Печерский суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР, адвокаты заявляют о нарушении УПК и политическом характере дел

Суд дал разрешение на принудительный привод пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко в ГБР 10 июня для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно перемещения с сокрытием от таможенного контроля через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников. Адвокат Порошенко заявляет о нарушении Уголовно-процессуального кодекса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"4 июня 2020 Печерский райсуд г. Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", - говорится в сообщении.

Допрос должен состояться в 11:00 10 июня 2020 г. в помещении Государственного бюро расследований по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15.

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Адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань на странице в сети Facebook сообщил: "В соответствии со статьей 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали. Ни Печерский суд, ни генеральный прокурор, ни следователи ГБР требованиями законов не занимаются".

По словам Голованя, это очередное подтверждение сугубо политического характера всех дел, с помощью которых пытаются помешать деятельности пятого президента Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.