Полиция проводит обыски на юридическом факультете КНУ по делу о получении взятки
Обыски, которые правоохранители проводят в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко, продолжаются на юридическом факультете.
Об этом в Укринформу сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик, передает Цензор.НЕТ.
"Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды. - Ред.)", - сказала Блищик.
Она добавила, что подробнее в полиции по этому поводу смогут предоставить комментарий после завершения этих следственных действий.
Топ комментарии
+3 OldCat
показать весь комментарий04.06.2020 14:08
+2 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий04.06.2020 14:22
+1 Eutectic
показать весь комментарий04.06.2020 13:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А може нічого не змінилось і треба було місце декана, а той - той хто раніше на ньому сидів, ніяк не погоджувався його звільнити........