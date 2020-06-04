Владею информацией о ситуации в Довженко-Центре, она выглядит не очень прикольно, - новоназначенный министр культуры Ткаченко

Новоназначенный министр культуры, экс-нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко говорит, что владеет информацией о ситуации в Довженко-Центре.

Об этом он сказал журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"По поводу Довженко-Центра мы собирались вчера на комитете заслушать всех людей. Информацией, что на самом деле происходило, - я владею. Сейчас говорить о ней не буду. Но она выглядит не очень прикольно и для этого точно нужна коммуникация и диалог", - сказал Ткаченко.

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Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.

В свою очередь, представители культурных индустрий в открытом письме призвали власти принять срочные меры для спасения Национального центра Александра Довженко.