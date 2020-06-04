Ляшко о росте количества новых случаев COVID-19 в Украине: "Мы еще не можем сказать, что это последствие ослабления карантина"

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал рост количества новых выявленных случаев коронавируса в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы еще не можем сказать, что это последствие ослабления карантина. Будем отслеживать динамику", - сказал Ляшко.

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Напомним, что в Украине последние два дня растет количество выявленных за сутки случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки в Украине выявили "рекордное" количество случаев COVID-19 за сутки - 588.