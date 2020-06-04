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Кредиты мы "додавим" в любом случае: сделаем для населения максимум до 5-6%, - Зеленский

Кредиты мы

Президент Украины Владимир Зеленский обещает "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.

"Кредиты мы "додавим" в любом случае, кредиты мы все равно сделаем для населения максимум... до 5-6%, это очень сложно, мы будем туда двигаться. 10% мы сделаем", – сказал он в ходе встречи с представителями туристической сферы Украины в Каменец-Подольском в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что стоимость кредитов привязана к уровню учетной ставки Нацбанка Украины (на данный момент 8%), уточнив, что ее снижение скажется на удешевлении кредитов.

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Отвечая на вопрос представителей туристической сферы об ожиданиях относительно того, будет ли снижаться учетная ставка, президент сказал: "Да, мы же работаем! Поэтому когда ставка снизится, и кредиты будут снижаться".

В ходе встречи Зеленский также пообещал снизить ставки по кредитам в валюте до 3-5%.

Автор: 

банки (1935) Зеленский Владимир (20255) кредит (2378) учетная ставка (20)


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Топ комментарии
+47
Товарищи! Все за кредитами в Васюки-Банк!
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04.06.2020 14:44
+38
Кредиты мы "додавим" в любом случае: сделаем для населения максимум до 5-6%, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5105пустомейло
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04.06.2020 14:48
+27
Угу, то есть не будет никаких вообще кредитов для населения. Ну может не сразу, но дольше, чем до местных выборов, банки просто не протянут. Или не будет банков. Очешуительно!!!
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04.06.2020 14:44
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Страница 2 из 2
Вопросительный знак в случае с ослом абсолютно лишний...
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04.06.2020 15:43 Ответить
Сумніваюсь, ідіот не мав би таких статків, скоріше диверсант...
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04.06.2020 15:53 Ответить
И все поверили! Ура!... Жалкое зрелище.
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04.06.2020 15:38 Ответить
Зачем же так показывать свою экономическую безграмотность? Проценты по кредитам не поддаются административному воздействию и являются объективным показателем экономической стабильности страны и зависит от многих объективных факторов. Во-первых инфляция должна быть на 1-1,5%. Ставка ЦБ по рефинансированию должна быть на уровне инфляции. И должна сложиться ситуация, когда предложения банков будут намного превосходить спрос на кредиты.
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04.06.2020 15:47 Ответить
Він це говорить 75%, їм Ваши викладки як білий шум, їм треба конкретні цифри, і чим вони краще, тим більше вони в це вірять. Там критичне мислення відсутнє повністю... Це як в рашці, цар сказав так - посміхаємось і хлопаємо ......
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04.06.2020 15:57 Ответить
давілка картонна...
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04.06.2020 15:51 Ответить
Вам бы только "сделать" и "додавить", ведь можно еще и "обуть".
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04.06.2020 16:16 Ответить
Мозги себе зедебилы додавите. Их нельзя по приказу сделать 5 или 6% ,есть реалии экономики ,а она при зедебилах 0.Поэтому это все очередная зеленая брехня.
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04.06.2020 16:35 Ответить
Рассказал президент страны, в которой микрокредитование под 2% в день процветает...
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04.06.2020 16:35 Ответить
за добу
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05.06.2020 08:21 Ответить
Какой позор. Хотя бы Википедию открыл, почитал, что такое учетная ставка, какие макроэкономические показатели влияют на ее увеличение или уменьшение.
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04.06.2020 16:50 Ответить
навіщо, зебіли цього не розуміють їм треба халява
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05.06.2020 08:22 Ответить
Ну просто сказочный ... https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
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04.06.2020 16:52 Ответить
О Великий Вова, сделай кредиты по ,по 5-6 процентов, но тока не пихди будь ласка
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04.06.2020 17:00 Ответить
Ну таке вже було...Люди брали кредити в карбованцях,тут же вкладували карбованці у нерухомість,бізнеси або просто міняли на валюту,а сам карбованець перетворювали у сміття...Зєля хоче повторити цей фокус,який власне і започаткував олігархічну систему,проти якої він начебто бореться...А тепер він розіб"є країну на кавалки і по кавалкам продасть...
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04.06.2020 17:02 Ответить
Вот же ****&о мелкое, кредиты он додавит. Войну окончил, коррупцию победил, всех злодеев пересадил, у учителей зарплаты до 4000$ поднял, все дороги и мосты отремонтировал... вот теперь и до кредитов добрался. И все языком, языком. В другой сфере деятельности ему, наверное, цены бы не было. Фу...
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04.06.2020 17:04 Ответить
Может максимум 1%?
Или у нас только налоги европейские?
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04.06.2020 17:30 Ответить
І чого всі так розхвилювалися? Він просто трендить, як завжди ))) Нічого такого не буде, навіть навпаки стануть ще більші відсотки.
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04.06.2020 17:32 Ответить
Тому всі і хвилюються, залізе - стане гірше...
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04.06.2020 17:39 Ответить
Если это чмо взялось и банками руководить, то тогда уж точно пора валить.
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04.06.2020 17:56 Ответить
Этож как генералиссимус собирается это делать? Минфин размещает ОВГЗ по 11 процентов, банки у населения привлекают по 13-14 процентов....А еще обязательные резервы. И себестоимость для банков-15-16 годовых.Т.е мультигенерал либо должен заставить банки кредитовать в убыток в 10 процентов годовых,либо бюджет,который сам привлекает по 11,будет банкам компенсировать эту ставку?
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04.06.2020 18:09 Ответить
А ось у мене такі запитання до Зе-президента й хотілося, щоб він на них дав відповідь:: тут щось обговорюється про низькі кредити для населення, зниження облікової ставки НБУ і таке інше, а банки вже більше як 2 чи 3 роки знизили відсотки майже в 2-а рази по депозитним банківським вкладам фізособам, пояснюючи, що це все зроблено в звязку з тим, що понизились ставки по кредитам як гривневим так і валютним. Банки вже це давно зробили на свою користь, а ви ще тільки но збираєтесь на щось там давити ? Ви там часом не запіздалі? Поясніть, будьте ласкаві? І ще одне: я так думаю, що це питання міністерства фінансів та НБУ, а не президента країни? Чи я помиляюсь? Ми що вже покінчили з війною? Перемогли агресора? Повернули окуповані території? Чи як? Щось я ніяк не второпаю - хто і чим має займатись в цій державі?
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04.06.2020 18:28 Ответить
Кредити ми "дотиснемо" в будь-якому разі: зробимо для населення максимум до 5-6%, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3151
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04.06.2020 18:36 Ответить
Ну,в тому що це чмо додавить банки я не сумнівають.
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04.06.2020 19:26 Ответить
как хачется во второй раз попасть в Париж!!!
- а ви били в Париже?
- нет но уже один раз хотела...
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04.06.2020 19:50 Ответить
Кредити ми "дотиснемо" в будь-якому разі: зробимо для населення максимум до 5-6%, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2472
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04.06.2020 20:08 Ответить
Вкладники заберуть свої гроші з депозитів і залишать мінімум на поточних рахунках. І все. Кредитам гаплик.
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04.06.2020 21:23 Ответить
Вове дураку надо дать орден Ярослава Дурака.
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04.06.2020 21:45 Ответить
фуфлыжник
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04.06.2020 21:45 Ответить
Зеленський-поручитель по кредитах.Беріть а коллекторів потім скеровуйте до нього.Лізе до всього так ніби не президент з чітким набором прав і зобовязань а цар-мессія.
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04.06.2020 22:33 Ответить
Мне как раз на днях в банке сообщили что скоро ставка по кредитной карте с 36% годовых станет 45%
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04.06.2020 22:45 Ответить
Может то гарант имел ввиду проценты по кредиту за месяц? тогда все правильно!!!
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04.06.2020 22:46 Ответить
https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free


https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free

Highlander Freeman

@highlander_free

·https://twitter.com/highlander_free/status/1268570613146402818 4 ч

Судячи з кількості охорони, може здатися, що Зеленський відвідав окупований Донецьк чи Луганськ. Але ні, це звчиайний мирний Хмельницький. Ось так "найвеличніший" захищається від 73% своїх виборців
https://twitter.com/i/status/1268570613146402818
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04.06.2020 22:55 Ответить
поясніть будь ласка хто небудь, про що це він? Зараз є кредити під 3.7 %, під 3,2 %. Гривневі, з пільговим періодом. Я ж не помиляюсь? То про що це бубочка триндить знову?
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04.06.2020 23:10 Ответить
Пример - в середине 2019 доллар 25 грн., через год - 27,50 т.е. гривна обесценилась на 10%. Т.е. банк взяв в Европе кредит в долларах по 2% должен возвращать его также в долларах, мало того что ничего не заработал так еще и потерял 2% на кредите и еще минимум 2% на операционных расходах.
Откуда Зеленский собирается брать деньги чтобы компенсировать банкам потери? Если он просто "заставит" банки выдавать кредиты по 8-10%, то никто не будет кредитовать, банки просто плюнут на рынок в Украине.
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05.06.2020 00:00 Ответить
Любое обещание Зе звучит как Make Ukraine Great Again. При этом ничего реального за обещаниями нет, все провальное. Настоящее предложение по кредитам напомнило мне расказ о попадании на долг в первый день новичка на зоне: "Вновь прибывшиему на зону предлагают сыграть в карты на победу. После проигрыша, ему втолковывают, что сейчас новичок проиграл машину Победа и должен долг победившему". Так и случилось с теми 73% избирателей, за неразборчивость которых теперь всем украинцам приходится рассплачиваться. Мне как то все это напоминает кидалово.
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05.06.2020 00:33 Ответить
Комментировать нечего, можно просто поржать )))))) Кого ви нам понавибирали йолопи? ))))))
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05.06.2020 07:57 Ответить
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