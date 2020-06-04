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Новости
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Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новоназначенный министр культуры Ткаченко

Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новоназначенный министр культуры Ткаченко

Новоназначенный министр культуры Александр Ткаченко обещает возобновить диалог между государственным агентством по вопросам кино и сотрудниками киноиндустрии.

 Об этом он сказал журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я сделаю все для того, чтобы восстановить коммуникацию между Госкино и союзом, и всеми киношниками. Есть много неотложных вопросов, и не только по отношению киностудии, но и относительно финансирования Госкино", - рассказал Ткаченко.

"Надо садиться за круглый стол и с уважением говорить и слышать друг друга", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко о планах в Минкультуры: Восстановлю достойное финансирование сферы культуры и проведу аудит работы министерства

Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем разбираться в ситуации с Довженко-Центром, важно, чтобы он работал, - "слуга народа" Ткаченко

Как известно, сегодня, 4 июня, Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

Министерство культуры и информационной политики (772) Ткаченко Александр (429) Госкино (188) Довженко Центр (19)


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Топ комментарии
+8
Любіть природу, мать вашу... (с). От послєдоватєлєй.

Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новый министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 1008
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04.06.2020 14:17
+5
Господи, сват,сват, сват
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04.06.2020 14:14
+4
А що ви хотіли, коли обирали кнесет замість ради?
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04.06.2020 14:25
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Господи, сват,сват, сват
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04.06.2020 14:14 Ответить
Возобновить? То есть зеленый придурок умудрился и с госкино поссориться. Правильно, все должно быть 95-квартальненько.
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04.06.2020 14:17 Ответить
Бублчка обідився, що Держкіно давало фінансування серйозним проектам типу Кіборгів, а не його сватам...
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04.06.2020 14:22 Ответить
Любіть природу, мать вашу... (с). От послєдоватєлєй.

Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новый министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 1008
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04.06.2020 14:17 Ответить
Що це за гербарій?
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04.06.2020 14:19 Ответить
Квіти гарно ростуть на перегної.
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04.06.2020 14:27 Ответить
Якийсь парад олігофренів
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04.06.2020 14:31 Ответить
Це те, що виросло після прошлогодніх весняних посадок.
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04.06.2020 14:21 Ответить
Два дебіла (насправді їх там значно більше) підтримані 73% імбецилів це вибухова суміш!
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04.06.2020 14:24 Ответить
Трошки мишей додам.Теж природа.
Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новоназначенный министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 2560
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04.06.2020 14:28 Ответить
Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новоназначенный министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 1467
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04.06.2020 14:32 Ответить
Що таке "кіношник"? Використовуючи цю лексику Ткаченка можна назвати міністерщик?
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04.06.2020 14:19 Ответить
ничего этот воровитый гавнюк не сделает, выпустит кино про бандеру, остальное спижжит
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04.06.2020 14:20 Ответить
Спробуй.
https://www.5.ua/regiony/odeski-kinematohrafisty-vyishly-na-aktsiiu-protestu-proty-pryznachennia-tkachenka-chilnykom-minkultu-video-216487.html ОДЕСЬКІ КІНЕМАТОГРАФІСТИ ВИЙШЛИ НА АКЦІЮ ПРОТЕСТУ ПРОТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТКАЧЕНКА ЧІЛЬНИКОМ МІНКУЛЬТУ - ВІДЕО

Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новый министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 8950
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04.06.2020 14:20 Ответить
Oj d wmjuj gЩо в цього ***** з бородою, чому воно постійно за неї тримається?
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04.06.2020 14:22 Ответить
Це мова жестів. Почитайте що це означає та дізнаєтесь. Доречі, сама піду почитаю, бо забула.
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04.06.2020 14:24 Ответить
Капець культурі! Зараз почнеться суцільна пропаганда! Ройтбурга вже знову звільнили. Хто наступний? Хто у нас занадто проукраїнський?
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04.06.2020 14:22 Ответить
А що ви хотіли, коли обирали кнесет замість ради?
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04.06.2020 14:25 Ответить
Зє баран.
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04.06.2020 14:24 Ответить
Восстановлю, увеличу, проведу, возобновлю, сделаю всьо.
В Кабміні з"явився черговий обіщун.
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04.06.2020 14:27 Ответить
Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новоназначенный министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 2014
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04.06.2020 14:28 Ответить
Лєнка з новою методичкою. Давай, жгі старушенція!
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04.06.2020 15:00 Ответить
это ганапольский а не ленка и он на той неделе запрещал рашку рашкой называть так это крутая страна
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04.06.2020 15:11 Ответить
І ти його послухала та припинила називати ********* рашкой? Слухняна дівчинка, з'їж макаронку.
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04.06.2020 15:13 Ответить
кто это Ткаченко ?
судя по членству в СН какая то дрянь
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04.06.2020 14:32 Ответить
Зроблю все, щоб відновити діалог між Держкіно та всіма кіношниками, - новопризначений міністр культури Ткаченко - Цензор.НЕТ 6181
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04.06.2020 14:48 Ответить
свати форева...
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04.06.2020 15:46 Ответить
Коли вийде фільм Одеської кіностудії?
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04.06.2020 16:36 Ответить
 
 