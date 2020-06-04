Реальная сумма, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма, составляет 3-4 млрд грн, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что необходимое финансирование сферы культуры должно составлять 3-4 млрд грн.
"Мы и в дальнейшем должны работать вместе и не делить страну на патриотов и предателей. Наконец-то, ради культуры, есть возможность объединиться", - сказал он в Верховной Раде при рассмотрении вопроса о его назначении на должность. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что касается приоритетов, что Ткаченко отметил необходимость возобновления полноценного финансирования сферы культуры и его усиления, а также завершения реструктуризации Министерства культуры и формирования профильных агентств.
Кроме того, по его мнению, необходимо провести аудит работы министерства.
"Реальная цифра, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма составляет 3-4 млрд грн, чтобы выжить и вернуть возможности для развития", - подчеркнул он.
В Верховной Раде Ткаченко возглавлял комитет по вопросам информационной политики.
Вместе с тем, премьер Шмыгаль представляя кандидатуру Ткаченко сказал, что правительство в ближайшее время планирует направить на поддержку сферы культуры 1,5 млрд грн.
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Українці мають об'єднатись з культурою медведчука-ківи?
Помню, как бубачка с бОгданом год назад - не успели въехать на Банковую - начали песни о переносе АП в Украинский дом (20 миллиардов планировали в карманы) и о переносе столицы из Киева в не то Смилу, не то в Шполу, не то в Козятин (140 миллиардов хотели).
Тогда, вроде, МВФ пришлось вмешаться
А цей каже "аб'єдіняцца"?