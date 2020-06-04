РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11449 посетителей онлайн
Новости
6 716 77

Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, из которых хотят приехать туристы

Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, из которых хотят приехать туристы

Президент Владимир Зеленский будет предлагать Министерству иностранных дел осуществить визовую либерализацию для Китая и ряда других стран, граждане которых стремятся приехать в Украину с туристической целью.

Об этом он заявил во время встречи с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я дам задание МИД, потому что это моя вертикаль. Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас - отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть", - отметил глава государства.

По его словам, это касается ряда арабских стран, а также Австралии, Новой Зеландии, Индии, Китая.

"Самое главное - Китай, потому что там невероятное количество туристов, которые хотят в Украину", - сказал президент.

Он напомнил, что в Украине визовая политика заключается в том, что для граждан той страны, которая отменяет визы для украинцев, Украина зеркально отменяет визы.

"Сейчас, наверное, не то время. Нам надо конкурировать за туриста, поэтому я считаю, что надо отменить (визы. - Ред.), и я думаю, приедет к нам очень много, особенно, китайцев, индийцев, которые хотят приехать в Украину", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звонок Зеленского главе "Укрэксимбанка" - давление на должностное лицо, фракция "ЕС" обратилась в правоохранительные органы, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Автор: 

виза (1238) Зеленский Владимир (20255) Китай (2933)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+40
Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, из которых хотят приехать туристы - Цензор.НЕТ 9885
показать весь комментарий
04.06.2020 16:03
+37
Почувствуйте разницу. Порох добился безвиза с ЕС, т.е. украинцы, включая зебыдло могут свободно ездить в Европу, а этот чмырь открывает безвиз для всякого хлама, который потечет в Украину, включая криминалитет и террористов.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:10
+26
саме так, і всі ломануться в Кам'янець -Подільський з лука постріляти! От дурачок в нас президент! То няні, тепер магніти.. Що наступне ?
показать весь комментарий
04.06.2020 16:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, из которых хотят приехать туристы - Цензор.НЕТ 9885
показать весь комментарий
04.06.2020 16:03 Ответить
Пальне теж розікрали: Викрито ще одну схему в Держрезерві !
показать весь комментарий
04.06.2020 16:21 Ответить
Держрезерв безкарно розкрадають з часів Червоненка! При всих президентах і всих урядах! Потрібен аудит за 20 років і злодіїв до в'язниці!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:34 Ответить
Ога! Чому ніхто не проводить аудит, а притягають за «діло картин»?
показать весь комментарий
04.06.2020 16:42 Ответить
хм...запад готовится к нарпягам с китаем,а оно...оно что-то разглядело в щелках си цзиньпина
показать весь комментарий
04.06.2020 16:05 Ответить
во во. по всем нормальным странам поняли что Китай в крысу политику ведёт и хотят вывести капитал оттуда , чтобы в своих странах производство наладить...Ну а Зе желает чтобы Китайцы и Арабы степь приехали посмотреть
показать весь комментарий
04.06.2020 17:13 Ответить
https://web.archive.org/web/20200604145423/https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1? COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC June 04, 2020
Ukraine +588
Russia +8,831
Belarus +865
Armenia +697
USA +3,235
Brazil +3,037
India +2,487
Romania +238 і т.д.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:56 Ответить
саме так, і всі ломануться в Кам'янець -Подільський з лука постріляти! От дурачок в нас президент! То няні, тепер магніти.. Що наступне ?
показать весь комментарий
04.06.2020 16:05 Ответить
нью-кам'янець, теперь с магнитом
показать весь комментарий
04.06.2020 16:07 Ответить
Магнит хорошо на шею... напиться ржавой воды из-под крана, подвесить на шею магнит, и всё... ты - гигант! Ничто не сломит...
показать весь комментарий
04.06.2020 16:16 Ответить
Не треба так. "Как закалялась сталь", Островського, є настільною книгою в китайців. Музей в Боярці дуже популярний серед туристів з Китаю.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:02 Ответить
Да, китайцам прям в первую очередь. Мало от этих долбодятлов проблем.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:06 Ответить
Зелений, теплый струмочок в очі зедібілам ...

Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, из которых хотят приехать туристы - Цензор.НЕТ 6465
показать весь комментарий
04.06.2020 16:07 Ответить
фєдєрастам??? - згоден...
лише три дні на похорон родичів...
показать весь комментарий
04.06.2020 16:08 Ответить
Ломятся прямо, целыми семьями , сирийцы, ливийцы...
показать весь комментарий
04.06.2020 16:09 Ответить
приедут и останутся нелегалами здесь как они обычно делают....
но Зебилу этого не рассказали..., или ему похер...
показать весь комментарий
04.06.2020 16:12 Ответить
Что тут делать китайцам? Они все технологии у нас уже скупили, что еще оставалось.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:09 Ответить
Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи - Цензор.НЕТ 4900
показать весь комментарий
04.06.2020 16:09 Ответить
Почувствуйте разницу. Порох добился безвиза с ЕС, т.е. украинцы, включая зебыдло могут свободно ездить в Европу, а этот чмырь открывает безвиз для всякого хлама, который потечет в Украину, включая криминалитет и террористов.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:10 Ответить
Ктому же чайна не собирается отменять для нас
показать весь комментарий
04.06.2020 16:16 Ответить
Громадяни США можуть приїхати без віз в Україну ще з 2005 року
показать весь комментарий
04.06.2020 16:24 Ответить
https://delo.ua/lifestyle/grazhdanam-kakih-stran-neobhodima-viza-dlja-vezda-v-ukrainu-spis-169168/
показать весь комментарий
04.06.2020 16:25 Ответить
P.S. Да, забыл добавить, что это клован говорит во времена пандемии. У Бубочки стоит задача уничтожить Украину. Весь мир изолируется, а арлекин все наоборот делает.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:27 Ответить
Зато громадяни лднр мають безвіз
показать весь комментарий
04.06.2020 16:10 Ответить
Індуси з арабами дуже хочуть на кам'янець подольський подивитися а також відвідати печерську лавру в Києві.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:12 Ответить
Давно пора такое сделать.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:13 Ответить
Є таке слово - надєлать...
показать весь комментарий
04.06.2020 16:17 Ответить
Китайці до Московії теж їздили як туристи, с початку, а тепер вже не їздять, бо живуть там як у себе вдома.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:15 Ответить
Напоминаю, что вспышка коронавируса в Италии и Испании началась с "безвизовых" китайцев.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:16 Ответить
Ну не придумывай. У Китая нет безвизового режима Шенгеном.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:49 Ответить
Я лучше тебя знаю, что там есть. В т.ч. целые чайна-тауны на севере Италии.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:53 Ответить
Нет, похоже что хуже, если даже не соображаешь, с какими странами у ЕС безвиз.
показать весь комментарий
05.06.2020 04:51 Ответить
ПНХ
показать весь комментарий
05.06.2020 06:38 Ответить
Ты уже там.
показать весь комментарий
05.06.2020 16:33 Ответить
Дебилушка, научишься кавычки понимать- приходи.
показать весь комментарий
05.06.2020 17:32 Ответить
Ізраїль - це Європа?
показать весь комментарий
04.06.2020 16:18 Ответить
Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи - Цензор.НЕТ 152Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи - Цензор.НЕТ 3499
показать весь комментарий
04.06.2020 16:20 Ответить
Де? Так ті ж самі миші вивезли мишиними мопєдіками заправивши їх держрезервним пальним!
показать весь комментарий
04.06.2020 17:20 Ответить
Перевірив кафе, проінспектував гройсіну дорогу, дав команду відмінити візи китайцям, а про мишей, бдь, ні пари з уст!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:20 Ответить
лошара ще не володіє інформацією, бакланов не відзвонився!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:25 Ответить
Главное впустить. А за выезд можно и поторговаться будет.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:24 Ответить
Рашистська підерація скасувала візи для китайський туристів, розрахувались далеким сходом!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:24 Ответить
Якщо в Україні нема на що дивитися, то якого ви тут робите і хто з вас мандрував Україною? Для нас краща екскурсія то виїзд на шашлики або на риболовлю. Екскурсія рідним містом то щось несусвітне. Якщо ми такі, чому китайцям та іншим не може бути цікаво в наший країні?
показать весь комментарий
04.06.2020 16:25 Ответить
он е#$утый:
Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи - Цензор.НЕТ 3082
показать весь комментарий
04.06.2020 16:26 Ответить
Я вже навіть не знаю, що може врятувати країну.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:27 Ответить
Сталін та масові репресії.
показать весь комментарий
04.06.2020 18:33 Ответить
В дупу тобі твого сталіна.
показать весь комментарий
04.06.2020 18:38 Ответить
Какие туристы?!
Где они харчоваться будут, на всю Украину - велюр и ещё одно кефе в Хмельницком.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:31 Ответить
Не маленькие - и летучих мышей поедят )
показать весь комментарий
04.06.2020 16:40 Ответить
Нелетучих пусть, с госрезерва!!!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:41 Ответить
Введите наконец визовый режим со страной агрессором и оккупантом - РФ.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:31 Ответить
Тварь зеленая , статистику преступлений предоставь народу - приезжие гастролеры что творят в Украине... Считает , что для Украины нужно еще больше хаоса ?
показать весь комментарий
04.06.2020 16:32 Ответить
Оман есть в списке?
показать весь комментарий
04.06.2020 16:34 Ответить
Китай. Ухань . . .
показать весь комментарий
04.06.2020 16:35 Ответить
Ну все... зараз перед західними кордонами тре ставити подвійний заслон погранців з нацгвардієй , тай чекати від ЄС питання - шозанах Вовік?
показать весь комментарий
04.06.2020 16:36 Ответить
\\Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, из которых хотят приехать туристы\\
Каким туристам - отпускникам наверное...
Из роССии в АРКрым
показать весь комментарий
04.06.2020 16:37 Ответить
А более системного подхода к управлению страной у вас нет?
Текущий уровень - это уровень бабок у подъезда.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:39 Ответить
Если бы президент у нас был какой-то дурачок, то он бы индийских "туристов" не приглашал...а этот приглашает...))
показать весь комментарий
04.06.2020 16:39 Ответить
А что скажет ГлавСанВрач по этому поводу, вирус уже победили? Откроем ворота для новых доколе неизвестных нам болячек.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:03 Ответить
ага, давайте. может хоть в Украине китайцы огребут. до чего же они противные как туристы. у них особенным шиком считается поссать рядом с христианским храмом.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:39 Ответить
и потом в китайском интренете выложить соответствующий ролик.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:40 Ответить
Тем дальше в лес,тем больше дров. Фактически Зеленский хочет открыть двери в Украину для мигрантов из Сирии и других арабских стран, от которых стонет вся Европа и сделать еще одну большую БЕДУ для Украины.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:58 Ответить
Нет. Наша страна как поворот с основной дороги и тупик. Она даже мигрантам не интересна, разве только транзитом в Европу.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:08 Ответить
сейчас не существует неинтересных стран, где бы они не находились.
мир- большая деревня, имеет лишь значение дешевый ресурс, который можно перепродать или выдаивать с выгодой, именно поэтому китайцы скупили пол-Африки, вот уж точно вне целей большинства имигрантов(вы слышали что-то про массовую имиграцию в Африку? ).
вот китайцам и Африка черная вполне интересна и Латинская Америка, да хоть Папуа Новая Гвинея, дай лишь скупать или арендовать на лет 50-100 недооцененные активы...
показать весь комментарий
04.06.2020 18:58 Ответить
Как же Зелень не понимает.... Китайцы, Арабы и.т.д, которые не европеоиды, просто ненавидят нас. Разве что любят доступных женщин. Дай волю китайцам или арабам они первые нас в печах сожгут...
показать весь комментарий
04.06.2020 17:09 Ответить
Ідея зробити безвіз з Китаєм виношувалася українськими президентами вже давно. Тільки завдяки принциповій позиції Ради національної безпеки і оборони це жахіття не було реалізовано. Хто хоч трохи зайомий з китаєзнавством - той зрозуміє. Країни, які в свій час лібералізували доступ китайцям на свої территорії, мотивуючи це економічними інтересами (дешева робоча сила) - сьогодні мягко кажучи не в захваті від такого рішення. Є ряд загроз. Основна з яких - це китайська злочинність яка має місце в кожному китайському кварталі, будь то Америка чи Європейські країни. Китайська злочинність - жорстока, добре організована і досить дисциплінована. Китайські угрупування в Америці, в Європі витісняють, або беруть під контроль місцеві кримінальні структури. Ну і ще багато чого іншого. Кому цікава тема - в інтернеті можна почитати багато чого цікавого. Ну і трошки інша тема: в Італію короновірус був завезений саме представниками китайської діаспори. Китайці дуже мобільні і організовані в плані освоєння нових ареалів існування. Приїхавши в нову країну китаєць деякий час освоюється на новому місці. Через пару місяців він перевозить до себе з Китаю свою родину. Ще через деякий час виникає невеличке китайське поселення, яке розростається до чималих розмірів гетто. В нашому випадку - ми втратимо Україну, вся робоча сила з громадян України, яка виїхала на заробітки в Європу буде замінена китайцями, нашим роботодавцям це на руку: адже китайці беруться за роботу, яку наші громадяни не хочуть робити по причині низької оплати праці. По схемі яка вже працює в Європі - вони перевезуть свої родини сюди, з часом оформлять подвійне громадянство і т.д. і тп. Яскравим прикладом є експансія китайцями просторів Сибіру в російській федерації. В нашому випадку від маленької і ліберальної України з часом залишиться лише назва.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:10 Ответить
Ну по зарплате Укр и европейским ценам в магазинах , далеко не на всех захотят работать... Только землю и.т.д скупят)
показать весь комментарий
04.06.2020 17:23 Ответить
Так,нам тут дуже не хватає китайців,в"єтнамців,арабів і індійців...Нехай приїзджають,нехай лишаються,нехай поправляють демографічну ситуацію...Головну умову безвізу оголосив ще Гончарук - треба на кордоні просто голосно крикнути - "Слава Україні!" - і в необмеженій кількості валіть сюди,вчіть нас...якщо не працювати то хоч розмножуватись...
показать весь комментарий
04.06.2020 17:25 Ответить
Это он отменить визы в воюющей стране хочет ? Я не знаю такого слова, чтобы его охарактеризовать.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:29 Ответить
хитрый клован ...
показать весь комментарий
04.06.2020 17:31 Ответить
Один із основних інтересів Китаю в Україні - це українська земля.
Ще за часів Януковича китайці хотіли аби їм дали в оренду 3 мільйони гектарів української землі (https://www.radiosvoboda.org/a/25114891.html?fbclid=IwAR2kODD3sR3kw6A7TIlehvdIIlrKn5PMSTpbCM4OTmK1dAnO2AXWX6Rgj58 https://www.radiosvoboda.org/a/25114891.html ), але після втечі Яника це питання для них не вирішилося. Знову питання української землі для Китаю активізувалося в минулому році після того як нова влада заявила про наміри відкрити ринок землі в Україні, тоді в листопаді 2019 р. до України приїхав найбагатший китаєць світу Джек Ма (https://psm7.com/business/dzhek-ma-v-ukraine-o-chem-govoril-osnovatel-alibaba-group.html?fbclid=IwAR1d_3ok6rhRRsBIYB8cg_28y6xsWFDsajQRqVK3aJZXI4yyLLCOm6w3t3Q https://psm7.com/.../dzhek-ma-v-ukraine-o-chem-govoril... ), який провів переговори з Зеленським.
Ну і ще дещо про китайців і їхні інвестиції: https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html?fbclid=IwAR2ajlDv9z25D8F9osKFz3SDkr_rAlzawMqO4FOPz_9DZ0bcIebJ2MMs7jY https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html
показать весь комментарий
04.06.2020 18:00 Ответить
китайцi лазять по всьому свiту. iх кругом до дiдька.

в Українi з нашими дешевими активами вони зможуть скуповувати все за безцiнь.
подумайте скiльки тодi буде коштувати нерухомiсть, земля в найпривабливiших мiсцях...

для Китаю та Iндii(з iнших мiркувань) категорично нiякого безвiзового режиму.
туристам з Китаю та Iндii тiльки туристичну вiзу на 30 днiв i тiльки для групових турiв.
для Австралii та Н.Зеландii звичайно можна вiдмiнити.
показать весь комментарий
04.06.2020 18:02 Ответить
Клоун зеленский теперь не только землю миллионов украинцев продает, теперь он продает украинцев как биологический материал!
показать весь комментарий
04.06.2020 18:30 Ответить
Чому одержувачі китайських інвестицій у результаті втрачають усе.



https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html?fbclid=IwAR2ajlDv9z25D8F9osKFz3SDkr_rAlzawMqO4FOPz_9DZ0bcIebJ2MMs7jY

Китай інвестує в інфраструктуру та купує або орендує землі в багатьох бідних країнах світу.
От тільки ще жодна країна не розбагатіла завдяки китайським грошам. Україна теж навряд чи зможе.


Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи - Цензор.НЕТ 3292


Чи відкриє Зеленський український ринок землі для Китаю?
"Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дасть можливість створити ринок землі у 40 млн га, яка є однією з найкращих у світі за своєю якістю", - заявив президент України Володимир Зеленський під час українсько-турецького бізнес-форуму в Стамбулі. Так президент анонсував скасування мораторію на продаж землі у 2020 р. За його словами, в Україні вже працюють турецькі компанії, "які володіють землею".
Нагадаємо, що мораторій на продаж українських сільгоспземель діє вже 18 років, з 2001-го його щороку подовжували. Останній подовжили до 2020-го, навіть попри те, що МВФ вимагає дозволити вільний продаж українських земель. Це одна з умов співробітництва з Фондом, виконання якої Київ досі відкладав.
Світовий банк теж переконує Київ у вигідності створення вільного ринку землі. За оцінкою СБ, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд дол. США щороку. "Розрахунки, які ми робили, говорять про те, що Україна може підвищити своє зростання на один або два відсотки на рік, крім основного зростання, у разі запуску ринку землі. Однак це дуже консервативні показники, тому що буде ще багато супутніх позитивних моментів", - говорила директорка СБ по справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен.
Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков нещодавно заявив, що відкрити ринок сільгоспземель можна впродовж року. "Потрібно, щоб власники землі могли нею користуватися. З'явиться законодавча база. Ми зараз працюємо над цим. З одного боку, необхідно захистити національні інтереси, а з іншого - власника", - сказав Д.Разумков. Він визнав, що в Україні не проведено якісного аудиту сільгоспземель. "Ми й досі не розуміємо, у чиїх руках і скільки землі. Це стосується й державних земель", - зазначив Дмитро Разумков.
Однак, за власною інформацією DT.UA, перші та головні претенденти на українські сільгоспземлі з іноземців - зовсім не турки, а китайці. Більш того, в "Слузі народу" переконані, що китайці, купивши сільськогосподарські землі, виведуть наш АПК на новий небачений рівень. Але чи справді наші чорноземи цікаві бізнесменам Піднебесної?
Років п'ятнадцять тому Китай, який швидко нарощував економічну міць, почав перейматися своєю світовою експансією. Ринки збуту вже було захоплено товарами з "глобальної фабрики", тепер знадобилися природні ресурси та родюча земля, щоб годувати своє найбільше у світі населення. Обидва ці активи в надлишку були у країн третього світу (в основному африканських і латиноамериканських), а також у країн колишнього СРСР і почасти країн південного сходу Європи.
Розпочавши діяти, у Пекіні швидко зрозуміли, що в будь-якій країні третього світу чарівне слово "інвестиції" неймовірним чином діє на місцевих чиновників, - вони відразу втрачають будь-яку сторожкість і згодні майже на все. А ще краще діє словосполучення "інвестиції в інфраструктуру", яке означає, що китайці самі побудують електростанції та залізниці, а місцеві діячі зможуть попутно розпиляти у своїх інтересах чималі бюджети.
Про те, що ця сама інфраструктура в результаті залишиться власністю китайців, а платити за її використання та утримання доведеться з держбюджету, ці самі діячі, підписуючи папери, зазвичай не замислюються. Як і про те, що китайцям дай палець - вони руку по лікоть відкусять, не перестаючи посміхатися та розповідати про перспективи стратегічного співробітництва.
У розпорядженні Китаю не більш як 10% світової (придатної для землеробства) ріллі та близько 1,3-1,5 млрд чоловік населення. Звичайно, можна освоювати власні пустельні землі, і це робиться. Оприлюднено грандіозні плани будівництва водних каналів і водоймищ. Але це не скасовує необхідності освоювати "непотрібні" або "ті, що простоюють" землі за кордоном. Крім того, Китай намагається розбудовувати в себе тваринництво замість низькотехнологічного зерноводства. У зв'язку з цим Китаю потрібні орні землі та інфраструктура за межами країни.
Ще один важливий момент. Це європейським і американським інвесторам важливо, щоб у країні були демократичний уряд, прозорість бізнесу та захист прав власності. Китайців це зовсім не цікавить. Швидше, навпаки: в авторитарних корумпованих державах "вирішувати питання" простіше й швидше, та й громадянське суспільство обурюватися не стане.
Забігаючи наперед, зауважу, що поки що Китай лише відносно влаштувався в Латинській Америці. Багато чого Пекін зміг здобути на пострадянському просторі, поки там не стали буквально відсахуватися від китайських інвестицій.

далi
https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html?fbclid=IwAR2ajlDv9z25D8F9osKFz3SDkr_rAlzawMqO4FOPz_9DZ0bcIebJ2MMs7jY
показать весь комментарий
04.06.2020 18:41 Ответить
Австралии, Новой Зеландии - Да.

Остальные под вопросом, своих надо устроить на работу, а не заполнять рынок индусами, которых ещё дорого отправить домой.
показать весь комментарий
04.06.2020 19:44 Ответить
Трындец! Китайцы и арабы??? Оно еще Африку забыло с список дописать---дно так уж дно!
показать весь комментарий
04.06.2020 20:53 Ответить
 
 