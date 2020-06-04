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Новости
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Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от "Голоса" Совсун

Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от

Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун говорит, что президент Владимир Зеленский настаивает на назначении бывшего регионала, ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Об рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

По ее словам, президенту рекомендовали Шкарлета на встрече с ректорами украинских университетов.

"Я точно знаю, что на нем настаивает президент Зеленский. Других кандидатов серьезных нет. Это единственный человек, который приходил на комитет в статусе кандидата на должность министра образования", - рассказала Совсун.

Нардеп рассказала, что на заседании комитета по вопросам образования Шкарлет сначала отрицал, что был членом "Партии Регионов".

"Ему показали информацию из открытых источников, подтверждающую, что он был членом "Партии Регионов" в Черниговском областном совете - тогда он сказал "ну да, но вы понимаете, такая ситуация была в то время: если ты ректор - не мог не быть членом "Партии Регионов"", - рассказала Совсун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет на заседании комитета ВР рассказал, почему претендует на должность главы МОН: Я - четвертое поколение педагогов и поэтому иду в министры

"Ответы, которые мы слышали - откровенно не выдерживали никакой критики. На вопрос о том, почему вы хотите быть министром образования, что вас привело - он ответил: Ну вы понимаете, я из семьи педагогов, я - четвертое поколение педагогов и поэтому хочу быть министром образования", - добавила нардеп. По словам Совсун - это было единственное объяснение его мотивации.

"На вопросы, касающиеся высшего образования - он немного отвечал, но в большей степени, исходя из опыта собственного университета, а не со стороны понимания системы в целом. А дальше на вопросы по дошкольном образовании и школе - очень слабые ответы", - рассказала нардеп. Совсун рассказала, что комитет не принимал никаких решений по поводу этого кандидата, а мысли по нему разделились. "Я не видела восторга в глазах депутатов партии "Слуга народа", - добавила она.

Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.

Зеленский Владимир (20255) назначение (2168) Минобразования (1735) Совсун Инна (76) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+19
Очередное дно пробито. ЗЕбил-малоросс, в который раз подтвердил свою антиукраинскую сущность
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04.06.2020 13:09
+18
Рада обрала міністра культури та інформаційної політики України.

Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 878

Не буде більше "Кіборгів" а сплошні свати та скаженні весілля.
І засилля руснявого як власного говна так і запоребрикового.
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04.06.2020 13:10
+16
Бувших ригів не буває.
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04.06.2020 13:10
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Правила форума Совет форумчан
новоє ліцо, йпт
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04.06.2020 13:08 Ответить
Щоб зазебілити що недозазебілено
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04.06.2020 13:09 Ответить
Очередное дно пробито. ЗЕбил-малоросс, в который раз подтвердил свою антиукраинскую сущность
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04.06.2020 13:09 Ответить
Бувших ригів не буває.
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04.06.2020 13:10 Ответить
Кондитер об этом знает?
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04.06.2020 13:14 Ответить
если ты о Порошенко, то он ни дня не был рыгом и ни дня не был кондитером.

или ты можешь назвать такой день ?
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04.06.2020 13:18 Ответить
я говорю, ты назови конкретный день.
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04.06.2020 13:33 Ответить
Ты тупой ? !!!!!

Конкретный день назови !!!
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04.06.2020 14:21 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
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04.06.2020 13:32 Ответить
назови конкретный день.

нахрена ты мне ссылки тычешь, которые не умеешь по своей тупости вставлять ?
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04.06.2020 13:34 Ответить
о, та це ж Кіля Азіров! а кого це він підтрумує, серед білого дня нализалося - ледве ноги пересуває ?!
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04.06.2020 14:09 Ответить
сліпотина?
Сплутати спробу затримати олігарха з метою щось втолкувати йому (чи випросити) з ніби-то його підтримкою... Взагалі-то Порошенко з молодості не п'є, лише чуть-чуть, бо діабет має.
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04.06.2020 14:24 Ответить
Кстати, именно Петр Порошенко в 2004 году...

То есть ты не можешь назвать конкретный день, когда Порошенко был в Партии Регионов или тот день, когда он работал кондитером ?
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04.06.2020 14:22 Ответить
знову брехня.
"Поясняя свое появление на Майдане Незалежности в новогоднюю ночь, он сообщил, что его настойчиво приглашал поздравить киевлян от имени действующей власти мэр столицы Александр Омельченко. "Вот и вся проза. Не стоит придавать этому какое-то политическое значение. Кроме того, и.о. премьер-министра может появиться там, где он считает нужным", - подчеркнул Азаров" - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/01/5/4384567/
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04.06.2020 14:26 Ответить
Давайте сразу Кивалова.
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04.06.2020 13:10 Ответить
Дєніска Єрмак сказав, що ето понятний пацан...
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04.06.2020 13:10 Ответить
Рада обрала міністра культури та інформаційної політики України.

Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 878

Не буде більше "Кіборгів" а сплошні свати та скаженні весілля.
І засилля руснявого як власного говна так і запоребрикового.
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04.06.2020 13:10 Ответить
зеля , зеля ...
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04.06.2020 13:11 Ответить
А табачник шо зайнятий?
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04.06.2020 13:13 Ответить
Так,на весіллі на баяні грає.
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04.06.2020 13:20 Ответить
Конечно, политической проституткой управлять легче.
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04.06.2020 13:13 Ответить
http://svoboda.fm/economic/region/208058.html?fbclid=IwAR1CPvR73NI6vNcYOB7e2rgNDwTyXUX1i2Ali_cvkfKY1UnLkWUnsdNtfqk Ви йдете в депутати обласної ради від Партії регіонів…- Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, , коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів. Ми збудуємо нову Чернігівщину!- Саме так і називається програма обласної організації Партії регіонів. А які конкретні заходи Ви плануєте?

- Народну програму Партії регіонів писали представники усіх міст і районів області. Вона стане основою для діяльності депутатів від Партії регіонів на наступні чотири роки. Програма дуже широка і стосується інтересів усіх без виключення соціальних груп - від студентів до пенсіонерів, кожного конкретного населеного пункту. Ось лише кілька ключових проектів: виконання програми «У кожне село області - питну воду», завершення повної газифікації населених пунктів, будівництво заводів з переробки й утилізації сміття і твердих побутових відходів.
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04.06.2020 13:13 Ответить
та давай уже табачника !**** там
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04.06.2020 13:13 Ответить
Що регіонал, що з могилянської дебільні - одне і те саме. Корупція, пропаганда ********** в школах, некомпетентність, англо/москво-фільство тощо.
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04.06.2020 13:14 Ответить
Ура, зелебобики продолжают дело отРЫГАЛОВ!!!
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04.06.2020 13:14 Ответить
"Зеленский настаивает"

И шо кулачонками по столу стучит и ночками сучит?
В чьи обязанности входит подача кандидатуры министра образования? Нелох не в курсе?
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04.06.2020 13:14 Ответить
ну і.....народився https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 19 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Коканд , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан
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04.06.2020 13:15 Ответить
А може воно, нарешті, Конституцію України почитає й припинить пхати свого носа у не свої справи?
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04.06.2020 13:16 Ответить
Оно не нос сует. Привычка
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04.06.2020 13:17 Ответить
"- Почему вы стали полицаем в немецкой оккупации? - Ну вы знаете, время было такое..."
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04.06.2020 13:16 Ответить
Да отстаньте от Сереги, тогда все рыгам немножко с...ли. Он на полшишки только
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04.06.2020 13:17 Ответить
после регионов он в БПП перешел, так что он уже екс от БПП
кстати, при Пете ему дали орден "за Заслуги", может опытный человек, как никак тоже профессор
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04.06.2020 13:19 Ответить
Ну так если окружение Порошенко - рыги и барыги, зачем тогда Зеленский ставит их на государственные посады? Или опять Порох виноват?
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04.06.2020 13:27 Ответить
Он не только экс регионал. Он еще и экс от БПП (Блока Петра Порошенко), от БПП он тоже баллотировался, пол партии БПП были экс регионалы, конечно в вышиванках, и рассказывали и рассказывают, как нужно быть патриотом).
Регионалы никуда не исчезали. Они сначала, в 2014 году шли на выборы вместе с Порошенко и его партией, потом, в 2019 перешли в "слуги". Они конъюнктурщики. Когда нужно, будут рассказывать о любви к расеи и ходить с триколором, а когда ситуация сменилась ходят в вышиванках и рассказывают о патриотизме.
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04.06.2020 13:26 Ответить
новые ******!
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04.06.2020 13:48 Ответить
Новає ліцо по ЗЄлєнскі.
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04.06.2020 13:50 Ответить
Снова Зеленский хочет поставить какого-то придурка на ответственнейшую должность. Я это давно заметил, что Зеленский умных и образованных людей не любит. Но тогда кто еще сможет развивать нашу страну?
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04.06.2020 13:59 Ответить
Дик яму ж таваріщ Путєн пріказал!
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04.06.2020 14:02 Ответить
Народ, скільки раз потрібно повторити, що ЗЕ-клован і слуги уродів - плоть від плоті оди з чотирьох крупних уламків розколотих в 2014-му овощних ригів?
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04.06.2020 14:14 Ответить
Да пусть назначают. Через месяц переизберут. Не в первой. В этом плане у "зеленых" четко отлаженная система.Кто то искал философский камень,кто то вечный двигатель, а Зе , весь свой " гарантийный срок " будет искать идеальное правительство, да еще, чтобы без мышей.))
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04.06.2020 14:25 Ответить
У нас эксрегионал 5 лет президентом был. Не вижу возмущений.
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04.06.2020 14:27 Ответить
Дивная кадейка, почитайте!

1965-
1991
Чернігівський філіал КПІ розвивається як вищий технічний навчальний заклад, що забезпечує потреби регіону у висококваліфікованих інженерних кадрах.
Директори: кандидат технічних наук, доцент П.О. Руденко (1982 - 1986), доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О.І. Денисов (1986 - 2009).
1991
Чернігівський філіал КПІ стає самостійним вищим навчальним закладом як Чернігівський технологічний інститут.
1999
Чернігівський технологічний інститут отримує найвищий статус освітянської кваліфікації і стає Чернігівським державним технологічним університетом.
2010
З 2010 р. університет очолює доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.М. Шкарлет.
2011
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 707 до складу ЧДТУ входить Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці (з 1969 р. - єдиний в Україні навчальний заклад, який готував фахівців для системи соціального захисту населення).
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04.06.2020 14:59 Ответить
Отож..статус политеха изменили, угробив институт. Жульничество чистейшей воды.
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04.06.2020 19:41 Ответить
Надо проводить импичмент. Замена министров каждый квартал ничего не даст стране.
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04.06.2020 15:06 Ответить
Нельзя своё будущее доверять чертям из ПР. Тем самым Зеленский приобретает на свою жопу геморой от которого он же и пострадает. ПР должна быть люстрирована и роспущена, особо яркие её личности должны освоить парашу. Война в Украине и два Майдана - это их рук дело. ПРедателей к стенке.
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04.06.2020 15:23 Ответить
цей претиндент був в бпп.читайте уважно.люструємо всіх,хто був в бпп?
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04.06.2020 16:03 Ответить
а чому вона не згадує,що він був в бпп?і звідки знає,що у зеленського в голові?звикли ляпати язиками
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04.06.2020 16:02 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
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Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования/ Ну естественно ! ватник, проходимец-плагиатор, бабник - как раз.
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04.06.2020 16:40 Ответить
Нічого, будемо плакатікі з цими "новими ліцами" використовувати замість мішеней.
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04.06.2020 18:33 Ответить
У нас уже был один недобитый, жидяра -министр образования из партии регионов, ворюга Табачник, разворовал всю систему МОН, деньги перевёл в офшоры и сегодня прекрасно себе живёт в Израиле!! Долой проходимцев В МОН, из партии регионов!!!
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04.06.2020 19:03 Ответить
Если президент - проходимец, то кто по вашему должен входить в его команду?
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04.06.2020 19:29 Ответить
Ну что, сторонники Зеленского, получили вместо "новых лиц" старые рыговские морды?
Получили.
Посмотрим, как в учебниках истории через год Майдан будут называть антиконституционным переворотом, а агрессию России - гражданской войной. И, заметьте, что половина из вас, если не больше, будут считаться фашистами, соответственно с вами будут и обращаться, как это принято в "русском мире".
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04.06.2020 19:28 Ответить
Це не університет, а ПТУ...кажу з повною відповідальністю! Там хабарі і корупція на 1 місці!! СОРОМ, ЩО міністром буде 0!! Правда вже один 0 є!
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04.06.2020 19:50 Ответить
 
 