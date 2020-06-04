Ткаченко о планах в Минкультуры: Восстановлю достойное финансирование сферы культуры и проведу аудит работы министерства

Новоназначенный министр культуры, экс-нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко рассказал, что планирует увеличить финансирование сфер культуры и провести аудит работы министерства.

Об этом он сказал журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Первые шаги я надеюсь сделать в ближайшее время - это восстановить достойное финансирование сферы культуры, которое было секвестрировано в бюджете этого года, увеличить его, а также провести аудит работы Минкульта и восстановить его управленческую вертикаль. В том числе и довести до конца работу по созданию агентств, которые фактически должны заниматься управлением культуры, а министерство должно заниматься политикой", - отметил Ткаченко.

Напомним, сегодня Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

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