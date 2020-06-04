"Слуга народа" Яцык снялась с конкурса в комиссию по отбору руководства ГБР: Предложение сняться поступило из ОП. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык получила предложение от Офиса Президента сняться с участия в конкурсе по отбору кандидатов от ВР в комиссию, которая будет выбирать руководство Госбюро расследований. Сняться ей посоветовали в пользу ее коллеги по партии Владлена Неклюдова.

Об этом Яцык сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне голосования из всех кандидатов от народных депутатов члены Комитета поддержали мою кандидатуру (как и в прошлый раз, когда я набрала наибольшее количество голосов из всех кандидатов). Однако, один из кандидатов решил, что личный авторитет, знание законов, уважение в коллективе - не главное, а здоровая конкуренция - не для него, ведь гораздо проще воспользоваться личными связями и наплевать на мнение членов комитета. Зачем доказывать, что ты достоин этой должности, если гораздо проще вынудить более сильного оппонента снять свою кандидатуру... В итоге, по настоянию Президента я сняла свою кандидатуру и не принимала участия в дальнейшем заседании комитета", - написала Яцык.

Она сообщила, что в знак поддержки аналогичное решение приняли ещё 6 кандидатов-нардепов.

Как сообщил нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас, в комиссию по отбору руководства ГБР от ВР отобрали: Неклюдова Владлена Михайловича; Москвич Лидию Николаевну; Козлова Андрея Георгиевича

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