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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве могут запретить открывать кафе и рестораны с 5 июня, - главный санврач Ляшко

В Киеве могут запретить открывать кафе и рестораны с 5 июня, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра", - объяснил санврач.

Ляшко добавил, что именно региональная комиссия принимает окончательное решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам ограничений.

"Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость", - добавил он.

Напомним, Кабмин ранее смягчил карантин и разрешил работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Ермак и другие официальные лица нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, и должны заплатить штраф, - Бутусов

Автор: 

карантин (16729) Киев (25484) рестораны (279) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Поки Главзебіл не відвідає?
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04.06.2020 12:05
+8
Ви гадаєте нормальні люди прагнуть туди потрапити?
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04.06.2020 12:09
+5
Попадая в команду ваЗелина, автоматически становишься кретином! Или туда только таких и берут?
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04.06.2020 12:08
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Поки Главзебіл не відвідає?
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04.06.2020 12:05 Ответить
#хмельницкийнекиев
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04.06.2020 12:05 Ответить
Зеля ????
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04.06.2020 12:06 Ответить
Сцикло.
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04.06.2020 12:09 Ответить
Ждем сегодня от Ляшко штук пять-шесть диаметрально противоположных заявлений. Это он так наверное на всякий случай делает.
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04.06.2020 12:07 Ответить
Хмельницкий теперь будет меккой рестораторов?
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04.06.2020 12:08 Ответить
Попадая в команду ваЗелина, автоматически становишься кретином! Или туда только таких и берут?
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04.06.2020 12:08 Ответить
Ви гадаєте нормальні люди прагнуть туди потрапити?
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04.06.2020 12:09 Ответить
Бывают и нормальные, только глупые.
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04.06.2020 12:12 Ответить
Ахаха, шах і мат, зебіли! Нех батон крошить на уважаємих людєй!
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04.06.2020 12:09 Ответить
******
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04.06.2020 12:10 Ответить
всі в Хмельницький!
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04.06.2020 12:11 Ответить
Вы определитесь, открываете или нет а то люди с кейсами сидят как на иголках заносить или без бакшиша все откроется.
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04.06.2020 12:12 Ответить
Ось Бубачка ще зустріне кілька самальотів і знов введуть карантин.
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04.06.2020 12:12 Ответить
Хочу в отпуск . пердянск или курилловка ? Какой ужас .
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04.06.2020 12:17 Ответить
Кирялівка.
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04.06.2020 12:18 Ответить
Роботу Велюру теж заборонять?
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04.06.2020 12:19 Ответить
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04.06.2020 13:18 Ответить
А как он собирается оценивать "инцидентность заболеваемости COVID" именно в связи с открытием кафе и ресторанов, а не с холодной и дождливой погодой?
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04.06.2020 16:26 Ответить
Баста!, [04.06.20 20:43]
"С пятницы в Бресте по "ковиду" пошла жара". В медучреждения города ежедневно поступает не менее 150 человек.
"Ситуация с больными Covid-19 в Бресте очень сложная. В медучреждения города ежедневно поступает не менее 150 человек. Перепрофилированнst под них больницы уже полностью заполнены", - пишет читатель из Бреста.
"Барановичи. Соседа сняли с ИВЛ, выжил. Заболел ковидом в середине апреля. В начале мая госпитализирован, месяц лежал под ИВЛ.
Ситуация в городе напряженная много скорых на улицах.
Знакомая из Бреста, которая работает в здравоохранении сообщила, что у них по "ковиду" с пятницы на прошлой неделе пошла жара. Система здравоохранения Бреста перегружена. Брестчане, будьте осторожны", - пишет житель Барановичей.
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04.06.2020 22:00 Ответить
 
 