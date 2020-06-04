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Зеленский о назначении Ткаченко министром культуры: "Он в этой сфере всю свою жизнь"

Зеленский о назначении Ткаченко министром культуры:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Александр Ткаченко является опытным человеком в сфере культуры и работает в ней всю свою жизнь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отмечается, что об этом президент заявил журналистам в Хмельницкой области еще до назначения Верховной Радой Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

На вопрос, как он оценивает кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры, Зеленский ответил: "Нормально. Он опытный человек, мы с ним работали много лет, он в этой сфере всю свою жизнь".

Напомним, сегодня Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальная сумма, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма, составляет 3-4 млрд грн, - Ткаченко

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Министерство культуры и информационной политики (772) назначение (2168) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+20
С тех самых пор,когда игра на рояле хером стала музыкой.
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04.06.2020 12:43
+16
З яких це пір танці з зірками стали культурою?))
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04.06.2020 12:41
+10
нууу..некоторые и по тюрьмам всю жизнь... но они ж не министры юстиции))))
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04.06.2020 12:44
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Он в этой сфере, всю жизнь, бабло зарабатывал.
Он и дальше будет это делать.
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04.06.2020 12:41 Ответить
знаем, знаем, всю жизнь гадил с ТВ на Украину
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04.06.2020 12:54 Ответить
Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя" - Цензор.НЕТ 8784
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04.06.2020 13:05 Ответить
учитесь у дебилов евреев эти твари не заслуживают даже на упоминание вообще то что жить стадом в 14 млн. голов по всему миру и гадить по всему и всему миру теперь вы поняли что такое ЕРВЕЙ И ПОЧЕМУ ТАКОЕ БЛ..ВО В МИРЕ??????
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04.06.2020 13:29 Ответить
ну давай еврей ТКАЧЕНКО ВПЕРДЕ введи почитание Вяликой Суббойты.....
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04.06.2020 13:27 Ответить
З яких це пір танці з зірками стали культурою?))
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04.06.2020 12:41 Ответить
С тех самых пор,когда игра на рояле хером стала музыкой.
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04.06.2020 12:43 Ответить
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04.06.2020 12:49 Ответить
"Королевство кривых зеркал"

в нем правят ЖАбы и гадюки
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04.06.2020 12:55 Ответить
+100
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04.06.2020 12:54 Ответить
Вот мрази гадкие 🤡🤢🎪🐽👃🏻🎹💩
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04.06.2020 13:51 Ответить
Мдя... Краще промовчу, бо забанять...
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04.06.2020 12:44 Ответить
Мдя....
Ви таки праві !
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04.06.2020 12:56 Ответить
Кое-кто в смешном жанре тоже всю жизнь . Каждый должен заниматься своим делом .
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04.06.2020 12:44 Ответить
нууу..некоторые и по тюрьмам всю жизнь... но они ж не министры юстиции))))
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04.06.2020 12:44 Ответить
Ну гениальный пьякуйой же был!
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04.06.2020 12:45 Ответить
Еще не вечер.
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04.06.2020 12:46 Ответить
ТВ это не культура, тем более то что в Украине, это Вторая древнейшая за огромные бабли и низкого сорта медийный продукт за редким исключением на содержании у Олигархата.. К сожалению.
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04.06.2020 12:44 Ответить
Он опытный человек, мы с ним работали много лет, он в этой сфере всю свою жизнь".

Сказал, что это Ткаченко научил его хером по клавишам молотить.
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04.06.2020 12:45 Ответить
не первый сфееричный министр культурки.
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04.06.2020 12:45 Ответить
гої що ви знаєте про єго жизнь...?
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04.06.2020 12:47 Ответить
1+1 это уже культура? ну хз
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04.06.2020 12:48 Ответить
Глист в заднице тоже всю жизнь
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04.06.2020 12:51 Ответить
и даже не первое поколение...
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04.06.2020 12:52 Ответить
горндона замом, ашо
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04.06.2020 12:51 Ответить
Г+Г культура? Капец зе-хронический даун.
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04.06.2020 12:53 Ответить
он НЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ, дегенератик. Культура и медиа - это разные вещи. Примерно как Киев и Оман
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04.06.2020 12:53 Ответить
В мене це теж питаннячко постало.
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04.06.2020 12:57 Ответить
Саме так - є культура для інтелектуалів (театри, бібліотеки, музеї, художні виставки, фестивальне кіно, класична музика та рок), а є шоу-біз для бидла - попса, талант-шоу і серіали!
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04.06.2020 12:59 Ответить
Ви вважаєте що Шмакля може пояснити чим відрізняється шоу-бізнес від культури?
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04.06.2020 13:07 Ответить
Воровал, ворует и будет воровать .
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04.06.2020 12:55 Ответить
Я помиляюсь ?: а журналістика це культура? Правда, я цього не знаю.
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04.06.2020 12:56 Ответить
ЗеДятлы, теперь сериал доя одебиливания умственно отсталых сторонников членочленограч "Скоты" будут везде и всю вашу жизнь. И ваших детей.
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04.06.2020 12:56 Ответить
Всё, гиги тепер буде головним каналом країни...
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04.06.2020 12:58 Ответить
Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя" - Цензор.НЕТ 8413
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04.06.2020 13:00 Ответить
Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя" - Цензор.НЕТ 3381
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04.06.2020 13:05 Ответить
Наша культура всё.
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04.06.2020 13:03 Ответить
Ну ось, нарешті Ткаченко добудує свою хижку в Хацапєтовкє!
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04.06.2020 13:04 Ответить
В якій сфері? Українофобстві? Масового загижування мізків наріду і вилизивуванні хазяйських дуп ? Так, в цьому він спец. Та де тут про культуру
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04.06.2020 13:04 Ответить
Коломойского назначьте финансами управлять. Будьте последовательно.
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04.06.2020 13:12 Ответить
Одне заспокоює в цій ситуації, що це призначення ненадовго.
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04.06.2020 13:26 Ответить
Культура -Ткаченко.нема межі.
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04.06.2020 13:35 Ответить
Судя по сериалам 95- квартала то культ-дуры процветает,значит и миньетстры должны соответствовать.До войны старые люди вспоминают что в Украинских селах не было даже замков,прислонил вилы или грабли к двери,- значит нефиг там шастать.Наследники-же ватостана представляют Украинцев исключительно как вороватых и туповатых селюков.Все это наследие сссровских победастов после голодоморов и войны оне представляют как некую неоспоримую харизму Украинцев.
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04.06.2020 13:55 Ответить
Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя" - Цензор.НЕТ 1131
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04.06.2020 14:03 Ответить
Если Зе всю свою жизнь был комиком, то какого пошел в президенты? По логике.
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04.06.2020 14:15 Ответить
ыгы, был у нас один такой министр культуры, вернее была, тоже "всю жизнь" в теме))
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04.06.2020 14:33 Ответить
Так как "культурно" сцать в очи, это конечно надо уметь...
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04.06.2020 15:27 Ответить
Эти клоуны и журнашлюги хотят объвить украинцам, что проституция и ********** это культура. Ткаченко "домик без башенки".
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04.06.2020 15:33 Ответить
У сфері відосиків??? то і є культура???
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04.06.2020 16:02 Ответить
 
 