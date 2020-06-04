Суд арестовал экс-директора фирмы, завысившей на 1,5 млн цену материалов при строительстве казарм ВСУ в Чугуеве
Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения бывшему директору предприятия-подрядчика, подозреваемого в завышении стоимости строительства казарм улучшенной планировки для военных в Чугуеве.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"По ходатайству следователя СУ ГУНП в Харьковской области, согласованному с прокуратурой Харьковской области, 3 июня Киевский районный суд Харькова арестовал злоумышленника на 2 месяца", - говорится в соощении.
По данным следствия, директор предприятия-подрядчика внес в акты приемки выполненных строительных работ завышенные данные о цене материалов. В результате этого почти 1,5 млн грн из бюджета Министерства обороны Украины были избыточно перечислены на расчетный счет предприятия-подрядчика.
Экс-директору инкриминируется ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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з чого йому було відкати платити?
даже до суда не дойдет.
він їх в торбинці відніс назад замовнику.
і взагалі. а з якого переляку щось інкримінуть підряднику? мета підрядника - отримати прибуток. і чим більший - тим краще. а от чому замовник прийняв акти з завищеними цінами? в таких випадках до сізо тра запроторювати замовника.
Хіба у нас не вільний ринок?..
Питайте з тих, хто йому платив.