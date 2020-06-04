Зеленский о походе в кафе: Пригласили, я зашел - все там проверил. Готов заплатить штраф, если что-то нарушил

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вчерашнее посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

Об этом он заявил на пресс-конференции в Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я готов отдать штраф, если что-то нарушил... Да-да, так и есть, мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверил", - заявил Зеленский.

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Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что посещение кафе стоит рассматривать в качестве инспекции, а не нарушения.

Напомним, вчера пресс-служба президента выложила фото, на котором Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко пьют кофе в кафе.

Как отметил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком. Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

Ренее сообщалось, что 24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему был оформлен административный штраф.