Программа действий правительства уже основательно доработана и скоро будет направлена в Верховную Раду, - Разумков

Программа действий правительства, которую парламент отправил на доработку в четверг, 4 июня, уже основательно доработана и скоро опять будет направлена в парламент.

Об этом заявил на брифинге после заседания Верховной Рады председатель парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Насколько мне известно, и об этом говорил премьер-министр, она (программа. — Ред.) уже основательно доработана. Я надеюсь, что она в ближайшее время поступит в Верховную Раду. ... Я надеюсь, что Программа действий правительства максимально учтет все те замечания, которые были представлены к той программы, которую мы направили сегодня на дошлифовку", — сказал Разумков.

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Ранее в четверг, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

У правительства есть 15 дней на то, чтобы доработать программу.