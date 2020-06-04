Венедиктова об отставке Авакова: Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа должна следовать отставка руководителя ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила журналистам.

"Если мы будем таким образом подходить, то снова будет вопрос... Если, к примеру, Генинспекция (Офиса генпрокурора. - Ред.) поймала прокурора на взятке - так что, Венедиктову в отставку? Ну, мне кажется, это очень политические заявления (о необходимости отправки руководителя ведомства в подобного рода случаях. - Ред.)", - отметила генпрокурор.

"Мне кажется, что руководитель правоохранительного органа должен делать свою работу по организации, выявлению этого, а политические заявления по этому поводу я точно делать не буду", - подытожила Венедиктова.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.

Напомним также, что 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

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