Наряды Нацгвардии усиливают пляжи и зоны отдыха на побережье Азовского моря. ФОТО
С целью профилактики тяжких преступлений, поддержания общественного порядка, а также соблюдения гражданами карантинных ограничений, пляжи и зоны отдыха, расположенные на побережье Азовского моря, были усилены гвардейскими нарядами 12 бригады оперативного назначения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины, нацгвардейские наряды будут работать в Мариуполе и в курортных населенных пунктах: Мелекино, Белосарайская Коса, Ялта.
"С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали заведения питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией", - отмечает заместитель командира воинской части 3057 подполковник Нацгвардии Сергей Загреба.
Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.
"Следует также напомнить гражданам, посещающим водоемы, что за нарушение карантинных ограничений, в зависимости от дальнейших последствий, предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
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Карл, на пляжах, ты не ослышался, не в кафе Хмельницкого, а на продуваемых свежим морским бризом пляжах Азова !!!!
кошмарить пловцов без масок будут
Очевидно аффтар статьи имел в виду "усиление патрулей пляжей" вместо "вместо усиления пляжей патрулями ".
Хотя ХЗ, может патрули используют вместо мешков с песком, тогда да!
а они вертухаев на пляжи выпускают...
зеленая плесень в своем репертуаре
Берегитесь девки-топлесс!
Источник: https://censor.net/n3200007
по 17 тысяч им выписать !!!