На онлайн-проекте "О Налогах с Ярославом Романчуком" состоится интервью с Саакашвили, зрители смогут задать вопрос главе Исполнительного комитета реформ
04.06.2020 на платформе "О Налогах с Ярославом Романчуком" состоится интервью с Михеилом Саакашвили, Главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Начало эфира - 17:30.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время интервью обсудят:
- Национальный совет реформ: что сделано, когда полноценно заработает, штат, первоочередные задачи от президента.
- Совместная работа с Александром Ольшанским: комфорт или необходимость?
- Что в приоритетах Нацсовета реформ: таможня или налоговая?
- Подойдет ли для Украины грузинский вариант реформы налоговой и таможенной служб? Уволить всех работников, а если не помогло - уволить всех еще раз?
- 1210. Что проще: вносить изменения в существующий закон, принять новый?
- Единый орган финансовых расследований: под силу ли Михеилу Саакашвили?
- Выведет ли Украину в лидеры привлекательности налог на выведенный капитал?
- Нулевая декларация: амнистия капиталов - быть или не быть в 2020 году?
- Есть ли понимание и общее видение процесса реформирования налогового и таможенного блока со стороны премьер-министра и министра финансов?
Каждый из зрителей сможет задать вопрос нашему гостю.
Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtu.be/LQ1es2KCt8Q
Поэтому, присоединяйтесь к просмотру, будет интересно и информативно!
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Топ комментарии
+2 kelman muksat
показать весь комментарий04.06.2020 12:34
+1 Otec Pigidiy
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+1 Myroslav Hrabovsky
показать весь комментарий04.06.2020 12:35
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1) когда будет реальные действия?
2) где делось зерно если барыги подолані?
https://twitter.com/ChilePepper_13/status/1267878279622639626?s=20
Будут ли вводить налоги 5/10 ?
Надеятся на помощь нарида не стоит, нарид даже за себя не может выйти, не то что за "буржуев и кулаков".
№1 Какаую зарплату, из моих кровных, дал ему клоун ?
№2 Это оплата за клоунаду которую он устривал против прошлой украинской власти ?