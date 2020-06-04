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Новости Силовики
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За 1,5 года по фактам нарушения прав граждан со стороны полицейских начато 94 уголовных производства, 4 из них - за пытки, - Цуцкиридзе

За 1,5 года по фактам нарушения прав граждан со стороны полицейских начато 94 уголовных производства, 4 из них - за пытки, - Цуцкиридзе

Управлением соблюдения прав человека Нацполиции за полтора года проведено более 300 служебных расследований обнаруженной информации о нарушении работниками полиции прав человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

"По их (служебных расследований. - Ред.) результатам привлечены к дисциплинарной ответственности 175 сотрудников полиции (62 - выговор, 18 - строгий выговор, 76 - замечания, 12 - предупреждение о неполном должностном соответствии и 7 - увольнение). Материалы 51 служебного расследования были направлены в другие уполномоченные органы для принятия решения", - сказал Максим Цуцкиридзе.

Он также рассказал о результатах работы в этой сфере подразделений внутренней безопасности: "В течение последних полутора лет проведено более 4600 целевых мероприятий и проверок, в ходе которых выявлено почти 7900 нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 2724 работника, из которых 178 - уволены. По материалам подразделений внутренней безопасности, органами предварительного расследования начато 94 уголовных производства в отношении работников полиции по факту нарушения конституционных прав граждан (из которых 4 - за пытки). Сообщено о подозрении 40 правоохранителям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Нацполиция (16433) права человека (988) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Цуцкиридзе Максим (36)


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Топ комментарии
+3
Нужно законы менять . В пользу простых граждан , ибо их большинство .
В частности - свободная продажа ручного оружия , кроме автоматического .
Разрешить применять это оружие для защиты своей жизни , здоровья и имущества .
То , что милиция , якобы , призвана это делать и делает - глупый и вредный миф .
Милиция не ищет тебя обворовавшего , она заставляет тебя правдами и неправдами забрать заявление , а сама занята поисками дополнительных заработков , в силу специфики - криминальных .
Многое нужно менять , ибо оно давно прогнило и по-сути своей - антинародно .
Существующая система устраивает власть , но не народ .
Такие дела .
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04.06.2020 14:54
+2
причем тут трус или нет! меня интересует равенство всех перед законом (хотя лично я считаю что мусора должны нести боьшую ответственость)! если меня за избиения мусора ждет лет 5 тюрьми то почему мусора за избиения меня ждет токо выговор, как по мне это не справедливо по отношению ко мне
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04.06.2020 14:48
+1
ХА ХА ХА
за поломаную рука или выбитые зубы просто выговор ХА ХА ХА!!
а что мне будет если я мусору выбью зубы?!! неужели токо выговор?!!
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04.06.2020 14:09
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вы шо не видите шо в штатах твориться - не дай бог - а ведь дождетесь
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04.06.2020 14:06 Ответить
мусора неплохо вооружились за счёт помощи Канады,
эти мрази не боятся мирных протестов, как в США
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04.06.2020 14:34 Ответить
да по 2014 году как сказать ......люди те же менталитет тот же ,но особняком патрульная полиция ,но ее не много
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04.06.2020 14:36 Ответить
ХА ХА ХА
за поломаную рука или выбитые зубы просто выговор ХА ХА ХА!!
а что мне будет если я мусору выбью зубы?!! неужели токо выговор?!!
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04.06.2020 14:09 Ответить
Неужели такому королю подворотни в схватках с соседним двором их ещё не выбили?
Да ты трус, а не крутой пацан!
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04.06.2020 14:43 Ответить
причем тут трус или нет! меня интересует равенство всех перед законом (хотя лично я считаю что мусора должны нести боьшую ответственость)! если меня за избиения мусора ждет лет 5 тюрьми то почему мусора за избиения меня ждет токо выговор, как по мне это не справедливо по отношению ко мне
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04.06.2020 14:48 Ответить
Да, да! Ты давай, мусоров - волков позорных - на ножы, по крутым пацанским понятиям!
ПС: а ты часом не в законе?
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04.06.2020 15:21 Ответить
равенство всех перед законом это на ножи?! интересные у тебя понятия про равенство!!
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04.06.2020 15:28 Ответить
Какой закон для настоящего пацана - борца с мусорами?
Ты чё, не в понятиях?
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04.06.2020 15:43 Ответить
такой закон, как я писал выше! если мне 5 лет за избиение мусора то и мусору 5 лет за избиение гражданина Украины!!
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04.06.2020 16:01 Ответить
Настоящие гнилозубые пацаны из подворотни по понятиям должны позорных мусоров мочить, а не избивать!
Да здравствует арестантское уркаганское единство!
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04.06.2020 18:09 Ответить
таке може бути тільки в країні,де замість Президента - убоге мурло...

За 1,5 года по фактам нарушения прав граждан со стороны полицейских начато 94 уголовных производства, 4 из них - за пытки, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3148
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04.06.2020 14:10 Ответить
нравится это не может,
но горькая правда,
зеленский прокидал лохов голосовавших за него
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04.06.2020 14:35 Ответить
Нужно законы менять . В пользу простых граждан , ибо их большинство .
В частности - свободная продажа ручного оружия , кроме автоматического .
Разрешить применять это оружие для защиты своей жизни , здоровья и имущества .
То , что милиция , якобы , призвана это делать и делает - глупый и вредный миф .
Милиция не ищет тебя обворовавшего , она заставляет тебя правдами и неправдами забрать заявление , а сама занята поисками дополнительных заработков , в силу специфики - криминальных .
Многое нужно менять , ибо оно давно прогнило и по-сути своей - антинародно .
Существующая система устраивает власть , но не народ .
Такие дела .
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04.06.2020 14:54 Ответить
Звісно я за вільне володіння зброї, але цього замало, потрібні вибори як шерифів різних начальників і дільничних від яких залежить правосуддя на місцях. Чому їх не має, чому влада як клопи боїться світла? Де суди присяжних щоб хабарі не брали судді.? Ан зась дулю вам влада показує, а не демократію!
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04.06.2020 15:15 Ответить
власть не дают ее берут!! когда власть станет перед выборов либо суды присяжных либо повисеть на столбе тогда сразу появятся суды присяжных!!
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04.06.2020 15:37 Ответить
 
 