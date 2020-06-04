Венедиктова об отставке Авакова: Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа должна следовать отставка руководителя ведомства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила журналистам.
"Если мы будем таким образом подходить, то снова будет вопрос... Если, к примеру, Генинспекция (Офиса генпрокурора. - Ред.) поймала прокурора на взятке - так что, Венедиктову в отставку? Ну, мне кажется, это очень политические заявления (о необходимости отправки руководителя ведомства в подобного рода случаях. - Ред.)", - отметила генпрокурор.
"Мне кажется, что руководитель правоохранительного органа должен делать свою работу по организации, выявлению этого, а политические заявления по этому поводу я точно делать не буду", - подытожила Венедиктова.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.
Напомним также, что 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что прокурор должен уйти в отставку
Если прокурора поймали на взятке, это не только не значит, что прокурор должен уйти в отставку, а значит что прокурор должен поделиться с генпрокурором и пойти на повышение
порте и мышей в хранилищах:
А вашу пайку з'їли
пацюкиЗЕлюки...
сотрудничество с ФСБ в 14году... Продолжать?
Как это "продовжується досі"?! Насколько я помню, это как раз Бубочка сказал, что войну он уже закончил.
И прекращайте писать на украинском - москалю это не идет - вы как свинья в сарафане
нською сєпарок. Від тебе дуже смердить ******.
Не-не-не, в отставку только после поимки абсолютно всех прокуроров.
министры это политеческие должности
дурилка тупая
А во всем цивилизованном Мире практикуется именно такой подход - начальство несет ответственность за подчиненных.
Мнения / Общество 04-июн, 02:129 3 273 0
Популярный украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко пишет на своей странице в Facebook, из нескольких источников вчера пришла новость о том, что министр обороны Таран решил поменять знаки различия военных, которые были введены при президенте Порошенко.
О возвращении погон а-ля брежневская армия вроде бы речь не идет - хотят ромбы на погонах заменить звездами. Потому как, ромбы новой власти напоминают погоны Вермахта.
По словам Вовнянко, тут сказать можно следующее: во-первых, знаки различия в каждой армии мира свои и ориентироваться на кого-то здесь - лицемерие или неполноценность. На флаге ВВС Финляндии и сейчас размещена свастика - финны по этому поводу не комплексуют.
Во-вторых, ромбы на погонах существуют в современном бундесвере, хотя нацистские символы в Германии запрещены гораздо строже, чем и нацистские, и большевистские у нас.
В-третьих, современные ромбы на наших погонах имеют полностью четкий исторический прототип - погоны войска Украинского государства времен гетмана Скоропадского. Именно в этих погонах армия УНР вступила в бой с большевиками.
Журналист пишет, очевидно, дело не в сходстве ромбов. Дело в дремучем «совке», который царит в головах ЗЕкоманды.
Этот «совок» в черепах толкает их на действия, которые характеризуются простым словом - реванш.
Несложно догадаться, что ромбы на погонах - лишь первый шаг.
Далее вернут черные береты морпехам.
Затем вернут голубые береты в ДШВ.
Далее начнут менять парадный мундир.
«Я просто напомню, первое, что сделала ЗЕкоманда, дорвавшись до власти - она попыталась отменить военный парад на День Независимости. Мне уже интересно, а приветствие «Слава Украине - Героям слава» из армии уберут? Заменят на что-то нейтральное?», - резюмировал блогер.
Якщо впіймалтся двое - тотальну реревірку всіх прокурорів!
Якщо більше - однозначно відставка через проф непридатність або корупцію.
У Китаї такий керівник уже б готувався до зустрічі з предками а його рідні пакували невеличкі валізи для переїзду в сільгосп комуну.
А вот бенядиктофна - политик, не имеет права быть в правоохранительных органах, вообще!!!Настолько тупая что и комиссию не прошла, да плюс ко всему оно не прокуратуру, а в политику пошло! Само объявило! "Независимая" наше...
сеяться......... природный отбор так сказать.........