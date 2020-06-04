На онлайн-проекте "О Налогах с Ярославом Романчуком" состоится интервью с Саакашвили, зрители смогут задать вопрос главе Исполнительного комитета реформ

04.06.2020 на платформе "О Налогах с Ярославом Романчуком" состоится интервью с Михеилом Саакашвили, Главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Начало эфира - 17:30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время интервью обсудят:

Национальный совет реформ: что сделано, когда полноценно заработает, штат, первоочередные задачи от президента. Совместная работа с Александром Ольшанским: комфорт или необходимость? Что в приоритетах Нацсовета реформ: таможня или налоговая? Подойдет ли для Украины грузинский вариант реформы налоговой и таможенной служб? Уволить всех работников, а если не помогло - уволить всех еще раз? 1210. Что проще: вносить изменения в существующий закон, принять новый? Единый орган финансовых расследований: под силу ли Михеилу Саакашвили? Выведет ли Украину в лидеры привлекательности налог на выведенный капитал? Нулевая декларация: амнистия капиталов - быть или не быть в 2020 году? Есть ли понимание и общее видение процесса реформирования налогового и таможенного блока со стороны премьер-министра и министра финансов?

Каждый из зрителей сможет задать вопрос нашему гостю.

Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtu.be/LQ1es2KCt8Q

Поэтому, присоединяйтесь к просмотру, будет интересно и информативно!

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