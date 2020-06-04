Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новоназначенный министр культуры Ткаченко
Новоназначенный министр культуры Александр Ткаченко обещает возобновить диалог между государственным агентством по вопросам кино и сотрудниками киноиндустрии.
Об этом он сказал журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я сделаю все для того, чтобы восстановить коммуникацию между Госкино и союзом, и всеми киношниками. Есть много неотложных вопросов, и не только по отношению киностудии, но и относительно финансирования Госкино", - рассказал Ткаченко.
"Надо садиться за круглый стол и с уважением говорить и слышать друг друга", - добавил он.
Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.
Как известно, сегодня, 4 июня, Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.
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