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"Слуга народа" Корниенко о снятии с рассмотрения ВР назначения Абрамовского: "Нет 100% поддержки у фракции"

У монобольшинства возникли вопросы к кандидатуре Романа Абрамовского, которого предложили назначить министром экологии. В случае поддержки фракции "Слуга народа", Рада может проголосовать за его назначение 5 июня.

Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Депутат подтвердил, что во фракции монобольшинства возникли вопросы относительно кандидата на пост министра в правительстве.

"Ведется дискуссия во фракции по его кандидатуре, мы увидели, что нет 100% поддержки у фракции, поэтому не вынесли на голосование. Я думаю, что мы до завтра определимся. Если до завтра будет позиция поддержки, то будем завтра голосовать. Если нет, то уже будем проводить более тщательные консультации на следующей неделе", - сказал Корниенко.

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Также Корниенко рассказал, что об Абрамовском есть статьи и материалы из анонимных Telegram-каналов, из-за которых к нему есть вопросы.

Напомним, премьер-министр Шмыгаль предложил Абрамовского в качестве главы вновь созданного Минэкологии. Сегодня Рада могла его уже назначить, но этот вопрос отложили.

Автор: 

ВР (29229) Кабмин (14025) Корниенко Александр (658) Абрамовский Роман (50)


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Абрамовський?.. о5 ж2?
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04.06.2020 13:36 Ответить
Та пофіг хто ... Все одно після завтра не згадають. Нулі на чолі з нулем. Zeros ...
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04.06.2020 13:52 Ответить
ZEro вам не ZORRO
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04.06.2020 14:19 Ответить
\\"Слуга народа" Корниенко о снятии с рассмотрения ВР назначения Абрамовского: "Нет 100% поддержки у фракции"\\
Так для Слуги достаточна 70% поддержка
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04.06.2020 14:18 Ответить
 
 