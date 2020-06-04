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"Энергоатом" не может оплатить закупки ядерного топлива, что грозит возвращением российской монополии, - Бутусов

НАЭК "Энергоатом" начиная с октября 2019-го прекратил систематическую оплату за поставки ядерного топлива американо-шведской компании "Вестингауз" и российской ТВЭЛ по причине блокировки выплат атомщикам за произведенную электроэнергию.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников Цензор.НЕТ, в мае чистый убыток НАЭК составил более 1,5 миллиарда гривен.

"Общая задолженность превысила 6 миллиардов, и все это на успешно работавшем предприятии, у которого год назад был профицит бюджета! Успешным НАЭК остается и сейчас, но деньги платить перестали - за счет "Энергоатома" финансируются существующие коррупционные схемы в облэнерго, в "Укрэнерго", на так называемом энергорынке. За счет энергетики владельцы крупнейших металлургических предприятий увеличивают свои прибыли, "Энергоатом" дотирует целые отрасли и конкретные предприятия за свой счет - и все это при полном попустительстве государства", - рассказал Бутусов.

По его словам, на заседании экспертной группы СНБО глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что компания готова полностью обеспечить все поставки электроэнергии физическим лицам по действующему тарифу, если ему разрешат заключать двусторонние договора с коммерческими предприятиями, чтобы избавиться от неплатежей.

"Энергорынок в Украине умер, его фактически нет. Дальнейшее отсутствие решений ставит Украину перед угрозой разрыва контрактов с "Вестингаузом" и возвращению российской монополии в поставках ядерного топлива. Никаких системных решений премьер-министр Шмыгаль, которому подчинена энергетическая отрасль, и президент Зеленский, которому подчинена комиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных платежей, не принимают. Полный хаос", - подчеркнул Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ отметил, что Ахметов, Коломойский, Пинчук, другие олигархи свободно лоббируют свои интересы в энергетике, но главной угрозой в условиях этого полного хаоса и развала по-прежнему является Россия.

Также читайте: Для вывода энергосферы из кризиса необходимо создать конкурентоспособную среду для всех игроков рынка, - "Энергоатом"

Энергоатом не может оплатить закупки ядерного топлива, что грозит возвращением российской монополии, - Бутусов 01

Автор: 

россия (95393) энергетика (2553) Энергоатом (410) Бутусов Юрий (4349)


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Топ комментарии
+29
саме цього і добиваються клоуни
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04.06.2020 16:37
+23
Було
"За оперативними даними, у 2019 році НАЕК «Енергоатом» сплатив до бюджетів усіх рівнів податків та зборів, а також здійснив розрахунки зі страхування на загальну суму 19 млрд 297 млн грн, що на 8 млрд 605 млн грн або на 80% більше, ніж у 2018 році. Зокрема, за 2019 рік Енергоатом сплатив 4 млрд 920,4 млн грн частини чистого прибутку (доходу).
У минулому році Енергоатом профінансував капітальні вкладення у реконструкцію та нове будівництво промислових об'єктів на суму 14 млрд 258 млн грн, що на 2 млрд 522 млн (на 21%) більше ніж у 2018 році.
Нагадаємо, що за підсумками 2019 року Енергоатом виробив 83 млрд 228 млн кВт-год електричної енергії, що, за оперативними даними, склало 101,8% від планового завдання, встановленого для Компанії Урядом.
У 2019 році усі українські АЕС перевиконали планові завдання з виробництва електроенергії: Запорізька АЕС - 102%; Рівненська АЕС - 102%; Южно-Українська АЕС - 100,7%; Хмельницька АЕС - 102,6%."
Стало
...
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04.06.2020 16:44
+17
Схеми 90-х від Бєні у весь зріст. Зебіли, пілять, а це ж ви натворили...
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04.06.2020 16:41
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Правила форума Совет форумчан
саме цього і добиваються клоуни
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04.06.2020 16:37 Ответить
_Ты не тупи, да? Клоуны - безвредные создания, веселящие честной народ. А это - алчные стервятники, грабители и бандиты!
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04.06.2020 16:41 Ответить
Это гибрид Зе-клоуны-стервятникограбителебандиты."Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5795
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04.06.2020 16:57 Ответить
При владі виродки.
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04.06.2020 17:24 Ответить
_Бандиты грабят народ и Украину. Тарифами олигархов-монополистов и завтра ещё АЭС присвоят.
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04.06.2020 16:39 Ответить
народ этого заслужил вообще то...
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04.06.2020 16:40 Ответить
Вообще-то "заслужить" подразумевает хоть какие-то усилия...
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04.06.2020 16:48 Ответить
Достаточно и бездействия = одобрение бездействием. Зло побеждает когда добро бездействует.
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04.06.2020 16:53 Ответить
были усилия... - получили результат голосуя то за рецедивистов, то за воров, то за тупых клоунов ....
получите и распишитесь...
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04.06.2020 16:54 Ответить
А хто вас змушував голосувати за них?
А, « Кто угодно только нє Порошенко !» ?
Ну, КУШАЙ -ТЄ.
"Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8197
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04.06.2020 16:59 Ответить
https://censor.net/user/346452. Зебіли не народ. Зебіли - різновид казламордих ватніків..
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04.06.2020 17:27 Ответить
Ну так цього багато хто хоче.
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04.06.2020 16:39 Ответить
Дякувати Бутусову, головне що не Порошенко!
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04.06.2020 16:40 Ответить
Було
"За оперативними даними, у 2019 році НАЕК «Енергоатом» сплатив до бюджетів усіх рівнів податків та зборів, а також здійснив розрахунки зі страхування на загальну суму 19 млрд 297 млн грн, що на 8 млрд 605 млн грн або на 80% більше, ніж у 2018 році. Зокрема, за 2019 рік Енергоатом сплатив 4 млрд 920,4 млн грн частини чистого прибутку (доходу).
У минулому році Енергоатом профінансував капітальні вкладення у реконструкцію та нове будівництво промислових об'єктів на суму 14 млрд 258 млн грн, що на 2 млрд 522 млн (на 21%) більше ніж у 2018 році.
Нагадаємо, що за підсумками 2019 року Енергоатом виробив 83 млрд 228 млн кВт-год електричної енергії, що, за оперативними даними, склало 101,8% від планового завдання, встановленого для Компанії Урядом.
У 2019 році усі українські АЕС перевиконали планові завдання з виробництва електроенергії: Запорізька АЕС - 102%; Рівненська АЕС - 102%; Южно-Українська АЕС - 100,7%; Хмельницька АЕС - 102,6%."
Стало
...
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04.06.2020 16:44 Ответить
Схеми 90-х від Бєні у весь зріст. Зебіли, пілять, а це ж ви натворили...
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04.06.2020 16:41 Ответить
управляемый, рашистом хаос ,должен восстановить ,установленый рашистом до этого порядок зависимости Украины от окупанта, и "служивые" есть винтиком рашистского хаоса в Украине
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04.06.2020 16:42 Ответить
)))
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04.06.2020 16:43 Ответить
Стоп!!! А кто сказал что россияне захотят продавать это топливо бесплатно?!!
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04.06.2020 16:46 Ответить
Чтобы опять подсадить на свою иглу они и в долг дадут, и цену ниже поставят.
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04.06.2020 16:49 Ответить
Зачем ? проще перетоками продавать уже готовый продукт.
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04.06.2020 19:36 Ответить
Тоже у кацапов?
Спасибо, не надо.
Даже Лукашенко им уже козью морду корчит по энергоносителям, а нам покупать, выручая скулящего пуйла?
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04.06.2020 20:33 Ответить
Морду корчит, однако АЭС достраивает
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07.06.2020 17:49 Ответить
Правильно делает, потом сможет загружать ее американским ядерньім топливом
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07.06.2020 18:06 Ответить
его дело чем загружать, однако всю Прибалтику ЭЭ обеспечит, а это хорошие деньги.
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07.06.2020 18:12 Ответить
Зелебобіки, ось і енергоатом накрив жіночий орган. Що у вас далі по списку?
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04.06.2020 16:47 Ответить
Мне нравиться Ваше злорадство. У вас имеется другая страна для жизни?
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04.06.2020 16:51 Ответить
У вас є якийсь рецепт як вилікувати 73% населення від ідіотизму? Тільки шляхом переживання усіх наслідків, про які попереджали рік тому - тільки так, до останньої краплі...кожного індивідуально. І це справедливо. ЗІ Доречі я казав раніше, що більше переконувати нікого не буду. а буду тицяти кота писком у зіпсований тапок кожного дня, кожної хвилини.
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04.06.2020 17:00 Ответить
Жестко,но справедливо.
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04.06.2020 18:43 Ответить
Не тревожьте преЗедента лишним шумом, он очень занят.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПРОБІГ 8 КІЛОМЕТРІВ ТА РОЗПОВІВ, СКІЛЬКИ КАВИ П'Є. ФОТО



https://tabloid.pravda.com.ua/person/5ed88fd69811d/
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04.06.2020 16:48 Ответить
Он бы еще по пенькам побегал..........😬
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04.06.2020 16:59 Ответить
У него своя специализация, лавки.

https://tabimg.pravda.com/images/doc/9/0/90412dd-102656989-3411276535551043-4106005489643421696-n.jpg
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04.06.2020 17:02 Ответить
Хорошо «позирует»........Вот бы его с «носоря».........😁
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04.06.2020 17:04 Ответить
Вірною дорогою іде юний пєнькобєжєц.
"Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2482
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04.06.2020 17:06 Ответить
Да какая разница! Зелохи за все забашляют.
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04.06.2020 16:54 Ответить
Зеля откашлял Бене за ПрюветБанк.....
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04.06.2020 16:56 Ответить
Приємна новина-потрусять таки кодло олігархів,якщо не втрутиться Європа,куди ця енергія йде.
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04.06.2020 16:57 Ответить
Хворієш?
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04.06.2020 17:04 Ответить
Так пандемія ж.У вас в дурці немає?
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04.06.2020 17:14 Ответить
Диагноз товарища Саахова подтвердился.
Открытое воровство бюджетных денег в извращенной форме!
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04.06.2020 17:00 Ответить
Це ще один доказ того,што на висшем уровнє у нас корупціі нема...Десь там унизу комусь щось нє виплачівают,але ми радосно слушаєм нашого зєльоного вождя і увєрєнно смотрім у майбутнє...
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04.06.2020 17:16 Ответить
Напоминаю, как зебильё "умеет вырабатывать" электроэнергию.
"Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9348
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04.06.2020 17:29 Ответить
Це всьо Петя!
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04.06.2020 17:33 Ответить
Беню не трогать! Он под Киевом близнецов родил, еще молоко пропадет, а знаете, во что нам искусственное вскармливание обойдется?
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04.06.2020 17:50 Ответить
Перечитал дважды, так и не понял, каким боком тут РФ
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04.06.2020 18:15 Ответить
расчет на получение сборок без денег ?
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04.06.2020 19:10 Ответить
На сколько я понимаю, у РФ сборки дешевле.

Энергоатом просто не сможет себе позволить продолжать покупать американские.
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04.06.2020 19:14 Ответить
.

"Общая задолженность превысила 6 миллиардов, и все это на успешно работавшем предприятии, у которого год назад был профицит бюджетаИсточник: https://censor.net.ua/n32000744 Да, так было ВСЕГО ГОД НАЗАД! И промпроизводство росло и бюджет выполнялся.. Но,некоторым авторитетным журналистам захотелось "новых лиц". А некоторых журналистов банально купили. Некоторым приказали...И началась многолетняя вакханалия в СМИ, шо так все плохо в Украине,шо"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!" А олигофренное население радостно стало вилять хвостами... Так все таки,"Хуже будет"?
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04.06.2020 18:40 Ответить
судя по всему, классный "рынок" сделали винницкие пацаны в стране
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04.06.2020 18:42 Ответить
то есть если вестингауз без денег топлива не дает, то твэл с какой то радости даст ? твэлу энергоатом тоже не платит
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04.06.2020 19:09 Ответить
раша пойдет на что угодно, чтобы закабалить Украину. Дадут в долг, с условием что Украина обязуется не покупать у вестингауза. Вестингауз который вложил сотни миллионов долларов в разработку ТВЭЛов для Украины, обидится и больше никогда иметь дело с Украиной не будет. И тут Раша начнет выкручивать руки...
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05.06.2020 00:46 Ответить
давить "эко" олигархов.
развивать АЭС.
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04.06.2020 19:30 Ответить
а кому вигідно банкрутство Енергоатому?
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04.06.2020 19:40 Ответить
Ахмєтову і кацапам.
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04.06.2020 20:00 Ответить
Хотел бы задать Бутусову один простой вопрос.А кацапы что,бесплатно это топливо поставлять нам будут?Подарят так сказать безвозмездно,то есть даром?
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04.06.2020 20:16 Ответить
Ваш намек понял, не надейся, до торговли Родиной, типа подачи воды оккупантам, изменению Конституции, втарога изыка для агрессора , признание аннексии не дойдет. Это же только только яйцомдолбонутый продлевал договор на базирование ЧМ на 40 лет за 100 долларов
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04.06.2020 22:49 Ответить
"Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1802
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04.06.2020 20:56 Ответить
Ну и что? Закупать у России, Зебилов уволить. То же мне бином Ньютона.
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04.06.2020 21:45 Ответить
 
 