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Новости
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На онлайн-проекте "О Налогах с Ярославом Романчуком" состоится интервью с Саакашвили, зрители смогут задать вопрос главе Исполнительного комитета реформ

На онлайн-проекте

04.06.2020 на платформе "О Налогах с Ярославом Романчуком" состоится интервью с Михеилом Саакашвили, Главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Начало эфира - 17:30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время интервью обсудят:

  1. Национальный совет реформ: что сделано, когда полноценно заработает, штат, первоочередные задачи от президента.
  2. Совместная работа с Александром Ольшанским: комфорт или необходимость?
  3. Что в приоритетах Нацсовета реформ: таможня или налоговая?
  4. Подойдет ли для Украины грузинский вариант реформы налоговой и таможенной служб? Уволить всех работников, а если не помогло - уволить всех еще раз?
  5. 1210. Что проще: вносить изменения в существующий закон, принять новый?
  6. Единый орган финансовых расследований: под силу ли Михеилу Саакашвили?
  7. Выведет ли Украину в лидеры привлекательности налог на выведенный капитал?
  8. Нулевая декларация: амнистия капиталов - быть или не быть в 2020 году?
  9. Есть ли понимание и общее видение процесса реформирования налогового и таможенного блока со стороны премьер-министра и министра финансов?

Каждый из зрителей сможет задать вопрос нашему гостю.

Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtu.be/LQ1es2KCt8Q

Поэтому, присоединяйтесь к просмотру, будет интересно и информативно!

Подписывайтесь на страницу "О Налогах с Ярославом Романчуком" в YouTube. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещение и не пропустить очередной эфир!

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) реформы (3951) Романчук Ярослав (9)


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Топ комментарии
+2
на крыше проводите
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04.06.2020 12:34
+1
Илон Маск и SpaceX оперативно запустили еще одну ракету Falcon 9
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04.06.2020 12:34
+1
Це там де він на...й когось послав?-на ФБ вже показували.
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04.06.2020 12:35
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Илон Маск и SpaceX оперативно запустили еще одну ракету Falcon 9
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04.06.2020 12:34 Ответить
на крыше проводите
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04.06.2020 12:34 Ответить
Це там де він на...й когось послав?-на ФБ вже показували.
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04.06.2020 12:35 Ответить
https://twitter.com/ChilePepper_13/status/1267878279622639626?s=20
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04.06.2020 12:37 Ответить
спросите у него:
1) когда будет реальные действия?
2) где делось зерно если барыги подолані?
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04.06.2020 12:36 Ответить
зрители смогут задать вопрос главе Исполнительного комитета реформ Я навіть знаю відповідь: Пошли все к черту!
https://twitter.com/ChilePepper_13/status/1267878279622639626?s=20
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04.06.2020 12:36 Ответить
Когда отменят коррупционный НДС ?
Будут ли вводить налоги 5/10 ?
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04.06.2020 13:01 Ответить
Тут вопрос не в действии, а в том что зелень полезла заставлять владельцев компаний ес отчитываться в нашу налоговую, не по выведенным дивидендам, что разумно, а по всей деятельности и платить хз за что. Но только если вы не олигарх, бо тем штрафы до одного места. Норм убить все стартапы и микро-средний бизнес на корню или заставить народ выезжать избавляясь от местной налоговой резиденции - приговора предпринимателю.
Надеятся на помощь нарида не стоит, нарид даже за себя не может выйти, не то что за "буржуев и кулаков".
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04.06.2020 13:05 Ответить
основной вопрос должен быть о НДС и его незамедлительной отмене, как самого коррупционного налога, единственной целью которого является перераспределение финансовых ресурсов в угоду олигархата.
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04.06.2020 13:12 Ответить
Пригласите настоящего Ярослава Романчука (економиста из Белоруси), а не эту "подделку"...
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04.06.2020 15:04 Ответить
Вопрос
№1 Какаую зарплату, из моих кровных, дал ему клоун ?
№2 Это оплата за клоунаду которую он устривал против прошлой украинской власти ?
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04.06.2020 19:49 Ответить
 
 