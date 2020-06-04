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Венедиктова об отставке Авакова: Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку

Венедиктова об отставке Авакова: Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа должна следовать отставка руководителя ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила журналистам.

"Если мы будем таким образом подходить, то снова будет вопрос... Если, к примеру, Генинспекция (Офиса генпрокурора. - Ред.) поймала прокурора на взятке - так что, Венедиктову в отставку? Ну, мне кажется, это очень политические заявления (о необходимости отправки руководителя ведомства в подобного рода случаях. - Ред.)", - отметила генпрокурор.

 "Мне кажется, что руководитель правоохранительного органа должен делать свою работу по организации, выявлению этого, а политические заявления по этому поводу я точно делать не буду", - подытожила Венедиктова.

Читайте: Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.

Напомним также, что 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Автор: 

Аваков Арсен (3444) отставка (3150) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+34
Венедиктова об отставке Авакова: Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку - Цензор.НЕТ 3477
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04.06.2020 13:20
+21
Если генпрокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку.
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04.06.2020 13:20
+21
Ще й ця хвойда пащеку розкрила,падло ригівське.
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04.06.2020 13:22
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Если генпрокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку.
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04.06.2020 13:20 Ответить
Я Вам скажу больше:
Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что прокурор должен уйти в отставку
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04.06.2020 13:27 Ответить
Я Вам скажу больше:
Если прокурора поймали на взятке, это не только не значит, что прокурор должен уйти в отставку, а значит что прокурор должен поделиться с генпрокурором и пойти на повышение
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04.06.2020 13:55 Ответить
Если прокурора поймали на взятке, это априори означает, что он не поделился с генпрокурором (иначе бы не поймали). А как известно, не поделится с генпрокурором - тяжелейшее преступление, которое не должно остаться безнаказанным!
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04.06.2020 14:58 Ответить
Вы все не правы , если прокурора поймали на взятке , то сесть должен тот кто поймал , а генпрокурор должен лично за этим проследить и потом пропиариться , что посадили врага государства!
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05.06.2020 02:44 Ответить
Да вы по дворцам прокуроров пройдитесь и тогда решим снимать генпрокувора или нет.
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04.06.2020 13:20 Ответить
Венедиктова об отставке Авакова: Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку - Цензор.НЕТ 3477
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04.06.2020 13:20 Ответить
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04.06.2020 13:22 Ответить
Яка кабанічно розхарчована миша!
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04.06.2020 13:27 Ответить
Я на вас бы посмотрел, если бы съели 2600 вагонов зерна. Плюс, что мыши еще удалось сохранить приличную форму, минус - они еще многое смогут сожрать.
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04.06.2020 15:08 Ответить
Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку - Цензор.НЕТ 1408
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04.06.2020 16:03 Ответить
Дета рядом с хранилищем Держрезерва:
Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку - Цензор.НЕТ 599
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04.06.2020 13:58 Ответить
Нпо почему-то в наличии такая вот синхронизация деятельности ЗЕленых крыс экс
порте и мышей в хранилищах:

Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку - Цензор.НЕТ 1144

Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку - Цензор.НЕТ 7442

А вашу пайку з'їли пацюки ЗЕлюки...
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04.06.2020 14:01 Ответить
Миши кажуть, то не вони ,а зеленi криси зкрисятнiчали
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04.06.2020 16:01 Ответить
Ще й ця хвойда пащеку розкрила,падло ригівське.
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04.06.2020 13:22 Ответить
Ти зробив її генпрокурором разом з іншими зебілами, ватниками, свинособаками!
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04.06.2020 13:58 Ответить
Не бачу ніякої різниці між нею і всіма попередніми. При твоєму свинарнику плокулатулою керував дебіл ,хабарник і алкаш тож і хвойда нехай по керує.
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04.06.2020 14:02 Ответить
Ну так откройте для себя понятие бюджет. Порох - рост. Зебил - Песец. А так да, "никакой разницы"
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04.06.2020 14:08 Ответить
Я відкрив для себе потрох ріст $ з 8 до 28,газ у 10разів світло і т.д Зе, зниження $ до 25газ у три рази А решта по дивимось.
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04.06.2020 14:14 Ответить
Ну дык, откройте для себя госрезерв, маски кРадуцкого, торговлю должностями, Оманские встречи с Патрушевым, вывод денег привата (привет "ріст $ з 8 до 28"), уклонение от воинской службы, назначение виновных без суда (дело Шеремета), разбазариванье бюджета,
сотрудничество с ФСБ в 14году... Продолжать?
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04.06.2020 14:41 Ответить
Я з початку дочекаюсь коли сядуть свинарчуки які розкрадали оборонпром а до решти черга дійде.Сьогодні радап прийняла закон про злодіїв у законі який минулі злодії провалили будучи 5років при владі.
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04.06.2020 14:48 Ответить
А... Понятно. Пофуй на нынешних воров - "грабь корованы, *** гусей", пока порох не сядет. Удобно, чё . Кстати, не напомните, у пороха тоже было - "монобольшинство"? Или "нарид" как всегда ему навыбирал рыгов?
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04.06.2020 14:56 Ответить
Скільки ригів,беркутні хабарників,і тд, при ньому сіло? А от те що мертвечук у раді цілком його заслуга бо вони давні друзі і компаньйони по бізнесу.Тож повноваженим у мінську призачав він і зажопників у раду пропхнув.
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04.06.2020 15:08 Ответить
Ххосподя! Ну и дерьмо у вас в голове . Портнов приехал в Украину при Зеле, делаем вывод, - Зеля креатура Овоща . Ваша логика сработает и в другую сторону
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04.06.2020 17:10 Ответить
Де справи заведені на портнова за п"ять років мальдівськими прокурорами і кого вони взагалі посадили окрім патріотів? Чому портнова за п"ять років не притягли до відповідальності?
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04.06.2020 17:16 Ответить
А где дела заведенные на петю? Вас так приятно иметь вашим оружием
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04.06.2020 17:19 Ответить
А рядом с инфой про рост цен, ничего про войну не было?!
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04.06.2020 15:01 Ответить
Було і про війну яку мальдівський закінчив перемогою зо два тижн,і яка продовжується досі.
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04.06.2020 15:10 Ответить
Когда он это обещал, на Донбасе еще не было регулярных расейских подразделений с тяжелым вооружением, а до того момента, его освобождение продвигалось неплохими темпами. И его бы освободили, не за 2 недели конечно, а за пару месяцев. И вы это прекрасно знаете.
Как это "продовжується досі"?! Насколько я помню, это как раз Бубочка сказал, что войну он уже закончил.
И прекращайте писать на украинском - москалю это не идет - вы как свинья в сарафане
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04.06.2020 15:24 Ответить
Ті війська позвали такі ********** козли як ти,бо це ваш ********* вони прийшли захищать. Ти швидше перестанеш писати на своїй собачій ніж я украї
нською сєпарок. Від тебе дуже смердить ******.
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04.06.2020 17:13 Ответить
Дядя, вы дурак? Ужек сто раз говорено-переговорено, что цена на газ напрямую завязана на цену на мировом рынке. И если она в мире упала просто катастрофически (для рашки, например), то даже в Украина ее вынуждены были снизить . И ни каких заслуг зеленого дебила в этом нет ни сколечки.
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04.06.2020 15:12 Ответить
В мене нема ************ племінників,дякуючи богу не москаль і руським духом так як від тебе не смердить.ПТН-ПНХ.
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04.06.2020 15:18 Ответить
Якщо прокурорів систематично ловлять а взятках то, чому б і ні?
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04.06.2020 13:23 Ответить
Ето типо как, если вас покусала собака то ето не значит что нужно наказывать ее хозяина.
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04.06.2020 13:23 Ответить
****...
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04.06.2020 13:24 Ответить
если кто то пиз... воровал при Пети - Петя виноват - тут та же логика - и не как по другому - на зАПАДЕ САМИ ИДУТ В ОТСТАВКУ - бо стыдно - а нашим - позор
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04.06.2020 13:25 Ответить
Венедиктова, если мы пытаемся идти в Европу, то давайте не выдумывать велосипед и свою "альтернативно одарённую отдельную нацию", а поступать с отставками руководителей ведомств, так как там? Чтобы со стулом приклеенным к заднице не выносить их из кабинетов
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04.06.2020 13:26 Ответить
Он не приклеен - там ножки вверх торчали
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04.06.2020 14:09 Ответить
"поймала прокурора на взятке - так что, Венедиктову в отставку?"Источник: https://censor.net/n3200013
Не-не-не, в отставку только после поимки абсолютно всех прокуроров.
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04.06.2020 13:26 Ответить
Всё ей кажеться, когда она уже думать начнёт!
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04.06.2020 13:30 Ответить
https://censor.net/user/264364 Президенту тоже все время что то кажется.) Что у президента на уме,то у прокурора на языке.
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04.06.2020 14:13 Ответить
Никогда! Человек, который имеет ученую степень доктора юридических наук и звание профессора, заведующая кафедрой на юридическом факультете Харьковского Университета им. Каразина (между прочим, лучшего вуза Украины по данным международных рейтингов), не смог сдать квалификационный экзамен на должность судьи Верховного суда Украины - вам это о чем-то говорит? Мне, лично, обо всем!
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04.06.2020 15:18 Ответить
Темное пятно на универе харькова.
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04.06.2020 18:06 Ответить
генпрокурор это политическая должность\
министры это политеческие должности
дурилка тупая
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04.06.2020 13:31 Ответить
Рука руку моет.
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04.06.2020 13:35 Ответить
врубила павлика
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04.06.2020 13:37 Ответить
Зміїне кубло
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04.06.2020 13:37 Ответить
Вот провалишь за 6 лет ВСЕ реформы - тоже вылетай под зад!!!!
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04.06.2020 13:41 Ответить
Они уже за год все провалили к чертовой матери. Даже то, что было до них уже сделано.
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04.06.2020 13:56 Ответить
охренеть. т.е. пусть дальше грабят и насилуют мы тут на верху типа не при чем, то какие то другие не наши. есть хоть какие то понятия отвественности у етих людей?
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04.06.2020 13:43 Ответить
А если есть вопросы по квартире, в которой живет генпрокурор?...
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04.06.2020 13:45 Ответить
Гнилое существо...
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04.06.2020 13:45 Ответить
Если прокурор взял взятку, это еще не преступление, а вот если не поделился, то таки да.
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04.06.2020 13:47 Ответить
Она это и имела в виду.
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04.06.2020 15:02 Ответить
ГЕНПРОКУРВА!
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04.06.2020 13:47 Ответить
Причём тут взятка? Развалена полностью система МВД. Народ не доверяет полиции. В Европе недоверие-очень сильный аргумент чтобы заменить специалиста или работника, который тебя обслуживает. Если ты произносишь в любом офисе слова: "Я ему не доверяю". Это, как красная тряпка для быка. А тут Министр МВД. Вы что издеваетась, мадам Венедиктова???
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04.06.2020 13:51 Ответить
Странно.
А во всем цивилизованном Мире практикуется именно такой подход - начальство несет ответственность за подчиненных.
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04.06.2020 13:55 Ответить
Сначала ЗеКоманда уберет новые звания, а потом отменят приветствие «Слава Украине - Героям Слава!»
Мнения / Общество 04-июн, 02:129 3 273 0

Популярный украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко пишет на своей странице в Facebook, из нескольких источников вчера пришла новость о том, что министр обороны Таран решил поменять знаки различия военных, которые были введены при президенте Порошенко.

О возвращении погон а-ля брежневская армия вроде бы речь не идет - хотят ромбы на погонах заменить звездами. Потому как, ромбы новой власти напоминают погоны Вермахта.

По словам Вовнянко, тут сказать можно следующее: во-первых, знаки различия в каждой армии мира свои и ориентироваться на кого-то здесь - лицемерие или неполноценность. На флаге ВВС Финляндии и сейчас размещена свастика - финны по этому поводу не комплексуют.

Во-вторых, ромбы на погонах существуют в современном бундесвере, хотя нацистские символы в Германии запрещены гораздо строже, чем и нацистские, и большевистские у нас.

В-третьих, современные ромбы на наших погонах имеют полностью четкий исторический прототип - погоны войска Украинского государства времен гетмана Скоропадского. Именно в этих погонах армия УНР вступила в бой с большевиками.

Журналист пишет, очевидно, дело не в сходстве ромбов. Дело в дремучем «совке», который царит в головах ЗЕкоманды.

Этот «совок» в черепах толкает их на действия, которые характеризуются простым словом - реванш.

Несложно догадаться, что ромбы на погонах - лишь первый шаг.

Далее вернут черные береты морпехам.

Затем вернут голубые береты в ДШВ.

Далее начнут менять парадный мундир.

«Я просто напомню, первое, что сделала ЗЕкоманда, дорвавшись до власти - она попыталась отменить военный парад на День Независимости. Мне уже интересно, а приветствие «Слава Украине - Героям слава» из армии уберут? Заменят на что-то нейтральное?», - резюмировал блогер.
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04.06.2020 14:00 Ответить
А если это происходит каждый день на протяжении пяти лет? Думаю должен.
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04.06.2020 14:06 Ответить
ти потроху бананові коробки збірай, богіня харківської косметології)))
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04.06.2020 14:10 Ответить
скоро в боХ1н1 морда лусне .
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04.06.2020 14:15 Ответить
поймала прокурора на взятке - так что, Венедиктову в отставку? обязательно в отставку ,иначе так и будут прокуроров ловить на взятках.они будут делится их будут отпускать и через суды снова востанавливать...
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04.06.2020 14:13 Ответить
Как все начали защищать Авакова ! Если прокуроров 10 раз ловят на взятке , то генпрокурор должен уйти .
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04.06.2020 14:14 Ответить
Якщо це один випадок, ГП повинен призначити ретельну перевірку офісу цього прокурора і декілька вибіркових інших прокурорів.
Якщо впіймалтся двое - тотальну реревірку всіх прокурорів!
Якщо більше - однозначно відставка через проф непридатність або корупцію.
У Китаї такий керівник уже б готувався до зустрічі з предками а його рідні пакували невеличкі валізи для переїзду в сільгосп комуну.
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04.06.2020 14:16 Ответить
Чому в раді майже ніхто не дає голосів.за його відставку,мотивуючи це маячнею?
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04.06.2020 14:21 Ответить
Он ничем не отличается от них. Они крадут- и он крадёт. Он убил Сашкло Музычко и они убивают иногда, только мы не всегда знаем.
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04.06.2020 14:58 Ответить
Це ж вона зараз озвучила, як треба давати хабарі генпрокурору. Не на пряму а через прокурорів.
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04.06.2020 14:26 Ответить
Повністю підтримую. Генпрокурор, як і інший керівник, не може відповідати за дії кожного свого працівника. У кожного є свої якості та наміри, які наперед передбачити неможливо. Реагувати на такі випіющі випадки звичайно потрібно, а також проводити профілактичні заходи з метою недопущення злочинних дій службовців.
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04.06.2020 15:07 Ответить
Так никто ни за что и не отвечает... Пьяный в драбадан глава райсуда сносит столб на центральной улице в райцентре и ... ничего! РЭС молча и быстро ставит новую опору, "Шкоду" судьи быстренько увозят в ремонт и он судит дальше...
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04.06.2020 16:12 Ответить
Аваков дійсно за дебілів не відповідає, проте за кадрову політику несе саме він пряму відповідальність. Непрозоре призначення начальників, які так же не прозоро тягнуть за собою всю свою банду, чомусь не цікавить міністра. Чому не має виборів громадянами дільничних і начальників райвідділів поліції? Чому жодних системних зрушень в роботі МВС немає, крім окозамилювання. Де закон про зброю? А це все робота пана Аваков, якому потрібно щось робити саме системно, а не змінювати одних виродків на інших. Тоді поліцаї не будуть супроводжувати замовні мафією банди до Борисполя, коли київський ЗМОП забігає на затримання виключно спілкується на мові окупантів. Тож треба копняка під сідницю за такі косяки.
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04.06.2020 15:08 Ответить
Ладно, )(уй с тобой, не должен! А как быть со всеми теми делами, которые вёл прокурор-взяточник, а???
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04.06.2020 16:08 Ответить
" Венедиктова об отставке Авакова: Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку" - ДОЛЖЕН, вернее ДОЛЖНА!!!
А вот бенядиктофна - политик, не имеет права быть в правоохранительных органах, вообще!!!Настолько тупая что и комиссию не прошла, да плюс ко всему оно не прокуратуру, а в политику пошло! Само объявило! "Независимая" наше...
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04.06.2020 22:00 Ответить
За единственный случай -нет , но он не единственный , это системная фишка милиполиции - взяточничество, издевательство и т.д.! Да и как может быть иначе, если работают старые кадры?
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05.06.2020 02:47 Ответить
правильного ̶п̶а̶ц̶а̶н̶а̶ прокурора на взятке не поймаешь а неправильные прокуроры должны от
сеяться......... природный отбор так сказать.........
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05.06.2020 05:54 Ответить
 
 