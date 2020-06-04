В Киеве могут запретить открывать кафе и рестораны с 5 июня, - главный санврач Ляшко
Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра", - объяснил санврач.
Ляшко добавил, что именно региональная комиссия принимает окончательное решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам ограничений.
"Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость", - добавил он.
Напомним, Кабмин ранее смягчил карантин и разрешил работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
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"С пятницы в Бресте по "ковиду" пошла жара". В медучреждения города ежедневно поступает не менее 150 человек.
"Ситуация с больными Covid-19 в Бресте очень сложная. В медучреждения города ежедневно поступает не менее 150 человек. Перепрофилированнst под них больницы уже полностью заполнены", - пишет читатель из Бреста.
"Барановичи. Соседа сняли с ИВЛ, выжил. Заболел ковидом в середине апреля. В начале мая госпитализирован, месяц лежал под ИВЛ.
Ситуация в городе напряженная много скорых на улицах.
Знакомая из Бреста, которая работает в здравоохранении сообщила, что у них по "ковиду" с пятницы на прошлой неделе пошла жара. Система здравоохранения Бреста перегружена. Брестчане, будьте осторожны", - пишет житель Барановичей.