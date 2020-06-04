Главный санврач Ляшко о вчерашнем походе с Зеленским в кафе: "Все прошло гуд... Ничего такого, как раскрутили, не было"

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко о вчерашнем походе президента в кафе в Хмельницком. По словам Ляшко, это не было нарушением карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач рассказал в комментарии LB.ua.

"Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина, - прокомментировал Виктор Ляшко. - Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", - продолжает Ляшко.

Персонал, рассказывает Ляшко, работал в масках и перчатках и придерживался всех правил:

"Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведение 5-го июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать - если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков".

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Ляшко также прокомментировал рост количества новых выявленных случаев коронавируса (за минувшие сутки - 558 новых случаев): "Мы еще не можем сказать, что это последствие ослабления карантина. Будем отслеживать динамику". Отвечая на вопрос, вернут ли жесткий карантин, если рост заболеваемости подтвердится, Ляшко сказал, что поскольку действует адаптивный карантин, решения будут приниматься в регионах в зависимости от их ситуации.

"Возросла инцидентность в Киеве (вчера она cоставила 13,8 вместо допустимых 12. - Ред.). Если динамика сохранится, они будут принимать решение по откату назад. Такие решения может принять региональная комиссия. И я не уверен, что такая инцидентность позволит Киеву открыть кафе и рестораны 5 июня", - сказал Ляшко.

Напомним, вчера пресс-служба президента выложила фото, на котором Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко пьют кофе в кафе.

Как отметил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком. Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

Ренее сообщалось, что 24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему был оформлен административный штраф.