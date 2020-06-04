Наряды Нацгвардии усиливают пляжи и зоны отдыха на побережье Азовского моря. ФОТО

С целью профилактики тяжких преступлений, поддержания общественного порядка, а также соблюдения гражданами карантинных ограничений, пляжи и зоны отдыха, расположенные на побережье Азовского моря, были усилены гвардейскими нарядами 12 бригады оперативного назначения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины, нацгвардейские наряды будут работать в Мариуполе и в курортных населенных пунктах: Мелекино, Белосарайская Коса, Ялта.

"С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали заведения питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией", - отмечает заместитель командира воинской части 3057 подполковник Нацгвардии Сергей Загреба.

Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.

"Следует также напомнить гражданам, посещающим водоемы, что за нарушение карантинных ограничений, в зависимости от дальнейших последствий, предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

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