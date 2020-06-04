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Реальная сумма, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма, составляет 3-4 млрд грн, - Ткаченко

Реальная сумма, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма, составляет 3-4 млрд грн, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что необходимое финансирование сферы культуры должно составлять 3-4 млрд грн.

"Мы и в дальнейшем должны работать вместе и не делить страну на патриотов и предателей. Наконец-то, ради культуры, есть возможность объединиться", - сказал он в Верховной Раде при рассмотрении вопроса о его назначении на должность. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что касается приоритетов, что Ткаченко отметил необходимость возобновления полноценного финансирования сферы культуры и его усиления, а также завершения реструктуризации Министерства культуры и формирования профильных агентств.

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Кроме того, по его мнению, необходимо провести аудит работы министерства.

"Реальная цифра, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма составляет 3-4 млрд грн, чтобы выжить и вернуть возможности для развития", - подчеркнул он.

В Верховной Раде Ткаченко возглавлял комитет по вопросам информационной политики.

Вместе с тем, премьер Шмыгаль представляя кандидатуру Ткаченко сказал, что правительство в ближайшее время планирует направить на поддержку сферы культуры 1,5 млрд грн.

Автор: 

культура (839) Министерство культуры и информационной политики (772) Ткаченко Александр (429) финансирование (1795)


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Топ комментарии
+6
Реальная сумма, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма, составляет 3-4 млрд грн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1668
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04.06.2020 12:26
+5
все постепенно исправилось ,да медленно ,но даже фильмы начали снимать и интересные ,правильные и даже кассовые и тут пришли зебилы и опять начался системный кризис - и тут то же - закономерно как то))
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04.06.2020 12:28
+4
Навіть з'явились серіали, які знімались українською, але раптом з середини 19-го у акторів почалися проблєми с язиком.
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04.06.2020 12:31
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Маловато будет.
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04.06.2020 12:25 Ответить
Реальная сумма, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма, составляет 3-4 млрд грн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1668
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04.06.2020 12:26 Ответить
Пустили козла в капусту. И в прямом и в переносном смыслах.
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04.06.2020 12:28 Ответить
З"явився новий міністр з великими кишенями.
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04.06.2020 12:28 Ответить
Просто у нього криша з великими забаганками.
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04.06.2020 12:30 Ответить
все постепенно исправилось ,да медленно ,но даже фильмы начали снимать и интересные ,правильные и даже кассовые и тут пришли зебилы и опять начался системный кризис - и тут то же - закономерно как то))
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04.06.2020 12:28 Ответить
Навіть з'явились серіали, які знімались українською, але раптом з середини 19-го у акторів почалися проблєми с язиком.
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04.06.2020 12:31 Ответить
А ще вперше в історії українське кіно виграло нагороди фестивалю в Каннах! Причому одразу два фільми - Плем'я і Донбас!
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04.06.2020 12:40 Ответить
"Мы и в дальнейшем должны работать вместе и не делить страну на патриотов и предателей, по ходу Патриоты выезжают, и останутся только вторые.
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04.06.2020 12:28 Ответить
Культуру на хлєп нє намажєш! Отправіть всьо на супсідіі!
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04.06.2020 12:29 Ответить
Выход есть.Надо просто перестать выплачивать пенсии,и страна начнет культурно развиваться.
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04.06.2020 12:30 Ответить
есть возможность объединиться -...Вєлікая Русская Культура - Бєлая Русская Культура - Малая Русская Культура...
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04.06.2020 12:31 Ответить
Піди зроби собі температурний скринінг.
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04.06.2020 12:34 Ответить
За кого голосував?
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04.06.2020 12:42 Ответить
"Мы и в дальнейшем должны работать вместе и не делить страну на патриотов и предателей. Наконец-то, ради культуры, есть возможность объединиться" -Источник: https://censor.net/n3199991

Українці мають об'єднатись з культурою медведчука-ківи?
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04.06.2020 12:33 Ответить
Да какая разніца!?
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04.06.2020 12:33 Ответить
О! - как тока раздается "надо выделить 5 милли..., не - 10 милли..., не - 100 миллиардов!" - сразу можно догадаться, что на должность пришел очередной зебил

Помню, как бубачка с бОгданом год назад - не успели въехать на Банковую - начали песни о переносе АП в Украинский дом (20 миллиардов планировали в карманы) и о переносе столицы из Киева в не то Смилу, не то в Шполу, не то в Козятин (140 миллиардов хотели).

Тогда, вроде, МВФ пришлось вмешаться
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04.06.2020 12:43 Ответить
хотелочки под распильчик
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04.06.2020 12:51 Ответить
Очередное говно село, на кормление, в министерство.
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04.06.2020 12:57 Ответить
Не просто гавно, а - опытное. Короче - жопа культуре.
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04.06.2020 14:28 Ответить
Довелося недовго працювати в офісі з бабами, які без попси з ФМ-діапазону не уявляють собі життя. На другий тиждень спаяв глушник ФМ-діапазону і попередив що можу і GSM задавити. Подіяло.

А цей каже "аб'єдіняцца"?
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04.06.2020 15:10 Ответить
 
 