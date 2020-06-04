Ткаченко о планах в Минкультуры: Восстановлю достойное финансирование сферы культуры и проведу аудит работы министерства
Новоназначенный министр культуры, экс-нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко рассказал, что планирует увеличить финансирование сфер культуры и провести аудит работы министерства.
Об этом он сказал журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Первые шаги я надеюсь сделать в ближайшее время - это восстановить достойное финансирование сферы культуры, которое было секвестрировано в бюджете этого года, увеличить его, а также провести аудит работы Минкульта и восстановить его управленческую вертикаль. В том числе и довести до конца работу по созданию агентств, которые фактически должны заниматься управлением культуры, а министерство должно заниматься политикой", - отметил Ткаченко.
Напомним, сегодня Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.
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так Зе общаги строить собрался
Сейчас ЗЕбанарии просто снимают драгоценности с трупа.
Типа, как некоторые избиратели ЗЕ - бабка в коме лежит давно, а внучек ее пенсию исправно получает, шоб за тырнет себе заплатить и пивасика попить.
1. Аваков
2. Баканов
3. Медведчук
4. Коломойський
5. Єрмак
6. Богдан
7. Зеленський
8. Арахамія
9. Разумков
10. Венедиктова
11. Бабіков
12. Голова Верховного суду
13. Голова антикорупційного суду
14. Суддя Вовк
15. Дубинський+Ткаченко+Тищенко+Бужанський
Список №2 на другу "Кришталеву ніч":
1. Актив ОПЗЖ та партій-сателітів.
2. Актив СН.
3. Голови окружних адміністративних судів.
4. Головні прокурори областей.
ПЛАН
1. Дайте мне доху.... бабла, и я вам дам доху.... культуры!
конец плана.