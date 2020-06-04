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Ткаченко о планах в Минкультуры: Восстановлю достойное финансирование сферы культуры и проведу аудит работы министерства

Ткаченко о планах в Минкультуры: Восстановлю достойное финансирование сферы культуры и проведу аудит работы министерства

Новоназначенный министр культуры, экс-нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко рассказал, что планирует увеличить финансирование сфер культуры и провести аудит работы министерства.

Об этом он сказал журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Первые шаги я надеюсь сделать в ближайшее время - это восстановить достойное финансирование сферы культуры, которое было секвестрировано в бюджете этого года, увеличить его, а также провести аудит работы Минкульта и восстановить его управленческую вертикаль. В том числе и довести до конца работу по созданию агентств, которые фактически должны заниматься управлением культуры, а министерство должно заниматься политикой", - отметил Ткаченко.

Напомним, сегодня Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о назначении Ткаченко министром культуры: "Он в этой сфере всю свою жизнь"

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (772) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+9
Да, обязательно. Всем детям с утра до ночи в школе нужно рассказывать об адномнароде и о рускамире.
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04.06.2020 14:01
+9
Он уже "провел аудит" Одесской киностудии, причём - "полный": зникла и киностудия, и ее имущество. С "культурой", полагаю, справится "так же".😞
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04.06.2020 14:05
+6
Облизыватель жопы бабушки бени, тебе отпущено максимум 3 месяца
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04.06.2020 13:59
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Облизыватель жопы бабушки бени, тебе отпущено максимум 3 месяца
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04.06.2020 13:59 Ответить
Он уже "провел аудит" Одесской киностудии, причём - "полный": зникла и киностудия, и ее имущество. С "культурой", полагаю, справится "так же".😞
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04.06.2020 14:05 Ответить
Невже лавка запасних дебілів на посаду міністрів нескінченна?
Ткаченко о планах в Минкультуры: Восстановлю достойное финансирование сферы культуры и проведу аудит работы министерства - Цензор.НЕТ 2997
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04.06.2020 14:07 Ответить
Какой поп , такой приход ! Под стать членограю и его свита
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04.06.2020 15:25 Ответить
А от цікаво, Як голосувало Ткаченко коли різали бюджет на культуру?
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04.06.2020 14:00 Ответить
Головне Шо б на ГИГИ "Скотів" показували
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04.06.2020 14:00 Ответить
Да, обязательно. Всем детям с утра до ночи в школе нужно рассказывать об адномнароде и о рускамире.
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04.06.2020 14:01 Ответить
Наоборот. Я спокойно жую попкорн, наблюдая как зелёный режим роет себе могилу.
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04.06.2020 14:19 Ответить
Конец проукраинскому кино Ткаченко тоже запланировал?
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04.06.2020 14:03 Ответить
А як же ж: у него "богатый опыт" - на Одесской киностудии "наработал".
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04.06.2020 14:06 Ответить
так може он надумал их взад вернуть? Иначе откуда финансирование брать? в бюджете?
так Зе общаги строить собрался
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04.06.2020 14:20 Ответить
Какой сейчас ВВП Германии (который просел больше) и ВВП Украины (который просел меньше)?
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04.06.2020 14:29 Ответить
а что с домиком на Трухановом , аудит будет сделан?
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04.06.2020 14:08 Ответить
ничего хорошего не сделают, выпустят два фильма про бандеру и остальное украдут
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04.06.2020 14:13 Ответить
Я так понимаю что рАсширит и углУбит он только министерские карманы,так ка при падающей экономике денег взять негде.
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04.06.2020 14:15 Ответить
Экономика уже не падающая. Она уже лежит мертвая.

Сейчас ЗЕбанарии просто снимают драгоценности с трупа.

Типа, как некоторые избиратели ЗЕ - бабка в коме лежит давно, а внучек ее пенсию исправно получает, шоб за тырнет себе заплатить и пивасика попить.
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04.06.2020 14:27 Ответить
А бабки где возьмет?
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04.06.2020 14:17 Ответить
Список №1 на першу "Кришталеву ніч" у порядку приоритету знешкодження:
1. Аваков
2. Баканов
3. Медведчук
4. Коломойський
5. Єрмак

6. Богдан
7. Зеленський
8. Арахамія
9. Разумков
10. Венедиктова
11. Бабіков
12. Голова Верховного суду
13. Голова антикорупційного суду
14. Суддя Вовк

15. Дубинський+Ткаченко+Тищенко+Бужанський

Список №2 на другу "Кришталеву ніч":
1. Актив ОПЗЖ та партій-сателітів.
2. Актив СН.
3. Голови окружних адміністративних судів.
4. Головні прокурори областей.
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04.06.2020 14:18 Ответить
Дубинський Бужанський і Ко одним рядком!
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04.06.2020 15:26 Ответить
Много чести эту многоножку делить.
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04.06.2020 18:51 Ответить
Аху.... план нового молодого министра культуры!

ПЛАН

1. Дайте мне доху.... бабла, и я вам дам доху.... культуры!

конец плана.
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04.06.2020 15:06 Ответить
Вопрос знатокам -что это за аудит такой на входе в который списывается куча бабок а на выходе ноль? И этот цирк гастролирует уже шесть лет.Может проще прокуратуру загрузить?
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04.06.2020 15:33 Ответить
після аудіту Одеська кіностудія повернеться до державної власності???
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04.06.2020 15:59 Ответить
 
 