Руководители Нацполиции, СБУ, ГБР, Минюста собрались в ОГП: обсуждают противодействие пыткам со стороны правоохранителей

В Офисе генерального прокурора проходит координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Речь пойдет о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и наказание", - говорится в сообщении.

В совещании в частности принимают участие министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр юстиции Денис Малюська, и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, глава Национальной полиции Александр Клименко, начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины Игорь Криштун, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, председатель Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращению или наказанию Николай Гнатовский, руководители структурных подразделений Министерства обороны, Государственной фискальной службы, Министерства здравоохранения, а также представители Офиса Совета Европы в Украине и международных организаций.

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