Зеленский вручил орден "Золотая звезда" вдове спецназовца Романа Матвийца, героически погибшего в 2016 году под Новозвановкой

Во время рабочей поездки в Хмельницкую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьей погибшего заместителя командира группы 8-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ, Героя Украины старшины Романа Матвийца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Роман Матвиец с мая 2014 г. принимал непосредственное участие в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, неоднократно выполняя важные, сложные и опасные задания в тылу противника.

Он погиб 23 июля 2016 г. во время боевого столкновения возле Новозвановки, выполняя задание по ведению разведки.

Разведгруппа, возглавляемая Романом Матвийцом, попала в засаду и была обстреляна противником. Трое разведчиков получили ранения. Во время боя Роман Матвиец, прикрывая своих раненых товарищей огнем, героически бросился в направлении пулеметного расчета противника и уничтожил его. Своими действиями он дал возможность раненым разведчикам отойти в безопасное место. Таким образом старшина Матвиец спас жизнь побратимов, но при этом сам получил смертельные ранения.

Во время общения с семьей Президент объявил об Указе о присвоении Роману Матвийцу звания Героя Украины и вручил жене погибшего Валентине Александровне орден "Золотая звезда".

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"Роман отдал самое дорогое - свою жизнь - за нашу с вами независимость. И мы никогда не забудем этого подвига", - сказал ВЗеленский.

Глава государства также подарил сыну Романа Матвийца планшет, о котором мальчик мечтал.