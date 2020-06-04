Звонок Зеленского главе "Укрэксимбанка" - давление на должностное лицо, фракция "ЕС" обратилась в правоохранительные органы, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Телефонный разговор Зеленского с руководителем "Укрэксимбанка" - это нарушение антикоррупционного законодательства. "Европейская Солидарность" обратилась к ГБР, НАБУ и НАПК с соответствующими обращениями и требует отреагировать на нарушение закона со стороны главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Владимир Арьев.

"Вчера все видели звонок Зеленского председателю правления Укрэксимбанка во время встречи с бизнесом в Хмельницком. Это четко выглядело, как незаконное давление на должностное лицо государственного банка в интересах частного лица. Сегодня депутаты "Европейской Солидарности" сделали представление в ГБР, НАБУ и НАПК об открытии уголовного производства за явное нарушение президентом антикоррупционного законодательства", - отметил Арьев.

В обращении отмечается, что разговор с требованием осуществить отсрочки выплаты и реструктуризацию кредита является использованием служебного положения и вмешательством президента в деятельность государственного банка.

"Такие действия президента нарушают статью 22 "Ограничения по использованию служебных полномочий или своего положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" и статью 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Ведь имело место влияние высшего должностного лица государства на руководителя государственного банка, что нарушает статью 5 "Экономическая независимость банков "ЗУ "О банках и банковской деятельности", - говорится в обращении.

"Интересно, как они теперь отмажут Зеленского?", - подытожил нардеп.

Напомним, после того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанка", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

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