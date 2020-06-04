АМКУ, НКРЭКУ и СБУ ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций в энергетике, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

Антимонопольный комитет Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также Служба безопасности Украины ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в ответе Оператора рынка на депутатский запрос народного депутата, заместителя председателя Комитета топлива и энергетики в парламенте Алексея Кучеренко.

"ГП" Оператор рынка "регулярно ежемесячно информировал НКРЭКУ, АМКУ, СБУ о признаках многомиллионных злоупотреблений на энергорынке", - написал Кучеренко в Facebook и приложил соответствующие документы.

При этом он отметил, что изучает материалы по злоупотреблениям на энергорынке Украины.

"Планирую поинтересоваться - как же именно они реагировали на это и каким образом допустили миллиардные долги Энергоатома и ГП" Гарпок ", в то время как спекулянты" заработали "эти огромные суммы ?!", - сказал Кучеренко.

Вместе с тем он добавил, что народный депутат Андрей Герус этой проблемы не замечает.

"Господин Герус и борцуны за Энергоатом - а почему вы не взываете об этом на своих эфирах на своих каналах ?! Еще сейчас вылезет проблема 2.5 млрд долгов государственного Центрэнерго - а кто здесь будет отвечать ?! ", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, в мае цены на рынке электроэнергии упали до исторического минимума в 64 коп. за кВт ч, что значительно ниже себестоимости украинской генерации.

По мнению и.о. министра энергетики Ольги Буславец, ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для принудительного снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов. По оценкам ведомства, дефицит средств в энергорынке Украины по итогам 2020 году может достичь 50 млрд грн.

26 мая глава парламентского Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус обратился в Службу безопасности Украины с просьбой принять меры, которые остановят снижение цен на электроэнергию для промышленных предприятий. По мнению депутата, такое снижение цен на электроэнергию на рынке является негативным явлением.

При этом 27 мая народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию о том, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему под названием "Золотой ключик", которая позволяет зарабатывать на продаже электроэнергии Укрзализныце по завышенной на 38 копеек цене с каждого киловатта. Благодаря этому приближенная к Герусу компания получила 321 млн грн прибыли за 1-й квартал 2020 года.