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Новости Агрессия России против Украины
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Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак

Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что встреча лидеров государств Нормандского формата состоится в 2020 году в Берлине.

"Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств из Германии, Франции, Украины и России", - заявил он в интервью немецкой медиагруппе Funke. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак указал, что диалог Украины с российской стороной продолжается, хотя в определенных вопросах он и весьма непростой. Глава Офиса Зеленского напомнил, что на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже было согласовано всеобъемлющее прекращение огня, но это не было выполнено.

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Ермак отметил, что Киев намерен составить список своих представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут участвовать как приглашенные в переговорах Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске.

По его словам, речь идет о "представителях неправительственных организаций, религиозной сферы, журналистах, гражданах Украины, у которых нет российского паспорта, и которые не участвовали в военных действиях против Украины". "Шестилетняя монополия так называемых "народных республик" при назначении представителей Донбасса должна быть закончена", - подчеркнул Ермак.

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Глава Офиса президента также подчеркнул, что никто сегодня достоверно не знает, сколько людей заражено коронавирусом на оккупированных территориях, поэтому правительство Украины прекратило пропуск людей на пяти КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе, чтобы "защитить наших граждан".

Автор: 

переговоры (4921) россия (95393) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+4
"...на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже было согласовано всеобъемлющее прекращение огня, но это не было выполнено". Зачем встречаться ещё раз? Чтобы опять Ху*лу в глаза посмотреть?
Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак - Цензор.НЕТ 8618
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04.06.2020 13:40
+3
"представителях неправительственных организаций, религиозной сферы..." Источник: https://censor.net/n3200019

1. Сивоха
2. РПЦ (також відома як УПЦ МП)
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04.06.2020 13:33
+3
Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак - Цензор.НЕТ 833
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04.06.2020 13:49
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"представителях неправительственных организаций, религиозной сферы..." Источник: https://censor.net/n3200019

1. Сивоха
2. РПЦ (також відома як УПЦ МП)
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04.06.2020 13:33 Ответить
Главное делать типа умное выражения лица, особенно когда обделались по самое нихочу.
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04.06.2020 13:34 Ответить
Лучше пусть Зелебоба встретится вместе со всем своим офисом президента в вольере с бабуинами, больше толку будет. . Бездарные зеленые приматы
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04.06.2020 13:37 Ответить
Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак - Цензор.НЕТ 8542
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04.06.2020 13:38 Ответить
"...на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже было согласовано всеобъемлющее прекращение огня, но это не было выполнено". Зачем встречаться ещё раз? Чтобы опять Ху*лу в глаза посмотреть?
Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак - Цензор.НЕТ 8618
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04.06.2020 13:40 Ответить
Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак - Цензор.НЕТ 833
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04.06.2020 13:49 Ответить
Устал уже повторять, что все эти встречи между представителями церквей, журналистами, артистами - комиками, поварами и официантами, таксистами и учителями, врачами и парикмахерами - все эти встречи - это элементарное оттягивание по времени начала широкомасштабного путинского вторжения по всей линии фронта... ПарРаша слабеет с каждым днём, санкции добивают её планомерно и бесповоротно. Время работает на нас. Подобные встречи между всеми и всеми можно и нужно проводить, и далее. До развала ПаРаши или кончины путина....
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04.06.2020 13:57 Ответить
а в Украине достоверно известно сколько зараженых?
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04.06.2020 14:03 Ответить
"Шестилетняя монополия так называемых "народных республик" при назначении представителей Донбасса должна быть закончена", - подчеркнул Ермак- пока рашист не будет отвечать за войну в украинском Днбассе эти приглашения о которых "слуга" не украинский ермак вагарит -(((что Киев(рашистский список Киеву и народу Украины даром не нужны ) намерен составить список своих представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут участвовать как приглашенные в переговорах Трехсторонней контактной" - все это имеет одну цель- снять санкции с рашиста и впарить федерализацию Украины на которой сошлись фрицы с рашистами и с"зелеными" в Украине - взвалив на ее плечи еще больше расколотое украинское общество...
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04.06.2020 14:09 Ответить
Кому-то не понятно, что Расия согласится на решение конфликта ТОЛЬКО на условиях Расии? Наша задача - тянуть время до бесконечности, разыгрывая перед германией-францией гуманность, чтоб они санкции не прикрыли!
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04.06.2020 14:54 Ответить
В Нормандском формате осуществляется давление на РФ со стороньі трех стран , пока єто единственньій фактор , которьій Кремль просто не в силах игнорировать , что вьінуждает его идти на уступки . Иначе - новьіе санкции , как минимум. Лимит времени на "оттяжку" решения вопросов закончился еще при Порошенко , теперь такое поведение приведет только к потере поддержки Германии и Франции , что на руку Москве.
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04.06.2020 18:15 Ответить

Назови хоть одну уступку, на которую пошел Кремль после 2015 года?
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04.06.2020 19:36 Ответить
Не истери, ругательства - не аргумент, а проявление твоего слабоумия.
Уточню вопрос в соответствии с твоим отсчетом - назови хоть одну уступку, на которую пошел Путин после прошлогоднего парижского саммита в нормандском формате?
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04.06.2020 20:25 Ответить
Вопросом на вопрос отвечать тоже не камильфо.

Твои слова:
" пока єто единственньій фактор , которьій Кремль просто не в силах игнорировать , что вьінуждает его идти на уступки".
Тебя за язык никто не тянул и коли утверждал такое, то, может, проиллюстрируешь утверждение преимерами?
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04.06.2020 20:37 Ответить
Судя по действиям модера , у троллей на цензоре сейчас заповедник. Пасись , Соло , без меня.
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05.06.2020 08:24 Ответить
Кремль поставил перед Ермаком вполне определенные задачи и он выполняет их не жалея живота своего. Звание "Героя России" заслужит обязательно.
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04.06.2020 19:35 Ответить
 
 