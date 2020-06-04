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МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7

МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7

МВД и Нацполиция не скрывают факты нарушений прав человека правоохранительными органами, а реагируют в соответствии с Законом.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания правоохранительных органов по пресечению случаев преступлений со стороны правоохранительных органов и случаев пыток. Совещание состоялось под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Сегодня одним из самых резонансных является позорный случай в Кагарлыкском отделе полиции. Отдельными политиками и в СМИ, к сожалению, проводятся параллели с событиями во Врадиевке в 2013 году. По характеру событие почти идентично. Однако, принципиально вполне отличная реакция со стороны Национальной полиции. "Врадиевку" пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР", - сказал Аваков.

МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7 01

Глава МВД напомнил, что Кагарлыкский отдел полиции расформирован, 60 полицейских выведены за штат. Возможность их дальнейшей службы будет решаться кадровой комиссией Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова об отставке Авакова: Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку

"К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако, признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере Закона. Министерство внутренних дел активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека", - подчеркнул Аваков.

МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7 02
Фото: сайт МВД

Он также добавил, что МВД сотрудничает с международными организациями по предупреждению пыток, соблюдению прав человека, а также с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.

Аваков подчеркнул, что во всех подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц.

"Называться она "Сustody Records". Механизм - онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7. В настоящее время происходит апробация данного пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Он предусматривает переоборудование помещений 10 отделов и отделений полиции", - сказал глава МВД.

По его словам, для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции в государстве необходимо по предварительным подсчетам более 20 млн. Евро.

"Итак, подводя итог, хочу еще раз подчеркнуть, что Министерство внутренних дел принимает все меры по очистке рядов полиции и строго наказывает виновных, и в то же время системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга", - сказал Арсен Аваков.

Аваков Арсен (3444) МВД (9317) Нацполиция (16433)


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Топ комментарии
+18
Боротьба з корупцією МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7 - Цензор.НЕТ 9408
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04.06.2020 13:48
+11
Конечно не скрывают. Они уже воткрытую народ уничтожают.
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04.06.2020 13:48
+9
Угу-угу...
Сильно "отличается" от Врадиевки:
Два урода пытают и насилуют в соседнем кабинете, а 10+ сослуживцем и ухом не повели.
Если бы жертва не смогла добраться до больницы и померла по дороге, так бы и осталось это "происшествие" НЕ расследованным.
Еще остается вопрос:
А может были и ДРУГИЕ жертвы, что НЕ смогли добраться до больницы?...
Уж больно спокойно сослуживцы на все это реагировали - привычные?
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04.06.2020 13:56
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Конечно не скрывают. Они уже воткрытую народ уничтожают.
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04.06.2020 13:48 Ответить
Можна просто зробити прозорі поліцейські дільниці, як у Грузії. Там все, як на вітрині.
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04.06.2020 13:59 Ответить
і камери затриманих? і кабінети слідчих?
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04.06.2020 14:20 Ответить
А что в кабинете следователя скрывать?Внешние стены капитальные,а внутри секторально "разбитые" стекляшки.
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04.06.2020 15:03 Ответить
чого ти як цепний пес? у питанні немає нічого, щоб ти писав "А что в кабинете следователя скрывать?"
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04.06.2020 16:01 Ответить
А в ответе есть агрессия?
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04.06.2020 18:39 Ответить
гавно там совково-коммуникативное
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04.06.2020 21:23 Ответить
І парашутний відсік з парашами - також
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04.06.2020 20:10 Ответить
ЦНАПы открыты. И как ты говоришь - все открыто и все в одном зале. В общем народ доволен. Справку получит, прописку сделать и прочее.
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04.06.2020 14:39 Ответить
Какой смысл? Чтобы вы знали, ни в Полиции, ни в Прокуратуре нет приема граждан даже сейчас!
На все время карантина прийти и написать заявление о совершении преступления и поговорить со следователем невозможно! Пишите письма через почту,или e-mail.
Написал и так и так. Догадываетесь какой результат?
Гнать надо Авакова с должности и судить за коррупцию и развал полиции ниже уровня Яныка!
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04.06.2020 15:34 Ответить
В Европе ещё существуют Законы о Privacy! Cогласно которым факт задержания и личные данные должны храниться в секрете.
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05.06.2020 08:41 Ответить
Боротьба з корупцією МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7 - Цензор.НЕТ 9408
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04.06.2020 13:48 Ответить
а причём здесь фотка с Сербии ?
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04.06.2020 14:09 Ответить
да просто хоч і Сербія, але складання протоколу таке саме як в Україні.
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04.06.2020 14:21 Ответить
В Европе разрешено продавать собственный урожай на собственном земельном участке, и без оплаты налогов за продажу. Вдоль дорог часто стоят столики с овощами - фруктами на частном участке земли, примыкающем к дороге. Или же написано "овощи - фрукты собственного выращивания в 100м" и указано направление.
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05.06.2020 08:47 Ответить
они и так не могут доказательства собрать - а если им еще и это запретят - то тогда тем более - результативность упадет до 0
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04.06.2020 13:49 Ответить
Да ну?!!
А как же они тогда харчеваться будут?
Как с цыган мзду стричь и крышевать?
Как наркоторговцев и игровые заведения покрывать?
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04.06.2020 13:51 Ответить
Изнасилования задержанных в РОВД онлайн транслировать будут?
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04.06.2020 13:53 Ответить
Подпись под фото: Аваков и антитела.
Хотя.... Аваков тоже антитело, хоть и в маске.
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04.06.2020 13:53 Ответить
узаконеная Мафия - Спрут....
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04.06.2020 13:54 Ответить
Угу-угу...
Сильно "отличается" от Врадиевки:
Два урода пытают и насилуют в соседнем кабинете, а 10+ сослуживцем и ухом не повели.
Если бы жертва не смогла добраться до больницы и померла по дороге, так бы и осталось это "происшествие" НЕ расследованным.
Еще остается вопрос:
А может были и ДРУГИЕ жертвы, что НЕ смогли добраться до больницы?...
Уж больно спокойно сослуживцы на все это реагировали - привычные?
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04.06.2020 13:56 Ответить
А хто туди йде служити, може, 25% нормальних.
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04.06.2020 20:43 Ответить
БРЕШЕ!!!!!
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04.06.2020 13:59 Ответить
6 лет реформ результат 0(((
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04.06.2020 13:59 Ответить
Аваков - МОЛОДЕЦЬ!
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04.06.2020 14:00 Ответить
Спасибо Авакову за спасенный в 2014 году мой Харьков! Рузге вСиньи - закрийте хлебало. Аваков вам не по зубам! Смерть вате!
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04.06.2020 14:01 Ответить
клиника учитывая что Аваков проходит в ФБР как член солнцевской ОПГ, главаря которой бункерный дед не выдаёт США (а если копнуть по глубже то солнцевская ОПГ вообще управляет ********* на моменте).
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04.06.2020 14:08 Ответить
Врятував твій Харків. А хто врятує від нього мою Україну?
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04.06.2020 20:50 Ответить
Будут насиловать в прямом эфире?
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04.06.2020 14:03 Ответить
сабаков спрятался за маской, чтобы никто не видел как он тупо ржет над всем этим бредом, который ему приходится нести в массы.
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04.06.2020 14:06 Ответить
Оденьте хотя бы камеры на ваших дпсников. Уроды вымогают деньги, делают из трезвых пьяных, не стесняясь!!!
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04.06.2020 14:07 Ответить
не зря их все уже собаками называют....
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04.06.2020 14:11 Ответить
Их так называют враги и криминал.
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04.06.2020 14:45 Ответить
От гнилья,которое восстановилось по суду надо освобождаться в полиции, иначе толку никакого не будет.
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04.06.2020 14:09 Ответить
давайте так- мусор вынес постанову.я пошел оспорил.выиграл. и он платит штраф в размере того постановления что он вынес!!!!
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04.06.2020 14:22 Ответить
В кабинете Чеботаря была такая "система контроля", она зафиксировала как пациент барыжил песком, учил Трояна вымогать деньги с подчинённых, а младшего Авакова барыжить рюкзаками. И чо, где теперь эти пациенты?
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04.06.2020 14:24 Ответить
в гестапо ввели спецнадзор за спецконтролем
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04.06.2020 14:26 Ответить
мусора мрази
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04.06.2020 14:27 Ответить
100%.
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04.06.2020 18:16 Ответить
хороший мусор - мёртвый мусор
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04.06.2020 14:29 Ответить
Ты из сидельцев, горемычный?
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04.06.2020 14:48 Ответить
мусора давно открыто убивают украинцев
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04.06.2020 14:30 Ответить
США должны побороть свою гордость и попросить у нас Авакова. Навсегда.
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04.06.2020 14:30 Ответить
Не отдадим. Он нам самим нужен. Мало ли чего.
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04.06.2020 14:44 Ответить
Стеклянные казематы МВД нужны.
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04.06.2020 14:52 Ответить
Дуже посто визначити хто є порушниками законів--вани сидять всі в президії без масок.Це наглядний приклад--хто при владі.
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04.06.2020 15:10 Ответить
#аваковчорт
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04.06.2020 15:40 Ответить
Почему тогда честное МВД не видит мышку с Госрезерва, что съела со своими собратьями 2700 вагонов зерна?
МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7 - Цензор.НЕТ 7549
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04.06.2020 16:51 Ответить
МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7 - Цензор.НЕТ 1690
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04.06.2020 16:52 Ответить
а ПОЛИЦЕЙСКИЕ КОТОРЫЕ РЕБЕНКА ЗАСТРЕЛИЛИ ,УЖЕ НА СВОБОДЕ
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04.06.2020 16:56 Ответить
Поставил бы 100 лайков, если бы мог!
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04.06.2020 23:07 Ответить
Хм, а чого тільки один Аваков у захисній масці? Так у нас є коронавірус чи немає?
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04.06.2020 17:41 Ответить
Что зе брешет, что авакян, два сапога пара.
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04.06.2020 18:21 Ответить
Пусть запишет ролик как дрыскает на ростов, с антошой геращенко в прицепе
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04.06.2020 18:45 Ответить
Авакян Чорт 👹👎
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04.06.2020 19:01 Ответить
Создавать особое независимое подразделения при СБУ,только с функцией контроля над упырями в погонах, раз это касается простых граждан а значит и страны,и за выявления

ввести большие премии.
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04.06.2020 19:30 Ответить
Авака, іди займайся бізнесом.
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04.06.2020 20:30 Ответить
Завтра 5 червня акція!
Вимога відставки Авакова
10:00 Верховна Рада
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04.06.2020 20:31 Ответить
В оставку, тварь!
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04.06.2020 23:03 Ответить
Вот и все кандидаты, за кого можно еще было голосовать, стали огурцами солеными. Последними в бочке закисли Порох с ЕС.
Сегодня кризис власти не только Зе. Зебилы все провалили. Кризис власти оппозиции, а именно: Пороха и, как оказалось, ручным ЕС. Почему? Потому что команда Пороха - ЕС покрывает Авакова, несогласившись подписать лист за отставку последнего. Я еще помню убийство Саши Билого в 2014-м году. А сколько менты убили, изнасиловали, покалечили людей при Авакове. Порох, ты, что не понимаешь этого? Ты покрываешь того, кто покрывает убийц во власти, делая насилие над украинцами легитимным. Не понимаешь?
Поддержкой преступно бездеятельного главного мента Порох добьется потери своего и ЕС рейтинга. Сейчас позиция ЕС и Пороха - это предательство украинского народа. Равное тому предательству, которое было совершено националистами Скорик, Черняк и др. по отношению к лидеру нации - Вячеславу Чорновилу.
С сегодняшнего дня, к сожалению, в ВР все огурцы соленые.
Блогеры, вы же понимаете, что Порох сделал роковую ошибку. Не позно исправить. Включите мозги и совесть.
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04.06.2020 23:52 Ответить
Один у масці. Здається, що Аваков просто хизується над тими, хто демонструє своє обличчя. Уявляю, які міміки віни їм корчить під маскою. А тепер уявіть, яка потвора сидить під маскою правозахисника і використовує її для захисту маскораду діючих влад казнокрадів. Друга каденція у владах. І всім Аваков потрібен. Аваков владі потрібен для захисту влади від народу, від суспільства, від БУНТУ. Аваков потрібен тим, хто поліцію вбачає як силу впливу на суспільну стабільність. Карантин показав Авакова, як узурпатора прав і свобод людей, як державного службовця, який став над ЗАКОНОМ, над Конституцією країни. Він і його відомство взяли на себе повноваження обмеження прав і свобод громадян України без дозвільної процедури Верховної Ради України. Ці обмеження мають і будуть мати ще довгий час дослідження з точки зору їх наслідків і впливів на причини карантинного і посткарантинного режиму. Це ще величезне питання, що більше негативно вплинуло на людей, які живуть в Україні - нандемія вірусу, чи пандемія масового психозу від вірусу, який безпосередньо торкнувся дуже незначної кількості людей. Такої незначної, що її неможна навіть приблизно порівнювати з жертвами серцево-судинних, онко захворювань і діабетом кожного дня. Є над чим думати. Головне, щоб було чим думати.
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05.06.2020 00:00 Ответить
сказ блюдолиза в нормальной стране он бы подметал улицы с таким развитым интелектом

Пружина стискалася: Карантин зіграв свою роль у подіях у Броварах, - Геращенко
Карантин зіграв свою роль у подіях, які відбулися у https://zik.ua/article/strilianyna_v_brovarakh_vse_shcho_vidomo_pro_intsydent_z_pereviznykamy_970200 Броварах , адже пружина стискалася, бандити перебували два місяці на карантині і в них зменшилися доходи.
МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7 - Цензор.НЕТ 1708
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05.06.2020 07:51 Ответить
https://www.5632.com.ua/news/2782154/cto-iskali-v-pavlogradskom-otdele-policii

Сегодня во многих СМИ региона прошла информация о том, что в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины прекратили противоправную деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.
Эту информацию разместили на официальной странице СБУ в Facebook, дополненную фотографиями.
Однако, через какое-то время, она была удалена.
В сообщении, в частности, говорилось о том, что «руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных производств, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения «нужных» показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений. Во время проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пытки и другие доказательства, которые подтверждают преступную деятельность сотрудников полиции. В рамках уголовного производства правоохранители задержали 7 участников группировки, в том числе и начальника Павлоградского отдела полиции».
О том, что сегодня в Павлоградском отделе полиции проводились следственные действия, подтвердили в пресс-службе. Но больше никакой информации сообщено не было.
Между тем, в соцсетях данную новость активно обсуждали, при этом сообщая интересные подробности.

За неимением официальной информации какие-то выводы делать рано. Но то, что в Павлограде не всё так гладко с криминогенной обстановкой, ни у кого сомнений не вызывает.
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05.06.2020 08:03 Ответить
 
 