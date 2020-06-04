Суд арестовал экс-директора фирмы, завысившей на 1,5 млн цену материалов при строительстве казарм ВСУ в Чугуеве

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения бывшему директору предприятия-подрядчика, подозреваемого в завышении стоимости строительства казарм улучшенной планировки для военных в Чугуеве.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству следователя СУ ГУНП в Харьковской области, согласованному с прокуратурой Харьковской области, 3 июня Киевский районный суд Харькова арестовал злоумышленника на 2 месяца", - говорится в соощении.

По данным следствия, директор предприятия-подрядчика внес в акты приемки выполненных строительных работ завышенные данные о цене материалов. В результате этого почти 1,5 млн грн из бюджета Министерства обороны Украины были избыточно перечислены на расчетный счет предприятия-подрядчика.

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Экс-директору инкриминируется ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.