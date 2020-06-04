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Полиция проводит обыски на юридическом факультете КНУ по делу о получении взятки

Полиция проводит обыски на юридическом факультете КНУ по делу о получении взятки

Обыски, которые правоохранители проводят в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко, продолжаются на юридическом факультете.

Об этом в Укринформу сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик, передает Цензор.НЕТ.

"Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды. - Ред.)", - сказала Блищик.

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Она добавила, что подробнее в полиции по этому поводу смогут предоставить комментарий после завершения этих следственных действий.

Автор: 

взятка (6153) обыск (1895) Нацполиция (16433) Университет (244) Блищик Оксана (10)


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Топ комментарии
+3
На юридичному? То мабуть лабораторна робота для студентів.
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04.06.2020 14:08
+2
Поліція проводить обшуки на юридичному факультеті КНУ у справі про отримання хабаря - Цензор.НЕТ 1400
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04.06.2020 14:22
+1
Знайшли цапів відбувайл. Викладачів. От корупція
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04.06.2020 13:55
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Знайшли цапів відбувайл. Викладачів. От корупція
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04.06.2020 13:55 Ответить
Поліція проводить обшуки на юридичному факультеті КНУ у справі про отримання хабаря - Цензор.НЕТ 1400
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04.06.2020 14:22 Ответить
Для покращення звітності з розкриття економічних злочинів...
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04.06.2020 14:25 Ответить
https://censor.net/ua/user/89101 Мудило с нижнего тагила, нахрен ты сюда фотку из Болгарии постишь ?
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05.06.2020 11:39 Ответить
у зебила мнения никто не спрашивал
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05.06.2020 12:14 Ответить
ну то что ты дол**б это общеизвестный факт, и в принципе это подтверждает что ты постишь фоточки из других стран, сделаны при президенстве твоего шоколадного царя.
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09.06.2020 14:18 Ответить
те що ти повний зебіл, можеш не доказувати, лише такі тупорилі можуть самі себе лайкати, яке зесцкло, такий в нього і лохторат.
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09.06.2020 14:27 Ответить
І що вони думають там гроші знайти?Дивні якісь
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04.06.2020 13:56 Ответить
Тю, то був звичайний навчальний процес! Повинні ж майбутні судді і прокурори знати що такеє хабарь!
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04.06.2020 13:57 Ответить
В суді до вироку доходить 1-3% слідчих творів((((
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04.06.2020 14:03 Ответить
На юридичному? То мабуть лабораторна робота для студентів.
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04.06.2020 14:08 Ответить
А що у КНУ тільки на юридичному факультеті хабарі за дипломи беруть, чи це юридичний факультет започаткував боротьбу з корупцією і отримання диломів за гроші. а не за знання.
А може нічого не змінилось і треба було місце декана, а той - той хто раніше на ньому сидів, ніяк не погоджувався його звільнити........
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04.06.2020 15:41 Ответить
 
 