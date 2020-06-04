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Наряды Нацгвардии усиливают пляжи и зоны отдыха на побережье Азовского моря. ФОТО

С целью профилактики тяжких преступлений, поддержания общественного порядка, а также соблюдения гражданами карантинных ограничений, пляжи и зоны отдыха, расположенные на побережье Азовского моря, были усилены гвардейскими нарядами 12 бригады оперативного назначения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины, нацгвардейские наряды будут работать в Мариуполе и в курортных населенных пунктах: Мелекино, Белосарайская Коса, Ялта.

"С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали заведения питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией", - отмечает заместитель командира воинской части 3057 подполковник Нацгвардии Сергей Загреба.

Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.

Наряды Нацгвардии усиливают пляжи и зоны отдыха на побережье Азовского моря 01

"Следует также напомнить гражданам, посещающим водоемы, что за нарушение карантинных ограничений, в зависимости от дальнейших последствий, предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

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Азовское море (1603) курорт (119) пляж (249) Национальная гвардия (2110)


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Топ комментарии
+5
Суки, занятися їм нічим. Всюди злочинність росте як на дрожах, а ці відпочивальників трясти будуть.
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04.06.2020 13:16
+4
соблюдения гражданами карантинных ограничений !!!!!

Карл, на пляжах, ты не ослышался, не в кафе Хмельницкого, а на продуваемых свежим морским бризом пляжах Азова !!!!
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04.06.2020 13:19
+3
https://censor.net/n3141694

а они вертухаев на пляжи выпускают...
зеленая плесень в своем репертуаре
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04.06.2020 13:16
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Хто там казав що хоче в Киряловку?
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04.06.2020 13:12 Ответить
соблюдения гражданами карантинных ограничений !!!!!

Карл, на пляжах, ты не ослышался, не в кафе Хмельницкого, а на продуваемых свежим морским бризом пляжах Азова !!!!
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04.06.2020 13:19 Ответить
Можеш сам подивитись. Набери вебкамери Кирилівки.
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04.06.2020 13:28 Ответить
"Наряды Нацгвардии усиливают пляжи"... Встановлюють протихвильові дамби і досипають піску, чи як???
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04.06.2020 13:13 Ответить
чи як
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04.06.2020 13:18 Ответить
"соблюдения гражданами карантинных ограничений "



кошмарить пловцов без масок будут
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04.06.2020 13:21 Ответить
Обычный заголовок Цензора, хотя в данном случае и текст такой же!
Очевидно аффтар статьи имел в виду "усиление патрулей пляжей" вместо "вместо усиления пляжей патрулями ".
Хотя ХЗ, может патрули используют вместо мешков с песком, тогда да!
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04.06.2020 15:07 Ответить
Рік тому громадяни України мали на увазі, що обирають Президента...
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04.06.2020 15:20 Ответить
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04.06.2020 17:29 Ответить
https://censor.net/n3141694

а они вертухаев на пляжи выпускают...
зеленая плесень в своем репертуаре
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04.06.2020 13:16 Ответить
Суки, занятися їм нічим. Всюди злочинність росте як на дрожах, а ці відпочивальників трясти будуть.
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04.06.2020 13:16 Ответить

Берегитесь девки-топлесс!
Источник: https://censor.net/n3200007
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04.06.2020 13:19 Ответить
Подивився на пляжі Федотової коси. Поліцаїв не видно. На пляжах по 2-4 людей ходять без масок. Погода чудова.
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04.06.2020 13:20 Ответить
по 2-4 людей ходять без масок ????

по 17 тысяч им выписать !!!
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04.06.2020 13:23 Ответить
где кольты ..мп5 и автотматы мапюк..тьху
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04.06.2020 22:38 Ответить
 
 