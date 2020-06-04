"Энергоатом" не может оплатить закупки ядерного топлива, что грозит возвращением российской монополии, - Бутусов
НАЭК "Энергоатом" начиная с октября 2019-го прекратил систематическую оплату за поставки ядерного топлива американо-шведской компании "Вестингауз" и российской ТВЭЛ по причине блокировки выплат атомщикам за произведенную электроэнергию.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По данным источников Цензор.НЕТ, в мае чистый убыток НАЭК составил более 1,5 миллиарда гривен.
"Общая задолженность превысила 6 миллиардов, и все это на успешно работавшем предприятии, у которого год назад был профицит бюджета! Успешным НАЭК остается и сейчас, но деньги платить перестали - за счет "Энергоатома" финансируются существующие коррупционные схемы в облэнерго, в "Укрэнерго", на так называемом энергорынке. За счет энергетики владельцы крупнейших металлургических предприятий увеличивают свои прибыли, "Энергоатом" дотирует целые отрасли и конкретные предприятия за свой счет - и все это при полном попустительстве государства", - рассказал Бутусов.
По его словам, на заседании экспертной группы СНБО глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что компания готова полностью обеспечить все поставки электроэнергии физическим лицам по действующему тарифу, если ему разрешат заключать двусторонние договора с коммерческими предприятиями, чтобы избавиться от неплатежей.
"Энергорынок в Украине умер, его фактически нет. Дальнейшее отсутствие решений ставит Украину перед угрозой разрыва контрактов с "Вестингаузом" и возвращению российской монополии в поставках ядерного топлива. Никаких системных решений премьер-министр Шмыгаль, которому подчинена энергетическая отрасль, и президент Зеленский, которому подчинена комиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных платежей, не принимают. Полный хаос", - подчеркнул Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ отметил, что Ахметов, Коломойский, Пинчук, другие олигархи свободно лоббируют свои интересы в энергетике, но главной угрозой в условиях этого полного хаоса и развала по-прежнему является Россия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
получите и распишитесь...
А, « Кто угодно только нє Порошенко !» ?
Ну, КУШАЙ -ТЄ.
"За оперативними даними, у 2019 році НАЕК «Енергоатом» сплатив до бюджетів усіх рівнів податків та зборів, а також здійснив розрахунки зі страхування на загальну суму 19 млрд 297 млн грн, що на 8 млрд 605 млн грн або на 80% більше, ніж у 2018 році. Зокрема, за 2019 рік Енергоатом сплатив 4 млрд 920,4 млн грн частини чистого прибутку (доходу).
У минулому році Енергоатом профінансував капітальні вкладення у реконструкцію та нове будівництво промислових об'єктів на суму 14 млрд 258 млн грн, що на 2 млрд 522 млн (на 21%) більше ніж у 2018 році.
Нагадаємо, що за підсумками 2019 року Енергоатом виробив 83 млрд 228 млн кВт-год електричної енергії, що, за оперативними даними, склало 101,8% від планового завдання, встановленого для Компанії Урядом.
У 2019 році усі українські АЕС перевиконали планові завдання з виробництва електроенергії: Запорізька АЕС - 102%; Рівненська АЕС - 102%; Южно-Українська АЕС - 100,7%; Хмельницька АЕС - 102,6%."
Стало
...
Спасибо, не надо.
Даже Лукашенко им уже козью морду корчит по энергоносителям, а нам покупать, выручая скулящего пуйла?
ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПРОБІГ 8 КІЛОМЕТРІВ ТА РОЗПОВІВ, СКІЛЬКИ КАВИ П'Є. ФОТО
https://tabloid.pravda.com.ua/person/5ed88fd69811d/
https://tabimg.pravda.com/images/doc/9/0/90412dd-102656989-3411276535551043-4106005489643421696-n.jpg
Открытое воровство бюджетных денег в извращенной форме!
Энергоатом просто не сможет себе позволить продолжать покупать американские.
"Общая задолженность превысила 6 миллиардов, и все это на успешно работавшем предприятии, у которого год назад был профицит бюджетаИсточник: https://censor.net.ua/n32000744 Да, так было ВСЕГО ГОД НАЗАД! И промпроизводство росло и бюджет выполнялся.. Но,некоторым авторитетным журналистам захотелось "новых лиц". А некоторых журналистов банально купили. Некоторым приказали...И началась многолетняя вакханалия в СМИ, шо так все плохо в Украине,шо"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!" А олигофренное население радостно стало вилять хвостами... Так все таки,"Хуже будет"?
развивать АЭС.