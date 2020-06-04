Печерский суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР, адвокаты заявляют о нарушении УПК и политическом характере дел
Суд дал разрешение на принудительный привод пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко в ГБР 10 июня для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно перемещения с сокрытием от таможенного контроля через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников. Адвокат Порошенко заявляет о нарушении Уголовно-процессуального кодекса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"4 июня 2020 Печерский райсуд г. Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", - говорится в сообщении.
Допрос должен состояться в 11:00 10 июня 2020 г. в помещении Государственного бюро расследований по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15.
Адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань на странице в сети Facebook сообщил: "В соответствии со статьей 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали. Ни Печерский суд, ни генеральный прокурор, ни следователи ГБР требованиями законов не занимаются".
По словам Голованя, это очередное подтверждение сугубо политического характера всех дел, с помощью которых пытаются помешать деятельности пятого президента Украины.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.
В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.
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Зєлю геть. Портнова на нари. Дострокові президентські.
"Уважаемые депутаты, к 6-й годовщине массовых убийств на Майдане, мы с Еленой Лукаш предлагаем вам зарегистрировать законопроект нашего авторства об отмене закона об амнистии участников массовых беспорядков 2014 года.
Напомню, герои Майдана специальным законом освободили себя от уголовной ответственности за убийства сотрудников правоохранительных органов, диверсии, кражи, грабежи, разбои, вымогательства и десятки других корыстных и насильственных преступлений. Это наша гражданская и общественная позиция. Просим депутатов зарегистрировать", - написал Портнов.
Такие же выбрали зелю себе в хозяева...
И кого ты предлагаешь в президенты на перевыборах?
Медведчука с Рабичновичем?
Зєлю у відставку. Дострокові.
а ты ?
а спа-услуги подбросили, когда он спал
В рішенні суду таких дурнуватих слів не існує.
Давай відштовхуватися від слів суду.
А слова суду - винний. Термін тюрми - три роки по одній справі і шість років по другій справі.
Хай їде и сидить.
или тебе хватило ФСБешных и Бениных фейков ?
Ноты протеста пачками возили из всех посольств.
или не помним такого ?
хоть кто-то тогда осудил действия Порошенко ?
в тюрьму, то ....
а теперь тупо Ахметов дергает зеленского за верёвку,
мы в унылом говне
Но если у тебя в методичке так написано, то работай дальше.
но с тех пор много воды утекло,
теперь нас пугают Беней, который
«продался русским за сто лярдов»
к чему это враньё ?
только слепой не видит, что кругом
охметовская дамбасятина,
можно подробнее поо методичку ?
буславец ?
ярмак ?
все Коломойского ?
2) Доказывать должно обвинение и суд, потому что в Украине презумпция невиновности.
Выучи основы юридической грамотности.....
Какая цель Расии? Лишить Украину поддержки Запада. Для этого ВСЕ средства хороши. А теперь внимание - вопрос - как страны Запада отреагируют на арест Порошенко по такому обвинению?
Повторяю - не гавно по полочкам раскладывать, а как отреагируют?
Создавайте свое.
Зачем? Ну....
"Ложечки нашлись, но осадок остался" ©
Про це в ексклюзивному коментарі "Прямому" заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.
"Мені здається, що Україна виглядає недолуго, коли починає розмови про державну зраду президента Порошенка. Це просто несправедливо та смішно, очевидно, що ці плівки були порізані, щоб створити більший резонанс. Небезпека у тому, що вони створені для підриву відносин між Україною та США. Це спроба зробити США сумнівною країною для України і навпаки Україну суперечливою для американців. Ми знаємо, що це вигідно Кремлю та окремим українським політикам, які вважають, що сфера інтересів України знаходиться в Москві, а не в Європі, а також це вигідно українським корупціонерам, які розуміють, що США просувають реформи в країні. І, на жаль, всі ці інтереси активно лобіюють медіа, тому що цим людям належать великі телевізійні ресурси в Україні", - заявив Гербст.
Суди, між іншим, ваші клованні богдани-єрмаки повернули в приовощний стан. Втім, як і всю правоохорону систему. Тепер вже навіть прокуратура не контролює законність слідства в ДБР, МВС СБУ (чого досяг Луценко наприкінці каденції воїх повноважень Генпрокурора), а виконує хотєлки властьімущих.