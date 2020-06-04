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Суд арестовал экс-директора фирмы, завысившей на 1,5 млн цену материалов при строительстве казарм ВСУ в Чугуеве

Суд арестовал экс-директора фирмы, завысившей на 1,5 млн цену материалов при строительстве казарм ВСУ в Чугуеве

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения бывшему директору предприятия-подрядчика, подозреваемого в завышении стоимости строительства казарм улучшенной планировки для военных в Чугуеве.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству следователя СУ ГУНП в Харьковской области, согласованному с прокуратурой Харьковской области, 3 июня Киевский районный суд Харькова арестовал злоумышленника на 2 месяца", - говорится в соощении.

По данным следствия, директор предприятия-подрядчика внес в акты приемки выполненных строительных работ завышенные данные о цене материалов. В результате этого почти 1,5 млн грн из бюджета Министерства обороны Украины были избыточно перечислены на расчетный счет предприятия-подрядчика.

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Экс-директору инкриминируется ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

арест (10454) строительство (1997) суд (25081) махинации (581)


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ідіть на фунь!
з чого йому було відкати платити?
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04.06.2020 13:36 Ответить
Голимое обвинение.

даже до суда не дойдет.
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04.06.2020 13:41 Ответить
хоть бы их всех переловили.
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04.06.2020 13:47 Ответить
Обычная схема "деребана" -- "заказчик" / " подрядчик" --- откат -.?0%
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04.06.2020 14:57 Ответить
Так в чём преступление собственно? Слишком много заработал по мнению государства? Как насчёт расходов, которые невозможно внести в акты?
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04.06.2020 15:44 Ответить
ніби ці кошти таки дісталися підряднику...
він їх в торбинці відніс назад замовнику.
і взагалі. а з якого переляку щось інкримінуть підряднику? мета підрядника - отримати прибуток. і чим більший - тим краще. а от чому замовник прийняв акти з завищеними цінами? в таких випадках до сізо тра запроторювати замовника.
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04.06.2020 15:45 Ответить
"Завьісил" по сравнению с чем?..

Хіба у нас не вільний ринок?..

Питайте з тих, хто йому платив.
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04.06.2020 20:56 Ответить
 
 