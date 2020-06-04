С начала агрессии РФ на Донбассе погибли 240 детей, около 500 получили ранения и травмы, 56 пропали без вести

С начала российской агрессии в Украине на территории Донецкой и Луганской областей погибли более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 молодых граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

"4 июня - Международный день невинных детей-жертв агрессии. Эта дата установлена ​​ООН в 1983 году, но каждый последующий год и до сих пор она продолжает наполняться все большей горечью и грустью, болью и детскими слезами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 230 млн детей в мире живут на территориях, охваченных вооруженными конфликтами.

""Благодаря" только российской вооруженной агрессии в мире за последние годы имеем такую ​​трагическую статистику гибели детей:

- Войны в Чечне за независимость в период 1994-97 гг. Из-за оккупационных действий Российской Федерации погибло 10-15 тысяч детей. Точная информация до сих пор отсутствует.

- Северная Осетия, г. Беслан. 1 сентября 2004 в результате захвата заложников и проведенной российскими войсками военной операции с применением взрывчатки и тяжелого оружия погибли 186 детей.

- В результате военной помощи и участия российских вооруженных формирований в Сирийской войне лишь за 2018 погибли 1106 детей по данным Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, который начал подсчеты количества убитых детей в 2014 году, и за это время эта цифра выросла с 600 убитых в 2016 году до более 900 убитых в 2017 году (согласно информации на март 2019).

С 2014 года, "благодаря" российской вооруженной агрессии на Донбассе, к этому переченю присоединилась и Украина. С начала нападения России на Украину на территории Донецкой и Луганской областей погибли более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 молодых граждан Украины", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в так называемой "серой зоне" проживает от 10 до 15 тыс. детей. По данным общественных организаций количество детей-переселенцев из Крыма и Донбасса превысило 170 тыс. человек, а на оккупированной территории остались более 2 тысяч детей-сирот.

"Даже после окончания активной фазы вооруженного противостояния рост этой ужасной статистики не прекращается - дети получают телесные повреждения в результате неосторожного обращения и несчастных случаев со взрывоопасными предметами!

По данным ЮНИСЕФ, с начала 2020 года жертвами обстрелов на Востоке Украины стали десять детей. Только за первую неделю мая зафиксировано шесть случаев. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в сообщении.

"Более 200 тыс. детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны (ВЗВ). С 2014 года по меньшей мере 128 детей получили ранения от мин, боеприпасов и других ВЗВ. По меньшей мере 38 детей погибли", - сообщало представительство Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине в октябре 2019 года.













