Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что встреча лидеров государств Нормандского формата состоится в 2020 году в Берлине.

"Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств из Германии, Франции, Украины и России", - заявил он в интервью немецкой медиагруппе Funke. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак указал, что диалог Украины с российской стороной продолжается, хотя в определенных вопросах он и весьма непростой. Глава Офиса Зеленского напомнил, что на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже было согласовано всеобъемлющее прекращение огня, но это не было выполнено.

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Ермак отметил, что Киев намерен составить список своих представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут участвовать как приглашенные в переговорах Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске.

По его словам, речь идет о "представителях неправительственных организаций, религиозной сферы, журналистах, гражданах Украины, у которых нет российского паспорта, и которые не участвовали в военных действиях против Украины". "Шестилетняя монополия так называемых "народных республик" при назначении представителей Донбасса должна быть закончена", - подчеркнул Ермак.

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Глава Офиса президента также подчеркнул, что никто сегодня достоверно не знает, сколько людей заражено коронавирусом на оккупированных территориях, поэтому правительство Украины прекратило пропуск людей на пяти КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе, чтобы "защитить наших граждан".