"Энергоатом" не может оплатить закупки ядерного топлива, что грозит возвращением российской монополии, - Бутусов

НАЭК "Энергоатом" начиная с октября 2019-го прекратил систематическую оплату за поставки ядерного топлива американо-шведской компании "Вестингауз" и российской ТВЭЛ по причине блокировки выплат атомщикам за произведенную электроэнергию.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников Цензор.НЕТ, в мае чистый убыток НАЭК составил более 1,5 миллиарда гривен.

"Общая задолженность превысила 6 миллиардов, и все это на успешно работавшем предприятии, у которого год назад был профицит бюджета! Успешным НАЭК остается и сейчас, но деньги платить перестали - за счет "Энергоатома" финансируются существующие коррупционные схемы в облэнерго, в "Укрэнерго", на так называемом энергорынке. За счет энергетики владельцы крупнейших металлургических предприятий увеличивают свои прибыли, "Энергоатом" дотирует целые отрасли и конкретные предприятия за свой счет - и все это при полном попустительстве государства", - рассказал Бутусов.

По его словам, на заседании экспертной группы СНБО глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что компания готова полностью обеспечить все поставки электроэнергии физическим лицам по действующему тарифу, если ему разрешат заключать двусторонние договора с коммерческими предприятиями, чтобы избавиться от неплатежей.

"Энергорынок в Украине умер, его фактически нет. Дальнейшее отсутствие решений ставит Украину перед угрозой разрыва контрактов с "Вестингаузом" и возвращению российской монополии в поставках ядерного топлива. Никаких системных решений премьер-министр Шмыгаль, которому подчинена энергетическая отрасль, и президент Зеленский, которому подчинена комиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных платежей, не принимают. Полный хаос", - подчеркнул Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ отметил, что Ахметов, Коломойский, Пинчук, другие олигархи свободно лоббируют свои интересы в энергетике, но главной угрозой в условиях этого полного хаоса и развала по-прежнему является Россия.

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