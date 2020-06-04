Полиция проводит обыски на юридическом факультете КНУ по делу о получении взятки

Обыски, которые правоохранители проводят в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко, продолжаются на юридическом факультете.

Об этом в Укринформу сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик, передает Цензор.НЕТ.

"Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды. - Ред.)", - сказала Блищик.

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Она добавила, что подробнее в полиции по этому поводу смогут предоставить комментарий после завершения этих следственных действий.