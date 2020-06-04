Владею информацией о ситуации в Довженко-Центре, она выглядит не очень прикольно, - новоназначенный министр культуры Ткаченко
Новоназначенный министр культуры, экс-нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко говорит, что владеет информацией о ситуации в Довженко-Центре.
Об этом он сказал журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"По поводу Довженко-Центра мы собирались вчера на комитете заслушать всех людей. Информацией, что на самом деле происходило, - я владею. Сейчас говорить о ней не буду. Но она выглядит не очень прикольно и для этого точно нужна коммуникация и диалог", - сказал Ткаченко.
Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.
В свою очередь, представители культурных индустрий в открытом письме призвали власти принять срочные меры для спасения Национального центра Александра Довженко.
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все уже украли до тебя?
нечем поживиться?
Громадська організація із захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" закликала президента Володимира Зеленського приїхати і особисто побачити руйнування відомої колись Одеської кіностудії, яку незаконно приватизував член фракції "Слуга народу" та голова гуманітарної комітету https://zik.ua/news/politics/nardep_vid_sluhy_narodu_tkachenko_zaiavyv_pro_namir_balotuvalysia_v_mery_kyieva_970298 Олександр Ткаченко .
В офіційному листі на ім'я президента Зеленського "Гільдія кінематографістів Одеси" описала нинішній плачевний стан "Одеської кіностудії": "Приїжджайте, будь ласка, проведіть зустріч з деякими напівмертвими кінематографістами, яких убив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко…
Подивитися на застигле кладовище на березі Чорного моря, яке він (Ткаченко) організував замість обіцяного ним у 2004 році "Голлівуду біля Чорного моря".
Кладовищу вже 15 років і на ньому поховано багато сотень кінематографістів".
так он скоро малюську переплюнет... по прикольности ))))
Ніби про нього складений.
- ...уячечная, министерство культуры!
Це - вокабуляр міністра культури ?
Швидше, "культури" або зе-культури.