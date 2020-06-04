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Программа действий правительства уже основательно доработана и скоро будет направлена в Верховную Раду, - Разумков

Программа действий правительства уже основательно доработана и скоро будет направлена в Верховную Раду, - Разумков

Программа действий правительства, которую парламент отправил на доработку в четверг, 4 июня, уже основательно доработана и скоро опять будет направлена в парламент.

Об этом заявил на брифинге после заседания Верховной Рады председатель парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Насколько мне известно, и об этом говорил премьер-министр, она (программа. — Ред.) уже основательно доработана. Я надеюсь, что она в ближайшее время поступит в Верховную Раду. ... Я надеюсь, что Программа действий правительства максимально учтет все те замечания, которые были представлены к той программы, которую мы направили сегодня на дошлифовку", — сказал Разумков.

Также на Цензор.НЕТ: Об отставке Кабмина говорить пока рано, - "слуга народа" Корниенко

Ранее в четверг, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

У правительства есть 15 дней на то, чтобы доработать программу.

Автор: 

ВР (29229) Кабмин (14025) программа (184) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+3
Правительство вундеркиндов. За два часа доработали программу
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04.06.2020 15:43
+2
О как...на все провсе...два часа...какие резкие эти зеленые ребята...как весенний понос...
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04.06.2020 15:40
+2
турборежим... мать их так. не успели вернуть - уже доработали! вот это скорость экономического мышления!
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04.06.2020 15:41
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Программа может быть и хорошей,только правительство криворукое.
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04.06.2020 15:39 Ответить
За год правления Бубочки- это четвертая программа правительства, не считая других глупостей государственного масштаба. Результат этого - пустой бюджет и неудержимый рост долгов.. И нет никакого правительства Шмыгаля. Есть правительство 2 (наверное уже даже 3) Зеленского, которое сменило правительство 1 Зеленского.
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04.06.2020 15:46 Ответить
О как...на все провсе...два часа...какие резкие эти зеленые ребята...как весенний понос...
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04.06.2020 15:40 Ответить
турборежим... мать их так. не успели вернуть - уже доработали! вот это скорость экономического мышления!
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04.06.2020 15:41 Ответить
Еще абзац лозунгов дописали. Чтобы люмпену сильнее понравились экономические Нью-Васюки.
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04.06.2020 15:48 Ответить
програма добре...
А план буде???
Програма дій уряду вже ґрунтовно доопрацьована і скоро буде направлена ​​до Верховної Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 9437
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04.06.2020 15:42 Ответить
будет штаб
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04.06.2020 15:44 Ответить
не пугайте припіздєнта такою назвою - він сциться й какається...
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04.06.2020 15:48 Ответить
Цілий мішок, літак вже відрядили...
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04.06.2020 15:44 Ответить
тільки програму придумали,а вже у відставку пора.Нові прийдуть і почнуть свою програму розробляти і т.д.,а українці будуть їм платити захмарні зарплати.Люблю наших людей,дуже добрі.
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04.06.2020 15:42 Ответить
Прямо цілу ніч спати не лягали, програму доопрацьовували.
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04.06.2020 15:43 Ответить
Какую ночь??? И трех часов не прошло...
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04.06.2020 15:44 Ответить
Правительство вундеркиндов. За два часа доработали программу
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04.06.2020 15:43 Ответить
А шо там дорабатывать? Шрифт поменяли, снова распечатали и обана - доработанная программа.
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04.06.2020 15:47 Ответить
теперь это основательное дерьмо
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04.06.2020 15:44 Ответить
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/2998719010215892?__cft__[0]=AZVokfKUYA0AlYsvLuQ7WcJikrC16hiewdDfgcnxJv0dx3oHGKWj2pSjvjexpo0_AwpKox5Df2Pykw6MGUUH2ZPmV5UN9uL8GML40oP1nK4ay6Czd-BoK9KrG9JgfSnnpvM&__tn__=%2CO%2CP-R 53 хв. ·

Тільки що, після кількаденних публічних вимог , голова ВР дав «Європейській Солідарності » підписні листи для збору підписів за недовіру уряду.

Чекаємо підписів всіх свідомих нардепів, які за відставку непрофесійного і нефахового Кабміну . Який навіть програму не зміг підготувати.

Ось і подивимося зараз, хто ж насправді за відставку уряду Зеленського, і Авакова в тому числі.
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04.06.2020 15:44 Ответить
Подписные листы, как по мне - политическая трескотня ОПЗЖГоБЕСов.
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04.06.2020 15:58 Ответить
ОПЗЖ подписывались за отставку Авакова?
Нет.
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04.06.2020 16:06 Ответить
Шмыгаль явно не справляется. Полгода программу работы не может разработать. Третий раз ее отклоняют, зачем нам такой неисполнительный слуга?
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04.06.2020 15:54 Ответить
У шмигаля не було часу - він боровся з вірусом.
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04.06.2020 15:59 Ответить
да, я как-то делал похожую выборку по заявлениям Шмыгаля, что он скоро представит программу поддержки на период карантина )) Там было где-то 4 заявления и в мае даже создание раб. группы ))
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04.06.2020 16:20 Ответить
У грабителей одна программа:
Програма дій уряду вже ґрунтовно доопрацьована і скоро буде направлена ​​до Верховної Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 5561
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04.06.2020 15:58 Ответить
29.04.20

"С таким лучше не приходить": Комитет Рады отклонил программу Шмыгаля

19.05.20

С программой деятельности правительства Шмыгаля, принятие которой даст ему иммунитет от отставки на год, получилась занятная история.
Как написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), правительственный документ больше похож на "реферат не особенно старательного школьника, чем на годовую стратегию развития страны во время кризиса".

4.06.20

Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса Шмыгаля.
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04.06.2020 16:23 Ответить
 
 