, чикають Колю Насоса коли їм приготує їду на виніс...
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04.06.2020 13:54 Ответить
Ляшко ценный кандидат в мэры киева, профессионал, знает как стать на четыре кости перед начальство, голосуйте за ляшко.
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04.06.2020 12:13 Ответить
Во ідіоти. Вони ж настільки дебільні, що навіть з такої простої ситуації без зашквару не можуть вийти! То вже звіздець якийсь. Та могли ж спектакль розіграти хоч для зебілів - мовляв, президент винен, буде за то покараний, бо він ж він за закон і порядок для всіх. Ну ніби так воно рік тому декларувало, чи ми щось не так зрозуміли? Але ж ні, воно настільки дурне, що й тут обісралось, блін...
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04.06.2020 12:15 Ответить
зачем эти жалки отмазки, есть же фото, на котором все видно, где, кто и сколько?
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04.06.2020 12:16 Ответить
Ляшко - главный санврач Украины !

если сказал, что в кафе гуд, значит гуд, а вот

В ПАРКАХ ГУЛЯТЬ НИЗЗЯ !
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04.06.2020 12:38 Ответить
Я плакалъ.
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04.06.2020 12:19 Ответить
Да тут уже рыдаль надо.
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04.06.2020 13:50 Ответить
Овцы покорные должны покорно в стойле мекать и законы соблюдать, а для властьимущих закон не писан.
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04.06.2020 12:37 Ответить
Стара пісня. Перед законом всі рівні але є рівніші.
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04.06.2020 12:44 Ответить
з якою принциповістю крутили плавця в Гідропарку, скільки людей покарано несамовитими вбивчими штрафами як оту дівчину в супроводі двох кавалєрів, а ці собі плєвать хотєлі на свої ж правіла і порядки.
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04.06.2020 16:39 Ответить
сволочі! вкрали в нас весну, загнали в ніщєту, не давали людям вийти на вулицю подихати свіжим повітрям шо аж бабки вистрибували з балконів. Скільки жертв, страждань, утисків та бід, а воно по ресторанам кампашкою с удовольствійєм і наглою пикою цинічно паплюжить всякі правила і прілічія, зневажливо сцить в очі своєму еЛОХторату
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04.06.2020 16:44 Ответить
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [04.06.20 12:39]
💉 Борьба с коронавирусом обходится (https://tass.ru/obschestvo/8643341) Москве в 250 млрд рублей
Ещё около 500 млрд рублей город потеряет в доходах 2020 года. А масочный режим может продлиться до октября или февраля следующего года - всё зависит от сроков появления новой вакцины



Россияне смогут вернуться к прежнему образу жизни через год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни, - сказал Собянин. - Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины».
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04.06.2020 20:55 Ответить
Ляшко эту отмазку долго лепил??
а зеленский?

кем от только не подрабатывал на посту президента?

и экспедитором у Эпицентра, теперь санинспектором забегаловок...
Вы Шура, кажется, в бухгалтерии работаете? (с)
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04.06.2020 22:49 Ответить
 
 