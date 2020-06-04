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Звонок Зеленского главе "Укрэксимбанка" - давление на должностное лицо, фракция "ЕС" обратилась в правоохранительные органы, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Звонок Зеленского главе

Телефонный разговор Зеленского с руководителем "Укрэксимбанка" - это нарушение антикоррупционного законодательства. "Европейская Солидарность" обратилась к ГБР, НАБУ и НАПК с соответствующими обращениями и требует отреагировать на нарушение закона со стороны главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Владимир Арьев.

"Вчера все видели звонок Зеленского председателю правления Укрэксимбанка во время встречи с бизнесом в Хмельницком. Это четко выглядело, как незаконное давление на должностное лицо государственного банка в интересах частного лица. Сегодня депутаты "Европейской Солидарности" сделали представление в ГБР, НАБУ и НАПК об открытии уголовного производства за явное нарушение президентом антикоррупционного законодательства", - отметил Арьев.

В обращении отмечается, что разговор с требованием осуществить отсрочки выплаты и реструктуризацию кредита является использованием служебного положения и вмешательством президента в деятельность государственного банка.

"Такие действия президента нарушают статью 22 "Ограничения по использованию служебных полномочий или своего положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" и статью 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Ведь имело место влияние высшего должностного лица государства на руководителя государственного банка, что нарушает статью 5 "Экономическая независимость банков "ЗУ "О банках и банковской деятельности", - говорится в обращении.

"Интересно, как они теперь отмажут Зеленского?", - подытожил нардеп.

Напомним, после того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанка", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

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Звонок Зеленского главе Укрэксимбанка - давление на должностное лицо, фракция ЕС обратилась в правоохранительные органы, - Арьев 01
Звонок Зеленского главе Укрэксимбанка - давление на должностное лицо, фракция ЕС обратилась в правоохранительные органы, - Арьев 02
Звонок Зеленского главе Укрэксимбанка - давление на должностное лицо, фракция ЕС обратилась в правоохранительные органы, - Арьев 03

Автор: 

Арьев Владимир (660) Зеленский Владимир (20255) Укрэксимбанк (123) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+21
столько новых непонятных зеле слов...
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04.06.2020 15:47
+19
Звонок Зеленского главе "Укрэксимбанка" - давление на должностное лицо, фракция "ЕС" обратилась в правоохранительные органы, - Арьев - Цензор.НЕТ 5099
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04.06.2020 15:48
+19
Дзвінок Зеленського очільнику "Укрексімбанку" - тиск на посадову особу, фракція "ЄС" звернулася до правоохоронних органів, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 9908
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04.06.2020 15:55
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Порохозависимые, почему вы не идете на Майдан свергать бубочку, а тут дрочите уже целый год?
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04.06.2020 16:26 Ответить
Коли Майдан був поросячий?Поросенки його розігнали,коли владу захопили.
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04.06.2020 16:37 Ответить
так они приходят, постоянно, просто кроме них больше никто не приходит....
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04.06.2020 16:44 Ответить
Опять вы, порохоботы, все врете: Бубочка с выключенным телефоном разговаривал.
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04.06.2020 16:31 Ответить
обмельчали в ЕС, надо в ООН писать, кули там органы всякие беспокоить!
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04.06.2020 17:55 Ответить
да, по крупному оппозиция работает.
за посещение кафе еще кляузу напишите.
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04.06.2020 19:33 Ответить
Дзвінок Зеленського очільнику "Укрексімбанку" - тиск на посадову особу, фракція "ЄС" звернулася до правоохоронних органів, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 675
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04.06.2020 23:34 Ответить
Вот смотрю на наших депутатов и думаю - ну не твари ли? Если бы Зеленский послал бизнесменов - они подняли бы вой - вот мол президент игнорирует проблемы бизнеса, наполнения казны налогами, сохранения рабочих мест... Тут президент отреагировал - и эти твари опять подняли хай! Ой ты божечки, вмешательство в деятельность посадовои особы! ****, с этими мразями что то надо делать! Ну они же своими воплями только себе дешевый хайп создают, а не о народе думают!
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05.06.2020 16:08 Ответить
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