Зеленский о назначении Ткаченко министром культуры: "Он в этой сфере всю свою жизнь"
Президент Владимир Зеленский заявил, что Александр Ткаченко является опытным человеком в сфере культуры и работает в ней всю свою жизнь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Отмечается, что об этом президент заявил журналистам в Хмельницкой области еще до назначения Верховной Радой Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.
На вопрос, как он оценивает кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры, Зеленский ответил: "Нормально. Он опытный человек, мы с ним работали много лет, он в этой сфере всю свою жизнь".
Напомним, сегодня Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.
Топ комментарии
+20 олег иванов #434516
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+16 Ned Stark
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+10 Nikos KGB
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Он и дальше будет это делать.
в нем правят ЖАбы и гадюки
Ви таки праві !
Сказал, что это Ткаченко научил его хером по клавишам молотить.