Зеленский: Программа деятельности Кабмина нуждается в доработке, ведь была разработана до пандемии COVID-19
Программа деятельности Кабинета Министров требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом журналистам заявил Владимир Зеленский во время рабочего визита на Хмельнитчину.
"Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль. - Ред.) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные меры, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить", - отметил глава государства.
Зеленский отметил, что премьер-министр сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.
Напомним, ранее Рада отправила на доработку Программу действий Кабмина.
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Попередні підсумки роботи нашої делегації в Берліні за заявою Єрмака.
По-перше, з'явилась інформація, що мінімум півроку, - до кінця 2020-го, - зустрічей у форматі Нормандської четвірки не буде.
Тобто, Європа не має про що з нами говорити. Виходить, що Зеленському не вдалось переконати ні Берлін, ні Париж в тому, що він спроможний контролювати ситуацію хоча би частково на рівні п'ятого президента.
З іншого боку, це означає, що Меркель і Макрон після спілкування з Путіним впевнені, що мінімум до кінця 2020-го на російсько-українському фронті нічого не зміниться, Кремль не змінить своїх задач і планів. І не поступиться нічим.
Отже, і обговорювати не буде чого.
Це - програш України, бо Нормандський формат, крім того, що нагадував світові про наявність посеред Європи повноцінної війни через збройну агресію Росії, ще й дозволяв здійснити певні кроки для захисту інтересів України в інших сферах.
Крім того, Єрмак, як і Зеленський, демонстративно акцентував на питанні обміну полонених як центральній проблемі - це замість припинення військової агресії як такої.
Це також негативна новина на тлі кардинальної зміни «якості» полонених, «звільнюваних» окупантами - всі вже знають, що тепер це не так бійці, як звичайні кримінальні елементи, чиї життя і свобода точно не варті жодних зусиль України, а тим більше - жодних поступок у війні.
А заради них, Україна позбавляється військових злочинців, катів і важливих свідків для майбутнього трибуналу.
Згадка про важливість «розведення сил» так само не вселяє оптимізму: є висока ймовірність, що це на практиці означатиме чергові втрати території Україною.
А «гуманітарна необхідність відкриття додаткових КПВВ з окупованими територіями» - в перекладі на реалії є «більш вільним доступом терористів і агентів ворога на територію України, вільніший обмін даними, ресурсами тощо. Тобто - знов удар по нацбезпеці України.
Узагальнюючи: формально Єрмак не домігся нічого, підтвердив для Європи правильність її рішення поки дистанціюватись від проблем України.
А от результати неформальних домовленостей нам ще доведеться уважно спостерігати. І, ймовірно, оперативно нівелювати.
Alex Golobuckij