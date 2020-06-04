"Слуга народа" Яцык снялась с конкурса в комиссию по отбору руководства ГБР: Предложение сняться поступило из ОП. ВИДЕО
Нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык получила предложение от Офиса Президента сняться с участия в конкурсе по отбору кандидатов от ВР в комиссию, которая будет выбирать руководство Госбюро расследований. Сняться ей посоветовали в пользу ее коллеги по партии Владлена Неклюдова.
Об этом Яцык сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Накануне голосования из всех кандидатов от народных депутатов члены Комитета поддержали мою кандидатуру (как и в прошлый раз, когда я набрала наибольшее количество голосов из всех кандидатов). Однако, один из кандидатов решил, что личный авторитет, знание законов, уважение в коллективе - не главное, а здоровая конкуренция - не для него, ведь гораздо проще воспользоваться личными связями и наплевать на мнение членов комитета. Зачем доказывать, что ты достоин этой должности, если гораздо проще вынудить более сильного оппонента снять свою кандидатуру... В итоге, по настоянию Президента я сняла свою кандидатуру и не принимала участия в дальнейшем заседании комитета", - написала Яцык.
Она сообщила, что в знак поддержки аналогичное решение приняли ещё 6 кандидатов-нардепов.
Как сообщил нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас, в комиссию по отбору руководства ГБР от ВР отобрали: Неклюдова Владлена Михайловича; Москвич Лидию Николаевну; Козлова Андрея Георгиевича
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Духом окрепнув в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.
Не к ним вопрос, ящитаю.
У нас тут решили создать Нацраду по вопросам антикоррупционной политики.
А кого туда нужно взять самыми главными советниками?
Правильно - самых опытных коррупционеров.
В смысле, специалистов в вопросах коррупции.
Ну, вы поняли. Как говорила ещё бабця Йуля на тропе войны с Ющенко: - "Я все схемы по газу знаю, у меня опыт!"
Итак, в Нацраде рулить будут:
1) Глава ОПы Андрей Ермак. Участник громкого и свежего коррупционного скандала под названием "плёнки Ермака". Вполне может привлекать к работе своего так же опытного брата. Тоже тот ещё специалист.
2) Директор испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad, а по совместительству глава СБУ, Иван Баканов. Ну и что, что так нельзя? Если очень хочется, то можно.
3) Генпрокурор Ирина Венедиктова. Специализируется по всяким проверкам, особенно если результаты нужно похоронить или подтасовать. Умеет купить на скромную зарплату госслужащей качественные часы Hublot. Стоят такие часы 54 000, но ведь семья Венедиктовых не настолько богата, чтобы покупать дешёвые вещи...
К тому же, Венедиктовы скромные. Часами в декларациях не хвастают.
4) Ну и вишенка на этом чудесном торте - ах какой министр МВД, Арсен Борисович Аваков. (С детства за него).
С женой министру просто повезло - она владеет внушительного размера отелем на побережье Тирренского моря в Италии. И его - отель, не побережье - тоже скромно умолчали в декларации.
А возглавляет этот
млядский цирк, пардон, Нацсовет, - преЗЕдент Зеленский.
Он - самый крутой специалист у нас во всех делах, а в коррупции - так вообще.
Владеет оффшорами, продал их жене за пару дней до выборов, бизнес переоформил на друга Шефира, и сидит такой довольный - разделил бизнес и политику, ага.
Кстати, виллу в той же Италии, что и у Авакова, ЗЕ тоже в декларацию не внёс.
Чтобы вы не завидовали.
В общем, орган получится как всегда.
Такой рабочий, что хоть по клавишам стучи...
Е.Подгорная
https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/2984509138252862?__cft__[0]=AZUWZ3R3YYqyEZ3CXAz3yaFZn0Ewp4OlrE6kRD3yn10vOjuZvoQBmGrguJN76tcW2Uc4F5jII2lE4r-4HlXIAV8s8Ts3CbNlnVkP2z9T1LO9-vBsexC_WqgCsHCXGepLPkRC5QpDlXLI_BC6PZYjuveGmhbODrCkFpdmkPbiKvFi-BmIHumBuIA6Z5pP_PwrGyU&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год. ·
Венедиктова снова соврала и покрывает своих подчиненных.
Она опросила первого зам прокурора Киева Стояновкого и тот ответил, что с Комарницким даже не знаком и отрицает с ним встречу 5 апреля.
Тогда разуйте глаза, гражданочка, и проведите расследование, возьмите данные мобильного Стояновского и проверьте, посмотрите камеры, а не покрывайте столичное ОПГ Комарницкого.
Изучайте факты:
- 18:37 из котеджного городка «Клим» выехал Toyota Camry АА2030КА с Комарницким.
- 19:00 заехал во двор по ул.Льва Толстого, 43 (тильная сторона ресторана «Велюр»), где на тот момент были припаркованы авто Тищенка Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ и Toyota Land Cruiser 200 2018 г.в. АА9595ХА, зарегестрованный
- 09.11.2018 на ПАТ КБ «ПриватБанк».
- 19:02 Комарницький с водителем Григорчуком разошлись.
Комарницький по ул.Назаровськой, а водитель на дистанции 30-40 метров шел следом за ним.
Пошли в Ботанический сад, где общались прогуливаясь.
В 19:36 они вышли из Ботанического сада и распрощались: Денис Комарницький и неизвестный человек зашли «Велюр» через вход с тыльной стороны;
Евгений Стояновский сел в авто Mitsubihi Galant 2008 г.в., АА7277ІХ (зарегистрированный на 25.02.2014 на имя его жены Стояновской Юлии Анатолиевны), которое было припарковано напротив ресторана «Велюр», в авто было ещё два человека.
Через некоторое время Стояновский перешёл через дорогу и сел за руль авто BMW 520i 2016 г.в., АА2230РС (зарегистрировано 26.08.2016 на имя Медведевой Галины Петровны, 11.10.1954 г.р.), и уехал.
21:52 со двора Велюра выехала Toyota Camry АА2030КА с Комарницким и уехала в сторону Владимирской. Следом выехал Тищенко на Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ.
Будете мне врать, я буду в ответ выпускать эпизоды из Жизни животных, выкрутиться не получится.