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АМКУ, НКРЭКУ и СБУ ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций в энергетике, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

АМКУ, НКРЭКУ и СБУ ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций в энергетике, - нардеп

Антимонопольный комитет Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также Служба безопасности Украины ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в ответе Оператора рынка на депутатский запрос народного депутата, заместителя председателя Комитета топлива и энергетики в парламенте Алексея Кучеренко.

"ГП" Оператор рынка "регулярно ежемесячно информировал НКРЭКУ, АМКУ, СБУ о признаках многомиллионных злоупотреблений на энергорынке", - написал Кучеренко в Facebook и приложил соответствующие документы.

При этом он отметил, что изучает материалы по злоупотреблениям на энергорынке Украины.

"Планирую поинтересоваться - как же именно они реагировали на это и каким образом допустили миллиардные долги Энергоатома и ГП" Гарпок ", в то время как спекулянты" заработали "эти огромные суммы ?!", - сказал Кучеренко.

Вместе с тем он добавил, что народный депутат Андрей Герус этой проблемы не замечает.

"Господин Герус и борцуны за Энергоатом - а почему вы не взываете об этом на своих эфирах на своих каналах ?! Еще сейчас вылезет проблема 2.5 млрд долгов государственного Центрэнерго - а кто здесь будет отвечать ?! ", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, в мае цены на рынке электроэнергии упали до исторического минимума в 64 коп. за кВт ч, что значительно ниже себестоимости украинской генерации.

По мнению и.о. министра энергетики Ольги Буславец, ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для принудительного снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов. По оценкам ведомства, дефицит средств в энергорынке Украины по итогам 2020 году может достичь 50 млрд грн.

26 мая глава парламентского Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус обратился в Службу безопасности Украины с просьбой принять меры, которые остановят снижение цен на электроэнергию для промышленных предприятий. По мнению депутата, такое снижение цен на электроэнергию на рынке является негативным явлением.

При этом 27 мая народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию о том, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему под названием "Золотой ключик", которая позволяет зарабатывать на продаже электроэнергии Укрзализныце по завышенной на 38 копеек цене с каждого киловатта. Благодаря этому приближенная к Герусу компания получила 321 млн грн прибыли за 1-й квартал 2020 года.

Автор: 

Кучеренко (112) энергетика (2553)


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Топ комментарии
+6
АМКУ, НКРЭКУ и СБУ ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций в энергетике, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 299
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04.06.2020 13:05
+3
Энергетические мыши?
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04.06.2020 13:08
+2
Рыжий татарин стимулировал не видеть и игнорировать, зелёными банкнотами глаза им закрывал. Он же не может выпасть их Форбс!
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04.06.2020 13:10
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Правила форума Совет форумчан
"Шо? Тут хтось э?.." - це найчастіше питання які лунають в кабінетах СБУ.
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04.06.2020 13:00 Ответить
АМКУ, НКРЭКУ и СБУ -- пешки Коломойского , в партии уничтожения Украины.
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04.06.2020 13:00 Ответить
А как они могли против папы Бени пойти?
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04.06.2020 13:03 Ответить
АМКУ, НКРЭКУ и СБУ ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций в энергетике, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 299
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04.06.2020 13:05 Ответить
яка мілота) А шо ж зебіли, радуюцця?
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04.06.2020 13:09 Ответить


Благодаря этому приближенная к Герусу компания получила 321 млн грн прибыли
и отєти герусы шо-то вякали про "злачинный роттердам"))))
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04.06.2020 13:07 Ответить
Энергетические мыши?
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04.06.2020 13:08 Ответить
Рыжий татарин стимулировал не видеть и игнорировать, зелёными банкнотами глаза им закрывал. Он же не может выпасть их Форбс!
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04.06.2020 13:10 Ответить
Оно им надо??.."кормильцы" как-никак.
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04.06.2020 14:22 Ответить
Тупориле бидло повинно платити!!! Такий закон природи.
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04.06.2020 14:44 Ответить
 
 