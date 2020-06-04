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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский: Программа деятельности Кабмина нуждается в доработке, ведь была разработана до пандемии COVID-19

Зеленский: Программа деятельности Кабмина нуждается в доработке, ведь была разработана до пандемии COVID-19

Программа деятельности Кабинета Министров требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом журналистам заявил Владимир Зеленский во время рабочего визита на Хмельнитчину.

"Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль. - Ред.) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные меры, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что премьер-министр сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

Напомним, ранее Рада отправила на доработку Программу действий Кабмина.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Кабмин (14025) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2672) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
А де можна прочитати текст програми, яка нуждається в пєрєрабокє.
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04.06.2020 12:35
+8
Когда он молчал , была интрига . Сегодня только смешно .
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04.06.2020 12:36
+6
джопа в экономике началась между выборами и пандемией. Причину джопы искать надо там же.
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04.06.2020 12:36
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А де можна прочитати текст програми, яка нуждається в пєрєрабокє.
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04.06.2020 12:35 Ответить
Він ще не напічятаний, бо опєратор машинного набора єщьо нє вишел із карантіна.
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04.06.2020 12:37 Ответить
Эта секрет, здоровая голова этого не перенесёт, ну или бухнуть надо или чего то стимулирующего для открытия параллельной Украины.
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04.06.2020 12:37 Ответить
можно переписать текст задом наперед или все гласные выбросить, результат будет тот же...
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04.06.2020 12:38 Ответить
Так будет понятнее.
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04.06.2020 12:40 Ответить
так word меньше ошибок подчеркнет.
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04.06.2020 12:45 Ответить
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04.06.2020 12:48 Ответить
500 000 робочих місць за травень.
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04.06.2020 12:41 Ответить
5000 грн - не бедность!
домохозяин - рабочее место!
бизнесмены не олигархи!
в глазах ***** мир!
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04.06.2020 12:44 Ответить
у Вовы опять сеча из головы пошла - великий Уринодоктор замироточил хренью

Кабмин Шмыгаля выбирали ВО ВРЕМЯ карантина
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04.06.2020 12:46 Ответить
Т- турборєжим!
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04.06.2020 12:36 Ответить
Когда он молчал , была интрига . Сегодня только смешно .
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04.06.2020 12:36 Ответить
да оно даже шаурмишную реформировать не в состоянии ....
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04.06.2020 12:36 Ответить
Бред зелёный....Какая программа? Рефераты уже который раз преписывают, на вольную тему За фсё харошее и Протиф Фсего плахого!
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04.06.2020 12:36 Ответить
так ви ж, 73/43%зебілів, за це "За фсё харошее и Протиф Фсего плахого" і наголосували всі разом!
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04.06.2020 13:36 Ответить
джопа в экономике началась между выборами и пандемией. Причину джопы искать надо там же.
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04.06.2020 12:36 Ответить
А зачем ее "искать". Как минимум 73-м процентам народонаселения достаточно взглянуть в зеркало.
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04.06.2020 12:38 Ответить
Какой пересмотр??? Всех собрать и в Трускавец, на перепоттверждение!
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04.06.2020 12:40 Ответить
А я шо то нє понял... А яким боком кабмін Шмигаля до минулорічної рєхворми?
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04.06.2020 12:41 Ответить
І програми Гончарука?
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04.06.2020 12:41 Ответить
мама любит скорость(с)
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04.06.2020 12:47 Ответить
сына любит корысть...
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04.06.2020 12:47 Ответить
Зеленський: Програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання, адже була розроблена до пандемії COVID-19 - Цензор.НЕТ 2071
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04.06.2020 12:54 Ответить
Зелю - в **зду на переработку!
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04.06.2020 12:45 Ответить
зелю можно переработать только в зелю, это уже низшая форма.
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04.06.2020 12:46 Ответить
Не в доработке, а в переработке нуждается не програма, а Кабмин и не только.
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04.06.2020 12:50 Ответить
взагалі то найпершою проблемою України є наявність всіх вас, 73/43%-них зебілів...
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04.06.2020 13:32 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3155459.html Это тот самый Гетманцев, который предлагает обложить всех налогом на недвижимость в 5%...

Зеленський: Програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання, адже була розроблена до пандемії COVID-19 - Цензор.НЕТ 8801
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04.06.2020 12:54 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3155271.html Париж та Берлін послали ЗЕлепня далеко і надовго

Попередні підсумки роботи нашої делегації в Берліні за заявою Єрмака.

По-перше, з'явилась інформація, що мінімум півроку, - до кінця 2020-го, - зустрічей у форматі Нормандської четвірки не буде.
Тобто, Європа не має про що з нами говорити. Виходить, що Зеленському не вдалось переконати ні Берлін, ні Париж в тому, що він спроможний контролювати ситуацію хоча би частково на рівні п'ятого президента.
З іншого боку, це означає, що Меркель і Макрон після спілкування з Путіним впевнені, що мінімум до кінця 2020-го на російсько-українському фронті нічого не зміниться, Кремль не змінить своїх задач і планів. І не поступиться нічим.
Отже, і обговорювати не буде чого.

Це - програш України, бо Нормандський формат, крім того, що нагадував світові про наявність посеред Європи повноцінної війни через збройну агресію Росії, ще й дозволяв здійснити певні кроки для захисту інтересів України в інших сферах.

Крім того, Єрмак, як і Зеленський, демонстративно акцентував на питанні обміну полонених як центральній проблемі - це замість припинення військової агресії як такої.
Це також негативна новина на тлі кардинальної зміни «якості» полонених, «звільнюваних» окупантами - всі вже знають, що тепер це не так бійці, як звичайні кримінальні елементи, чиї життя і свобода точно не варті жодних зусиль України, а тим більше - жодних поступок у війні.
А заради них, Україна позбавляється військових злочинців, катів і важливих свідків для майбутнього трибуналу.

Згадка про важливість «розведення сил» так само не вселяє оптимізму: є висока ймовірність, що це на практиці означатиме чергові втрати території Україною.
А «гуманітарна необхідність відкриття додаткових КПВВ з окупованими територіями» - в перекладі на реалії є «більш вільним доступом терористів і агентів ворога на територію України, вільніший обмін даними, ресурсами тощо. Тобто - знов удар по нацбезпеці України.

Узагальнюючи: формально Єрмак не домігся нічого, підтвердив для Європи правильність її рішення поки дистанціюватись від проблем України.
А от результати неформальних домовленостей нам ще доведеться уважно спостерігати. І, ймовірно, оперативно нівелювати.

Alex Golobuckij
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04.06.2020 12:59 Ответить
Боже, що воно несе?! Вже 3 місяці епідемія в Україні, в світі - півроку. Ви не встигли створити програму? Зате встигли угробити економіку, спустошити бюджет, згризти стратегічний запас зерна, освоїти шалені гроші "на боротьбу" з коронавірусом і зробити ще багато згубного для країни. Під керівництвом "найвеличнішого" та його шобли з єрмаком на чолі країна несеться у прірву.
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04.06.2020 13:02 Ответить
Тільки кончений зебіл може заявити "Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса" - це при тому, що ще до вступу Шмигаля на посаду прем'єра, вже наприкінці лютого ц.р. в Європі вже бушувала пандемія.
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04.06.2020 13:28 Ответить
Ага. А только карантин у нас с 15 марта. Два с половиной месяца уже прошло. Очнитесь, пан президент....
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04.06.2020 16:38 Ответить
 
 