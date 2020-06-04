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Владею информацией о ситуации в Довженко-Центре, она выглядит не очень прикольно, - новоназначенный министр культуры Ткаченко

Владею информацией о ситуации в Довженко-Центре, она выглядит не очень прикольно, - новоназначенный министр культуры Ткаченко

Новоназначенный министр культуры, экс-нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко говорит, что владеет информацией о ситуации в Довженко-Центре.

Об этом он сказал журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"По поводу Довженко-Центра мы собирались вчера на комитете заслушать всех людей. Информацией, что на самом деле происходило, - я владею. Сейчас говорить о ней не буду. Но она выглядит не очень прикольно и для этого точно нужна коммуникация и диалог", - сказал Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новый министр культуры Ткаченко

Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.

В свою очередь, представители культурных индустрий в открытом письме призвали власти принять срочные меры для спасения Национального центра Александра Довженко.

Министерство культуры и информационной политики (772) Ткаченко Александр (429) Довженко Центр (19)


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Топ комментарии
+31
не очень прикольно - це мова міністра КУЛЬТУРИ?????
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04.06.2020 14:54
+20
У зеленых клоунов похоже всего два критерия оценки всего...прикольно или не прикольно...
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04.06.2020 14:54
+17
Дааа... Прикольний у нас тепер міністр культуркі...
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04.06.2020 14:54
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шо не так?

все уже украли до тебя?
нечем поживиться?
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04.06.2020 14:52 Ответить
А чо? Зебилам нравится, шо министр с ними на одном языке говорит. Голосовали же по-приколу
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04.06.2020 15:08 Ответить
Прикольно по Ткаченко -- это как в Одесской киностудии, которую они с Беней отжали втихую у государства ради 7.5 га. "вкусной" земельки в центре Одессы на берегу моря. Вот и весь Бенин прикол.
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04.06.2020 15:15 Ответить
После Одесской киностудии нацелился на Довженко - Центр?
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04.06.2020 14:53 Ответить
17.5 га земли в центре Киева - очень лакомый для Бени кусок.
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04.06.2020 15:18 Ответить
https://censor.net/user/427783 А шо такое, внатуре?
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04.06.2020 23:05 Ответить
не очень прикольно - це мова міністра КУЛЬТУРИ?????
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04.06.2020 14:54 Ответить
Він звик з Бєнєю ботать...
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04.06.2020 14:55 Ответить
хорошо еще, что как про прачечную в анекдоте не зарядил...
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04.06.2020 15:03 Ответить
после его назначения будет прикольно
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04.06.2020 15:03 Ответить
Богатый словарный запас однако.
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04.06.2020 15:13 Ответить
Недарма ж він професійний філолог)
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04.06.2020 15:32 Ответить
Культурно Прикольне Тіпа Міністєрство
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04.06.2020 16:27 Ответить
- алло, єта прачечная?- ху..ная, єта міністерства культури!
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04.06.2020 16:42 Ответить
Дааа... Прикольний у нас тепер міністр культуркі...
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04.06.2020 14:54 Ответить
Культури-шмультури.
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04.06.2020 15:10 Ответить
У зеленых клоунов похоже всего два критерия оценки всего...прикольно или не прикольно...
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04.06.2020 14:54 Ответить
Ще є "понятний пацан".
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04.06.2020 14:56 Ответить
И лох
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04.06.2020 15:14 Ответить
Народу хотелось хлеба и зрелищ, а получат ху..м по губам. Жалко, что вместе с зебилами, будут страдать нормальные люди.
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04.06.2020 15:34 Ответить
И это министр культуры... Прошу, скажите, что это гребанный ночной кошмар, а не суровая украинская реальность.
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04.06.2020 14:54 Ответить
Это гребанный ночной кошмар....... Который стал РЕАЛЬНОСТЬЮ.
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04.06.2020 15:37 Ответить
прикольно, культурно, молодежно!
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04.06.2020 14:56 Ответить
Зато с Одесской киностудией, которую подгреб под себя, получилось прикольно, правда, Шурик?
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04.06.2020 14:57 Ответить
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.

Громадська організація із захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" закликала президента Володимира Зеленського приїхати і особисто побачити руйнування відомої колись Одеської кіностудії, яку незаконно приватизував член фракції "Слуга народу" та голова гуманітарної комітету https://zik.ua/news/politics/nardep_vid_sluhy_narodu_tkachenko_zaiavyv_pro_namir_balotuvalysia_v_mery_kyieva_970298 Олександр Ткаченко .

В офіційному листі на ім'я президента Зеленського "Гільдія кінематографістів Одеси" описала нинішній плачевний стан "Одеської кіностудії": "Приїжджайте, будь ласка, проведіть зустріч з деякими напівмертвими кінематографістами, яких убив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко…
Подивитися на застигле кладовище на березі Чорного моря, яке він (Ткаченко) організував замість обіцяного ним у 2004 році "Голлівуду біля Чорного моря".
Кладовищу вже 15 років і на ньому поховано багато сотень кінематографістів".
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04.06.2020 15:01 Ответить
еще один зеленый гандон!!! Бедная Украина, как ей и нам все это вынести?!
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04.06.2020 14:57 Ответить
А зебілам треба Шо б всЙО було прикольно...
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04.06.2020 14:58 Ответить
😂
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04.06.2020 15:02 Ответить
Оба-наа,если для министра культуры нынешние плачевное состояние культуры оказывается прикольным то ох как этот дебил нас окультурит...
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04.06.2020 14:58 Ответить
То покличте туди Зелю. Буде саме то. Найприкольніше.
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04.06.2020 14:59 Ответить
Він персонально судиться з Одеською кіностудією! В Україні не чули про поняття «конфлікт інтересів»?!
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04.06.2020 15:07 Ответить
"Владею информацией о ситуации в Довженко-Центре, она выглядит не очень прикольно, - новоназначенный министр культуры Ткаченко" - Несите другого министра, этот бракованный.
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04.06.2020 15:10 Ответить
- Алло. Александр Ткаченко? Добрый день, Александр. Это прачечная?...
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04.06.2020 15:12 Ответить
шаурмячечная
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04.06.2020 15:16 Ответить
ой какой прикольный министрик культурки...
так он скоро малюську переплюнет... по прикольности ))))
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04.06.2020 15:13 Ответить
Кошмар как "не очень прикольно" изъясняться сленгом министру культуры Украины. Это весь его уровень речи? Уровень напоминает его фильм "Дом с башенкой".
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04.06.2020 15:13 Ответить
Так он же только продюсер, а не режисер оказывается.
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04.06.2020 15:23 Ответить
Ждите, все будет Г+Г, а культуре, похоже, таки тоже пришел конец вслед за экономикой. Дешевые "видосики", бездарные телевизионщики, гнилые журналисты - грядущий новый стандарт. "Не очень прикольно" - выражение, достойное Элочки-людоедки.
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04.06.2020 15:17 Ответить
Не прикольно? Прикольний у нас міністр культури! Зразу згадався анекдот: «Алло! Ето прачечная? - Нет! Ето *уячечная! Ето міністєрство культури!»
Ніби про нього складений.
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04.06.2020 15:21 Ответить
Окультурим культуру до культурного уровня мировой культуры - когда вся наша культура из состояния неприкольности перейдет в фазу прикола!
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04.06.2020 15:22 Ответить
НУЖНО снять мультик про очередную Кузюку и все сразу наладится!
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04.06.2020 15:34 Ответить
А також більше серій "с ваты" та випусків 95 кварталу.
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04.06.2020 15:45 Ответить
- Але, прачечная?
- ...уячечная, министерство культуры!
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04.06.2020 15:49 Ответить
Володію інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі, вона видається не дуже прикольною, - новопризначений міністр культури Ткаченко - Цензор.НЕТ 7151
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04.06.2020 15:57 Ответить
Ты с кварталом не перепутал?
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04.06.2020 16:12 Ответить
При таком лексиконе, министерство культуры начнут путать с прачечной.
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04.06.2020 16:22 Ответить
И это министр культуры! А почему не вау ? Зедебил маланский ,брат кабачника.
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04.06.2020 16:30 Ответить
прикольний приколіст
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04.06.2020 16:41 Ответить
''Високий стиль'' новий зелений міністр культури.використовує навмисно, щоб сподобатись бидлу, бо в Україні його набагато більше, ніж ''гнилих нтелігентів''.Тому і низькопробні квартал і свати.
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04.06.2020 18:45 Ответить
она выглядит не очень прикольно ...

Це - вокабуляр міністра культури ?
Швидше, "культури" або зе-культури.
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04.06.2020 20:53 Ответить
медійна рептилія прошамкотіла новомовою
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04.06.2020 22:16 Ответить
министр культур-мультур лугандона передает привет коллеге )

Володію інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі, вона видається не дуже прикольною, - новопризначений міністр культури Ткаченко - Цензор.НЕТ 330
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04.06.2020 22:59 Ответить
 
 