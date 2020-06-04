Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от "Голоса" Совсун

Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун говорит, что президент Владимир Зеленский настаивает на назначении бывшего регионала, ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Об рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

По ее словам, президенту рекомендовали Шкарлета на встрече с ректорами украинских университетов.

"Я точно знаю, что на нем настаивает президент Зеленский. Других кандидатов серьезных нет. Это единственный человек, который приходил на комитет в статусе кандидата на должность министра образования", - рассказала Совсун.

Нардеп рассказала, что на заседании комитета по вопросам образования Шкарлет сначала отрицал, что был членом "Партии Регионов".

"Ему показали информацию из открытых источников, подтверждающую, что он был членом "Партии Регионов" в Черниговском областном совете - тогда он сказал "ну да, но вы понимаете, такая ситуация была в то время: если ты ректор - не мог не быть членом "Партии Регионов"", - рассказала Совсун.

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"Ответы, которые мы слышали - откровенно не выдерживали никакой критики. На вопрос о том, почему вы хотите быть министром образования, что вас привело - он ответил: Ну вы понимаете, я из семьи педагогов, я - четвертое поколение педагогов и поэтому хочу быть министром образования", - добавила нардеп. По словам Совсун - это было единственное объяснение его мотивации.

"На вопросы, касающиеся высшего образования - он немного отвечал, но в большей степени, исходя из опыта собственного университета, а не со стороны понимания системы в целом. А дальше на вопросы по дошкольном образовании и школе - очень слабые ответы", - рассказала нардеп. Совсун рассказала, что комитет не принимал никаких решений по поводу этого кандидата, а мысли по нему разделились. "Я не видела восторга в глазах депутатов партии "Слуга народа", - добавила она.

Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.