Зеленский о назначении Ткаченко министром культуры: "Он в этой сфере всю свою жизнь"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Александр Ткаченко является опытным человеком в сфере культуры и работает в ней всю свою жизнь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отмечается, что об этом президент заявил журналистам в Хмельницкой области еще до назначения Верховной Радой Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

На вопрос, как он оценивает кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры, Зеленский ответил: "Нормально. Он опытный человек, мы с ним работали много лет, он в этой сфере всю свою жизнь".

Напомним, сегодня Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

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