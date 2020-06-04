Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от "Голоса" Совсун
Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун говорит, что президент Владимир Зеленский настаивает на назначении бывшего регионала, ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.
Об рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
По ее словам, президенту рекомендовали Шкарлета на встрече с ректорами украинских университетов.
"Я точно знаю, что на нем настаивает президент Зеленский. Других кандидатов серьезных нет. Это единственный человек, который приходил на комитет в статусе кандидата на должность министра образования", - рассказала Совсун.
Нардеп рассказала, что на заседании комитета по вопросам образования Шкарлет сначала отрицал, что был членом "Партии Регионов".
"Ему показали информацию из открытых источников, подтверждающую, что он был членом "Партии Регионов" в Черниговском областном совете - тогда он сказал "ну да, но вы понимаете, такая ситуация была в то время: если ты ректор - не мог не быть членом "Партии Регионов"", - рассказала Совсун.
"Ответы, которые мы слышали - откровенно не выдерживали никакой критики. На вопрос о том, почему вы хотите быть министром образования, что вас привело - он ответил: Ну вы понимаете, я из семьи педагогов, я - четвертое поколение педагогов и поэтому хочу быть министром образования", - добавила нардеп. По словам Совсун - это было единственное объяснение его мотивации.
"На вопросы, касающиеся высшего образования - он немного отвечал, но в большей степени, исходя из опыта собственного университета, а не со стороны понимания системы в целом. А дальше на вопросы по дошкольном образовании и школе - очень слабые ответы", - рассказала нардеп. Совсун рассказала, что комитет не принимал никаких решений по поводу этого кандидата, а мысли по нему разделились. "Я не видела восторга в глазах депутатов партии "Слуга народа", - добавила она.
Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.
Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.
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или ты можешь назвать такой день ?
Конкретный день назови !!!
нахрена ты мне ссылки тычешь, которые не умеешь по своей тупости вставлять ?
Сплутати спробу затримати олігарха з метою щось втолкувати йому (чи випросити) з ніби-то його підтримкою... Взагалі-то Порошенко з молодості не п'є, лише чуть-чуть, бо діабет має.
То есть ты не можешь назвать конкретный день, когда Порошенко был в Партии Регионов или тот день, когда он работал кондитером ?
"Поясняя свое появление на Майдане Незалежности в новогоднюю ночь, он сообщил, что его настойчиво приглашал поздравить киевлян от имени действующей власти мэр столицы Александр Омельченко. "Вот и вся проза. Не стоит придавать этому какое-то политическое значение. Кроме того, и.о. премьер-министра может появиться там, где он считает нужным", - подчеркнул Азаров" - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/01/5/4384567/
Не буде більше "Кіборгів" а сплошні свати та скаженні весілля.
І засилля руснявого як власного говна так і запоребрикового.
- Народну програму Партії регіонів писали представники усіх міст і районів області. Вона стане основою для діяльності депутатів від Партії регіонів на наступні чотири роки. Програма дуже широка і стосується інтересів усіх без виключення соціальних груп - від студентів до пенсіонерів, кожного конкретного населеного пункту. Ось лише кілька ключових проектів: виконання програми «У кожне село області - питну воду», завершення повної газифікації населених пунктів, будівництво заводів з переробки й утилізації сміття і твердих побутових відходів.
И шо кулачонками по столу стучит и ночками сучит?
В чьи обязанности входит подача кандидатуры министра образования? Нелох не в курсе?
кстати, при Пете ему дали орден "за Заслуги", может опытный человек, как никак тоже профессор
Регионалы никуда не исчезали. Они сначала, в 2014 году шли на выборы вместе с Порошенко и его партией, потом, в 2019 перешли в "слуги". Они конъюнктурщики. Когда нужно, будут рассказывать о любви к расеи и ходить с триколором, а когда ситуация сменилась ходят в вышиванках и рассказывают о патриотизме.
1965-
1991
Чернігівський філіал КПІ розвивається як вищий технічний навчальний заклад, що забезпечує потреби регіону у висококваліфікованих інженерних кадрах.
Директори: кандидат технічних наук, доцент П.О. Руденко (1982 - 1986), доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О.І. Денисов (1986 - 2009).
1991
Чернігівський філіал КПІ стає самостійним вищим навчальним закладом як Чернігівський технологічний інститут.
1999
Чернігівський технологічний інститут отримує найвищий статус освітянської кваліфікації і стає Чернігівським державним технологічним університетом.
2010
З 2010 р. університет очолює доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.М. Шкарлет.
2011
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 707 до складу ЧДТУ входить Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці (з 1969 р. - єдиний в Україні навчальний заклад, який готував фахівців для системи соціального захисту населення).
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Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования/ Ну естественно ! ватник, проходимец-плагиатор, бабник - как раз.
Получили.
Посмотрим, как в учебниках истории через год Майдан будут называть антиконституционным переворотом, а агрессию России - гражданской войной. И, заметьте, что половина из вас, если не больше, будут считаться фашистами, соответственно с вами будут и обращаться, как это принято в "русском мире".