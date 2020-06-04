За 1,5 года по фактам нарушения прав граждан со стороны полицейских начато 94 уголовных производства, 4 из них - за пытки, - Цуцкиридзе

Управлением соблюдения прав человека Нацполиции за полтора года проведено более 300 служебных расследований обнаруженной информации о нарушении работниками полиции прав человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

"По их (служебных расследований. - Ред.) результатам привлечены к дисциплинарной ответственности 175 сотрудников полиции (62 - выговор, 18 - строгий выговор, 76 - замечания, 12 - предупреждение о неполном должностном соответствии и 7 - увольнение). Материалы 51 служебного расследования были направлены в другие уполномоченные органы для принятия решения", - сказал Максим Цуцкиридзе.

Он также рассказал о результатах работы в этой сфере подразделений внутренней безопасности: "В течение последних полутора лет проведено более 4600 целевых мероприятий и проверок, в ходе которых выявлено почти 7900 нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 2724 работника, из которых 178 - уволены. По материалам подразделений внутренней безопасности, органами предварительного расследования начато 94 уголовных производства в отношении работников полиции по факту нарушения конституционных прав граждан (из которых 4 - за пытки). Сообщено о подозрении 40 правоохранителям".

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