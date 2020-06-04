Зеленский: Программа деятельности Кабмина нуждается в доработке, ведь была разработана до пандемии COVID-19

Программа деятельности Кабинета Министров требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом журналистам заявил Владимир Зеленский во время рабочего визита на Хмельнитчину.

"Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль. - Ред.) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные меры, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что премьер-министр сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

Напомним, ранее Рада отправила на доработку Программу действий Кабмина.

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