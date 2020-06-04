МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7
МВД и Нацполиция не скрывают факты нарушений прав человека правоохранительными органами, а реагируют в соответствии с Законом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания правоохранительных органов по пресечению случаев преступлений со стороны правоохранительных органов и случаев пыток. Совещание состоялось под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
"Сегодня одним из самых резонансных является позорный случай в Кагарлыкском отделе полиции. Отдельными политиками и в СМИ, к сожалению, проводятся параллели с событиями во Врадиевке в 2013 году. По характеру событие почти идентично. Однако, принципиально вполне отличная реакция со стороны Национальной полиции. "Врадиевку" пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР", - сказал Аваков.
Глава МВД напомнил, что Кагарлыкский отдел полиции расформирован, 60 полицейских выведены за штат. Возможность их дальнейшей службы будет решаться кадровой комиссией Нацполиции.
"К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако, признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере Закона. Министерство внутренних дел активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека", - подчеркнул Аваков.
Он также добавил, что МВД сотрудничает с международными организациями по предупреждению пыток, соблюдению прав человека, а также с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.
Аваков подчеркнул, что во всех подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц.
"Называться она "Сustody Records". Механизм - онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7. В настоящее время происходит апробация данного пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Он предусматривает переоборудование помещений 10 отделов и отделений полиции", - сказал глава МВД.
По его словам, для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции в государстве необходимо по предварительным подсчетам более 20 млн. Евро.
"Итак, подводя итог, хочу еще раз подчеркнуть, что Министерство внутренних дел принимает все меры по очистке рядов полиции и строго наказывает виновных, и в то же время системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга", - сказал Арсен Аваков.
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На все время карантина прийти и написать заявление о совершении преступления и поговорить со следователем невозможно! Пишите письма через почту,или e-mail.
Написал и так и так. Догадываетесь какой результат?
Гнать надо Авакова с должности и судить за коррупцию и развал полиции ниже уровня Яныка!
А как же они тогда харчеваться будут?
Как с цыган мзду стричь и крышевать?
Как наркоторговцев и игровые заведения покрывать?
Хотя.... Аваков тоже антитело, хоть и в маске.
Сильно "отличается" от Врадиевки:
Два урода пытают и насилуют в соседнем кабинете, а 10+ сослуживцем и ухом не повели.
Если бы жертва не смогла добраться до больницы и померла по дороге, так бы и осталось это "происшествие" НЕ расследованным.
Еще остается вопрос:
А может были и ДРУГИЕ жертвы, что НЕ смогли добраться до больницы?...
Уж больно спокойно сослуживцы на все это реагировали - привычные?
ввести большие премии.
Вимога відставки Авакова
10:00 Верховна Рада
Сегодня кризис власти не только Зе. Зебилы все провалили. Кризис власти оппозиции, а именно: Пороха и, как оказалось, ручным ЕС. Почему? Потому что команда Пороха - ЕС покрывает Авакова, несогласившись подписать лист за отставку последнего. Я еще помню убийство Саши Билого в 2014-м году. А сколько менты убили, изнасиловали, покалечили людей при Авакове. Порох, ты, что не понимаешь этого? Ты покрываешь того, кто покрывает убийц во власти, делая насилие над украинцами легитимным. Не понимаешь?
Поддержкой преступно бездеятельного главного мента Порох добьется потери своего и ЕС рейтинга. Сейчас позиция ЕС и Пороха - это предательство украинского народа. Равное тому предательству, которое было совершено националистами Скорик, Черняк и др. по отношению к лидеру нации - Вячеславу Чорновилу.
С сегодняшнего дня, к сожалению, в ВР все огурцы соленые.
Блогеры, вы же понимаете, что Порох сделал роковую ошибку. Не позно исправить. Включите мозги и совесть.
Пружина стискалася: Карантин зіграв свою роль у подіях у Броварах, - Геращенко
Карантин зіграв свою роль у подіях, які відбулися у https://zik.ua/article/strilianyna_v_brovarakh_vse_shcho_vidomo_pro_intsydent_z_pereviznykamy_970200 Броварах , адже пружина стискалася, бандити перебували два місяці на карантині і в них зменшилися доходи.
Сегодня во многих СМИ региона прошла информация о том, что в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины прекратили противоправную деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.
Эту информацию разместили на официальной странице СБУ в Facebook, дополненную фотографиями.
Однако, через какое-то время, она была удалена.
В сообщении, в частности, говорилось о том, что «руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных производств, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения «нужных» показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений. Во время проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пытки и другие доказательства, которые подтверждают преступную деятельность сотрудников полиции. В рамках уголовного производства правоохранители задержали 7 участников группировки, в том числе и начальника Павлоградского отдела полиции».
О том, что сегодня в Павлоградском отделе полиции проводились следственные действия, подтвердили в пресс-службе. Но больше никакой информации сообщено не было.
Между тем, в соцсетях данную новость активно обсуждали, при этом сообщая интересные подробности.
За неимением официальной информации какие-то выводы делать рано. Но то, что в Павлограде не всё так гладко с криминогенной обстановкой, ни у кого сомнений не вызывает.