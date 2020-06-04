Зеленский вручил орден "Золотая звезда" вдове спецназовца Романа Матвийца, героически погибшего в 2016 году под Новозвановкой
Во время рабочей поездки в Хмельницкую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьей погибшего заместителя командира группы 8-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ, Героя Украины старшины Романа Матвийца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Роман Матвиец с мая 2014 г. принимал непосредственное участие в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, неоднократно выполняя важные, сложные и опасные задания в тылу противника.
Он погиб 23 июля 2016 г. во время боевого столкновения возле Новозвановки, выполняя задание по ведению разведки.
Разведгруппа, возглавляемая Романом Матвийцом, попала в засаду и была обстреляна противником. Трое разведчиков получили ранения. Во время боя Роман Матвиец, прикрывая своих раненых товарищей огнем, героически бросился в направлении пулеметного расчета противника и уничтожил его. Своими действиями он дал возможность раненым разведчикам отойти в безопасное место. Таким образом старшина Матвиец спас жизнь побратимов, но при этом сам получил смертельные ранения.
Во время общения с семьей Президент объявил об Указе о присвоении Роману Матвийцу звания Героя Украины и вручил жене погибшего Валентине Александровне орден "Золотая звезда".
"Роман отдал самое дорогое - свою жизнь - за нашу с вами независимость. И мы никогда не забудем этого подвига", - сказал ВЗеленский.
Глава государства также подарил сыну Романа Матвийца планшет, о котором мальчик мечтал.
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Своеобразные бонусы, которые положены Героям Украины, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12 регулируются Законом "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине".
Согласно ст. 8 этого закона, Герои Украины считаются "лицами, имеющими особые трудовые заслуги перед Родиной".Среди льгот:
- Надбавка к пенсии в 200%.
- Бесплатное и внеочередное лечение и отдых в санаториях.
- Освобождение от уплаты коммуналки и квартплаты в пределах норм, установленных законодательством.
- Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (при условии, что не из драгоценных металлов).
- Первоочередное право на закупку строительных материалов, а также на бесплатный капитальный ремонт жилья.
- Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации, первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации.Кстати
В марте этого года президент https://112.ua/obshchestvo/poroshenko-podpisal-ukaz-o-denezhnom-voznagrazhdenii-geroyam-ukrainy-485745.html Петр Порошенко подписал указ об одноразовой выплате Героям Украины в 50-кратном размере прожиточного минимума (в 2019 году эта сумма составит около 90 тыс. грн).
В случае присвоения звания посмертно единовременное денежное вознаграждение выплачивается членам семьи Героя Украины.