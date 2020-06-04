За 1,5 года по фактам нарушения прав граждан со стороны полицейских начато 94 уголовных производства, 4 из них - за пытки, - Цуцкиридзе
Управлением соблюдения прав человека Нацполиции за полтора года проведено более 300 служебных расследований обнаруженной информации о нарушении работниками полиции прав человека.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.
"По их (служебных расследований. - Ред.) результатам привлечены к дисциплинарной ответственности 175 сотрудников полиции (62 - выговор, 18 - строгий выговор, 76 - замечания, 12 - предупреждение о неполном должностном соответствии и 7 - увольнение). Материалы 51 служебного расследования были направлены в другие уполномоченные органы для принятия решения", - сказал Максим Цуцкиридзе.
Он также рассказал о результатах работы в этой сфере подразделений внутренней безопасности: "В течение последних полутора лет проведено более 4600 целевых мероприятий и проверок, в ходе которых выявлено почти 7900 нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 2724 работника, из которых 178 - уволены. По материалам подразделений внутренней безопасности, органами предварительного расследования начато 94 уголовных производства в отношении работников полиции по факту нарушения конституционных прав граждан (из которых 4 - за пытки). Сообщено о подозрении 40 правоохранителям".
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эти мрази не боятся мирных протестов, как в США
за поломаную рука или выбитые зубы просто выговор ХА ХА ХА!!
а что мне будет если я мусору выбью зубы?!! неужели токо выговор?!!
Да ты трус, а не крутой пацан!
ПС: а ты часом не в законе?
Ты чё, не в понятиях?
Да здравствует арестантское уркаганское единство!
но горькая правда,
зеленский прокидал лохов голосовавших за него
В частности - свободная продажа ручного оружия , кроме автоматического .
Разрешить применять это оружие для защиты своей жизни , здоровья и имущества .
То , что милиция , якобы , призвана это делать и делает - глупый и вредный миф .
Милиция не ищет тебя обворовавшего , она заставляет тебя правдами и неправдами забрать заявление , а сама занята поисками дополнительных заработков , в силу специфики - криминальных .
Многое нужно менять , ибо оно давно прогнило и по-сути своей - антинародно .
Существующая система устраивает власть , но не народ .
Такие дела .