МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7

МВД и Нацполиция не скрывают факты нарушений прав человека правоохранительными органами, а реагируют в соответствии с Законом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания правоохранительных органов по пресечению случаев преступлений со стороны правоохранительных органов и случаев пыток. Совещание состоялось под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Сегодня одним из самых резонансных является позорный случай в Кагарлыкском отделе полиции. Отдельными политиками и в СМИ, к сожалению, проводятся параллели с событиями во Врадиевке в 2013 году. По характеру событие почти идентично. Однако, принципиально вполне отличная реакция со стороны Национальной полиции. "Врадиевку" пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР", - сказал Аваков.

Глава МВД напомнил, что Кагарлыкский отдел полиции расформирован, 60 полицейских выведены за штат. Возможность их дальнейшей службы будет решаться кадровой комиссией Нацполиции.

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"К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако, признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере Закона. Министерство внутренних дел активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека", - подчеркнул Аваков.



Фото: сайт МВД

Он также добавил, что МВД сотрудничает с международными организациями по предупреждению пыток, соблюдению прав человека, а также с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.

Аваков подчеркнул, что во всех подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц.

"Называться она "Сustody Records". Механизм - онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7. В настоящее время происходит апробация данного пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Он предусматривает переоборудование помещений 10 отделов и отделений полиции", - сказал глава МВД.

По его словам, для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции в государстве необходимо по предварительным подсчетам более 20 млн. Евро.

"Итак, подводя итог, хочу еще раз подчеркнуть, что Министерство внутренних дел принимает все меры по очистке рядов полиции и строго наказывает виновных, и в то же время системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга", - сказал Арсен Аваков.