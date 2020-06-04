Кредиты мы "додавим" в любом случае: сделаем для населения максимум до 5-6%, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обещает "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.
"Кредиты мы "додавим" в любом случае, кредиты мы все равно сделаем для населения максимум... до 5-6%, это очень сложно, мы будем туда двигаться. 10% мы сделаем", – сказал он в ходе встречи с представителями туристической сферы Украины в Каменец-Подольском в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский отметил, что стоимость кредитов привязана к уровню учетной ставки Нацбанка Украины (на данный момент 8%), уточнив, что ее снижение скажется на удешевлении кредитов.
Отвечая на вопрос представителей туристической сферы об ожиданиях относительно того, будет ли снижаться учетная ставка, президент сказал: "Да, мы же работаем! Поэтому когда ставка снизится, и кредиты будут снижаться".
В ходе встречи Зеленский также пообещал снизить ставки по кредитам в валюте до 3-5%.
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Или у нас только налоги европейские?
- а ви били в Париже?
- нет но уже один раз хотела...
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Highlander Freeman
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Судячи з кількості охорони, може здатися, що Зеленський відвідав окупований Донецьк чи Луганськ. Але ні, це звчиайний мирний Хмельницький. Ось так "найвеличніший" захищається від 73% своїх виборців
https://twitter.com/i/status/1268570613146402818
Откуда Зеленский собирается брать деньги чтобы компенсировать банкам потери? Если он просто "заставит" банки выдавать кредиты по 8-10%, то никто не будет кредитовать, банки просто плюнут на рынок в Украине.