Реальная сумма, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма, составляет 3-4 млрд грн, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что необходимое финансирование сферы культуры должно составлять 3-4 млрд грн.

"Мы и в дальнейшем должны работать вместе и не делить страну на патриотов и предателей. Наконец-то, ради культуры, есть возможность объединиться", - сказал он в Верховной Раде при рассмотрении вопроса о его назначении на должность. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что касается приоритетов, что Ткаченко отметил необходимость возобновления полноценного финансирования сферы культуры и его усиления, а также завершения реструктуризации Министерства культуры и формирования профильных агентств.

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Кроме того, по его мнению, необходимо провести аудит работы министерства.

"Реальная цифра, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма составляет 3-4 млрд грн, чтобы выжить и вернуть возможности для развития", - подчеркнул он.

В Верховной Раде Ткаченко возглавлял комитет по вопросам информационной политики.

Вместе с тем, премьер Шмыгаль представляя кандидатуру Ткаченко сказал, что правительство в ближайшее время планирует направить на поддержку сферы культуры 1,5 млрд грн.