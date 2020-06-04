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Руководители Нацполиции, СБУ, ГБР, Минюста собрались в ОГП: обсуждают противодействие пыткам со стороны правоохранителей

Руководители Нацполиции, СБУ, ГБР, Минюста собрались в ОГП: обсуждают противодействие пыткам со стороны правоохранителей

В Офисе генерального прокурора проходит координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Речь пойдет о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и наказание", - говорится в сообщении.

В совещании в частности принимают участие министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр юстиции Денис Малюська, и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, глава Национальной полиции Александр Клименко, начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины Игорь Криштун, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, председатель Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращению или наказанию Николай Гнатовский, руководители структурных подразделений Министерства обороны, Государственной фискальной службы, Министерства здравоохранения, а также представители Офиса Совета Европы в Украине и международных организаций.

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Нацполиция (16433) пытки (832) СБУ (19867)


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Топ комментарии
+8
Пчёлы, против мёда???
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04.06.2020 11:57
+7
Это жесть. Они обсуждают противодействие ? А чисткой своих рядов заниматься не пробовали?
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04.06.2020 12:01
+5
Насильники собрались обсудить дела убийц
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04.06.2020 12:01
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Пчёлы, против мёда???
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04.06.2020 11:57 Ответить
Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
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04.06.2020 13:00 Ответить
Что самим страшно стало?
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04.06.2020 11:59 Ответить
Прикольно...ОГП, а букавку перестаь и как всё меняется...О П Г !!!
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04.06.2020 12:01 Ответить
Правильно ОГПУ - Объединённое государственное политическое управление при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СНК СССР (ОГПУ при СНК СССР) - специальный орган государственной безопасности СССР. Данная структура была образована на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 ГПУ при НКВД РСФСР постановлением Президиума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ЦИК СССР от 15 ноября 1923 года после учреждения в 1922 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР
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04.06.2020 12:29 Ответить
Это жесть. Они обсуждают противодействие ? А чисткой своих рядов заниматься не пробовали?
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04.06.2020 12:01 Ответить
Так никого не останется.
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04.06.2020 12:30 Ответить
Насильники собрались обсудить дела убийц
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04.06.2020 12:01 Ответить
Собрались в ОПГ?
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04.06.2020 12:10 Ответить
Вирішили це все узаконити через зміни до КК?
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04.06.2020 12:20 Ответить
Говорили, балакали, обійнялись, сіли і заплакали!!!!!!
Реванш завжди несе за собою жорстокість, помститись попередникам за приниження, страх перед відплатою за вчинені злочини проти народу , що заставило втекти з країни.
Реванш це жорстке насадження старих порядків у їх найгірших проявах.
Кловуни це ширма, кловуни розливають бальзами, щоби заглушити сморід протухлих яєць пархатих.
Вже потім коли реваншисти наситяться кровью може знизиться насилля над народом.
Активізація реваншистів з "за ЖОП" іризводить до салаху насильства з боку правоохоронних органів, і гідрант сонукає до цього.
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04.06.2020 12:34 Ответить
Головне щоб не забули ватмана з кульманом коли будуть видумувати велосипед.
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04.06.2020 12:35 Ответить
Хочуть бунту як в США ? - Отримають. Без виборів народом дільничих і начальників райвідділів поліції буде повна і остаточна дупа.
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04.06.2020 12:42 Ответить
Це всерівно, що обговорювати борьбу з контрабандою чи з корупцією.
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04.06.2020 13:34 Ответить
Если не уволят Авакова! Предлагаю сжигать райотделы полиции по всей Украине!!!
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04.06.2020 15:07 Ответить
Если не уволят Авакова! Предлагаю сжигать райотделы полиции по всей Украине!!!
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04.06.2020 15:10 Ответить
Это все правильно,молодцы. Только не переборщите,а то придется скоро думать, что делать с быдлом, в том числе и "элитным",когда преступность "захлестнет" страну.Сначала обеспечьте МВД спецтехникой в нужном количестве, и по последнему слову науки,затем упорядочите законодательство,выделяйте необходимые деньги на оперативную работу, отмените "заставу"(возможность богатых откупаться от тюрьмы),настройте тюрем и зон,потому, как преступников в стране "море",сделайте достойной жизнь правоохранителей(а не 7-15 тысяч зарплаты),сами не крадите,и детям своим не давайте красть,а потом будет все без пыток. А сегодняшний "сыр-бор" всего лишь попытка избавиться от тех,кто еще умеет работать в МВД,сняв с должности Авакова,а потом дограбить то, что не дограбили за 30 лет,и выехать в Европу и Америку,оставив нам "Сомали". Всего лишь, и никакие это не страдания о справедливости.Все для дураков... А копов-палачей,конечно надо привлекать к ответственности,но доказав их вину, а то в СМИ почему -то Антоненко,Кузьменко и Дугарь вдруг "страдальцы",непонятно с какого перепугу, а этих еще суда не было, а уже все осудили потому, что "она воспитывает дочь-инвалида". Сочувствовать ей надо,но никто не отменял и оговор. Так, что не надо торопиться с выводами.
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04.06.2020 17:23 Ответить
 
 