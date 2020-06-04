Программа действий правительства уже основательно доработана и скоро будет направлена в Верховную Раду, - Разумков
Программа действий правительства, которую парламент отправил на доработку в четверг, 4 июня, уже основательно доработана и скоро опять будет направлена в парламент.
Об этом заявил на брифинге после заседания Верховной Рады председатель парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Насколько мне известно, и об этом говорил премьер-министр, она (программа. — Ред.) уже основательно доработана. Я надеюсь, что она в ближайшее время поступит в Верховную Раду. ... Я надеюсь, что Программа действий правительства максимально учтет все те замечания, которые были представлены к той программы, которую мы направили сегодня на дошлифовку", — сказал Разумков.
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Ранее в четверг, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.
У правительства есть 15 дней на то, чтобы доработать программу.
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А план буде???
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/2998719010215892?__cft__[0]=AZVokfKUYA0AlYsvLuQ7WcJikrC16hiewdDfgcnxJv0dx3oHGKWj2pSjvjexpo0_AwpKox5Df2Pykw6MGUUH2ZPmV5UN9uL8GML40oP1nK4ay6Czd-BoK9KrG9JgfSnnpvM&__tn__=%2CO%2CP-R 53 хв. ·
Тільки що, після кількаденних публічних вимог , голова ВР дав «Європейській Солідарності » підписні листи для збору підписів за недовіру уряду.
Чекаємо підписів всіх свідомих нардепів, які за відставку непрофесійного і нефахового Кабміну . Який навіть програму не зміг підготувати.
Ось і подивимося зараз, хто ж насправді за відставку уряду Зеленського, і Авакова в тому числі.
Нет.
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