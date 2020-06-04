В Киеве могут запретить открывать кафе и рестораны с 5 июня, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра", - объяснил санврач.

Ляшко добавил, что именно региональная комиссия принимает окончательное решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам ограничений.

"Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость", - добавил он.

Напомним, Кабмин ранее смягчил карантин и разрешил работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

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